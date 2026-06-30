Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Serena Williams sfiora l’impresa: Maya Joint rovina il ritorno della regina. Shelton fuori subito: Virtanen firma l’impresa al quinto set. “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera”

Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
Il ritorno di Serena Williams nel singolare di Wimbledon si ferma al primo turno, ma lascia comunque il segno. Dopo quasi quattro anni lontana dal circuito individuale, la statunitense ha lottato con orgoglio e carattere sul Centre Court, prima di arrendersi a Maya Joint con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 dopo 2 ore e 22 minuti di battaglia.
La giovane australiana si è presa il ruolo di guastafeste, rovinando il ritorno di una delle più grandi campionesse della storia del tennis. Serena, però, ha dimostrato ancora una volta perché il suo nome pesa così tanto: non è tornata per una passerella, non è scesa in campo solo per ricevere applausi. Ha combattuto, ha sofferto, ha rimontato e per lunghi tratti ha anche fatto sognare il pubblico londinese.
Il limite principale era inevitabile: la mobilità. Dopo un’assenza così lunga e a 44 anni, Serena ha pagato soprattutto negli spostamenti e negli scambi più lunghi. Quando il punto si allungava, Joint riusciva spesso a muoverla e a far emergere la differenza di ritmo partita. Ma appena la statunitense aveva il tempo per colpire, il peso della sua palla restava impressionante.
Il match è iniziato con entrambe molto solide al servizio. Serena ha spinto forte sia con la prima sia con la seconda, trovando diversi colpi potenti da fondo campo. Sul
2-2 ha avuto anche le prime palle break, senza però riuscire a concretizzarle. Joint, invece, è stata più cinica: sul 4-3 ha strappato il servizio alla statunitense e poi ha chiuso il primo set con grande freddezza.
Nel secondo parziale la situazione sembrava complicarsi ulteriormente. Joint ha ottenuto subito un break, costringendo Serena a inseguire ancora. La statunitense ha avuto diverse occasioni per rientrare, ma nei primi tentativi non è riuscita a sfruttarle, spesso fermata da errori da fondo e da qualche palla rimasta in rete.
La reazione, però, è arrivata. Serena ha continuato a crederci, ha iniziato a leggere meglio le traiettorie dell’australiana e ha trovato un passante in corsa da applausi per procurarsi una nuova chance. Questa volta l’ha sfruttata, firmando il controbreak con un diritto inside-out dei suoi.
La partita è diventata una battaglia emotiva. Joint ha ripreso il break, ma Serena ha risposto ancora, riportandosi sul 4-4. Sul 5-5, la statunitense si è trovata sotto 0-40, ma ha cancellato tutte le palle break con la forza della campionessa, salvandone anche un’altra poco dopo.
Il tie-break ha acceso definitivamente il Centre Court. Serena ha annullato un match point con un servizio alla T seguito dal diritto, poi ha conquistato una palla set e ha forzato l’errore di Joint, portando la partita al terzo. Il pubblico di Wimbledon si è alzato in piedi per una campionessa che sembrava pronta a scrivere un’altra pagina di epica.
Nel terzo set Serena ha persino trovato il break in apertura, salendo sul 2-1 con il servizio a disposizione. Per qualche minuto l’impresa è sembrata possibile. Il braccio era più sciolto, i colpi più puliti, la fiducia più alta. Ma Joint non si è disunita e ha reagito immediatamente, recuperando il break e riportando la sfida in equilibrio.
Da quel momento, la fatica ha iniziato a pesare. Serena ha commesso qualche errore in più, mentre l’australiana ha continuato a giocare con coraggio e lucidità. Un secondo break consecutivo ha portato Joint sul
4-2, indirizzando definitivamente il match.
La statunitense ha provato un ultimo assalto sul
5-3, approfittando anche di un doppio fallo di Joint su match point. Ma l’australiana ha saputo gestire la tensione e ha chiuso il terzo set 6-3, conquistando una vittoria di enorme prestigio.
Per Maya Joint è un successo pesantissimo. Non era semplice affrontare Serena Williams sul Centre Court di Wimbledon, con tutto il pubblico coinvolto emotivamente nel ritorno della leggenda americana. L’australiana ha invece retto la pressione, ha giocato con personalità e al secondo turno affronterà Alexandra Eala.
Serena esce sconfitta, ma non ridimensionata. La mobilità resta inevitabilmente il punto più delicato, ma il servizio, la potenza dei colpi e la capacità di lottare nei momenti più difficili hanno ricordato a tutti cosa sia stata, e cosa possa ancora rappresentare, una campionessa come lei.
Wimbledon saluta dunque Serena al primo turno, ma le tributa una serata speciale. Joint ha vinto la partita, con merito. Serena ha perso, ma è uscita tra gli applausi, dopo aver dimostrato che anche dopo quattro anni di assenza il suo spirito competitivo resta quello di sempre.
Ben Shelton saluta Wimbledon 2026 molto prima del previsto. Lo statunitense, indicato da molti come uno dei possibili protagonisti sull’erba londinese, è stato eliminato al primo turno da Otto Virtanen al termine di una battaglia durissima, chiusa dal finlandese con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(8) 6-2 7-6(9).
Una delle grandi sorprese del torneo. Shelton arrivava a Londra con ambizioni importanti, forte di una campagna sull’erba positiva, con il titolo conquistato a
Stoccarda e i quarti raggiunti ad Halle. Il sorteggio sembrava offrirgli anche una grande opportunità nella parte bassa del tabellone, ma Wimbledon ha confermato ancora una volta quanto possa essere crudele e imprevedibile.
Virtanen ha giocato una partita straordinaria. Il finlandese, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, ha retto la pressione nei momenti più delicati e ha trovato il coraggio per colpire nei punti decisivi. Nel super tie-break del quinto set è stato anche sotto 5-8, ma ha continuato a spingere, trovando una grande risposta proprio quando Shelton sembrava vicino a chiudere.
Lo statunitense ha avuto anche un match point sul
9-8 nel tie-break decisivo, ma non è riuscito a trasformarlo. Alla fine sono stati dettagli minimi a decidere una sfida lunghissima, con Virtanen premiato dalla sua lucidità e Shelton punito da alcune scelte affrettate, soprattutto nelle fasi finali.
In conferenza stampa Shelton non ha cercato scuse. Visibilmente deluso, ha riconosciuto il grande livello dell’avversario: “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera. Devo dare tantissimo merito a Otto, perché ha giocato una partita eccezionale. Per tutto l’incontro ho avuto la sensazione di essere costretto a inseguire”.
Il servizio, una delle armi principali dello statunitense, non gli ha garantito il dominio abituale.
“Non sono stato efficace con la battuta e questo ha fatto sì che non ottenessi molti punti facili. Ho dovuto lavorare moltissimo praticamente in ogni game, mentre lui colpiva la palla in modo incredibile da fondo campo”, ha spiegato.
Shelton ha avuto occasioni importanti, soprattutto nel quinto set:
“Ho avuto tre volte il 15-40 per strappargli il servizio e in tutti quei momenti lui ha giocato punti straordinari. A volte il tennis funziona così”.
Il livello offensivo di Virtanen ha costretto Shelton a modificare il proprio piano tattico. Lo statunitense ha ammesso di essersi dovuto assumere più rischi del solito: “Il modo in cui stava colpendo la palla mi ha obbligato a prendere decisioni diverse. Era molto aggressivo e praticamente non sbagliava. Ogni volta che lasciavo una palla un po’ più corta, lui la trasformava in un vincente”.
Nel tie-break finale Shelton ha provato a cambiare strategia, cercando più spesso la rete:
“Ho cercato di salire il più possibile per togliergli tempo e impedirgli di comandare gli scambi da fondo. Con il tennis che stava giocando, non avevo altra scelta che essere più aggressivo”.
La sconfitta pesa anche perché conferma una stagione molto irregolare. Shelton ha vinto tre titoli nel 2026, due dei quali ATP 500, e ha raggiunto i quarti all’Australian Open, ma nei grandi appuntamenti non è riuscito a trovare la continuità attesa.
“Non so bene come definire questo anno”, ha ammesso. “Ho avuto buoni risultati in alcuni momenti, come i quarti in Australia e i tre titoli vinti, ma tutto il resto è stato piuttosto povero. Non è stato un buon anno per me, è una stagione difficile”.
Il rimpianto più grande riguarda i tanti match sfuggiti per pochi punti:
“Ho perso moltissime partite equilibrate, tanti tie-break e tanti terzi set. I margini sono molto piccoli. Ci sono tanti momenti che ti tornano in mente e ti chiedi cosa sarebbe cambiato se avessi vinto quel punto o quel tie-break”.
Nonostante il colpo durissimo, Shelton non vuole restare fermo alla delusione.
“Di solito sono uno che torna ad allenarsi o in palestra il giorno dopo. Affronterò questa sconfitta come tutte le altre. Tra un paio di giorni tornerò al lavoro”, ha detto.
Lo sguardo è già rivolto alla parte di stagione più adatta al suo tennis:
“Ovviamente questa eliminazione arriva molto prima di quanto sperassi, ma ora la mia testa è già sulla tournée americana sul cemento. Continuo a pensare che il meglio della mia stagione debba ancora arrivare”.
Shelton ha poi spiegato perché a Wimbledon non ci si può mai fidare del tabellone. Anche se la sua parte sembrava aperta, lo statunitense ha ribadito di non voler guardare troppo avanti: “Non guardo mai oltre il primo turno. So chi c’è nel torneo, non sono stupido, ma non sto lì a seguire il tabellone o i social. Cerco solo di concentrarmi sull’avversario che ho davanti. Questa partita dimostra il perché: a Wimbledon chiunque può battere chiunque in una giornata”.
La sconfitta è pesante, ma il merito di Virtanen resta enorme. Il finlandese ha servito bene, ha retto da fondo e ha mostrato una solidità inattesa nei momenti più tesi. Per Shelton, invece, resta una grande occasione mancata e un altro risultato nei tornei importanti lontano dalle aspettative.
Wimbledon perde subito uno dei nomi più attesi. Shelton esce con tanti rimpianti, una palla match non sfruttata e la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità nei grandi eventi. Virtanen, invece, firma la vittoria più importante della sua carriera e si regala una giornata indimenticabile sull’erba dell’All England Club.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 30 Giugno 2026
☁
17°C
Variabile e asciutto · Picco 26°C
CIELO
Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
☁
17°
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
15:00
☁
25°
16:00
☁
26°
21:00
☁
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend vs I. Swiatek
Slam Wimbledon
T. Townsend
1
6
3
I. Swiatek [3]
6
2
6
Vincitore: I. Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
T. Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
I. Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
T. Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
I. Swiatek
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
T. Townsend
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
0-0 → 1-0
A. Blockx
vs A. Zverev
Slam Wimbledon
A. Blockx
4
7
6
6
A. Zverev [2]
6
6
7
7
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
15-0
15-15
15-40
30-0
30-15
30-30
40-30
0-15
15-30
30-40
40-15
0-30
0-40
40-0
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
A. Zverev
None-None
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
6-5
6-6 → 6-7
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
15-30
30-30
40-30
A-40
3-2 → 3-3
A. Blockx
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
S. Williams
vs M. Joint
Slam Wimbledon
S. Williams
3
7
3
M. Joint
6
6
6
Vincitore: M. Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Joint
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
3-5 → 3-6
M. Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. Williams
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Joint
0-15
30-15
30-30
40-30
A-40
3-5 → 3-6
S. Williams
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Williams
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Joint
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
T. Fritz vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
T. Fritz [6]
6
6
6
D. Lajovic
3
4
3
Vincitore: T. Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Fritz
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
D. Lajovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Fritz
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Boisson
vs E. Rybakina
Slam Wimbledon
L. Boisson
4
6
3
E. Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: E. Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Boisson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
L. Boisson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Rybakina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Boisson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
E. Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Boisson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
L. Boisson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Rybakina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Boisson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
L. Boisson
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
S. Wawrinka
vs M. Berrettini
Slam Wimbledon
S. Wawrinka
7
6
6
6
M. Berrettini
6
7
7
7
Vincitore: M. Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
S. Wawrinka
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Berrettini
30-0
40-0
0-15
0-30
0-40
15-15
15-30
40-15
15-40
30-30
30-40
40-40
40-A
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
M. Berrettini
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
4-5
6-6 → 6-7
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Wawrinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
11*-11
12-11*
12-12*
12*-13
13*-13
14-13*
14-14*
14*-15
15*-15
16-15*
16-16*
16*-17
6-6 → 6-7
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
5-6 → 6-6
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
S. Wawrinka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova vs L. Gjorcheska
Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
6
6
L. Gjorcheska
3
2
Vincitore: A. Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gjorcheska
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
L. Gjorcheska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Gjorcheska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Anisimova
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Virtanen
vs B. Shelton
Slam Wimbledon
O. Virtanen
6
3
6
6
7
B. Shelton [4]
4
6
7
2
6
Vincitore: O. Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
5-7*
5*-8
6*-8
7-8*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
6-6 → 7-6
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
O. Virtanen
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-40
15-40
40-30
0-30
15-0
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
15-30
40-40
40-A
40-0
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
30-0
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
8-8
9-8
9-9
9-10
B. Shelton
None-None
0-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
8-8
9-8
6-6 → 6-7
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
B. Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
B. Shelton
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
E. Svitolina
vs D. Snigur
Slam Wimbledon
E. Svitolina [8]
5
2
D. Snigur
7
6
Vincitore: D. Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Svitolina
0-15
0-30
15-40
0-40
30-40
2-4 → 2-5
E. Svitolina
15-0
15-15
40-15
30-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Snigur
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Snigur
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
5-6 → 5-7
E. Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
E. Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
D. Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
E. Svitolina
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M. Navone
vs F. Cobolli
Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]
•
0
1
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Navone
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter
vs T. Grant
Slam Wimbledon
K. Boulter
4
2
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
K. Boulter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
K. Boulter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
K. Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Boulter
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. de Minaur
vs R. Burruchaga
Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
7
6
6
R. Burruchaga
6
1
0
Vincitore: A. de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
R. Burruchaga
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
R. Burruchaga
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Burruchaga
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Burruchaga
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
R. Burruchaga
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Burruchaga
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Mensik
vs T. Samuel
Slam Wimbledon
J. Mensik [15]
5
6
6
3
7
T. Samuel
7
3
3
6
6
Vincitore: J. Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
8-6*
9*-6
9*-7
6-6 → 7-6
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Samuel
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
4-3 → 5-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
T. Samuel
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
2-2 → 2-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
N. Podoroska
vs M. Kostyuk
Slam Wimbledon
N. Podoroska
1
2
M. Kostyuk [12]
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Podoroska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
M. Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
N. Podoroska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
M. Kostyuk
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini vs R. Montgomery
Slam Wimbledon
J. Paolini [13]
0
6
7
R. Montgomery
6
4
5
Vincitore: J. Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Paolini
15-15
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
R. Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
J. Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
R. Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Paolini
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
R. Montgomery
15-0
15-15
40-15
30-15
40-30
3-0 → 3-1
J. Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
R. Montgomery
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Montgomery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
J. Paolini
0-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
R. Montgomery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. Paolini
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
T. Kokkinakis
vs A. Bublik
Slam Wimbledon
T. Kokkinakis
6
3
7
3
4
A. Bublik [10]
4
6
6
6
6
Vincitore: A. Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 5
T. Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 4
T. Kokkinakis
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Kokkinakis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bublik
0-15
15-15
40-15
40-30
0-30
15-30
30-30
30-40
15-0
30-0
40-0
30-15
40-40
40-A
15-40
40-40
A-40
None-None
A. Bublik
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6
7-7
8-7
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
10-11
6-6 → 7-6
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
T. Kokkinakis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Kokkinakis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kokkinakis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
T. Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Eala
vs R. Zarazua
Slam Wimbledon
A. Eala [29]
6
6
R. Zarazua
1
2
Vincitore: A. Eala
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
R. Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
R. Zarazua
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
R. Zarazua
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
R. Zarazua
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
A. Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
F. Tiafoe
vs T. Atmane
Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
15
7
6
3
T. Atmane
•
15
6
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Atmane
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
1-3 → 2-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Tiafoe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day
vs M. Keys
Slam Wimbledon
K. Day
7
4
3
M. Keys [26]
6
6
6
Vincitore: M. Keys
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Day
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
K. Day
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Keys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Keys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Keys
0-15
15-15
15-30
40-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Day
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
K. Day
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Day
30-0
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Day
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Keys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
K. Day
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
K. Day
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Keys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Day
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Nakashima
vs J. Pinnington Jones
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
6
7
7
J. Pinnington Jones
3
6
5
Vincitore: B. Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pinnington Jones
6-5 → 7-5
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Pinnington Jones
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 0-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
J. Pinnington Jones
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
J. Pinnington Jones
5-2 → 5-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Pinnington Jones
4-1 → 4-2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Pinnington Jones
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Pinnington Jones
1-0 → 1-1
K. Khachanov
vs B. Harris
Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
6
5
6
6
B. Harris
3
7
3
3
Vincitore: K. Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 4
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
K. Khachanov
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
B. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
K. Khachanov
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Khachanov
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
B. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
K. Khachanov
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Sweeny
vs G. Dimitrov
Slam Wimbledon
D. Sweeny
6
3
5
G. Dimitrov
7
6
7
Vincitore: G. Dimitrov
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Sweeny
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Sweeny
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Seidel
vs L. Noskova
Slam Wimbledon
E. Seidel
4
3
L. Noskova [9]
6
6
Vincitore: L. Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
E. Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
E. Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Noskova
0-15
30-15
15-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
L. Noskova
15-0
30-0
40-0
40-30
40-15
1-2 → 1-3
E. Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
E. Seidel
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova vs K. Pliskova
Slam Wimbledon
T. Valentova
3
4
K. Pliskova
6
6
Vincitore: K. Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Pliskova
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Valentova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Pliskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
K. Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
K. Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Valentova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Pliskova
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M. Arnaldi
vs Q. Halys
Slam Wimbledon
M. Arnaldi [32]
6
1
6
3
Q. Halys
3
6
7
6
Vincitore: Q. Halys
Servizio
Svolgimento
Set 4
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Halys
15-0
30-0
0-15
0-40
30-15
40-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-0
40-40
A-40
40-30
30-30
40-40
None-None
M. Arnaldi
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
6-6 → 6-7
Q. Halys
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
L. Sonego
vs T. Etcheverry
Slam Wimbledon
L. Sonego
6
6
6
7
T. Etcheverry [29]
4
4
7
6
Vincitore: L. Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
T. Etcheverry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
T. Etcheverry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Etcheverry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-0
40-0
0-30
30-40
15-0
30-15
40-15
40-30
0-40
30-30
40-40
A-40
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
4-4
4-5
4-6
T. Etcheverry
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
6-2
6-6 → 6-7
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
T. Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Etcheverry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
T. Etcheverry
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Etcheverry
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
C. Osorio
vs S. Waltert
Slam Wimbledon
C. Osorio
6
6
S. Waltert
2
1
Vincitore: C. Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Waltert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
S. Waltert
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Osorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
C. Osorio
None-None
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak vs A. Tabilo
Slam Wimbledon
K. Majchrzak
6
7
7
A. Tabilo [30]
3
5
5
Vincitore: K. Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-40
15-40
5-5 → 6-5
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-15
40-0
40-30
4-3 → 5-3
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-2 → 5-3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
K. Majchrzak
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
I. Shymanovich
vs V. Golubic
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
2
6
1
V. Golubic
6
2
6
Vincitore: V. Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
V. Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Golubic
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
I. Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
I. Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
I. Shymanovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
I. Shymanovich
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
V. Golubic
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
1-1 → 1-2
V. Golubic
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Y. Starodubtseva
vs A. Blinkova
Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva
7
4
1
A. Blinkova
6
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
A. Blinkova
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Y. Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Y. Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Y. Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Y. Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Blinkova
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Y. Starodubtseva
2-2 → 3-2
A. Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Y. Starodubtseva
2-0 → 2-1
A. Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Y. Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Y. Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Y. Starodubtseva
5-4 → 5-5
Y. Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Blinkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Y. Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Y. Starodubtseva
2-1 → 3-1
Y. Starodubtseva
1-0 → 2-0
A. Blinkova
None-None
30-0
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina
vs K. Rakhimova
Slam Wimbledon
A. Kalinina
6
4
5
K. Rakhimova
4
6
7
Vincitore: K. Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
K. Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
K. Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
K. Rakhimova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
K. Rakhimova
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Rakhimova
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
K. Jacquet
vs V. Gaubas
Slam Wimbledon
K. Jacquet
None
6
6
7
V. Gaubas
•
None
3
4
6
Vincitore: K. Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Gaubas
None-None
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
1-5
1-6
6-6 → 7-6
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Jacquet
None-None
0-15
15-15
15-30
40-30
30-30
0-0 → 1-0
V. Erjavec
vs L. Jeanjean
Slam Wimbledon
V. Erjavec
4
6
6
L. Jeanjean
6
4
7
Vincitore: L. Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6*-8
6-9*
6-6 → 6-7
V. Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
V. Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
V. Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
V. Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
L. Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
V. Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
V. Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Jeanjean
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
L. Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
V. Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Griekspoor
vs J. Duckworth
Slam Wimbledon
T. Griekspoor
4
6
5
4
J. Duckworth
6
4
7
6
Vincitore: J. Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
T. Griekspoor
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
T. Griekspoor
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino
vs T. Droguet
Slam Wimbledon
A. Mannarino
6
6
6
T. Droguet
2
4
1
Vincitore: A. Mannarino
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Droguet
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Droguet
None-None
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
B. Bonzi
vs G. Diallo
Slam Wimbledon
B. Bonzi
0
6
6
6
3
1
G. Diallo
•
0
1
4
7
6
3
Vincitore: G. Diallo per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 5
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
G. Diallo
0-15
15-30
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-30
40-40
A-40
15-0
40-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-30
30-0
40-0
G. Diallo
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6 → 6-7
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
B. Bonzi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Diallo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Ruse
vs C. McNally
Slam Wimbledon
E. Ruse
5
3
C. McNally
7
6
Vincitore: C. McNally
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
E. Ruse
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
E. Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
C. McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
C. McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
C. McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. McNally
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann
vs G. Mpetshi Perricard
Slam Wimbledon
Y. Hanfmann
6
7
6
6
G. Mpetshi Perricard
7
6
2
3
Vincitore: Y. Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 4
G. Mpetshi Perricard
5-3 → 6-3
G. Mpetshi Perricard
4-2 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Mpetshi Perricard
4-2 → 5-2
G. Mpetshi Perricard
3-1 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
G. Mpetshi Perricard
6-5 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
3-2 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
2-1 → 2-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
1-0 → 1-1
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
6-5*
5*-5
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
G. Mpetshi Perricard
5-5 → 5-6
G. Mpetshi Perricard
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-30
30-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 0-1
K. Birrell
vs A. Korneeva
Slam Wimbledon
K. Birrell
6
0
6
A. Korneeva
3
6
2
Vincitore: K. Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
K. Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
K. Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
K. Birrell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Birrell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
K. Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
A. Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Birrell
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
O. Selekhmeteva
vs S. Kraus
Slam Wimbledon
O. Selekhmeteva
6
7
S. Kraus
1
5
Vincitore: O. Selekhmeteva
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kraus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
O. Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
S. Kraus
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-3 → 5-4
O. Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
O. Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
O. Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
S. Kraus
15-0
15-15
15-30
30-40
15-40
0-1 → 1-1
O. Selekhmeteva
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
A. Molcan
vs D. Altmaier
Slam Wimbledon
A. Molcan
•
0
6
3
7
0
D. Altmaier
0
4
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Molcan
15-0
30-15
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-40
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Altmaier
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro
vs J. Faria
Slam Wimbledon
S. Shimabukuro
6
3
7
3
J. Faria
7
6
6
6
Vincitore: J. Faria
Servizio
Svolgimento
Set 4
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-0
0-15
0-30
15-30
15-40
15-15
None-None
S. Shimabukuro
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
6-6 → 7-6
J. Faria
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-4 → 5-5
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Shimabukuro
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
J. Faria
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
5-4*
4*-4
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
B. Haddad Maia
vs M. Timofeeva
Slam Wimbledon
B. Haddad Maia
3
2
M. Timofeeva
6
6
Vincitore: M. Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
B. Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Timofeeva
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
B. Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
B. Haddad Maia
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Timofeeva
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Moutet
vs M. Giron
Slam Wimbledon
C. Moutet
6
4
5
4
M. Giron
4
6
7
6
Vincitore: M. Giron
Servizio
Svolgimento
Set 4
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Moutet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
M. Giron
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Giron
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Giron
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Giron
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Giron
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
C. Moutet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Giron
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
P. Kudermetova
vs L. Samsonova
Slam Wimbledon
P. Kudermetova
3
3
L. Samsonova
6
6
Vincitore: L. Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
L. Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
L. Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
P. Kudermetova
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 13:30pm
J. de Jong
vs R. Hijikata
Slam Wimbledon
J. de Jong
7
3
5
6
6
R. Hijikata
6
6
7
4
3
Vincitore: J. de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 5
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. de Jong
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. de Jong
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. de Jong
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko vs S. Kenin
Slam Wimbledon
P. Marcinko
6
4
S. Kenin
7
6
Vincitore: S. Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kenin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
4-4 → 4-5
P. Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
P. Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
S. Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
P. Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
P. Marcinko
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
S. Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Marcinko
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Llamas Ruiz
vs Z. Svajda
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz
1
2
4
Z. Svajda
6
6
6
Vincitore: Z. Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Z. Svajda
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
P. Kypson
vs M. McDonald
Slam Wimbledon
P. Kypson
3
6
6
6
M. McDonald
6
1
4
4
Vincitore: P. Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 4
M. McDonald
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. McDonald
15-0
15-15
40-15
30-15
40-30
2-0 → 2-1
M. McDonald
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. McDonald
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. McDonald
None-None
15-0
30-0
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Tomljanovic
vs M. Bolkvadze
Slam Wimbledon
A. Tomljanovic
2
6
4
M. Bolkvadze
6
2
6
Vincitore: M. Bolkvadze
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bolkvadze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Tomljanovic
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
A. Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Bolkvadze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bolkvadze
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
M. Bolkvadze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer vs H. Wendelken
Slam Wimbledon
V. Royer
4
6
6
6
H. Wendelken
6
3
3
3
Vincitore: V. Royer
Servizio
Svolgimento
Set 4
V. Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
V. Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
V. Royer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Royer
15-15
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
3-2 → 3-3
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
V. Royer
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Munar
vs F. Cerundolo
Slam Wimbledon
J. Munar
6
6
6
F. Cerundolo [18]
1
4
3
Vincitore: J. Munar
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Munar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
F. Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
30-0
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Munar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Munar
None-None
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Mertens
vs L. Siegemund
Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
6
6
L. Siegemund
2
4
Vincitore: E. Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
E. Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
E. Mertens
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Siegemund
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
L. Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
E. Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
E. Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
L. Siegemund
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
D. Shnaider
vs E. Lys
Slam Wimbledon
D. Shnaider [15]
7
6
E. Lys
5
1
Vincitore: D. Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Lys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
E. Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
D. Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
D. Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
E. Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Lys
None-None
15-15
15-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari
vs C. Tauson
Slam Wimbledon
M. Sakkari
6
6
C. Tauson [24]
3
3
Vincitore: M. Sakkari
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sakkari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Sakkari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
C. Tauson
15-0
30-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
C. Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Sakkari
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
A. Michelsen
vs J. Fearnley
Slam Wimbledon
A. Michelsen
6
6
2
3
2
J. Fearnley
3
4
6
6
6
Vincitore: J. Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 5
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Fearnley
15-15
15-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Michelsen
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Michelsen
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
A. Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Fearnley
0-15
30-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Michelsen
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R. Collignon
vs A. Fils
Slam Wimbledon
R. Collignon
5
1
3
A. Fils [20]
7
6
6
Vincitore: A. Fils
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
R. Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Fils
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Fils
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
R. Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Fils
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
A. Krueger
vs D. Vekic
Slam Wimbledon
A. Krueger
3
7
6
D. Vekic [31]
6
6
4
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Vekic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
D. Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Krueger
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Vekic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
D. Vekic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
D. Vekic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Vekic
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
D. Vekic
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu vs K. Swan
Slam Wimbledon
I. Begu
4
4
K. Swan
6
6
Vincitore: K. Swan
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Swan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
I. Begu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
I. Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
I. Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Swan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
K. Swan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Dzumhur
vs A. Fery
Slam Wimbledon
D. Dzumhur
6
2
2
1
A. Fery
3
6
6
6
Vincitore: A. Fery
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Fery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Fery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
D. Dzumhur
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Fery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Fery
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Dzumhur
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
40-30
A-40
2-2 → 3-2
D. Dzumhur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Dzumhur
None-None
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
E. Navarro
vs P. Badosa
Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
4
6
7
P. Badosa
6
3
5
Vincitore: E. Navarro
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Navarro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
P. Badosa
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
E. Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
P. Badosa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
P. Badosa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Navarro
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
P. Badosa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Navarro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
E. Navarro
15-0
40-0
30-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
P. Badosa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
P. Badosa
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
P. Badosa
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Navarro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Badosa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Navarro
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
0-0 → 1-0
V. Kopriva
vs J. Choinski
Slam Wimbledon
V. Kopriva
3
5
2
J. Choinski
6
7
6
Vincitore: J. Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Choinski
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson
vs M. Bouzkova
Slam Wimbledon
T. Gibson
1
6
2
M. Bouzkova [21]
6
3
6
Vincitore: M. Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
T. Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
T. Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
M. Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
T. Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
M. Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
T. Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
M. Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
T. Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
T. Gibson
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
U. Humbert
vs Z. Bergs
Slam Wimbledon
U. Humbert [27]
2
5
6
6
3
Z. Bergs
6
7
4
3
6
Vincitore: Z. Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 5
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
3-5 → 3-6
U. Humbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
2-4 → 2-5
U. Humbert
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
1-1 → 2-1
Z. Bergs
30-0
15-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
U. Humbert
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
U. Humbert
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
S. Cirstea
vs S. Bejlek
Slam Wimbledon
S. Cirstea [17]
6
7
S. Bejlek
1
6
Vincitore: S. Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
S. Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
S. Bejlek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
S. Bejlek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
S. Cirstea
None-None
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Lehecka
vs A. Popyrin
Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
6
6
6
A. Popyrin
4
2
4
Vincitore: J. Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Popyrin
15-0
15-15
30-30
15-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Lehecka
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Popyrin
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
No guarda, il duo Williams sarà anche il più sguaiato mai apparso sulle scene tennistiche ma il doppio Navratilova-Shriver è stato un pelo migliore!
Mi trovo in Sardegna, però posso spiegare brevemente come funziona:
Bisogna scaricare il BBC iplayer cercando su Google l’APK (il file di installazione) perché dal Google store non è possibile. Occorre anche dotarsi di una VPN che permette di localizzarsi in UK (Windscribe offre 10gb mensili di traffico gratuito).
Quindi si crea un account su BBC mettendo un indirizzo UK (io metto quello di Wimbledon) ed il gioco è fatto.
@ Mipiaceperderefacile (#4644881)
Favorito sto borioso pieno di se ?!@ tinapica (#4644932)
Si festeggia
@ Mipiaceperderefacile (#4644881)
Favorito sto borioso pieno di se ?!
Berretto ha un tabellone complesso purtroppo. Fils ed eventualmente mensik o Gregorione