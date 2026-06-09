Mantovani e Koukoutsi, debutto vincente per i favoriti. E nel maschile il “Città di Crema” sarà ancora italiano

Lei ha dominato, lui ha sofferto ed è stato obbligato alla rimonta, ma l’esordio di entrambi i favoriti dell’edizione numero 20 del torneo internazionale under 16 “Città di Crema” è stato ugualmente accompagnato da un successo. Fra le donne, al Tennis Club Crema si è aperta con una vittoria per 6-1 6-2 la corsa verso il successo della prima testa di serie Maria Koukoutsi, greca che va a caccia del secondo successo stagionale nel circuito Tennis Europe, dopo quello colto ad aprile a Cipro. Sulla terra battuta del Centrale di via del Fante, la giovane classe 2010 ha sconfitto per 6-1 6-2 la toscana Alice Soprani, in un confronto comandato dall’inizio alla fine. Un buon modo per guadagnarsi il secondo turno e la sfida di mercoledì contro la giapponese Meina Hirai, partita dalle qualificazioni e a segno all’esordio nel main draw sulla giocatrice di casa Guia Mombelli. Il parmense Sebastiano Mantovani, che invece guida il tabellone maschile, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere il duello contro l’amico Leonardo Bernabò, cremonese partito meglio nel primo set – chiuso con un comodo 6-2 – ma poi costretto a subire il ritorno dell’emiliano, che ha pareggiato i conti con un 6-1 e poi ha avuto la meglio nel testa a testa del set decisivo, fino a imporsi per 2-6 6-1 6-4. Una battaglia che lo tiene pienamente in corsa verso l’obiettivo di vincere quello che sarebbe già il suo terzo titolo internazionale del 2026, in soli quattro tornei disputati. Infatti, Mantovani ha vinto due dei primi tre: nel giorno di Pasqua a Rijeka (Croazia) e una decina di giorni fa all’Associazione Tennis Tolentino, nelle Marche.

Nelle altre sfide, il martedì di Crema ha messo in evidenza numerosi giocatori azzurri e premiato la gran parte delle teste di serie. Due le eccezioni: il numero 8 del tabellone maschile Simone Cristiani, crollato alla distanza nel derby col genovese Matteo Rusca (4-6 7-5 6-1 il punteggio), e la numero 6 del tabellone femminile, Michella Noriega, sconfitta per 7-5 7-6 dalla veronese Anna Manfrin. Tornando ai maschi, buon debutto per il secondo favorito del seeding Gianluca Tanzi. Reduce dal successo di domenica a Perugia, già il secondo stagionale nel circuito Tennis Europe, l’emiliano ha inaugurato il suo “Città di Crema” superando per 6-2 6-4 il serbo Vladimir Grubacic. Una vittoria pesantissima per l’Italia, visto che il giovane dell’Est Europa era già l’ultimo straniero rimasto in corsa. Significa che, quando ancora deve iniziare il secondo turno, Crema ha già la certezza di un vincitore azzurro nel singolare maschile. Sarà la settima volta in vent’anni di storia, addirittura la terza consecutiva. Fra i pretendenti al trono c’è anche Tyson Sebastian Grant, fratello minore di Tyra (vincitrice con l’Italia del titolo mondiale nella Billie Jean King Cup 2025), che si è presentato al pubblico del Tennis Club Crema con un laborioso successo – lunedì sera – contro Axel Cremonini, domato per 6-3 6-7 7-6. Grant tornerà in campo mercoledì contro il numero 6 del seeding Alberto Scotacci, in una delle ben 16 sfide di singolare di una giornata dedicata a tutti gli incontri del secondo turno. Oltre che ai quarti di finale del doppio. Sempre con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Primo turno: Sebastiano Mantovani (Ita) b. Leonardo Bernabò (Ita) 2-6 6-1 6-4, Christian Agrati (Ita) b. Riccardo Torrieri (Ita) 1-6 6-3 6-1, Enrico Pepe (Ita) b. Mattia Spizzica (Ita) 6-1 6-1, Matteo Rusca (Ita) b. Simone Cristiani (Ita) 4-6 7-5 6-1, Nicola Di Lorenzo (Ita) b. Pietro Dolcetta-Capuzzo (Ita) 6-3 6-2, Alessio Cardillo (Ita) b. Marco Antonio Traciuc (Ita) 6-0 6-0, Alberto Scotacci (Ita) b. Mattia Prandini (Ita) 6-1 6-0, Mattia Di Giovannantonio (Ita) b. Pietro Godi (Ita) 6-3 6-3, Gianluca Tanzi (Ita) b. Vladimir Grubacic (Srb) 6-2 6-4.

Singolare femminile. Primo turno: Maria Koukoutsi (Gre) b. Alice Soprani (Ita) 6-1 6-2, Meina Hirai (Jpn) b. Guia Mombelli (Ita) 6-0 6-0, Anna Manfrin (Ita) b. Michella Noriega (Ita) 7-5 7-6, Eliza Andra Deaconu (Rou) b. Sofia Visconte (Ita) 2-6 6-2 6-3, Victoria Galeone (Ita) b. Alessia Orgiu (Ita) 6-2 6-1, Nicole Maccario (Ita) b. Sophia Laura Stankova (Svk) 6-2 6-2.