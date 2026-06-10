Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

10/06/2026 08:00 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  10 Giugno 2026

🌧
13°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 16°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci intermittenti tra mattina e sera
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
09:00
13°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
🌧
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
🌧
15°
17:00
15°
19:00
🌧
14°
⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA R2
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
(6) Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs (2) Amanda Anisimova USA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Mboko CAN vs Karolina Pliskova CZE Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Donna Vekic CRO Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Miyu Kato JPN / Liudmila Samsonova RUS vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Storm Hunter AUS / (4) Shuai Zhang CHN vs Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  10 Giugno 2026

🌧
13°C
Sole al mattino, poi rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Variabile, poi nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e sera
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
09:00
13°
10:00
15°
11:00
🌧
15°
12:00
🌧
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
17:00
16°
20:00
🌧
14°
23:00
🌧
11°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e sera: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
WTA R1-R2
🌧  Rovesci
⛅  Variabile
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(5) Anastasia Potapova AUT vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(4) Emma Navarro USA vs Caty McNally USA

WTA 'S-Hertogenbosch
Emma Navarro [4]
0
6
0
1
Caty McNally
0
4
6
2
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Panna Udvardy HUN vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Robin Montgomery USA vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Lois Boisson FRA vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel EST / Giuliana Olmos MEX vs it / it

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Piter POL / Anna Siskova CZE vs (4) Eri Hozumi JPN / (4) Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs (2) Aldila Sutjiadi INA / (2) Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Zeynep Sonmez TUR Non prima 11:00

WTA 'S-Hertogenbosch
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
5
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
0
6
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Bianca Andreescu CAN / Lois Boisson FRA vs Anouk Koevermans NED / Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
Nikola Bartunkova CZE vs Hanne Vandewinkel BEL
WTA 'S-Hertogenbosch
Nikola Bartunkova
0
6
6
2
Hanne Vandewinkel
0
4
7
3
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🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  10 Giugno 2026

23°C
Caldo, sole e nubi  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvole al mattino, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Giugno
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
18:00
29°
20:00
26°
⚠  Allerta gialla vento in Emilia-Romagna fino alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA R2
⛅  Sole e nubi
🔥  Caldo
⚠  Allerta vento
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Noma Noha Akugue GER vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

(5) Kaitlin Quevedo ESP vs Jeline Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare

(3) Dominika Salkova CZE vs Martina Trevisan ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
Nuria Brancaccio ITA / Lisa Pigato ITA vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE
Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Fossa Huergo ARG / (1) Nika Radisic SLO vs Victoria Jimenez Kasintseva AND / Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare

Laura Samson CZE vs (2) Darja Semenistaja LAT Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  10 Giugno 2026

🌧
11°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 14°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
09:00
🌧
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
🌧
14°
18:00
🌧
13°
⚠  Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
WTA R1-R2
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Celine Naef SUI vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

Freya Christie GBR / Eden Silva GBR vs Kayla Cross CAN / Ella McDonald GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:30
Mingge Xu GBR vs Elizabeth Mandlik USA
WTA Ilkley 125
Mingge Xu
30
6
4
1
Elizabeth Mandlik
40
4
6
4
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Court 2 – ore 11:30
Emerson Jones AUS vs (6) Dalma Galfi HUN Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Taylah Preston AUS vs Harmony Tan FRA

WTA Ilkley 125
Taylah Preston
0
6
3
0
Harmony Tan
0
4
6
1
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Alicia Dudeney GBR vs (8) Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Emerson Jones AUS / Veronika Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare

Alicia Dudeney GBR / Mingge Xu GBR vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

Ivana Corley USA / Clervie Ngounoue USA vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 11:30
Tereza Martincova CZE vs Katie Swan GBR Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Tatiana Prozorova RUS vs (3) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT / Vendula Valdmannova CZE vs Kayla Day USA / Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:30
Iryna Shymanovich BLR vs (2) Lanlana Tararudee THA
WTA Ilkley 125
Iryna Shymanovich
30
6
5
Lanlana Tararudee [2]
0
7
5
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(5) Lulu Sun NZL vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Esther Adeshina GBR / Victoria Allen GBR vs Linda Fruhvirtova CZE / Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Alexandra Osborne AUS vs Hiroko Kuwata JPN / Mananchaya Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare

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