Laver Cup 2027: si giocherà a Los Angeles

“Nel 2027, sport e cinema si incontreranno”. Così l’attore Jamie Foxx lancia in un video promozionale la decima edizione della Laver Cup, esibizione a squadre che nel 2027 andrà in scena a Los Angeles (dal 24 al 26 settembre) presso l’Intuit Dome. “L’annuncio rappresenta una tappa significativa nella storia della Laver Cup, che nel corso dell’ultimo decennio è passata dall’esordio a Praga nel 2017 a uno degli appuntamenti più attesi del calendario tennistico internazionale. La competizione riunisce i migliori giocatori del mondo in una formula unica, nella quale i tradizionali rivali diventano compagni di squadra per tre intense giornate di sfida tra Team Europe e Team World” si legge nel comunicato che lancia l’evento in California.

L’edizione 2027 farà seguito al ritorno della Laver Cup a Londra, dove il torneo si svolgerà quest’anno presso la O2 Arena dal 25 al 27 settembre. Proprio Londra fu teatro di uno dei momenti più emozionanti della manifestazione nel 2022, quando Roger Federer concluse la sua straordinaria carriera proprio con la maglia azzurra del team Europa alla Laver Cup, affiancato dal grande rivale Rafael Nadal e dagli altri membri dei “Big Four”, Novak Djokovic e Andy Murray.

In 2027, sport and cinema will collide. The black court in LA’s newest arena of dreams, Intuit Dome. Laver Cup Los Angeles, September 24-26, 2027. Video narrated by Oscar, Grammy and Golden Globe winner, Jamie Foxx. Sound up 📢#LaverCup #TennisUnrivaled | @iamjamiefoxx pic.twitter.com/jhHU1eJsbc — Laver Cup (@LaverCup) June 17, 2026

Los Angeles è al centro di grandissimi eventi sportivi: i campionati mondiali di calcio 2026, il Super Bowl LXI e i Giochi Olimpici Estivi 2028 e Paralimpici del 2028. La Laver Cup si svolgerà presso l’Intuit Dome, casa dei Los Angeles Clippers di basket NBA, una delle strutture sportive e di intrattenimento più moderne e innovative al mondo. “Inaugurato nel 2024, l’impianto ha rapidamente stabilito nuovi standard in termini di esperienza per gli spettatori, grazie all’integrazione di tecnologie all’avanguardia, servizi premium e una progettazione interamente orientata ai tifosi” continua il comunicato. “La struttura si è già affermata come sede privilegiata per grandi eventi sportivi internazionali, avendo ospitato recentemente l’NBA All-Star Game 2026 e destinata a diventare il palazzetto di riferimento per il torneo olimpico di basket durante i Giochi di Los Angeles 2028: caratteristiche che la rendono una cornice perfetta per la Laver Cup”.

Quest’anno a Londra sarà presente anche Flavio Cobolli, alla sua seconda presenza della manifestazione. Chissà che la scelta di Los Angeles 2027, negli USA, a due settimane dalla conclusione da US Open, non spinga anche Jannik Sinner a partecipare…

Mario Cecchi