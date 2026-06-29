Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: subito fuori Vasamì, domani in campo dieci italiani

Il 18enne azzurro costretto al ritiro contro Rincon, martedì 30 giugno tocca al campione in carica Cecchinato e alle prime teste di serie Comesana e Basilashvili

Milano, 29 giugno 2026 – E’ durata meno di un’ora l’avventura di Jacomo Vasamì all’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS. Reduce dalla semifinale della scorsa edizione, il talentuoso 18enne era carico di aspettative ma si è dovuto arrendere allo spagnolo Rincon nel match di primo turno.

Sulla terra rossa dell’Atp Challenger di Milano, in corso all’Aspria Harbour Club fino a domenica 5 luglio, Vasamì è stato costretto al ritiro sul punteggio di 6-2, 1-0 per l’avversario. Fatale per il mancino romano un infortunio alla schiena.

Nelle altre partite di primo turno, fuori entrambi gli ex vincitori del torneo, Hugo Dellien e Federico Augustin Gomez. Il primo ha perso 5-7, 6-1, 6-4 dall’argentino Barrena, il secondo è stato sconfitto 6-4, 6-1 dal brasiliano Heide. Nel quarto match di giornata, Dedura ha superato Damas 6-3, 6-4.

Ecco i risultati delle partite di primo turno di lunedì 29 giugno:

Rincon (SPA) b. Vasamì (ITA): 6-2, 1-0 ritiro

Barrena (ARG) b. Dellien (BOL): 5-7, 6-1, 6-4

Heide (BRA) b. Gomez (ARG): 6-4, 6-1

Dedura (GER) b. Damas (SPA): 6-3, 6-4

Domani tanta Italia in campo

Martedì 30 giugno si entra ancora di più nel vivo dell’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS. In programma tutte le restanti partite di primo turno con ben dieci italiani impegnati e tre derby. Spicca la sfida tra Marco Cecchinato, campione in carica, e Filippo Romano. Poi occhi su Dalla Valle-Travaglia e Ribecai-Rapagnetta.

Esordio anche per la prima testa di serie del torneo, l’argentino Comesana, atteso dal ceco Donald. Il numero 2 del seeding, Basilashvili, se la vedrà invece con l’azzurro Brancaccio. Poi in campo anche Travaglia, Passaro e Basile. Incontri in programma a partire dalle ore 10.

Concluse le qualificazioni

Nella mattinata di oggi, si sono invece chiuse le qualificazioni con le vittorie degli azzurri Rapagnetta e Dalla Valle, che hanno così strappato il pass per il tabellone principale. Rapagnetta si è aggiudicato per 6-2, 6-1 il derby con Tabacco, Dalla Valle ha avuto la meglio 6-1, 6-1 sul bulgaro Nesterov. Niente da fare invece per Compagnucci, ko 6-0, 6-0 per mano di Donald. Infine, superano le qualificazioni anche l’iberico Roca Batalla con un secco 6-1, 6-2 a Masur, lo slovacco Gombos (6-3, 4-6, 6-2 a Kravchenko) e il francese Erhard (6-3, 7-5 a Sanchez Quilez).

Biglietti in vendita

Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone.

L’ingresso sarà gratuito fino a martedì 30 giugno. Poi, dal 1° luglio sarà aperta anche una biglietteria presso il circolo.