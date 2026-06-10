WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 10 Giugno 2026
|🌧
|
13°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 16°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci intermittenti tra mattina e sera
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
09:00
☁
13°
|
10:00
🌧
14°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
🌧
16°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
☁
16°
|
16:00
🌧
15°
|
17:00
☁
15°
|
19:00
🌧
14°
⚠ Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA R2
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
(6) Iva Jovic vs Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
Laura Siegemund vs (2) Amanda Anisimova Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
(3) Victoria Mboko vs Karolina Pliskova Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Marie Bouzkova vs Donna Vekic Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
Miyu Kato / Liudmila Samsonova vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Il match deve ancora iniziare
(4) Storm Hunter / (4) Shuai Zhang vs Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 10 Giugno 2026
|🌧
|
13°C
Sole al mattino, poi rovesci · Picco 17°C
|
|CIELO
|Variabile, poi nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci tra tarda mattina e sera
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
🌧
15°
|
12:00
🌧
15°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
17°
|
17:00
☁
16°
|
20:00
🌧
14°
|
23:00
🌧
11°
⚠ Rovesci tra tarda mattina e sera: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
|
WTA R1-R2
🌧 Rovesci
⛅ Variabile
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(5) Anastasia Potapova vs Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
(4) Emma Navarro vs Caty McNally
WTA 'S-Hertogenbosch
Emma Navarro [4]•
0
6
0
1
Caty McNally
0
4
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Emma Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Panna Udvardy vs Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Robin Montgomery vs Greet Minnen
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Lois Boisson vs Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
Jessica Bouzas Maneiro vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Neel / Giuliana Olmos vs /
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Piter / Anna Siskova vs (4) Eri Hozumi / (4) Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs (2) Aldila Sutjiadi / (2) Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Jesika Maleckova / Miriam Skoch vs Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez Non prima 11:00
WTA 'S-Hertogenbosch
Jesika Maleckova / Miriam Skoch•
0
5
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
3-5 → 4-5
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
3-3 → 3-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-3 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Bianca Andreescu / Lois Boisson vs Anouk Koevermans / Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Nikola Bartunkova
vs Hanne Vandewinkel
WTA 'S-Hertogenbosch
Nikola Bartunkova•
0
6
6
2
Hanne Vandewinkel
0
4
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nikola Bartunkova
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
2-0 → 2-1
Hanne Vandewinkel
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Nikola Bartunkova
5-6 → 6-6
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Nikola Bartunkova
3-4 → 4-4
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 1-1
Hanne Vandewinkel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Hanne Vandewinkel
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
0-3 → 1-3
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Modena
Modena, Italia · 10 Giugno 2026
|⛅
|
23°C
Caldo, sole e nubi · Picco 31°C
|
|CIELO
|Nuvole al mattino, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
09:00
☁
23°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
☀
29°
|
20:00
⛅
26°
⚠ Allerta gialla vento in Emilia-Romagna fino alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
WTA R2
⛅ Sole e nubi
🔥 Caldo
⚠ Allerta vento
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Noma Noha Akugue vs Katarzyna Kawa
Il match deve ancora iniziare
(5) Kaitlin Quevedo vs Jeline Vandromme
Il match deve ancora iniziare
(3) Dominika Salkova vs Martina Trevisan Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Nuria Brancaccio
/ Lisa Pigato
vs (2) I-Hsuan Cho
/ (2) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
(1) Nicole Fossa Huergo / (1) Nika Radisic vs Victoria Jimenez Kasintseva / Xiaodi You
Il match deve ancora iniziare
Laura Samson vs (2) Darja Semenistaja Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna · 10 Giugno 2026
|🌧
|
11°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 14°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
09:00
🌧
11°
|
10:00
☁
12°
|
11:00
☁
13°
|
12:00
⛅
13°
|
13:00
⛅
13°
|
14:00
⛅
14°
|
15:00
⛅
14°
|
16:00
☀
14°
|
17:00
🌧
14°
|
18:00
🌧
13°
⚠ Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
|
WTA R1-R2
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Celine Naef vs Akasha Urhobo
Il match deve ancora iniziare
Freya Christie / Eden Silva vs Kayla Cross / Ella McDonald
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
Mingge Xu
vs Elizabeth Mandlik
WTA Ilkley 125
Mingge Xu•
30
6
4
1
Elizabeth Mandlik
40
4
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elizabeth Mandlik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Elizabeth Mandlik
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mingge Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Elizabeth Mandlik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Mingge Xu
15-0
30-0
40-0
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Elizabeth Mandlik
2-4 → 2-5
Elizabeth Mandlik
15-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Elizabeth Mandlik
0-2 → 0-3
Elizabeth Mandlik
0-1 → 0-2
Elizabeth Mandlik
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mingge Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Elizabeth Mandlik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Mingge Xu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Elizabeth Mandlik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Mingge Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Elizabeth Mandlik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Mingge Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Elizabeth Mandlik
2-0 → 2-1
Mingge Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elizabeth Mandlik
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:30
Emerson Jones
vs (6) Dalma Galfi Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Taylah Preston vs Harmony Tan
WTA Ilkley 125
Taylah Preston•
0
6
3
0
Harmony Tan
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harmony Tan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Taylah Preston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Taylah Preston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylah Preston
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Taylah Preston
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alicia Dudeney vs (8) Ashlyn Krueger
Il match deve ancora iniziare
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Emerson Jones / Veronika Podrez
Il match deve ancora iniziare
Alicia Dudeney / Mingge Xu vs (2) Emily Appleton / (2) Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
Ivana Corley / Clervie Ngounoue vs (4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:30
Tereza Martincova
vs Katie Swan Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Tatiana Prozorova vs (3) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Sinja Kraus / Vendula Valdmannova vs Kayla Day / Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Iryna Shymanovich
vs (2) Lanlana Tararudee
WTA Ilkley 125
Iryna Shymanovich•
30
6
5
Lanlana Tararudee [2]
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Iryna Shymanovich
3-3 → 4-3
Lanlana Tararudee
3-2 → 3-3
Iryna Shymanovich
2-2 → 3-2
Lanlana Tararudee
2-1 → 2-2
Iryna Shymanovich
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
1-0 → 1-1
Iryna Shymanovich
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1-3*
2*-4
3*-4
4-4*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6*
6-7*
6-6 → 6-7
Iryna Shymanovich
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lanlana Tararudee
5-5 → 5-6
Iryna Shymanovich
5-4 → 5-5
Lanlana Tararudee
5-3 → 5-4
Iryna Shymanovich
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
4-2 → 4-3
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Iryna Shymanovich
1-2 → 2-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
(5) Lulu Sun vs Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Esther Adeshina / Victoria Allen vs Linda Fruhvirtova / Alina Korneeva
Il match deve ancora iniziare
Catherine Harrison / Alexandra Osborne vs Hiroko Kuwata / Mananchaya Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit