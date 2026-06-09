Vacherot salta Wimbledon: niente stagione sull’erba per il monegasco. Berrettini fuori di 2 posti dal Md

Valentin Vacherot non prenderà parte a Wimbledon 2026 e sarà costretto a saltare l’intera stagione sull’erba. Una notizia pesante per il tennista monegasco, che stava vivendo una fase importante della sua carriera dopo l’ingresso definitivo nell’élite del circuito.

Il problema fisico è serio e lo terrà lontano dalle competizioni per diverse settimane. Vacherot, intervenuto ai microfoni di Prime Video Francia durante il Roland Garros, ha spiegato senza giri di parole la situazione: “La stagione sull’erba è morta, Wimbledon è morto”.

Per il monegasco sarebbe stato il debutto nella “Cattedrale” del tennis, un appuntamento particolarmente atteso anche perché non aveva mai affrontato una vera stagione completa sull’erba. I piani, però, sono stati cancellati da una frattura da stress al piede accompagnata da edema osseo.

“Spero di tornare tra un mese e mezzo per arrivare fresco alla seconda parte della stagione”, ha aggiunto Vacherot, lasciando intendere che il rientro non sarà immediato e che la priorità sarà recuperare al 100% prima di tornare in campo.

La sua assenza pesa anche in prospettiva ranking. Dopo il grande salto compiuto negli ultimi mesi, culminato con il titolo al Masters 1000 di Shanghai e confermato da risultati di prestigio come la semifinale a Montecarlo, Vacherot avrebbe avuto proprio in questa fase del calendario l’occasione per continuare a costruire punti importanti.

Il momento è delicato perché il monegasco difende relativamente poco in questi mesi e avrebbe potuto sfruttare la stagione sull’erba per consolidare ulteriormente la propria posizione tra i migliori. L’infortunio, invece, lo costringe a fermarsi proprio quando il circuito gli offriva spazio per avanzare ancora.

Il rischio, adesso, è quello di perdere settimane preziose in vista della seconda parte dell’anno, anche perché più avanti arriverà il peso dei punti conquistati a Shanghai. Per questo il recupero dovrà essere gestito con grande attenzione, evitando ricadute o rientri affrettati.

Vacherot tornerà a casa e inizierà un percorso di recupero mirato, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle completamente il problema al piede. Al momento, però, la data del suo rientro resta incerta.

Il circuito perde così, almeno temporaneamente, una delle storie più interessanti degli ultimi mesi: un giocatore capace di scalare rapidamente le gerarchie e di diventare il volto principale del tennis monegasco. Ora la sfida più importante per Vacherot non sarà vincere una partita, ma guarire bene e tornare competitivo nella seconda parte della stagione.





Francesco Paolo Villarico