Musetti salta il Queen’s: ora è corsa contro il tempo per Wimbledon

Lorenzo Musetti non giocherà il torneo del Queen’s. Il forfait dell’azzurro all’ATP 500 londinese complica ulteriormente la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon, trasformando le prossime settimane in una vera corsa contro il tempo.

Il carrarino sta ancora facendo i conti con il problema fisico che lo ha fermato nelle ultime settimane e che lo aveva già costretto a rinunciare ad appuntamenti importanti della stagione sulla terra. L’infortunio al retto femorale della coscia sinistra richiede prudenza, gestione accurata dei carichi e soprattutto la certezza di non accelerare i tempi.

Il Queen’s avrebbe dovuto rappresentare una tappa fondamentale per riprendere ritmo e testare la condizione sull’erba. Invece Musetti sarà costretto a restare fermo, perdendo una delle poche occasioni utili per adattarsi alla superficie prima dello Slam londinese.

La priorità, adesso, è Wimbledon. Ma il margine si restringe e il team dell’azzurro dovrà valutare giorno dopo giorno la risposta del fisico, evitando rischi che potrebbero compromettere non solo il torneo londinese, ma anche il resto della stagione.

Per Musetti si tratta di un passaggio delicato. L’erba è una superficie sulla quale ha già dimostrato di poter esprimere un tennis di alto livello, grazie alla varietà del suo gioco, al rovescio in back, alla capacità di cambiare ritmo e alla sensibilità nei pressi della rete. Proprio per questo l’eventuale presenza a Wimbledon avrebbe un peso tecnico e simbolico importante.

Il problema è che, senza match ufficiali di preparazione, l’arrivo a Londra rischia di essere complicato. Entrare direttamente in uno Slam dopo uno stop fisico non è mai semplice, ancora di più su una superficie particolare come l’erba, dove tempi di reazione, appoggi e movimenti devono essere perfetti.

Il forfait al Queen’s non significa automaticamente rinuncia a Wimbledon, ma rappresenta un segnale da non sottovalutare. Musetti e il suo staff proveranno a sfruttare ogni giorno disponibile per recuperare condizione, fiducia e intensità negli allenamenti.

La speranza è che lo stop sia sufficiente per permettergli di presentarsi a Wimbledon in condizioni accettabili. Ma in questo momento la parola d’ordine resta prudenza: nessuna forzatura, nessuna scelta dettata dalla fretta.

Per il tennis italiano è una situazione da monitorare con attenzione. Dopo settimane difficili, Musetti vuole tornare in campo, ma dovrà farlo solo quando il fisico darà garanzie reali. Il Queen’s è ormai perso, Wimbledon resta l’obiettivo: il tempo, però, comincia a correre.