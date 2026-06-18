Badosa torna sulla relazione con Tsitsipas: “Quando ci sono situazioni tossiche, tutto diventa complicato. I giornali titoleranno Badosa attacca Tsitispas? Se lo merita”

Uno sfogo senza peli sulla lingua quello di Paula Badosa a Berlino, tornata a parlare sulla discussa fine della relazione con il collega Stefanos Tsitsipas, tanto da affermare che il greco si è meritato dei sicuri titoloni critici sui media. I due hanno vissuto un rapporto intenso, anche assai visibile via social (avevano creato un account Instagram Tsitsidosa che fece milioni di follower in pochissimo tempo), ma dopo un primo periodo di rose e fiori sono iniziati i problemi, con un tira e molla e poi il fracasso finale, inclusi strascichi polemici anche recenti e piuttosto duri. La madre del giocatore per esempio aveva puntato il dito contro la spagnola, apostrofandola con poco garbo in una recente intervista rilasciata ad un media greco, addebitandole gran parte dei problemi sofferti dal figlio in quel periodo. La tennista spagnola ha parlato assai di meno di quella pagina non felice del proprio passato personale, e oggi sembra finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel, ritrovata sul piano della salute e delle performance. Dopo aver sconfitto mercoledì Coco Gauff per 1-6 6-3 6-2 negli ottavi di finale del torneo di Berlino, Paula ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni riguardanti il giocatore greco.

Una uscita del tutto inattesa, esternata appena dopo una delle sue vittorie più importanti degli ultimi mesi, ma probabilmente Badosa aveva un sassolino nella scarpa che voleva proprio togliersi, forse anche per liberarsi mentalmente e in modo aperto di un periodo particolarmente difficile, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale.

“Ho affrontato diverse separazioni nella mia vita. Le accetto e so che le cose vanno come devono andare, ma quando attorno a te ci sono situazioni tossiche, tutto diventa molto più complicato rispetto a una normale rottura”, ha spiegato ai giornalisti presenti. “Si può mantenere un buon rapporto con un ex quando le cose si sono concluse in modo normale, ma quando non è così… Non ho bisogno di aggiungere altro. Potete vedere ogni giorno come l’altra persona renda tutto più difficile”. Parole che lasciano intendere quanto la relazione con il tennista greco le abbia lasciato un ricordo amaro. Con grande sincerità e toni decisi, Badosa ha chiarito che la fine della relazione con Tsitsipas è stata traumatica: “Non è stato facile superare tutte le situazioni tossiche che ho avuto attorno, ma ora mi sento di nuovo forte come donna. Probabilmente domani leggerò titoli del tipo: “Badosa attacca Tsitsipas”… Beh, se lo merita!”.

Un periodo molto difficile, con seri problemi fisici aggravati da una situazione personale non serena: “Ho dovuto fermarmi. Mentalmente era troppo pesante da sopportare. Non riuscivo più a trovare un modo per vedere la luce in fondo al tunnel”.

Mario Cecchi