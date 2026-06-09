Vincono le teste di serie nella seconda giornata del Main Draw della Genius Progetti Cup

CASINALBO – Sole e bel tennis, tanto pubblico e tribune gremite per i match serali, convivialità in un ambiente che trasmette passione sportiva e serenità. Sono giorni davvero speciali al Club La Meridiana di Casinalbo dove è in corso la Genius Progetti Cup.

La giornata di martedì è stata la seconda del Tabellone Principale al Club La Meridiana di Casinalbo nel 42° Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio 125 Wta che si gioca dal 7 al 14 giugno.

IL SUPER TUESDAY. Il ricchissimo programma del martedì, composto da dieci partite, si è aperto alle 13 con la sfida tra la testa di serie numero 2 Darja Semenistaja (102 del mondo) e la spagnola Marina Bassols Ribera (144). Partita molto equilibrata risolta solo al terzo set, ma pronostico rispettato: la mancina tennista lettone, già vincitrice di due tornei Wta 125, ha vinto 6-3 2-6 7-5.

Contemporaneamente sul campo centrale la slovena Tamara Zidansek (134 del mondo e testa di serie numero 7) ha superato la giovane promessa italiana Federica Urgesi che nella prima ora ha fatto vedere un gran tennis. Dopo un primo set molto equilibrato, la Zidansek ha però dominato il secondo chiudendo il match 7-5 6-0.

Avanza anche la testa di serie numero 3 del Fontana 2026 Dominika Salkova, 21 anni della Repubblica Ceca. La numero 114 del Ranking Mondiale è in continua crescita ed ha già vinto 7 titoli del Circuito Itf. Partita molto intensa quella contro la francese Alice Tubello risolta solo al terzo set: 6-1 3-6 6-4.

Una delle partite più attese era quella tra l’azzurra Lucia Bronzetti (attualmente numero 147 del mondo ma con un best ranking da n. 46) e la cinese Xinyu Gao. E’ stata una prova di maturità per la riminese che perso il primo parziale 4-6 è cresciuta di rendimento con personalità e qualità vincendo secondo e terzo set in modo piuttosto netto 6-3 6-1.

Vittorie in due set per l’italiana Nuria Brancaccio (n.177) che ha superato 6-4 7-5 l’argentina Bosio e per la spagnola Romero Gormaz: 6-4 6-1 alla cinese You.

Esce dal tabellone invece un’altra azzurra, Lisa Pigato, superata con un doppio 6-4 dall’esperta polacca Kawa.

Accede al secondo turno invece una delle possibili outsider della Genius Progetti Cup, la 18enne belga .Jeline Vandromme. La tennista vincitrice degli Us Open Juniores 2025 e allenata da Kim Clijsters ha dato una prova di forza vincendo in due set contro la spagnola Fita Boluda 6-4 6-3.

TREVISAN. Scende in campo mercoledì Martina Trevisan nel secondo turno della Genius Progetti Cup. Dopo alcuni problemi fisici, Martina qui al “Fontana” sta cercando di ritrovare la miglior condizione. Già numero 18 al mondo, semifinalista al Roland Garros 2024 e vincitrice della Billie Jean King Cup nel 2024, la mancina toscana ha vinto al primo turno il derby azzurro con la promettente Jennifer Ruggeri: “ Dopo oltre un anno sto iniziando a ritrovare il mio gioco, anche nei momenti cruciali della partita – ha spiegato la fiorentina – Per me ora la cosa più importante è la continuità: stare in campo, giocare tanto e provare a vincere partire. Come sta il tennis femminile italiano? Io penso che in Italia sia un momento d’oro sia per il tennis maschile sia per quello femminile. Chi vive il nostro mondo da vicino sa quanto sia complesso il percorso per una giocatrice o un giocatore. Tra le ragazze ci sono Paolini, Cocciaretto, Bronzetti, Grant e tante altre. E come detto ci sono anche io: voglio essere la prima tifosa di me stessa”.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ TRA SINGOLO E DOPPIO. Sono sei i match in programma nella giornata di mercoledì: quattro di singolo e i primi due del torneo di doppio.

Si parte alle 12 con la sfida tra la tedesca Noma Noha Akugue (154 del mondo) contro la polacca Kawa (143). A seguire la testa di serie numero 5, la spagnola Quevedo (107) che gioca con la 18enne belga Vandromme (176). Sul campo numero 4, sempre a partire dalle ore 12, due doppi: nel primo la coppia italiana Brancaccio/Pigato affronta quella di Taipei composta dalle sorelle Cho (coppia testa di serie numero 2). A seguire la coppia favorita e testa di serie numero 1 del torneo Fossa Huergo (Argentina)/Radisic (Slovenia) gioca contro Kasintseva (Andorra)/You(Cina).

Assolutamente da non perdere gli ultimi due big match di singolo in programma, non prima delle ore 16. Sul campo centrale Martina Trevisan affronta la ceca Dominika Salkova (testa di serie numero 3), mentre sul campo numero 4 la lettone Semenistaja (testa di serie numero 2) gioca contro la ceca Samson.

Nella giornata di mercoledì non ci saranno le partite serali.

INGRESSO GRATUITO. Come ogni anno anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana è libero e gratuito per assistere a tutte le partite del torneo.

Una straordinaria opportunità e un messaggio che il Club La Meridiana vuole lanciare: porte aperte al grande tennis.