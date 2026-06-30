Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Serena Williams sfiora l’impresa: Maya Joint rovina il ritorno della regina. Shelton fuori subito: Virtanen firma l’impresa al quinto set. “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera”

Il ritorno di Serena Williams nel singolare di Wimbledon si ferma al primo turno, ma lascia comunque il segno. Dopo quasi quattro anni lontana dal circuito individuale, la statunitense ha lottato con orgoglio e carattere sul Centre Court, prima di arrendersi a Maya Joint con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 dopo 2 ore e 22 minuti di battaglia.

La giovane australiana si è presa il ruolo di guastafeste, rovinando il ritorno di una delle più grandi campionesse della storia del tennis. Serena, però, ha dimostrato ancora una volta perché il suo nome pesa così tanto: non è tornata per una passerella, non è scesa in campo solo per ricevere applausi. Ha combattuto, ha sofferto, ha rimontato e per lunghi tratti ha anche fatto sognare il pubblico londinese.

Il limite principale era inevitabile: la mobilità. Dopo un’assenza così lunga e a 44 anni, Serena ha pagato soprattutto negli spostamenti e negli scambi più lunghi. Quando il punto si allungava, Joint riusciva spesso a muoverla e a far emergere la differenza di ritmo partita. Ma appena la statunitense aveva il tempo per colpire, il peso della sua palla restava impressionante.

Il match è iniziato con entrambe molto solide al servizio. Serena ha spinto forte sia con la prima sia con la seconda, trovando diversi colpi potenti da fondo campo. Sul 2-2 ha avuto anche le prime palle break, senza però riuscire a concretizzarle. Joint, invece, è stata più cinica: sul 4-3 ha strappato il servizio alla statunitense e poi ha chiuso il primo set con grande freddezza.

Nel secondo parziale la situazione sembrava complicarsi ulteriormente. Joint ha ottenuto subito un break, costringendo Serena a inseguire ancora. La statunitense ha avuto diverse occasioni per rientrare, ma nei primi tentativi non è riuscita a sfruttarle, spesso fermata da errori da fondo e da qualche palla rimasta in rete.

La reazione, però, è arrivata. Serena ha continuato a crederci, ha iniziato a leggere meglio le traiettorie dell’australiana e ha trovato un passante in corsa da applausi per procurarsi una nuova chance. Questa volta l’ha sfruttata, firmando il controbreak con un diritto inside-out dei suoi.

La partita è diventata una battaglia emotiva. Joint ha ripreso il break, ma Serena ha risposto ancora, riportandosi sul 4-4. Sul 5-5, la statunitense si è trovata sotto 0-40, ma ha cancellato tutte le palle break con la forza della campionessa, salvandone anche un’altra poco dopo.

Il tie-break ha acceso definitivamente il Centre Court. Serena ha annullato un match point con un servizio alla T seguito dal diritto, poi ha conquistato una palla set e ha forzato l’errore di Joint, portando la partita al terzo. Il pubblico di Wimbledon si è alzato in piedi per una campionessa che sembrava pronta a scrivere un’altra pagina di epica.

Nel terzo set Serena ha persino trovato il break in apertura, salendo sul 2-1 con il servizio a disposizione. Per qualche minuto l’impresa è sembrata possibile. Il braccio era più sciolto, i colpi più puliti, la fiducia più alta. Ma Joint non si è disunita e ha reagito immediatamente, recuperando il break e riportando la sfida in equilibrio.

Da quel momento, la fatica ha iniziato a pesare. Serena ha commesso qualche errore in più, mentre l’australiana ha continuato a giocare con coraggio e lucidità. Un secondo break consecutivo ha portato Joint sul 4-2, indirizzando definitivamente il match.

La statunitense ha provato un ultimo assalto sul 5-3, approfittando anche di un doppio fallo di Joint su match point. Ma l’australiana ha saputo gestire la tensione e ha chiuso il terzo set 6-3, conquistando una vittoria di enorme prestigio.

Per Maya Joint è un successo pesantissimo. Non era semplice affrontare Serena Williams sul Centre Court di Wimbledon, con tutto il pubblico coinvolto emotivamente nel ritorno della leggenda americana. L’australiana ha invece retto la pressione, ha giocato con personalità e al secondo turno affronterà Alexandra Eala.

Serena esce sconfitta, ma non ridimensionata. La mobilità resta inevitabilmente il punto più delicato, ma il servizio, la potenza dei colpi e la capacità di lottare nei momenti più difficili hanno ricordato a tutti cosa sia stata, e cosa possa ancora rappresentare, una campionessa come lei.

Wimbledon saluta dunque Serena al primo turno, ma le tributa una serata speciale. Joint ha vinto la partita, con merito. Serena ha perso, ma è uscita tra gli applausi, dopo aver dimostrato che anche dopo quattro anni di assenza il suo spirito competitivo resta quello di sempre.

Ben Shelton saluta Wimbledon 2026 molto prima del previsto. Lo statunitense, indicato da molti come uno dei possibili protagonisti sull’erba londinese, è stato eliminato al primo turno da Otto Virtanen al termine di una battaglia durissima, chiusa dal finlandese con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(8) 6-2 7-6(9).

Una delle grandi sorprese del torneo. Shelton arrivava a Londra con ambizioni importanti, forte di una campagna sull’erba positiva, con il titolo conquistato a Stoccarda e i quarti raggiunti ad Halle. Il sorteggio sembrava offrirgli anche una grande opportunità nella parte bassa del tabellone, ma Wimbledon ha confermato ancora una volta quanto possa essere crudele e imprevedibile.

Virtanen ha giocato una partita straordinaria. Il finlandese, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, ha retto la pressione nei momenti più delicati e ha trovato il coraggio per colpire nei punti decisivi. Nel super tie-break del quinto set è stato anche sotto 5-8, ma ha continuato a spingere, trovando una grande risposta proprio quando Shelton sembrava vicino a chiudere.

Lo statunitense ha avuto anche un match point sul 9-8 nel tie-break decisivo, ma non è riuscito a trasformarlo. Alla fine sono stati dettagli minimi a decidere una sfida lunghissima, con Virtanen premiato dalla sua lucidità e Shelton punito da alcune scelte affrettate, soprattutto nelle fasi finali.

In conferenza stampa Shelton non ha cercato scuse. Visibilmente deluso, ha riconosciuto il grande livello dell’avversario: “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera. Devo dare tantissimo merito a Otto, perché ha giocato una partita eccezionale. Per tutto l’incontro ho avuto la sensazione di essere costretto a inseguire”.

Il servizio, una delle armi principali dello statunitense, non gli ha garantito il dominio abituale. “Non sono stato efficace con la battuta e questo ha fatto sì che non ottenessi molti punti facili. Ho dovuto lavorare moltissimo praticamente in ogni game, mentre lui colpiva la palla in modo incredibile da fondo campo”, ha spiegato.

Shelton ha avuto occasioni importanti, soprattutto nel quinto set: “Ho avuto tre volte il 15-40 per strappargli il servizio e in tutti quei momenti lui ha giocato punti straordinari. A volte il tennis funziona così”.

Il livello offensivo di Virtanen ha costretto Shelton a modificare il proprio piano tattico. Lo statunitense ha ammesso di essersi dovuto assumere più rischi del solito: “Il modo in cui stava colpendo la palla mi ha obbligato a prendere decisioni diverse. Era molto aggressivo e praticamente non sbagliava. Ogni volta che lasciavo una palla un po’ più corta, lui la trasformava in un vincente”.

Nel tie-break finale Shelton ha provato a cambiare strategia, cercando più spesso la rete: “Ho cercato di salire il più possibile per togliergli tempo e impedirgli di comandare gli scambi da fondo. Con il tennis che stava giocando, non avevo altra scelta che essere più aggressivo”.

La sconfitta pesa anche perché conferma una stagione molto irregolare. Shelton ha vinto tre titoli nel 2026, due dei quali ATP 500, e ha raggiunto i quarti all’Australian Open, ma nei grandi appuntamenti non è riuscito a trovare la continuità attesa.

“Non so bene come definire questo anno”, ha ammesso. “Ho avuto buoni risultati in alcuni momenti, come i quarti in Australia e i tre titoli vinti, ma tutto il resto è stato piuttosto povero. Non è stato un buon anno per me, è una stagione difficile”.

Il rimpianto più grande riguarda i tanti match sfuggiti per pochi punti: “Ho perso moltissime partite equilibrate, tanti tie-break e tanti terzi set. I margini sono molto piccoli. Ci sono tanti momenti che ti tornano in mente e ti chiedi cosa sarebbe cambiato se avessi vinto quel punto o quel tie-break”.

Nonostante il colpo durissimo, Shelton non vuole restare fermo alla delusione. “Di solito sono uno che torna ad allenarsi o in palestra il giorno dopo. Affronterò questa sconfitta come tutte le altre. Tra un paio di giorni tornerò al lavoro”, ha detto.

Lo sguardo è già rivolto alla parte di stagione più adatta al suo tennis: “Ovviamente questa eliminazione arriva molto prima di quanto sperassi, ma ora la mia testa è già sulla tournée americana sul cemento. Continuo a pensare che il meglio della mia stagione debba ancora arrivare”.

Shelton ha poi spiegato perché a Wimbledon non ci si può mai fidare del tabellone. Anche se la sua parte sembrava aperta, lo statunitense ha ribadito di non voler guardare troppo avanti: “Non guardo mai oltre il primo turno. So chi c’è nel torneo, non sono stupido, ma non sto lì a seguire il tabellone o i social. Cerco solo di concentrarmi sull’avversario che ho davanti. Questa partita dimostra il perché: a Wimbledon chiunque può battere chiunque in una giornata”.

La sconfitta è pesante, ma il merito di Virtanen resta enorme. Il finlandese ha servito bene, ha retto da fondo e ha mostrato una solidità inattesa nei momenti più tesi. Per Shelton, invece, resta una grande occasione mancata e un altro risultato nei tornei importanti lontano dalle aspettative.

Wimbledon perde subito uno dei nomi più attesi. Shelton esce con tanti rimpianti, una palla match non sfruttata e la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità nei grandi eventi. Virtanen, invece, firma la vittoria più importante della sua carriera e si regala una giornata indimenticabile sull’erba dell’All England Club.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 30 Giugno 2026 ☁ 17°C Variabile e asciutto · Picco 26°C CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 30 Giugno 08:00 ☁ 17° 09:00 ⛅ 18° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ☁ 25° 16:00 ☁ 26° 21:00 ☁ 22° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 30 Giugno 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 1° Turno · Erba WIM R1 ⛅ Variabile

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

T. Townsend vs I. Swiatek



Slam Wimbledon T. Townsend T. Townsend 1 6 3 I. Swiatek [3] I. Swiatek [3] 6 2 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Swiatek 15-0 30-0 3-5 → 3-6 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 I. Swiatek 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 T. Townsend None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

A. Blockx vs A. Zverev



Slam Wimbledon A. Blockx A. Blockx 4 7 6 6 A. Zverev [2] A. Zverev [2] 6 6 7 7 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Blockx 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Blockx 15-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 A. Zverev 15-0 15-15 15-40 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 15-30 30-40 40-15 0-30 0-40 40-0 None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-7 A. Zverev None-None 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-5 6-6 → 6-7 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-15 30-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Blockx 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-2 → 3-3 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Blockx 0-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blockx None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Williams vs M. Joint



Slam Wimbledon S. Williams S. Williams 3 7 3 M. Joint M. Joint 6 6 6 Vincitore: M. Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Joint 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 S. Williams 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Joint 15-0 15-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Williams 0-15 0-30 2-3 → 2-4 M. Joint 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Williams 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Williams 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 M. Joint 0-15 30-15 5-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Williams 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Williams 30-0 0-2 → 1-2 M. Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Joint 0-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 S. Williams 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Joint 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Williams 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Joint 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Joint None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Fritz vs D. Lajovic



Slam Wimbledon T. Fritz [6] T. Fritz [6] 6 6 6 D. Lajovic D. Lajovic 3 4 3 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 4-2 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Lajovic 15-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fritz 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 1-0 → 1-1 T. Fritz None-None 15-0 40-0 30-0 0-0 → 1-0

L. Boisson vs E. Rybakina



Slam Wimbledon L. Boisson L. Boisson 4 6 3 E. Rybakina [2] E. Rybakina [2] 6 1 6 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Boisson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Boisson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Boisson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Boisson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Boisson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-15 30-15 30-30 3-0 → 3-1 L. Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Boisson 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Boisson 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Boisson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Rybakina 15-15 30-15 1-2 → 1-3 L. Boisson 0-15 15-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Boisson None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Wawrinka vs M. Berrettini



Slam Wimbledon S. Wawrinka S. Wawrinka 7 6 6 6 M. Berrettini M. Berrettini 6 7 7 7 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 3 M. Berrettini 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-15 15-30 40-15 15-40 30-30 30-40 40-40 40-A None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-7 M. Berrettini None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 12-12* 12*-13 13*-13 14-13* 14-14* 14*-15 15*-15 16-15* 16-16* 16*-17 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka None-None 15-0 30-0 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Anisimova vs L. Gjorcheska



Slam Wimbledon A. Anisimova [6] A. Anisimova [6] 6 6 L. Gjorcheska L. Gjorcheska 3 2 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Gjorcheska 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-15 4-1 → 5-1 L. Gjorcheska 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Anisimova 15-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Gjorcheska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 30-30 5-2 → 5-3 A. Anisimova 15-0 30-0 4-2 → 5-2 L. Gjorcheska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Anisimova 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Gjorcheska 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Anisimova None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

O. Virtanen vs B. Shelton



Slam Wimbledon O. Virtanen O. Virtanen 6 3 6 6 7 B. Shelton [4] B. Shelton [4] 4 6 7 2 6 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 5-7* 5*-8 6*-8 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 O. Virtanen 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-40 15-40 40-30 0-30 15-0 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 15-30 40-40 40-A 40-0 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 30-0 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 6-7 B. Shelton None-None 0-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 6-6 → 6-7 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 6-5 → 6-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Virtanen 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 B. Shelton 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 B. Shelton None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

E. Svitolina vs D. Snigur



Slam Wimbledon E. Svitolina [8] E. Svitolina [8] 5 2 D. Snigur D. Snigur 7 6 Vincitore: D. Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Snigur 15-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 E. Svitolina 0-15 0-30 15-40 0-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Svitolina 15-0 15-15 40-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Snigur 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Snigur 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Snigur 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 5-6 → 5-7 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Snigur 0-30 0-40 4-5 → 5-5 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Snigur 0-15 15-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Snigur 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Snigur 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Svitolina None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Navone vs F. Cobolli



Slam Wimbledon M. Navone M. Navone 0 6 6 3 0 F. Cobolli [9] • F. Cobolli [9] 0 1 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Cobolli 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Navone None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Boulter K. Boulter 4 2 T. Grant T. Grant 6 6 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Grant 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Grant 15-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 30-0 30-15 4-5 → 4-6 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Boulter 0-15 15-15 40-15 30-15 1-3 → 2-3 T. Grant 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Boulter None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Boultervs T. Grant

A. de Minaur vs R. Burruchaga



Slam Wimbledon A. de Minaur [5] A. de Minaur [5] 7 6 6 R. Burruchaga R. Burruchaga 6 1 0 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 5-0 → 6-0 R. Burruchaga 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 30-0 1-0 → 2-0 R. Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Burruchaga 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Burruchaga 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. de Minaur 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Burruchaga 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 R. Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Burruchaga None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Mensik vs T. Samuel



Slam Wimbledon J. Mensik [15] J. Mensik [15] 5 6 6 3 7 T. Samuel T. Samuel 7 3 3 6 6 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 8-6* 9*-6 9*-7 6-6 → 7-6 T. Samuel 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Samuel 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Samuel 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Samuel 15-0 30-0 0-2 → 0-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Mensik 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Samuel 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Samuel 15-0 30-0 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 1-1 → 2-1 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Samuel 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Samuel 15-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Samuel 30-0 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Samuel None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Podoroska vs M. Kostyuk



Slam Wimbledon N. Podoroska N. Podoroska 1 2 M. Kostyuk [12] M. Kostyuk [12] 6 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kostyuk 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Kostyuk 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Podoroska 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Kostyuk None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

J. Paolini vs R. Montgomery



Slam Wimbledon J. Paolini [13] J. Paolini [13] 0 6 7 R. Montgomery R. Montgomery 6 4 5 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Montgomery 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-15 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Montgomery 15-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Montgomery 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Montgomery 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Montgomery 15-0 15-15 40-15 30-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Montgomery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 0-4 → 0-5 R. Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

T. Kokkinakis vs A. Bublik



Slam Wimbledon T. Kokkinakis T. Kokkinakis 6 3 7 3 4 A. Bublik [10] A. Bublik [10] 4 6 6 6 6 Vincitore: A. Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 A. Bublik 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Bublik 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Bublik 15-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Bublik 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 A. Bublik 0-15 15-15 40-15 40-30 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 30-15 40-40 40-A 15-40 40-40 A-40 None-None 7-6 A. Bublik None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 6-6 → 7-6 A. Bublik 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Bublik 15-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 30-0 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bublik None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Eala vs R. Zarazua



Slam Wimbledon A. Eala [29] A. Eala [29] 6 6 R. Zarazua R. Zarazua 1 2 Vincitore: A. Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Eala 15-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Eala 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Eala None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs T. Atmane



Slam Wimbledon F. Tiafoe [17] F. Tiafoe [17] 15 7 6 3 T. Atmane • T. Atmane 15 6 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Atmane 15-0 15-15 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Atmane 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Tiafoe 15-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Atmane 15-0 40-0 5-0 → 5-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 4-0 → 5-0 T. Atmane 0-15 0-40 3-0 → 4-0 F. Tiafoe 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Atmane 15-0 30-0 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Atmane None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon K. Day K. Day 7 4 3 M. Keys [26] M. Keys [26] 6 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Day 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Day 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Day 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Keys 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Day 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Day 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Day 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Keys 0-15 15-15 15-30 40-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Day 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Day 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Day 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Day 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Day 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Keys None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Dayvs M. Keys

B. Nakashima vs J. Pinnington Jones



Slam Wimbledon B. Nakashima [28] B. Nakashima [28] 6 7 7 J. Pinnington Jones J. Pinnington Jones 3 6 5 Vincitore: B. Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 J. Pinnington Jones 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Pinnington Jones 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Khachanov vs B. Harris



Slam Wimbledon K. Khachanov [19] K. Khachanov [19] 6 5 6 6 B. Harris B. Harris 3 7 3 3 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Khachanov 15-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Harris 0-15 15-15 30-30 4-1 → 4-2 K. Khachanov 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Harris 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-30 0-3 → 1-3 B. Harris 15-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Khachanov 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Harris 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Khachanov 15-0 15-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 B. Harris 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Sweeny vs G. Dimitrov



Slam Wimbledon D. Sweeny D. Sweeny 6 3 5 G. Dimitrov G. Dimitrov 7 6 7 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Sweeny 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Sweeny 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Sweeny 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

E. Seidel vs L. Noskova



Slam Wimbledon E. Seidel E. Seidel 4 3 L. Noskova [9] L. Noskova [9] 6 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Noskova 0-15 30-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 4-5 → 4-6 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Noskova 15-0 30-0 3-4 → 3-5 E. Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Seidel 15-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-30 40-15 1-2 → 1-3 E. Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Noskova 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Seidel None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 12:00am

T. Valentova vs K. Pliskova



Slam Wimbledon T. Valentova T. Valentova 3 4 K. Pliskova K. Pliskova 6 6 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 30-0 4-5 → 4-6 T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 K. Pliskova 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Pliskova 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Valentova 30-0 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Pliskova None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Arnaldi vs Q. Halys



Slam Wimbledon M. Arnaldi [32] M. Arnaldi [32] 6 1 6 3 Q. Halys Q. Halys 3 6 7 6 Vincitore: Q. Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Q. Halys 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Q. Halys 15-0 30-0 0-15 0-40 30-15 40-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-0 40-40 A-40 40-30 30-30 40-40 None-None 6-7 M. Arnaldi None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 → 6-7 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 4-4 → 5-4 Q. Halys 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Q. Halys 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Q. Halys 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Q. Halys 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

L. Sonego vs T. Etcheverry



Slam Wimbledon L. Sonego L. Sonego 6 6 6 7 T. Etcheverry [29] T. Etcheverry [29] 4 4 7 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 40-0 30-0 5-5 → 6-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-0 40-0 0-30 30-40 15-0 30-15 40-15 40-30 0-40 30-30 40-40 A-40 None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 6-7 T. Etcheverry None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 15-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 T. Etcheverry None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Osorio vs S. Waltert



Slam Wimbledon C. Osorio C. Osorio 6 6 S. Waltert S. Waltert 2 1 Vincitore: C. Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Waltert 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Waltert 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Waltert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Osorio 15-0 30-0 2-2 → 3-2 S. Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Waltert 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Osorio None-None 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Majchrzak vs A. Tabilo



Slam Wimbledon K. Majchrzak K. Majchrzak 6 7 7 A. Tabilo [30] A. Tabilo [30] 3 5 5 Vincitore: K. Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-40 15-40 5-5 → 6-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-15 40-0 40-30 4-3 → 5-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 30-0 15-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 K. Majchrzak None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

I. Shymanovich vs V. Golubic



Slam Wimbledon I. Shymanovich I. Shymanovich 2 6 1 V. Golubic V. Golubic 6 2 6 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 V. Golubic 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Golubic 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 V. Golubic 15-0 30-0 2-4 → 2-5 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 I. Shymanovich 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Golubic 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Golubic None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Y. Starodubtseva vs A. Blinkova



Slam Wimbledon Y. Starodubtseva Y. Starodubtseva 7 4 1 A. Blinkova A. Blinkova 6 6 6 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Blinkova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Y. Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Blinkova 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Starodubtseva 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Starodubtseva 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Blinkova None-None 30-0 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Kalinina A. Kalinina 6 4 5 K. Rakhimova K. Rakhimova 4 6 7 Vincitore: K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Kalinina 0-15 0-30 5-6 → 5-7 K. Rakhimova 15-0 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 30-0 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Rakhimova 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Rakhimova None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Kalininavs K. Rakhimova

K. Jacquet vs V. Gaubas



Slam Wimbledon K. Jacquet K. Jacquet None 6 6 7 V. Gaubas • V. Gaubas None 3 4 6 Vincitore: K. Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Gaubas None-None 7-6 V. Gaubas None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 1-6 6-6 → 7-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Gaubas 15-0 30-0 40-15 5-5 → 5-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Jacquet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Jacquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Jacquet 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Jacquet 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 K. Jacquet 15-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Jacquet None-None 0-15 15-15 15-30 40-30 30-30 0-0 → 1-0

V. Erjavec vs L. Jeanjean



Slam Wimbledon V. Erjavec V. Erjavec 4 6 6 L. Jeanjean L. Jeanjean 6 4 7 Vincitore: L. Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6*-8 6-9* 6-6 → 6-7 V. Erjavec 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Erjavec 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 V. Erjavec 15-0 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Erjavec 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Erjavec 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 V. Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Erjavec 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 V. Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 2-3 → 3-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 V. Erjavec 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Erjavec 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 V. Erjavec 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Erjavec 0-15 15-15 40-15 30-15 0-3 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Jeanjean None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Griekspoor vs J. Duckworth



Slam Wimbledon T. Griekspoor T. Griekspoor 4 6 5 4 J. Duckworth J. Duckworth 6 4 7 6 Vincitore: J. Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 40-0 30-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 30-0 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 30-0 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Duckworth 15-0 30-0 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Griekspoor None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Mannarino A. Mannarino 6 6 6 T. Droguet T. Droguet 2 4 1 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 4-0 → 4-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Droguet 15-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Droguet 15-0 30-0 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Droguet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 T. Droguet 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Droguet 15-0 30-0 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Droguet None-None 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Mannarinovs T. Droguet

B. Bonzi vs G. Diallo



Slam Wimbledon B. Bonzi B. Bonzi 0 6 6 6 3 1 G. Diallo • G. Diallo 0 1 4 7 6 3 Vincitore: G. Diallo per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 G. Diallo 1-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 30-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 0-1 → 1-1 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Diallo 0-15 15-30 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Diallo 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 40-40 A-40 15-0 40-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-30 30-0 40-0 6-7 G. Diallo None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 → 6-7 B. Bonzi 15-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Bonzi 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Bonzi 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bonzi 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Bonzi None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Ruse vs C. McNally



Slam Wimbledon E. Ruse E. Ruse 5 3 C. McNally C. McNally 7 6 Vincitore: C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Ruse 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. McNally None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon Y. Hanfmann Y. Hanfmann 6 7 6 6 G. Mpetshi Perricard G. Mpetshi Perricard 7 6 2 3 Vincitore: Y. Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 30-0 30-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-40 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 30-15 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 30-0 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 6-5* 5*-5 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 30-0 15-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-30 30-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Y. Hanfmannvs G. Mpetshi Perricard

K. Birrell vs A. Korneeva



Slam Wimbledon K. Birrell K. Birrell 6 0 6 A. Korneeva A. Korneeva 3 6 2 Vincitore: K. Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 K. Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Birrell 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Korneeva 15-0 15-15 15-40 30-40 2-0 → 3-0 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Korneeva 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Birrell 0-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Korneeva 15-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Korneeva 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Birrell 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 A. Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Birrell None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Selekhmeteva vs S. Kraus



Slam Wimbledon O. Selekhmeteva O. Selekhmeteva 6 7 S. Kraus S. Kraus 1 5 Vincitore: O. Selekhmeteva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Kraus 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Kraus 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kraus 15-0 15-15 15-30 30-40 15-40 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

A. Molcan vs D. Altmaier



Slam Wimbledon A. Molcan • A. Molcan 0 6 3 7 0 D. Altmaier D. Altmaier 0 4 6 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Molcan 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Molcan 15-0 30-15 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-40 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-15 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Molcan 15-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon S. Shimabukuro S. Shimabukuro 6 3 7 3 J. Faria J. Faria 7 6 6 6 Vincitore: J. Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Faria 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Shimabukuro 15-0 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Faria 15-0 30-0 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-0 0-15 0-30 15-30 15-40 15-15 None-None 7-6 S. Shimabukuro None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-6 → 7-6 J. Faria 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 5-5 → 6-5 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 S. Shimabukuro 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Shimabukuro 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 J. Faria 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Faria 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Faria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Faria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Shimabukuro 15-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Faria 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 5-4* 4*-4 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Faria 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 J. Faria 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Faria 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Faria 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Shimabukurovs J. Faria

B. Haddad Maia vs M. Timofeeva



Slam Wimbledon B. Haddad Maia B. Haddad Maia 3 2 M. Timofeeva M. Timofeeva 6 6 Vincitore: M. Timofeeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Timofeeva 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Timofeeva 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Timofeeva None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Moutet vs M. Giron



Slam Wimbledon C. Moutet C. Moutet 6 4 5 4 M. Giron M. Giron 4 6 7 6 Vincitore: M. Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Giron 0-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 M. Giron 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 3-0 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Moutet None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

P. Kudermetova vs L. Samsonova



Slam Wimbledon P. Kudermetova P. Kudermetova 3 3 L. Samsonova L. Samsonova 6 6 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Samsonova 30-0 15-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Kudermetova 0-15 0-30 3-4 → 3-5 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kudermetova 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Samsonova 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Kudermetova None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. de Jong J. de Jong 7 3 5 6 6 R. Hijikata R. Hijikata 6 6 7 4 3 Vincitore: J. de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Hijikata 15-0 30-0 5-2 → 5-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. de Jong 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. de Jong 0-15 15-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. de Jong 15-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-15 30-0 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. de Jong 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Hijikata 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. de Jong None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

J. de Jongvs R. Hijikata

Court 11 – Ore: 12:00am

P. Marcinko vs S. Kenin



Slam Wimbledon P. Marcinko P. Marcinko 6 4 S. Kenin S. Kenin 7 6 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Marcinko 0-15 0-30 4-5 → 4-6 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 P. Marcinko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 P. Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Marcinko 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 P. Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 P. Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Kenin 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 P. Marcinko 15-0 15-15 15-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Marcinko 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Marcinko 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Marcinko None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Llamas Ruiz vs Z. Svajda



Slam Wimbledon P. Llamas Ruiz P. Llamas Ruiz 1 2 4 Z. Svajda Z. Svajda 6 6 6 Vincitore: Z. Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 P. Llamas Ruiz 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Z. Svajda 15-0 30-0 2-3 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Svajda 15-15 0-15 30-15 2-5 → 2-6 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Z. Svajda 15-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Svajda None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

P. Kypson vs M. McDonald



Slam Wimbledon P. Kypson P. Kypson 3 6 6 6 M. McDonald M. McDonald 6 1 4 4 Vincitore: P. Kypson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 40-15 30-15 40-30 2-0 → 2-1 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Kypson 15-15 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 30-0 3-1 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Kypson 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 P. Kypson 30-0 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. McDonald 15-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. McDonald 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. McDonald 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 0-3 → 1-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. McDonald None-None 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Tomljanovic vs M. Bolkvadze



Slam Wimbledon A. Tomljanovic A. Tomljanovic 2 6 4 M. Bolkvadze M. Bolkvadze 6 2 6 Vincitore: M. Bolkvadze Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Tomljanovic 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Bolkvadze 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bolkvadze 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

V. Royer vs H. Wendelken



Slam Wimbledon V. Royer V. Royer 4 6 6 6 H. Wendelken H. Wendelken 6 3 3 3 Vincitore: V. Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 V. Royer 15-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Wendelken 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Royer 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Wendelken 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Wendelken 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Royer 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Munar vs F. Cerundolo



Slam Wimbledon J. Munar J. Munar 6 6 6 F. Cerundolo [18] F. Cerundolo [18] 1 4 3 Vincitore: J. Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Munar 30-0 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Munar 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar None-None 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Mertens vs L. Siegemund



Slam Wimbledon E. Mertens [25] E. Mertens [25] 6 6 L. Siegemund L. Siegemund 2 4 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Siegemund 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Siegemund None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

D. Shnaider vs E. Lys



Slam Wimbledon D. Shnaider [15] D. Shnaider [15] 7 6 E. Lys E. Lys 5 1 Vincitore: D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Lys 0-15 0-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shnaider 0-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 E. Lys 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 E. Lys 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Shnaider 0-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 E. Lys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Lys 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Lys None-None 15-15 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Sakkari M. Sakkari 6 6 C. Tauson [24] C. Tauson [24] 3 3 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Tauson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Tauson 15-0 30-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 M. Sakkari None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Sakkarivs C. Tauson

A. Michelsen vs J. Fearnley



Slam Wimbledon A. Michelsen A. Michelsen 6 6 2 3 2 J. Fearnley J. Fearnley 3 4 6 6 6 Vincitore: J. Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Michelsen 0-15 15-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Michelsen 0-15 15-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Fearnley 15-15 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Michelsen 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Michelsen 0-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Michelsen 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Michelsen 30-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Fearnley 0-15 30-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Michelsen None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Collignon vs A. Fils



Slam Wimbledon R. Collignon R. Collignon 5 1 3 A. Fils [20] A. Fils [20] 7 6 6 Vincitore: A. Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Collignon 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Fils 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Fils 0-15 15-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Collignon 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Fils 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Collignon 0-15 15-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Fils 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fils None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Krueger vs D. Vekic



Slam Wimbledon A. Krueger A. Krueger 3 7 6 D. Vekic [31] D. Vekic [31] 6 6 4 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Krueger 0-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 4-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Krueger 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Vekic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-0 → 2-1 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 2-0 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 A. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Vekic 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 1-0 → 2-0 D. Vekic None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

I. Begu vs K. Swan



Slam Wimbledon I. Begu I. Begu 4 4 K. Swan K. Swan 6 6 Vincitore: K. Swan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 I. Begu 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 K. Swan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Swan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Swan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Swan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Swan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Swan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Begu None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Dzumhur vs A. Fery



Slam Wimbledon D. Dzumhur D. Dzumhur 6 2 2 1 A. Fery A. Fery 3 6 6 6 Vincitore: A. Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Dzumhur 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Fery 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 D. Dzumhur 15-0 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Dzumhur 0-15 30-15 30-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 0-30 0-15 0-40 2-3 → 2-4 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Fery 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 40-30 A-40 2-2 → 3-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Dzumhur None-None 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

E. Navarro vs P. Badosa



Slam Wimbledon E. Navarro [23] E. Navarro [23] 4 6 7 P. Badosa P. Badosa 6 3 5 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 P. Badosa 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 2-5 → 3-5 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Navarro 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 5-2 → 5-3 E. Navarro 15-0 40-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Badosa 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Navarro 30-0 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Badosa 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Navarro None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0

V. Kopriva vs J. Choinski



Slam Wimbledon V. Kopriva V. Kopriva 3 5 2 J. Choinski J. Choinski 6 7 6 Vincitore: J. Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 J. Choinski 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 J. Choinski 15-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Choinski 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Choinski 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Choinski 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Choinski 15-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Kopriva 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-15 15-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Choinski None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon T. Gibson T. Gibson 1 6 2 M. Bouzkova [21] M. Bouzkova [21] 6 3 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Gibson None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Gibsonvs M. Bouzkova

U. Humbert vs Z. Bergs



Slam Wimbledon U. Humbert [27] U. Humbert [27] 2 5 6 6 3 Z. Bergs Z. Bergs 6 7 4 3 6 Vincitore: Z. Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 30-0 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 U. Humbert 0-15 15-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Bergs 30-0 40-0 2-5 → 2-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Z. Bergs 15-0 40-0 1-4 → 1-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Cirstea vs S. Bejlek



Slam Wimbledon S. Cirstea [17] S. Cirstea [17] 6 7 S. Bejlek S. Bejlek 1 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 S. Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Cirstea 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Bejlek 15-0 40-0 30-0 2-2 → 2-3 S. Cirstea 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Bejlek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Bejlek 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Cirstea None-None 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Lehecka vs A. Popyrin

