Musetti non è pronto, niente Wimbledon. Berrettini sicuro del main draw
Lorenzo Musetti non parteciperà all’edizione 2026 di Wimbledon. L’azzurro ha comunicato via social che il recupero dal problema muscolare sofferto a Roma sta procedendo bene, ma ancora la sua condizione fisica è lontana dal permettergli di giocare lo Slam su erba, dove arrivò in semifinale nel 2024. Purtroppo già l’anno scorso Musetti si presentò ai Championships in condizione precaria, dopo un problema muscolare sofferto a Roland Garros. Una stagione davvero complicata, e sfortunata, quella 2026 per il toscano: ritiro agli Australian Open nei quarti di finale, avanti di due set vs. Djokovic per un problema muscolare; altro infortunio muscolare sofferto a Roma, ritiro e quindi forfait sia a Roland Garros che Wimbledon. Purtroppo i problemi muscolari di Musetti sono diventati ricorrenti e questo necessita una seria riflessione.
Queste le parole di Lorenzo affidate ad un messaggio social, che riportiamo: “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto”.
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Il forfait di Musetti porta in dose una nota positiva: Matteo Berrettini è sicuro di entrare nel main draw di Wimbledon, visto che era il primo giocatore escluso dal cut off. Vedremo chi riceverà le ultime due wild card dalla direzione del torneo, ma Berrettini grazie al ritiro di Musetti non ne ha più bisogno. Ottima notizia per Matteo, finalista ai Championships 2021, ma è enorme il rammarico per Musetti che proprio sull’erba nel 2024 apprese i meccanismi del gioco sui prati e riuscì ad inserire quelle novità nel suo tennis, alzando il proprio livello in ogni contesto. Una disdetta che da allora non sia praticamente più riuscito a tornare a giocare sulla più antica superficie della disciplina (un solo match, a Wimbledon 2025, con zero preparazione), dando spettacolo e prendendo ancor più fiducia nei propri mezzi.
Marco Mazzoni
TAG: Lorenzo Musetti, Wimbledon 2026
Va bene Muso. Il tempo che serve. No hurry
Sarebbe il match-clou del decennio!
Ahahahah 😀
Sono sicuro che Matteo non avrebbe mai voluto entrare nel main-draw a “scapito” del connazionale Musetti 🙁
vallo a dire a fils rune draper e ad alcaraz…..ma ve le sognate la notte o improvvisate sul momento
@ OspiteSgradito (#4639860)
Non credo chesi tratti di sfortuna, forse chiedono troppo al loro fisico, Esempio! Il tennsita che serve, si trova in buona posizione e alla “corta” risposta dell’avversario, spara uno smach micidiale. Tutti pensiamo che è un colpo decisivo, imprendibile. L’avversario però miracolosamnte riesce ad alzare il pallonetto e rimandare la pallina in campo! Di rovescio dovrà fare una spaccata che neanche una ballerina ed una torsione del polso micidiale, Fallo oggi, fallo domani……enzo enzo
Entrato
@ Ging89 (#4639857)
Giocare un tennis difensivo senz’altro aumenta la probabilità di infortunarsi…
Il vero guaio è che muscoli e nervi maltrattati, guariscono ma non dinmenticano. Se ti rompi facendo una “spaccata”, guarirai, ma appena la rifai il dolore tornerà enzo
Prevedibilissimo.
Temo Fils e (molto probabilmente) Rune seguiranno a ruota.
Draper forse lo gioca, essendo di casa.
Che sfortuna sti ragazzi.
Lui disse che gli esami strumentali risultarono negativi, senza lesioni. Probabilmente una contrattura o qualcosa del genere. Speriamo.
Per Musetti era scontato, fa bene a prendersi i suoi tempi e ricominciare una preparazione seria in vista dell’ultima parte dell’anno e soprattutto dello swing americano/asiatico che mette ancora tanti punti in palio.
Non è che forse chi gioca senza anticipo è destinato ad infortunarsi di più perché ci deve mettere più forza bruta?
Ma nooooo continuiamo a fare sviluppare i nostri tennisti sulla terra, chissene se l’italiano più vincente è guarda caso quello che è cresciuto sul cemento indoor
La speranza (di tutti, tranne l’australiano) è ovviamnete un Sinner-Kyrgios al primo turno
..e Cinà a meno 1 dalle quali !
E’ fermo dal 03 Giugno, giorno del ritiro contro Arnaldi. Non se neanche se si sta allenando. Speriamo bene, con un tabellone discreto può fare bene ma solo se è in condizione.
Speriamo che a Musetti diano almeno un Wild Card
ma il povero perlas non ha ancora capito con chi ha a che fare?
Prevedibile ma giusto così, si torna sul cemento
Per quanto riguarda Berrettini credo che, a questo punto, potrebbe essere utile cercare una WC per giocare qualche partita d’approccio a W.
ma non credo sia solo per il suo nel tennis nel caso…..molti la guarderebbero con la speranza che faccia una delle sue bischerate ….
Speriamo che Berrettini si presenti in una condizione accettabile. Con un buon tabellone potrebbe tornare nella top 40…
Scelta saggia, la seconda parte della stagione è quella con il bottino principale…deve programmarla bene, ben riposato e con voglia di rivalsa, lasciando perdere interviste ed altre distrazioni: massima concentrazione su suo tennis, vai!
Ancora una volta ci viene negata la bellezza del onehanded backhand
Nel 2024 Musetti fece un’ottima stagione su erba, semifinali a Stoccarda e Wimbledon più finale al Queen’s. Negli ultimi due anni solo una partita giocata sull’erba, a Church Road nel 2025…
Qualche chance di ottenere una wc ora Kyrgios la ha davvero… dubito seriamente possa arrivare al secondo o terzo turno ma sicuramente farebbe più audience di un britannico qualunque fuori dai 100
Spiace davvero per Musetti, ma era nell’aria…
e anche per fare entrare matteo nel md….l’italia se la cava da sola……mettiamola sul ridere
basta che ora non recuperino kyrgios……
Mai 2 buone notizie tutte insieme.