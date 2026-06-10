Bellucci diverte e convince: batte Hanfmann e centra i quarti all’ATP 250 Stoccarda

Servizio, tagli, attacchi, ma anche personalità per gestire bene molti passaggi sotto pressione. Con questo mix di qualità Mattia Bellucci gioca un altro bel match sull’erba dell’ATP 250 di Stoccarda e batte Yannick Hanfmann per 7-5 6-7 (4) 6-2, centrando i quarti di finale, dove attende il vincente dell’incontro tra Fritz e Landaluce. Mattia avrebbe potuto chiudere l’incontro già nel secondo parziale, quando sul 5-4 in risposta ha avuto due match point, senza riuscire a trovare la zampata giusta; poi nel tiebreak ha sprecato un vantaggio di 4 punti a 3 con un diritto d’attacco molto corto, subendo la rimonta e sorpasso del giocatore di casa. Lì la partita poteva complicarsi maledettamente, con la frustrazione delle occasioni mancate. Bellucci invece è stato perfetto nel cancellare dalla testa i momenti non girati bene e ripartire di slancio nel terzo set, andando a cogliere – di forza – un doppio break che ha messo il successo in cassaforte.

Una buona prestazione sul piano tecnico, sostenuto da 13 ace e diverse seconde di servizio assai efficaci, forte di tagli vigorosi e quell’effetto mancino che sui prati diventa ancor più insidioso per l’avversario, inclusi molti punti vinti “bene”, anche regalando spettacolo e prendendosi rischi in risposta. Ma l’aspetto più interessante della prestazione del lombardo è stata la tenuta sotto pressione: in molti turni di servizio è riuscito a riprendersi da 15-30, trovando giocate efficaci, con rischio ma senza mai esagerare e dare l’impressione di correre su di un filo con un burrone sotto. Una gestione dei momenti molto buona, e peccato per i due match point non sfruttati nel secondo set: ha provato due risposte aggressive che non sono andate, ma tatticamente la scelta era corretta. In generale Bellucci ha un tennis perfetto per esaltarsi su erba, dove velocità, timing d’impatto, angoli e aggressività premiano più della pura potenza. Infatti l’azzurro è riuscito proprio con queste qualità a sovrastare il gioco più poderoso ma scarno del tedesco, che sotto pressione è andato in chiara difficoltà in vari passaggi del match.

Cool, calm & collected 😌 Bellucci defeats home hope Hanfmann 7-5 6-7 6-2 and is through to the quarter-finals!@boss__open | #BOSSOpen pic.twitter.com/XkVCnFEvmy — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2026

Bellucci è subito spalle al muro: commette un doppio fallo nel primo game e Hanfmann è più aggressivo, tanto da ritrovarsi sotto 15-40. Il lombardo riesce a risalire e vincere il game trovando traiettorie di servizio molto efficaci, con la curva mancina che diventa difficile da gestire in risposta (1-0). Proprio il servizio sostiene Bellucci nel secondo turno, ben due ace, tanto che si scambia appena (2-1). Hanfmann è molto sicuro sul net dopo un servizio preciso. Bellissima la volée di rovescio del tedesco che lo porta sul 40-0, e con un ace impatta lo score 2 pari. Sotto 3-2, Hanfmann sbaglia malamente due diritti, classici errori gratuiti, e Bellucci è bravo sul 30 pari a impattare una risposta aggressiva che gli vale una palla break. Yannick si salva con prima di servizio sulla riga. Il tedesco, ancora col servizio, annulla anche una seconda palla break e impatta sul 3 pari. Il gioco di Hanfmann non può prescindere dal servizio, altrimenti Bellucci ci prova subito dalla risposta e sono guai. Sul 4 pari Bellucci commette il secondo doppio fallo, poi sul 15-30 cerca un attacco con la smorzata ma gli esce corta, col braccio rigido. 15-40, che palle break. Si scambia e Hanfmann cerca di essere molto aggressivo col rovescio, ma la traiettoria è di poco lunga, 30-40; il tedesco tira lunga la risposta, parità. Si lotta, se non trova il punto con la battuta (o una totale apertura del campo) Bellucci nello scambio va sotto alla maggior potenza del rivale. Mattia salva altre due palle break, la quarta con un tocco col diritto e la palla che non rimbalza quasi per niente. Bellucci salva un game difficilissimo (5-4). Vola Hanfmann nei suoi game, mentre l’italiano con un’incertezza nell’approccio scivola di nuovo sotto 15-30. Con coraggio Mattia rischia la seconda palla e trova la riga. Sul filo del rasoio, ma la velocità in campo di Bellucci lo premia in uno scambio ricco di tagli, Con un bel rovescio in anticipo l’azzurro si porta sul 6-5. Improvvisamente nel dodicesimo game è il tedesco in difficoltà a gestire due ottimi tagli dell’italiano. Una volée bassa, molto difficile, non passa la rete e Hanfmann si ritrova sotto 15-40, con due set point da salvare. Con il servizio Yannick cancella la prima, ma sul 30-40 sbaglia malamente un diritto potente e Bellucci, dopo i tanti rischi, vince il primo set per 7-5.

Bellucci riparte al sevizio nel secondo parziale e il canovaccio non cambia: resta lui sotto pressione e deve recuperare da 15-30 in entrambi i primi turni di battuta (complice anche un doppio fallo in ogni game), ma è solidissimo e con scelte di gioco offensive ma non esagerate recupera e resta avanti, fino all’eccellente game sul 2 pari che gli vale il 3-2. Nei momenti decisivi, molto bene Mattia. Hanfmann più netto e asciutto nei suoi turni, ma senza riuscire a tirare la zampata quando lo score gli è favorevole. Dopo due turni traballanti, Bellucci vola sul campo e anche il diritto – il suo colpo meno stabile e sicuro – lo sostiene, con la bella accelerazione vincente in apertura del nono game. Hanfmann sembra aver perso un po’ di pazienza, tira forte e troppo presto aiutando l’azzurro, che sul 30-0 poi si concede anche il lusso di un servizio da sotto che sorprende il tedesco. Poi un Ace “classico”, bella bordata al centro, che lo porta 5-4. Ora tutta la pressione è su Yannick e, storicamente, non è al top in queste condizioni… Infatti regala ancora un diritto out nel primo punto del decimo game, poi si butta avanti con coraggio, forse anche per scappare dallo scambio. Un errore col rovescio, banalissimo in scambio, costa a Hanfmann il 15-30 è a due punti dalla vittoria il lombardo. Rischia una risposta a tutta Mattia sulla seconda palla del tedesco, ma stavolta l’impatto in salto è out. Hanfmann è bloccato: fallo di piede sulla prima palla e poi un brutto rovescio sparacchiato in corridoio. Match Point Bellucci sul 30-40. Il servizio del tedesco è scomparso, ma di nuovo la risposta rischiata da Bellucci sulla seconda palla non va. Rischio ben speso tatticamente, tuttavia. La risposta invece, col diritto, è profonda sulla parità, arriva un secondo Match Point. Di nuovo seconda palla… ma la rischia e stavolta funziona. Con grinta, Hanfmann salva un game difficilissimo, 5 pari. Le chance non sfruttate non pesano sull’italiano, bravo a portarsi in sicurezza sul 6-5; lo segue a ruota Hanfmann forte del servizio. Tiebreak. Generoso Bellucci in tuffo cercando un passante impossibile nel secondo punto, ma non la tiene in campo. Hanfmann si porta 2-1 con un bel rovescio lungo linea, poi Bellucci commette un doppio fallo, 3-1. Mattia si riprende il mini-break con un improvvisa accelerazione col diritto lungo linea, colpo usato pochissimo nel match (3-3). Il tedesco restituisce il favore col primo doppio fallo nel match, l’azzurro è avanti 4-3, e servizio. Bellucci spreca il regalo dell’avversario con un attacco col diritto troppo corto, facile il passante di Hanfmann, 4 punti pari, e poi 5-4 per il tedesco con una risposta che atterra all’incrocio delle righe. Hanfmann si prende il set per 7 punti a 4 con una buona volée stoppata. Si va al terzo.

L’incontro dopo due game interlocutori si accende sull’1 pari. Hanfmann combina un disastro sotto rete sbagliando il tocco, quindi Bellucci è bravissimo ad attaccare alla risposta e portarsi di forza sul 15-40. Il BREAK arriva sul 30-40, con un rimbalzo falso che manda in tilt il diritto di Hanfmann, 2-1. Il tedesco si muove peggio e soprattutto non fa molto male col servizio, è calata la velocità generale della sua spinta e infatti la risposta dell’azzurro è salita in cattedra. Mattia serve bene e consolida il vantaggio sul 3-1 servendo bene, quindi inizia il quinto game con un diritto passante vincente molto difficile, colpito da lontanissimo. Con una risposta d’incontro ficcante l’azzurro si porta 15-30 e poi 30-40 con un brutto errore di rovescio di Yannick. Splendida zampata di Bellucci, risposta di diritto in allungo così profonda che il diritto di Hanfmann non riesce a gestire. BREAK, 4-1 pesante per il lombardo, in netto vantaggio, e quindi bravissimo a volare sul 5-1 con un turno di servizio impeccabile, mentre Yannick al cambio campo precedente ha chiamato il fisioterapista per un massaggio vigoroso alla schiena. Bellucci serve per il match sul 5-2. Inizia con l’ace n.12 dell’incontro. Hanfmann prova a rientrare attaccando forte col rovescio, 30 pari. Mattia si affida al servizio, col 13esimo “asso” vola a Match Point dopo quelli nel secondo parziale. Un errore col diritto di Hanfmann chiude il match. Un match che poteva chiudere prima, ma buon tennis e vittoria. Meritata.

Marco Mazzoni

Mattia Bellucci vs Yannick Hanfmann

