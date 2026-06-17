Fausto e Giorgio avanti: i fratelli Tabacco nei quarti insieme

Sono tante le belle storie da raccontare, in questa prima edizione della Golarsa Cup di Milano. L’evento M25 del circuito Itf sui campi della Golarsa Academy (30 mila dollari di montepremi, terra battuta), per esempio, porta alla ribalta due fratelli siciliani: sono Fausto e Giorgio Tabacco, rispettivamente 24 e 22 anni, orgoglio del tennis messinese. Insieme avevano conquistato lo scudetto a squadre nel 2023, ma Milano era già entrata nella loro storia tra 2014 e 2015, quando prima Fausto e poi Giorgio vinsero la Coppa Lambertenghi (Under 12). Sui campi di via Ciclamini stanno esprimendo entrambi un ottimo tennis, tanto da raggiungere i quarti di finale, con vittorie simili per intensità e durata, contro Marcello Serafini (battuto 6-4 6-4 da Giorgio) e Luca Potenza (piegato da Fausto per 6-3 6-4). “Un match molto difficile per me, quello contro Luca – ha spiegato Fausto Tabacco – perché ci conosciamo bene e c’era molta tensione. Sono contento di come l’ho gestita, anche se nel secondo ho rallentato un po’. L’ho portata a casa lottando. È un momento positivo, sto cercando di trovare continuità nel mio tennis e sono più sereno nell’approccio alle partite”. Nel complesso sono cinque gli italiani tra i migliori otto, e tra loro spicca nuovamente il trentino Stefano D’Agostino (965 Atp), che dopo aver fatto fuori il francese Florent Bax (numero 1 del tabellone e 256 al mondo) si è ripetuto di fronte al bulgaro Radulov. Bene anche il toscano Gianmarco Ferrari e l’altro siciliano Giuseppe La Vela, che ha interrotto la corsa del 18enne Simone Massellani.

“Giuseppe – ha spiegato il coach del palermitano, Massimo Ocera – aveva bisogno di trovare nuove soluzioni per chiudere il punto e quando abbiamo cominciato a lavorare ci siamo concentrati proprio su questo. Lui è sempre stato un grande lottatore, ma aveva bisogno di varianti, oltre che di migliorare il servizio. Provo a immedesimarmi nei ragazzi che sono in campo, ricordo quello che mi avrebbe fatto piacere ascoltare ai tempi in cui giocavo e cerco di trasmette loro la mia esperienza”. Un altro coach ed ex pro di grande esperienza come Andrea Arnaboldi non è riuscito a portare il cugino Federico nei quarti: per uno dei giocatori più attesi a Milano, il cammino è terminato di fronte al solido bulgaro Nesterov, testa di serie numero 2. In rimonta, infine, la vittoria di un altro indiziato per il titolo, il norvegese Durasovic, contro l’azzurro Lorenzo Berto. Il programma di giovedì prevede i quarti di finale di singolare e le semifinali del doppio: l’ingresso alla Golarsa Academy di via dei Ciclamini 18 è gratuito per tutta la durata del torneo.

RISULTATI

Ottavi di finale: Ferrari (Ita) b. Spadola (Ita) 6-1 6-2, Kravchenko (Ukr) b. Ortenzi (Ita) 7-6 3-6 6-2, La Vela (Ita) b. Massellani (Ita) 7-5 6-2, Nesterov (Bul) b. Arnaboldi (Ita) 6-4 6-4, G. Tabacco (Ita) b. Serafini (Ita) 6-4 6-4, D’Agostino (Ita) b. Radulov (Bul) 6-3 6-4, F. Tabacco (Ita) b. Potenza (Ita) 6-3 6-4, Durasovic (Nor) b. Berto (Ita) 6-7 6-2 6-2.