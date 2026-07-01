Serena, doppio a Wimbledon a rischio?

L’eco del ritorno di Serena Williams a Wimbledon è stata enorme, con momenti di tennis di qualità ma anche l’evidenza di un’età ragguardevole per competere al massimo livello sul tour WTA e ai Championships londinesi. C’è attesa per rivederla di nuovo sull’erba del club più storico al mondo insieme alla sorella Venus nel torneo di doppio, ma questo potrebbe restare un miraggio.

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano The Times, la 23 volte campionessa Slam in singolare avrebbe riportato un infortunio al ginocchio durante l’incontro di primo turno contro Maya Joint. Un problema che mette in discussione la sua permanenza nel torneo. L’evoluzione dell’infortunio sarà determinante per capire se le sorelle Williams potranno davvero tornare a condividere il campo sui prati di Londra. Le sorelle Williams hanno formato una delle coppie più vincenti della storia del tennis, conquistando sei titoli di doppio ai Championships e lasciando un’impronta indelebile nella storia del torneo.

La preoccupazione è aumentata dopo che Serena ha deciso di non presentarsi ai consueti impegni con i media al termine dell’incontro. Un dettaglio che, secondo quanto riferito, sarebbe legato alla necessità di concentrarsi sul recupero e di valutare con precisione l’entità dell’infortunio. Tutta l’attenzione è ora rivolta alle condizioni del suo ginocchio e non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della giocatrice o del torneo. Il non essersi presentata alla stampa dopo la sconfitta non è stato preso bene da diversi media (e appassionati), che hanno sottolineato come l’americana non abbia perso quel carattere piuttosto irascibile dopo le sconfitte.

Mario Cecchi