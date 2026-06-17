Sinner e il sensore sul braccio: cosa misura il dispositivo usato in allenamento a Montecarlo

L’immagine di Jannik Sinner in allenamento a Montecarlo con un piccolo dispositivo applicato al braccio ha incuriosito molti appassionati. Il numero uno del mondo sta preparando Wimbledon e, in alcune foto e video circolati negli ultimi giorni, si è notato un sensore sulla pelle che ha subito acceso domande e ipotesi.

Non si tratta di nulla di anomalo. Il dispositivo sembra essere un CGM, cioè un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia. È uno strumento utilizzato per misurare l’andamento del glucosio nell’organismo e capire come il corpo risponde a diversi stimoli durante la giornata.

La domanda più naturale è: perché un tennista di élite dovrebbe monitorare la glicemia? La risposta non riguarda necessariamente una malattia, ma una tendenza sempre più diffusa nello sport professionistico: raccogliere dati interni del corpo per comprendere meglio rendimento, recupero, alimentazione e possibili cali energetici.

Nel caso di Sinner, il contesto aiuta a capire il senso di questa scelta. Dopo il problema fisico accusato al Roland Garros, dove l’azzurro era apparso senza energie, disorientato e con nausea, il suo staff ha deciso di approfondire la situazione con una serie di controlli medici.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi, Sinner si è sottoposto a esami in Italia prima di rientrare a Montecarlo per preparare Wimbledon. Si era parlato di controlli al J Medical e poi di esami più approfonditi all’Ospedale San Raffaele di Milano, con l’obiettivo di chiarire cosa fosse accaduto durante quel calo improvviso a Parigi.

Da questi approfondimenti potrebbe essere nata l’idea di monitorare anche la risposta glicemica. Capire come varia il glucosio durante allenamenti, caldo, stress, alimentazione e recupero può offrire informazioni utili, soprattutto per un atleta che deve gestire sforzi prolungati e ad altissima intensità.

Il sensore CGM non misura direttamente il sangue in ogni istante, ma rileva la quantità di glucosio presente nel liquido interstiziale, cioè il fluido che si trova sotto la pelle. In questo modo permette di osservare le tendenze durante la giornata: aumenti dopo i pasti, eventuali cali durante lo sforzo, risposte al caldo o alla fatica.

Nelle persone con diabete questi dispositivi sono strumenti medici consolidati. Negli sportivi sani, invece, il loro utilizzo è diverso: servono soprattutto a individuare schemi e reazioni individuali, non a formulare diagnosi o a sostituire il lavoro dei medici.

Per un tennista, un dato del genere può essere utile per capire se arriva a un allenamento con energia sufficiente, se durante le sedute lunghe si verificano cali improvvisi o se determinati alimenti provocano picchi e successive discese brusche.

Il tennis moderno è uno sport di sforzi ripetuti. Si alternano accelerazioni, recuperi, pause brevi, scambi intensi e partite che possono durare ore. In condizioni di caldo, il quadro diventa ancora più delicato: disidratazione, stress termico, alimentazione insufficiente o cattiva gestione dei carboidrati possono produrre sensazioni simili, come stanchezza improvvisa, debolezza, nausea, poca lucidità o giramenti di testa.

A Parigi il caldo era stato indicato come uno dei possibili fattori, ma Sinner aveva evitato di ridurre tutto alla temperatura. Ed è proprio qui che entra il lavoro scientifico dello staff: non cercare una spiegazione semplice, ma mettere insieme più dati possibili.

Non era la prima volta che Sinner mostrava segnali di difficoltà fisica in condizioni particolari. In passato si erano già visti episodi di sofferenza in Australia, contro Spizzirri, e a Shanghai, contro Griekspoor, quando era stato costretto al ritiro.

Il sensore di glucosio, in questo quadro, può diventare una tessera in più del puzzle. Non evita da solo un calo fisico, non impedisce un colpo di calore e non sostituisce valutazioni mediche più complete, ma può aiutare a interpretare meglio ciò che accade dentro il corpo durante sforzi intensi.

La ricerca sull’uso dei CGM negli sportivi suggerisce prudenza. Questi sensori possono aiutare a personalizzare la nutrizione e a individuare eventuali cali di glucosio associati all’esercizio, ma il dato non va letto come una verità assoluta né come un indicatore diretto della prestazione.

Ogni atleta risponde in modo diverso. Per questo i valori di glucosio devono essere interpretati insieme a medici, nutrizionisti e preparatori, tenendo conto di allenamento, alimentazione, sonno, stress, temperatura e carichi di lavoro.

Quello di Sinner sembra quindi un passo ulteriore nel controllo del rendimento. Dopo un episodio anomalo come quello del Roland Garros, il suo team vuole capire se esistano correlazioni tra alimentazione, energia disponibile, caldo e momenti di calo improvviso.

Il percorso può includere analisi del sangue, controlli cardiologici, valutazione dello stato di idratazione, studio dello stress termico, gestione dei carichi di allenamento, recupero e metabolismo energetico. Il sensore applicato al braccio rientra in questa logica di prevenzione e conoscenza.

Nel tennis di oggi i dettagli fanno la differenza. Una minima flessione fisica può cambiare l’andamento di un set, una partita o addirittura di un torneo dello Slam. Per questo conoscere meglio le reazioni interne del corpo diventa sempre più importante.

Sinner si prepara a Wimbledon con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili. Dopo i controlli medici e il rientro agli allenamenti a Montecarlo, ogni elemento viene monitorato con attenzione: superficie, carichi, recupero, alimentazione e segnali del corpo.

Il sensore sul braccio non è quindi un mistero, ma uno strumento di lavoro. Non serve a vincere una partita da solo, ma può fornire dati utili per prevenire problemi, calibrare la preparazione e affrontare con maggiore consapevolezza una fase decisiva della stagione.

A Wimbledon conteranno servizio, risposta, adattamento all’erba e tenuta mentale. Ma per arrivare davvero pronto, Sinner e il suo staff vogliono controllare anche ciò che non si vede. Nel tennis moderno, capire il corpo dall’interno sta diventando importante quasi quanto allenare il colpo in campo.