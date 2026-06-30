Wimbledon 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Serena Williams sfiora l’impresa: Maya Joint rovina il ritorno della regina. Shelton fuori subito: Virtanen firma l’impresa al quinto set. “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera”

30/06/2026 22:55 205 commenti
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images

Il ritorno di Serena Williams nel singolare di Wimbledon si ferma al primo turno, ma lascia comunque il segno. Dopo quasi quattro anni lontana dal circuito individuale, la statunitense ha lottato con orgoglio e carattere sul Centre Court, prima di arrendersi a Maya Joint con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 dopo 2 ore e 22 minuti di battaglia.

La giovane australiana si è presa il ruolo di guastafeste, rovinando il ritorno di una delle più grandi campionesse della storia del tennis. Serena, però, ha dimostrato ancora una volta perché il suo nome pesa così tanto: non è tornata per una passerella, non è scesa in campo solo per ricevere applausi. Ha combattuto, ha sofferto, ha rimontato e per lunghi tratti ha anche fatto sognare il pubblico londinese.

Il limite principale era inevitabile: la mobilità. Dopo un’assenza così lunga e a 44 anni, Serena ha pagato soprattutto negli spostamenti e negli scambi più lunghi. Quando il punto si allungava, Joint riusciva spesso a muoverla e a far emergere la differenza di ritmo partita. Ma appena la statunitense aveva il tempo per colpire, il peso della sua palla restava impressionante.

Il match è iniziato con entrambe molto solide al servizio. Serena ha spinto forte sia con la prima sia con la seconda, trovando diversi colpi potenti da fondo campo. Sul 2-2 ha avuto anche le prime palle break, senza però riuscire a concretizzarle. Joint, invece, è stata più cinica: sul 4-3 ha strappato il servizio alla statunitense e poi ha chiuso il primo set con grande freddezza.

Nel secondo parziale la situazione sembrava complicarsi ulteriormente. Joint ha ottenuto subito un break, costringendo Serena a inseguire ancora. La statunitense ha avuto diverse occasioni per rientrare, ma nei primi tentativi non è riuscita a sfruttarle, spesso fermata da errori da fondo e da qualche palla rimasta in rete.

La reazione, però, è arrivata. Serena ha continuato a crederci, ha iniziato a leggere meglio le traiettorie dell’australiana e ha trovato un passante in corsa da applausi per procurarsi una nuova chance. Questa volta l’ha sfruttata, firmando il controbreak con un diritto inside-out dei suoi.

La partita è diventata una battaglia emotiva. Joint ha ripreso il break, ma Serena ha risposto ancora, riportandosi sul 4-4. Sul 5-5, la statunitense si è trovata sotto 0-40, ma ha cancellato tutte le palle break con la forza della campionessa, salvandone anche un’altra poco dopo.

Il tie-break ha acceso definitivamente il Centre Court. Serena ha annullato un match point con un servizio alla T seguito dal diritto, poi ha conquistato una palla set e ha forzato l’errore di Joint, portando la partita al terzo. Il pubblico di Wimbledon si è alzato in piedi per una campionessa che sembrava pronta a scrivere un’altra pagina di epica.

Nel terzo set Serena ha persino trovato il break in apertura, salendo sul 2-1 con il servizio a disposizione. Per qualche minuto l’impresa è sembrata possibile. Il braccio era più sciolto, i colpi più puliti, la fiducia più alta. Ma Joint non si è disunita e ha reagito immediatamente, recuperando il break e riportando la sfida in equilibrio.

Da quel momento, la fatica ha iniziato a pesare. Serena ha commesso qualche errore in più, mentre l’australiana ha continuato a giocare con coraggio e lucidità. Un secondo break consecutivo ha portato Joint sul 4-2, indirizzando definitivamente il match.

La statunitense ha provato un ultimo assalto sul 5-3, approfittando anche di un doppio fallo di Joint su match point. Ma l’australiana ha saputo gestire la tensione e ha chiuso il terzo set 6-3, conquistando una vittoria di enorme prestigio.

Per Maya Joint è un successo pesantissimo. Non era semplice affrontare Serena Williams sul Centre Court di Wimbledon, con tutto il pubblico coinvolto emotivamente nel ritorno della leggenda americana. L’australiana ha invece retto la pressione, ha giocato con personalità e al secondo turno affronterà Alexandra Eala.

Serena esce sconfitta, ma non ridimensionata. La mobilità resta inevitabilmente il punto più delicato, ma il servizio, la potenza dei colpi e la capacità di lottare nei momenti più difficili hanno ricordato a tutti cosa sia stata, e cosa possa ancora rappresentare, una campionessa come lei.

Wimbledon saluta dunque Serena al primo turno, ma le tributa una serata speciale. Joint ha vinto la partita, con merito. Serena ha perso, ma è uscita tra gli applausi, dopo aver dimostrato che anche dopo quattro anni di assenza il suo spirito competitivo resta quello di sempre.

Ben Shelton saluta Wimbledon 2026 molto prima del previsto. Lo statunitense, indicato da molti come uno dei possibili protagonisti sull’erba londinese, è stato eliminato al primo turno da Otto Virtanen al termine di una battaglia durissima, chiusa dal finlandese con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(8) 6-2 7-6(9).

Una delle grandi sorprese del torneo. Shelton arrivava a Londra con ambizioni importanti, forte di una campagna sull’erba positiva, con il titolo conquistato a Stoccarda e i quarti raggiunti ad Halle. Il sorteggio sembrava offrirgli anche una grande opportunità nella parte bassa del tabellone, ma Wimbledon ha confermato ancora una volta quanto possa essere crudele e imprevedibile.

Virtanen ha giocato una partita straordinaria. Il finlandese, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, ha retto la pressione nei momenti più delicati e ha trovato il coraggio per colpire nei punti decisivi. Nel super tie-break del quinto set è stato anche sotto 5-8, ma ha continuato a spingere, trovando una grande risposta proprio quando Shelton sembrava vicino a chiudere.

Lo statunitense ha avuto anche un match point sul 9-8 nel tie-break decisivo, ma non è riuscito a trasformarlo. Alla fine sono stati dettagli minimi a decidere una sfida lunghissima, con Virtanen premiato dalla sua lucidità e Shelton punito da alcune scelte affrettate, soprattutto nelle fasi finali.

In conferenza stampa Shelton non ha cercato scuse. Visibilmente deluso, ha riconosciuto il grande livello dell’avversario: “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera. Devo dare tantissimo merito a Otto, perché ha giocato una partita eccezionale. Per tutto l’incontro ho avuto la sensazione di essere costretto a inseguire”.

Il servizio, una delle armi principali dello statunitense, non gli ha garantito il dominio abituale. “Non sono stato efficace con la battuta e questo ha fatto sì che non ottenessi molti punti facili. Ho dovuto lavorare moltissimo praticamente in ogni game, mentre lui colpiva la palla in modo incredibile da fondo campo”, ha spiegato.

Shelton ha avuto occasioni importanti, soprattutto nel quinto set: “Ho avuto tre volte il 15-40 per strappargli il servizio e in tutti quei momenti lui ha giocato punti straordinari. A volte il tennis funziona così”.

Il livello offensivo di Virtanen ha costretto Shelton a modificare il proprio piano tattico. Lo statunitense ha ammesso di essersi dovuto assumere più rischi del solito: “Il modo in cui stava colpendo la palla mi ha obbligato a prendere decisioni diverse. Era molto aggressivo e praticamente non sbagliava. Ogni volta che lasciavo una palla un po’ più corta, lui la trasformava in un vincente”.

Nel tie-break finale Shelton ha provato a cambiare strategia, cercando più spesso la rete: “Ho cercato di salire il più possibile per togliergli tempo e impedirgli di comandare gli scambi da fondo. Con il tennis che stava giocando, non avevo altra scelta che essere più aggressivo”.

La sconfitta pesa anche perché conferma una stagione molto irregolare. Shelton ha vinto tre titoli nel 2026, due dei quali ATP 500, e ha raggiunto i quarti all’Australian Open, ma nei grandi appuntamenti non è riuscito a trovare la continuità attesa.

“Non so bene come definire questo anno”, ha ammesso. “Ho avuto buoni risultati in alcuni momenti, come i quarti in Australia e i tre titoli vinti, ma tutto il resto è stato piuttosto povero. Non è stato un buon anno per me, è una stagione difficile”.

Il rimpianto più grande riguarda i tanti match sfuggiti per pochi punti: “Ho perso moltissime partite equilibrate, tanti tie-break e tanti terzi set. I margini sono molto piccoli. Ci sono tanti momenti che ti tornano in mente e ti chiedi cosa sarebbe cambiato se avessi vinto quel punto o quel tie-break”.

Nonostante il colpo durissimo, Shelton non vuole restare fermo alla delusione. “Di solito sono uno che torna ad allenarsi o in palestra il giorno dopo. Affronterò questa sconfitta come tutte le altre. Tra un paio di giorni tornerò al lavoro”, ha detto.

Lo sguardo è già rivolto alla parte di stagione più adatta al suo tennis: “Ovviamente questa eliminazione arriva molto prima di quanto sperassi, ma ora la mia testa è già sulla tournée americana sul cemento. Continuo a pensare che il meglio della mia stagione debba ancora arrivare”.

Shelton ha poi spiegato perché a Wimbledon non ci si può mai fidare del tabellone. Anche se la sua parte sembrava aperta, lo statunitense ha ribadito di non voler guardare troppo avanti: “Non guardo mai oltre il primo turno. So chi c’è nel torneo, non sono stupido, ma non sto lì a seguire il tabellone o i social. Cerco solo di concentrarmi sull’avversario che ho davanti. Questa partita dimostra il perché: a Wimbledon chiunque può battere chiunque in una giornata”.

La sconfitta è pesante, ma il merito di Virtanen resta enorme. Il finlandese ha servito bene, ha retto da fondo e ha mostrato una solidità inattesa nei momenti più tesi. Per Shelton, invece, resta una grande occasione mancata e un altro risultato nei tornei importanti lontano dalle aspettative.

Wimbledon perde subito uno dei nomi più attesi. Shelton esce con tanti rimpianti, una palla match non sfruttata e la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità nei grandi eventi. Virtanen, invece, firma la vittoria più importante della sua carriera e si regala una giornata indimenticabile sull’erba dell’All England Club.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  30 Giugno 2026

17°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
26°
21:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend USA vs I. Swiatek POL

Slam Wimbledon
T. Townsend
1
6
3
I. Swiatek [3]
6
2
6
Vincitore: I. Swiatek
Mostra dettagli

A. Blockx BEL vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
A. Blockx
4
7
6
6
A. Zverev [2]
6
6
7
7
Vincitore: A. Zverev
Mostra dettagli

S. Williams USA vs M. Joint AUS

Slam Wimbledon
S. Williams
3
7
3
M. Joint
6
6
6
Vincitore: M. Joint
Mostra dettagli



No.1 Court – Ore: 2:00pm
T. Fritz USA vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
T. Fritz [6]
6
6
6
D. Lajovic
3
4
3
Vincitore: T. Fritz
Mostra dettagli

L. Boisson FRA vs E. Rybakina KAZ

Slam Wimbledon
L. Boisson
4
6
3
E. Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

S. Wawrinka SUI vs M. Berrettini ITA

Slam Wimbledon
S. Wawrinka
7
6
6
6
M. Berrettini
6
7
7
7
Vincitore: M. Berrettini
Mostra dettagli



No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova USA vs L. Gjorcheska MKD

Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
6
6
L. Gjorcheska
3
2
Vincitore: A. Anisimova
Mostra dettagli

O. Virtanen FIN vs B. Shelton USA

Slam Wimbledon
O. Virtanen
6
3
6
6
7
B. Shelton [4]
4
6
7
2
6
Vincitore: O. Virtanen
Mostra dettagli

E. Svitolina UKR vs D. Snigur UKR

Slam Wimbledon
E. Svitolina [8]
5
2
D. Snigur
7
6
Vincitore: D. Snigur
Mostra dettagli

M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]
0
1
7
6
0
Mostra dettagli




No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter GBR vs T. Grant ITA
Slam Wimbledon
K. Boulter
4
2
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Mostra dettagli

A. de Minaur AUS vs R. Burruchaga ARG

Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
7
6
6
R. Burruchaga
6
1
0
Vincitore: A. de Minaur
Mostra dettagli

J. Mensik CZE vs T. Samuel GBR

Slam Wimbledon
J. Mensik [15]
5
6
6
3
7
T. Samuel
7
3
3
6
6
Vincitore: J. Mensik
Mostra dettagli

N. Podoroska ARG vs M. Kostyuk UKR

Slam Wimbledon
N. Podoroska
1
2
M. Kostyuk [12]
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini ITA vs R. Montgomery USA

Slam Wimbledon
J. Paolini [13]
0
6
7
R. Montgomery
6
4
5
Vincitore: J. Paolini
Mostra dettagli

T. Kokkinakis AUS vs A. Bublik KAZ

Slam Wimbledon
T. Kokkinakis
6
3
7
3
4
A. Bublik [10]
4
6
6
6
6
Vincitore: A. Bublik
Mostra dettagli

A. Eala PHI vs R. Zarazua MEX

Slam Wimbledon
A. Eala [29]
6
6
R. Zarazua
1
2
Vincitore: A. Eala
Mostra dettagli

F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
15
7
6
3
T. Atmane
15
6
1
3
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day USA vs M. Keys USA
Slam Wimbledon
K. Day
7
4
3
M. Keys [26]
6
6
6
Vincitore: M. Keys
Mostra dettagli

B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
6
7
7
J. Pinnington Jones
3
6
5
Vincitore: B. Nakashima
Mostra dettagli

K. Khachanov IOA vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
6
5
6
6
B. Harris
3
7
3
3
Vincitore: K. Khachanov
Mostra dettagli

D. Sweeny AUS vs G. Dimitrov BUL

Slam Wimbledon
D. Sweeny
6
3
5
G. Dimitrov
7
6
7
Vincitore: G. Dimitrov
Mostra dettagli

E. Seidel GER vs L. Noskova CZE

Slam Wimbledon
E. Seidel
4
3
L. Noskova [9]
6
6
Vincitore: L. Noskova
Mostra dettagli



Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova CZE vs K. Pliskova CZE

Slam Wimbledon
T. Valentova
3
4
K. Pliskova
6
6
Vincitore: K. Pliskova
Mostra dettagli

M. Arnaldi ITA vs Q. Halys FRA

Slam Wimbledon
M. Arnaldi [32]
6
1
6
3
Q. Halys
3
6
7
6
Vincitore: Q. Halys
Mostra dettagli

L. Sonego ITA vs T. Etcheverry ARG

Slam Wimbledon
L. Sonego
6
6
6
7
T. Etcheverry [29]
4
4
7
6
Vincitore: L. Sonego
Mostra dettagli

C. Osorio COL vs S. Waltert SUI

Slam Wimbledon
C. Osorio
6
6
S. Waltert
2
1
Vincitore: C. Osorio
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak POL vs A. Tabilo CHI

Slam Wimbledon
K. Majchrzak
6
7
7
A. Tabilo [30]
3
5
5
Vincitore: K. Majchrzak
Mostra dettagli

I. Shymanovich IOA vs V. Golubic SUI

Slam Wimbledon
I. Shymanovich
2
6
1
V. Golubic
6
2
6
Vincitore: V. Golubic
Mostra dettagli

Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova IOA

Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva
7
4
1
A. Blinkova
6
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina UKR vs K. Rakhimova UZB
Slam Wimbledon
A. Kalinina
6
4
5
K. Rakhimova
4
6
7
Vincitore: K. Rakhimova
Mostra dettagli

K. Jacquet FRA vs V. Gaubas LTU

Slam Wimbledon
K. Jacquet
None
6
6
7
V. Gaubas
None
3
4
6
Vincitore: K. Jacquet
Mostra dettagli

V. Erjavec SLO vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
V. Erjavec
4
6
6
L. Jeanjean
6
4
7
Vincitore: L. Jeanjean
Mostra dettagli

T. Griekspoor NED vs J. Duckworth AUS

Slam Wimbledon
T. Griekspoor
4
6
5
4
J. Duckworth
6
4
7
6
Vincitore: J. Duckworth
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino FRA vs T. Droguet FRA
Slam Wimbledon
A. Mannarino
6
6
6
T. Droguet
2
4
1
Vincitore: A. Mannarino
Mostra dettagli

B. Bonzi FRA vs G. Diallo CAN

Slam Wimbledon
B. Bonzi
0
6
6
6
3
1
G. Diallo
0
1
4
7
6
3
Vincitore: G. Diallo per ritiro
Mostra dettagli

E. Ruse ROU vs C. McNally USA

Slam Wimbledon
E. Ruse
5
3
C. McNally
7
6
Vincitore: C. McNally
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann GER vs G. Mpetshi Perricard FRA
Slam Wimbledon
Y. Hanfmann
6
7
6
6
G. Mpetshi Perricard
7
6
2
3
Vincitore: Y. Hanfmann
Mostra dettagli

K. Birrell AUS vs A. Korneeva IOA

Slam Wimbledon
K. Birrell
6
0
6
A. Korneeva
3
6
2
Vincitore: K. Birrell
Mostra dettagli

O. Selekhmeteva ESP vs S. Kraus AUT

Slam Wimbledon
O. Selekhmeteva
6
7
S. Kraus
1
5
Vincitore: O. Selekhmeteva
Mostra dettagli

A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Slam Wimbledon
A. Molcan
0
6
3
7
0
D. Altmaier
0
4
6
5
0
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro JPN vs J. Faria POR
Slam Wimbledon
S. Shimabukuro
6
3
7
3
J. Faria
7
6
6
6
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli

B. Haddad Maia BRA vs M. Timofeeva UZB

Slam Wimbledon
B. Haddad Maia
3
2
M. Timofeeva
6
6
Vincitore: M. Timofeeva
Mostra dettagli

C. Moutet FRA vs M. Giron USA

Slam Wimbledon
C. Moutet
6
4
5
4
M. Giron
4
6
7
6
Vincitore: M. Giron
Mostra dettagli

P. Kudermetova UZB vs L. Samsonova IOA

Slam Wimbledon
P. Kudermetova
3
3
L. Samsonova
6
6
Vincitore: L. Samsonova
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 13:30pm
J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS
Slam Wimbledon
J. de Jong
7
3
5
6
6
R. Hijikata
6
6
7
4
3
Vincitore: J. de Jong
Mostra dettagli



Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko CRO vs S. Kenin USA

Slam Wimbledon
P. Marcinko
6
4
S. Kenin
7
6
Vincitore: S. Kenin
Mostra dettagli

P. Llamas Ruiz ESP vs Z. Svajda USA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz
1
2
4
Z. Svajda
6
6
6
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli

P. Kypson USA vs M. McDonald USA

Slam Wimbledon
P. Kypson
3
6
6
6
M. McDonald
6
1
4
4
Vincitore: P. Kypson
Mostra dettagli

A. Tomljanovic AUS vs M. Bolkvadze GEO

Slam Wimbledon
A. Tomljanovic
2
6
4
M. Bolkvadze
6
2
6
Vincitore: M. Bolkvadze
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer FRA vs H. Wendelken GBR

Slam Wimbledon
V. Royer
4
6
6
6
H. Wendelken
6
3
3
3
Vincitore: V. Royer
Mostra dettagli

J. Munar ESP vs F. Cerundolo ARG

Slam Wimbledon
J. Munar
6
6
6
F. Cerundolo [18]
1
4
3
Vincitore: J. Munar
Mostra dettagli

E. Mertens BEL vs L. Siegemund GER

Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
6
6
L. Siegemund
2
4
Vincitore: E. Mertens
Mostra dettagli

D. Shnaider IOA vs E. Lys GER

Slam Wimbledon
D. Shnaider [15]
7
6
E. Lys
5
1
Vincitore: D. Shnaider
Mostra dettagli




Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari GRE vs C. Tauson DEN
Slam Wimbledon
M. Sakkari
6
6
C. Tauson [24]
3
3
Vincitore: M. Sakkari
Mostra dettagli

A. Michelsen USA vs J. Fearnley GBR

Slam Wimbledon
A. Michelsen
6
6
2
3
2
J. Fearnley
3
4
6
6
6
Vincitore: J. Fearnley
Mostra dettagli

R. Collignon BEL vs A. Fils FRA

Slam Wimbledon
R. Collignon
5
1
3
A. Fils [20]
7
6
6
Vincitore: A. Fils
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs D. Vekic CRO

Slam Wimbledon
A. Krueger
3
7
6
D. Vekic [31]
6
6
4
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu ROU vs K. Swan GBR

Slam Wimbledon
I. Begu
4
4
K. Swan
6
6
Vincitore: K. Swan
Mostra dettagli

D. Dzumhur BIH vs A. Fery GBR

Slam Wimbledon
D. Dzumhur
6
2
2
1
A. Fery
3
6
6
6
Vincitore: A. Fery
Mostra dettagli

E. Navarro USA vs P. Badosa ESP

Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
4
6
7
P. Badosa
6
3
5
Vincitore: E. Navarro
Mostra dettagli

V. Kopriva CZE vs J. Choinski GBR

Slam Wimbledon
V. Kopriva
3
5
2
J. Choinski
6
7
6
Vincitore: J. Choinski
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson AUS vs M. Bouzkova CZE
Slam Wimbledon
T. Gibson
1
6
2
M. Bouzkova [21]
6
3
6
Vincitore: M. Bouzkova
Mostra dettagli

U. Humbert FRA vs Z. Bergs BEL

Slam Wimbledon
U. Humbert [27]
2
5
6
6
3
Z. Bergs
6
7
4
3
6
Vincitore: Z. Bergs
Mostra dettagli

S. Cirstea ROU vs S. Bejlek CZE

Slam Wimbledon
S. Cirstea [17]
6
7
S. Bejlek
1
6
Vincitore: S. Cirstea
Mostra dettagli

J. Lehecka CZE vs A. Popyrin AUS

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
6
6
6
A. Popyrin
4
2
4
Vincitore: J. Lehecka
Mostra dettagli

TAG: ,

205 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Stefan Navratil (Guest) 30-06-2026 23:56

Scritto da robdes12

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ robdes12 (#4645021)
Giusto, ma questa non è una qualsiasi partita di Wawrinka. Sta giocando con un incredibile orgoglio, con enorme determinazione. La sua ultima apparizione qui. Sta vendendo carissima la pelle. Mi ricorda la partita che giocò Fogni con Alcaraz qui. Non è una partita facile per Berrettini, non lo sarebbe stata per nessuno.

Soprattutto per un Berrettini per l’ennesima volta reduce da infortunio con zero tornei nelle gambe dopo il ritiro di Parigi. Con un Matteo un po’ più rodato temo che la partita si sarebbe chiusa già da tempo. A me pare accanimento tennistico questo voler prolungare carriere già finite. Ha avuto tantissimo dal tennis; giocando bene queste partite non fa che percepire l’alone sbiadito di ciò che è stato. Se sta bene a lui ok, ma io non ci trovo nulla di eroico. La mitologia sportiva mi ha sempre annoiato. E anche una ex-divinità è uscita di scena. Perdendo con onore ma pur sempre perdendo. Purtroppo ci dovremo sorbire di nuovo il duo Williams, il più titolato ma anche più sguaiato mai apparso sulle scene tennistiche.

No guarda, il duo Williams sarà anche il più sguaiato mai apparso sulle scene tennistiche ma il doppio Navratilova-Shriver è stato un pelo migliore!

 205
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Yannick mon amour 30-06-2026 23:35

Scritto da tinapica

Scritto da Yannick mon amour

Scritto da tinapica
Intanto l’ignobile TV quasi monopolistica, che di Uuimbeldon da decenni ha purtroppo il monopolio, non dà la possibilità di vedere Dimitrov…
Se neanche questo è abbastanza per capire quanto facciano schifo allora mi arrendo.

La BBC con una VPN offre un servizio di alto livello

Purtroppo la mia ignoranza informatica non mi consente di superare i severi filtri tecnologici che l’emittente di Stato britannica pone a difesa delle esclusive…altrui.
Se Lei sta vicino a Milano ed ha voglia e modo di aiutarmi saprò mostrarLe la mia gratitudine.

Mi trovo in Sardegna, però posso spiegare brevemente come funziona:
Bisogna scaricare il BBC iplayer cercando su Google l’APK (il file di installazione) perché dal Google store non è possibile. Occorre anche dotarsi di una VPN che permette di localizzarsi in UK (Windscribe offre 10gb mensili di traffico gratuito).
Quindi si crea un account su BBC mettendo un indirizzo UK (io metto quello di Wimbledon) ed il gioco è fatto.

 204
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 30-06-2026 23:23

@ Mipiaceperderefacile (#4644881)

Favorito sto borioso pieno di se ?!@ tinapica (#4644932)

Si festeggia

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 30-06-2026 23:20

@ Mipiaceperderefacile (#4644881)

Favorito sto borioso pieno di se ?!

 202
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kb24 (Guest) 30-06-2026 23:19

Berretto ha un tabellone complesso purtroppo. Fils ed eventualmente mensik o Gregorione

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)