Alcaraz accelera il recupero: allenamenti sempre più intensi a Murcia, ma resta la prudenza

Carlos Alcaraz vuole aumentare progressivamente il ritmo del lavoro e accorciare i tempi del rientro, ma senza assumersi rischi inutili. Il recupero del numero 2 del mondo sembra procedere nella direzione giusta, come dimostrano i video condivisi con sempre maggiore frequenza dal suo entourage.

Il murciano si sta allenando sul campo indoor di Murcia, dove sta svolgendo sedute fisiche sempre più impegnative. Le immagini diffuse sui social mostrano un Alcaraz dinamico, rapido negli spostamenti e desideroso di ritrovare la miglior condizione possibile dopo lo stop.

Le sensazioni appaiono in crescita. Nei video pubblicati nella giornata di mercoledì si vede uno spagnolo molto attivo, vivace nei movimenti e già capace di toccare la palla con maggiore potenza rispetto alle prime fasi del recupero.

La prudenza, però, resta la linea guida. Alcaraz sta infatti continuando a colpire soltanto con la mano sinistra, evitando ancora di utilizzare pienamente la destra con la racchetta. Il prossimo passo sarà proprio quello di tornare a colpire la palla impugnando la racchetta con la mano destra.

Alcaraz con la izquierda juega mejor que yo con la derecha Alcaraz IG pic.twitter.com/ufoQbXyMmW — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

È un dettaglio importante, perché dimostra che lo staff non vuole forzare il rientro. Il lavoro fisico procede, l’intensità aumenta, ma la parte più delicata resta quella legata al gesto tecnico completo e alla risposta del corpo quando il carico tornerà a essere simile a quello della competizione.

Molti appassionati sono rimasti colpiti dalla naturalezza con cui Alcaraz riesce a giocare con la sinistra. Una qualità non casuale, che aiuta anche a spiegare l’efficacia del suo rovescio a due mani, uno dei colpi più importanti del suo repertorio.

Il tema del rientro resta aperto. Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il ritorno in campo, ma iniziano a circolare alcune ipotesi. Tra i possibili tornei indicati ci sono Los Cabos, Washington oppure direttamente il Masters 1000 del Canada.

La tournée nordamericana sul cemento sembra il vero obiettivo. Dopo aver saltato la fase più importante della stagione sull’erba, Alcaraz vuole rientrare con una base fisica solida e senza il rischio di ricadute.

La priorità dello staff è evitare qualsiasi passo falso. Il recupero sta mostrando una tendenza positiva, ma il momento più delicato arriverà quando il lavoro passerà dagli esercizi controllati agli scambi reali, con intensità, rotazioni, servizio e movimenti completi.

Alcaraz sa che la fretta può diventare pericolosa. Il suo tennis è fatto di accelerazioni violente, cambi di ritmo, scatti improvvisi e grande esplosività. Per questo ogni fase del recupero deve essere gestita con attenzione, soprattutto prima di tornare a competere nel circuito ATP.

Le immagini da Murcia, comunque, rappresentano un segnale incoraggiante. Il murciano appare motivato, coinvolto e sempre più vicino a una condizione accettabile per iniziare la fase successiva del lavoro.

Il rientro non è ancora imminente, ma il percorso procede. Alcaraz sta aumentando i carichi, ritrovando fiducia nei movimenti e preparando gradualmente il ritorno alla competizione.

Ora l’obiettivo è mantenere questa progressione senza intoppi. Se le prossime settimane confermeranno le buone sensazioni, il ritorno sul cemento americano potrebbe diventare sempre più concreto.

Il circuito aspetta Alcaraz. E lo spagnolo, passo dopo passo, sta iniziando a vedere più vicina la fine del periodo più complicato della sua stagione.





Marco Rossi