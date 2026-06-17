L'azzurro non giocherà su erba prima del debutto a Wimbledon Copertina, Generica

Wimbledon 2026, Sinner stacca tutti i rivali come favorito (al 36% per una media dei bookies)

17/06/2026 12:35 11 commenti
Jannik Sinner (foto Getty Images)
Jannik Sinner (foto Getty Images)

Ancora non ha colpito una palla in allenamento su erba, ma Jannik Sinner è il grandissimo favorito per l’edizione 2026 dei Championships di Wimbledon. Lo conferma anche una stima eseguita da Univers Tennis calcolando la probabilità di vittoria nel terzo Slam stagionale dalle quote di molti bookmaker. Secondo il calcoli del portale francese, Jannik ha il 36% di chance di confermarsi campione a Wimbledon e vincere il quinto Slam in carriera. Lo segue il sempreverde Novak Djokovic, con l’11,2% secondo una media delle quote dei bookies. Al terzo posto di questa stima si piazza Alexander Zverev, fresco campione a Roland Garros, con il 5,6% di probabilità. Staccatissimi tutti gli altri, con Matteo Berrettini dato al 1,3% di probabilità (undicesimo in questa lista), Flavio Cobolli allo 0,8% (quattordicesimo) e Lorenzo Musetti, diciassettesimo sempre con lo 0,8%.

Questa la lista completa dei primi 20 favoriti per Wimbledon 2026, secondo una media delle quote di molto bookmakers:

1 – Jannik Sinner 36,0 %

2 – Novak Djokovic 11,2 %

3  – Alexander Zverev 5,6 %

4 – Taylor Fritz 2,5 %

5 – Ben Shelton 2,3 %

6 – Jack Draper 2,0 %

7 – Jakub Mensik 1,8 %

8 – Daniil Medvedev 1,4 %

9 – João Fonseca 1,4 %

10 – Rafael Jodar 1,4 %

11 – Matteo Berrettini 1,3 %

12 – Alexander Bublik 1,3 %

13 – Jiri Lehecka 1,0 %

14 – Flavio Cobolli 0,8 %

15 – Arthur Fils 0,8 %

16 – Hubert Hurkacz 0,8 %

17 – Lorenzo Musetti 0,8 %

18 – Alex De Minaur 0,7 %

19 – Stefanos Tsitsipas 0,6 %

20 – Felix Auger-Aliassime 0,6 %

 

Ovviamente riportiamo queste percentuali come curiosità, ma è interessante vedere quanto l’azzurro sia considerato star-favorito per la prossima edizione di Wimbledon, nonostante il malore improvviso e prematura uscita di scena a Roland Garros. Curioso anche vedere come dai calcoli sia addirittura sesto Jack Draper, che quest’anno ha giocato una manciata di partite e non è nemmeno sicuro di partecipare ai Championships, e al 19esimo posto sia risultato Tsitsipas, in gravissima crisi di risultati da molti anni e mai protagonista su erba in carriera.

Mario Cecchi 

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11 commenti. Lasciane uno!

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NonSoloSinner (Guest) 17-06-2026 14:53

Se jannik sta bene, e sicuramente starà bene dopo un mese di pausa, non vedo chi possa batterlo

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Agass1nner (Guest) 17-06-2026 14:16

Non mi trovavo con i calcoli matematici così ho chiesto a chat gpt che ha risposto:
“Secondo le quote disponibili in questi giorni, Jannik Sinner è il favorito per il prossimo Wimbledon. Le quote più diffuse lo collocano intorno a 1,55–1,60 in formato decimale.
Convertendo una quota di 1,57 in probabilità implicita i bookmaker gli attribuiscono circa il 60–65% di possibilità di vincere Wimbledon.

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Tim Mayotte 17-06-2026 14:07

Scritto da JannikUberAlles

Per Becker il vero favorito è il suo connazionale Zverev!

Zverev in un decennio non ha mai raggiunto i quarti a Wimbledon. Quante ne avrà passate il povero Boris dietro le sbarre…

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Kinoshi (Guest) 17-06-2026 13:54

sarà l’ennesima finale jodar-kouame

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Taxi Driver 17-06-2026 13:31

Sinner se torna modalità alieno, senza AlcaraZ, vince Londra pure con la racchetta di Lavert e con 3 pinte di Guinness scolate ogni giorno prima del match….troppo marziano lui, troppi inadeguati gli altri

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walden 17-06-2026 13:19

io scrivo con il naso….

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Dr Ivo (Guest) 17-06-2026 13:15

Le mie quote:

A) 95% Sinner
B) 1% problema alla spalla di Sinner
C) 1% problema all’anca di Sinner
D) 1% problema gastrointestinale di Sinner
E) 1% allergia di Sinner
F) 1% stanchezza di Sinner

NB nei casi riferiti da B) a F) ogni ulteriore predizione è inutile, il titolo potrà vincerlo chiunque 🙂

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JannikUberAlles 17-06-2026 13:01

Con Tsitsi davanti a FAA è stata raggiunta la FANTASCIENZA 😀

Fils e Musetti: in che condizioni fisiche arriveranno??

Per Becker il vero favorito è il suo connazionale Zverev!

Attendo l’oracolo di Wilander per attivare le eventuali procedure di scongiuro!

Ahahahah 😀

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+1: Pikario Furioso
Fabio (Guest) 17-06-2026 12:56

Ma è normale che jan sia strafavorito.
Se sta bene vince e vince anche agevolmente.

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+1: Taxi Driver
Inox 17-06-2026 12:52

Io me gratto .. ce semo capiti

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+1: Cogi53, MarcoP
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 17-06-2026 12:42

La nota lieta è Berrettini 11mo favorito. Peraltro con qualcuno di quelli che gli stanno dvanti decisamente sopravvalutato, vuoi in relazione alla condizione fisica, vuoi in relazione all’attitudine a questi campi. Se lo fanno giocare…

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-1: Taxi Driver