Mouratoglou torna sulla finale di Roland Garros: “Zverev non poteva perdere, Cobolli inconsciamente è sempre stato sotto all’avversario”

Patrick Mouratoglou afferma che nonostante gli alti e bassi e la fortissima tensione in campo, Alexander Zverev non avrebbe mai perso la finale di Roland Garros 2026 perché Flavio Cobolli non è mai stato davanti e, in modo inconscio, si è posto sotto al rivale. L’azzurro effettivamente è stato costantemente a rincorrere il tedesco per colpa di un difficile ingresso nel match, e quando è riuscito ad impattare lo score, vincendo il secondo e poi il quarto set, è mancato nel trovare la forza per allungare e quindi mettere davvero pressione all’avversario e sorpassarlo, anche temporaneamente.

“È stato un match di cinque set, lo scenario è stato incredibile con molti alti e bassi, ma se guardiamo in modo accurato a come si è svolta la finale Zverev non la poteva perdere” afferma il noto coach francese, per molti anni a fianco di Serena Williams. “Entrambi i giocatori hanno sofferto molti up and down, ed è compressibile visto che la parte emotiva connessa a questa partita era enorme”.

Qua arriva la critica di Mouratoglou alla condotta del match da parte dell’italiano: “Penso che Cobolli inconsciamente si è posto sotto Zverev per l’intera partita. Come? Intanto gli ha dato letteralmente il primo set, lui è come se non ci fosse stato… Poi riesce a tornare su e impatta l’incontro a un set pari e il terzo set è molto equilibrato fino al 5-4, quando Cobolli perde completamente il suo gioco e dà all’altro il terzo set, e di nuovo è sotto all’avversario. Quindi vince il quarto set e poi è fuori gioco per tutto il quinto parziale. Non è mai riuscito in alcun momento a condurre l’incontro”.

“La finale di un Grande Slam è qualcosa che devi avere la forza di andare a prendere, nessuno te la regalerà. Entrambi i giocatori lottano come ci fosse in palio la propria vita, e quando mandi messaggi che preferisci che sia l’altro a comandare per tutto il tempo, mandi un messaggio che non ce la farai” conclude Mouratoglou.

Parole dritte al punto quelle dell’ex coach di molti big, come Simona Halep e Hoger Rune, che certamente continueranno ad alimentare il dibattito su di una finale molto importante per il tennis italiano – e non solo – e che ha finito per assegnare a Zvever quel titolo Slam rincorso da una vita e finalmente arrivato.

Mario Cecchi