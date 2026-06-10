Morgan Riddle volta pagina dopo Fritz: “Mai più con uno sportivo professionista”

Morgan Riddle torna a parlare pubblicamente dopo la fine della relazione con Taylor Fritz. La modella e influencer statunitense, diventata negli ultimi anni una delle figure più riconoscibili nel mondo del tennis anche grazie alla sua presenza costante al fianco del giocatore americano, ha raccontato la sua nuova fase personale in un’intervista a Elle.

La rottura con Fritz risale a circa due mesi fa, dopo una relazione durata quasi sei anni. Riddle ha spiegato che i due sono rimasti in buoni rapporti, ma ha anche chiarito di voler impostare la propria vita in modo diverso, lontano dall’etichetta di semplice compagna di un atleta.

“Sto godendomi questa nuova fase della mia vita”, ha raccontato Morgan, che si è trasferita a New York e sta lavorando allo sviluppo del proprio marchio di abbigliamento. Una scelta che, nelle sue parole, rappresenta anche un messaggio di indipendenza per molte donne legate al mondo dello sport.

Riddle ha rivendicato il fatto di non essersi mai limitata al ruolo di supporto nella carriera di Fritz. “Credo di poter essere un modello per molte donne di sportivi, perché non mi sono dedicata soltanto alla sua carriera e al suo sostegno: ho continuato a generare il mio denaro con un’attività personale”, ha spiegato.

Il punto centrale del suo discorso è proprio l’autonomia. Morgan ha sottolineato quanto sia importante costruire qualcosa di proprio, anche quando si vive una relazione molto esposta con un atleta di alto livello. “Spero che altre donne in quella situazione agiscano come me”, ha aggiunto.

Negli anni accanto a Fritz, Riddle era diventata una presenza molto seguita nel circuito: dai contenuti sui social al sostegno costante durante i tornei, fino alla partecipazione alla serie Netflix Break Point. La sua figura aveva spesso fatto discutere, tra popolarità crescente, look da bordo campo e qualche polemica social.

Ora, però, Morgan sembra voler ridefinire completamente la propria immagine. La nuova vita a New York, il lavoro sul brand personale e la distanza dal circuito raccontano una fase di emancipazione personale e professionale.

Sulla rottura con Fritz, Riddle è stata diretta: “Ci siamo separati due mesi fa, ma abbiamo un buon rapporto”. Poi la frase destinata a fare più rumore: “Tra i miei 33 requisiti per una nuova relazione c’è che lui non sia uno sportivo. Non avrò mai più un partner che sia un atleta d’élite”.

Una posizione netta, che non cancella il passato ma segna chiaramente una linea per il futuro. Secondo quanto emerso dall’intervista, la lista dei suoi “non negoziabili” include anche elementi come allineamento politico, obiettivi di vita condivisi, intimità intellettuale e il rifiuto di scommesse sportive o gioco d’azzardo.

Il messaggio di Morgan Riddle va oltre la fine di una relazione. È il racconto di una donna che, dopo anni vissuti all’interno del grande circo del tennis, prova a riscrivere la propria identità pubblica senza dipendere dal nome di un campione.

Resta da capire se e quanto questa separazione inciderà anche sul percorso di Taylor Fritz, reduce da un periodo non semplice sul piano sportivo e alle prese con problemi fisici, in particolare al ginocchio. Ma sul piano personale, la direzione di Morgan è già chiara: ripartire da sé stessa, dalla propria carriera e da una nuova idea di indipendenza.





Marco Rossi