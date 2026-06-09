Mouratoglou torna sulla finale di Roland Garros: “Zverev non poteva perdere, Cobolli inconsciamente è sempre stato sotto all’avversario”
Patrick Mouratoglou afferma che nonostante gli alti e bassi e la fortissima tensione in campo, Alexander Zverev non avrebbe mai perso la finale di Roland Garros 2026 perché Flavio Cobolli non è mai stato davanti e, in modo inconscio, si è posto sotto al rivale. L’azzurro effettivamente è stato costantemente a rincorrere il tedesco per colpa di un difficile ingresso nel match, e quando è riuscito ad impattare lo score, vincendo il secondo e poi il quarto set, è mancato nel trovare la forza per allungare e quindi mettere davvero pressione all’avversario e sorpassarlo, anche temporaneamente.
“È stato un match di cinque set, lo scenario è stato incredibile con molti alti e bassi, ma se guardiamo in modo accurato a come si è svolta la finale Zverev non la poteva perdere” afferma il noto coach francese, per molti anni a fianco di Serena Williams. “Entrambi i giocatori hanno sofferto molti up and down, ed è compressibile visto che la parte emotiva connessa a questa partita era enorme”.
Qua arriva la critica di Mouratoglou alla condotta del match da parte dell’italiano: “Penso che Cobolli inconsciamente si è posto sotto Zverev per l’intera partita. Come? Intanto gli ha dato letteralmente il primo set, lui è come se non ci fosse stato… Poi riesce a tornare su e impatta l’incontro a un set pari e il terzo set è molto equilibrato fino al 5-4, quando Cobolli perde completamente il suo gioco e dà all’altro il terzo set, e di nuovo è sotto all’avversario. Quindi vince il quarto set e poi è fuori gioco per tutto il quinto parziale. Non è mai riuscito in alcun momento a condurre l’incontro”.
“La finale di un Grande Slam è qualcosa che devi avere la forza di andare a prendere, nessuno te la regalerà. Entrambi i giocatori lottano come ci fosse in palio la propria vita, e quando mandi messaggi che preferisci che sia l’altro a comandare per tutto il tempo, mandi un messaggio che non ce la farai” conclude Mouratoglou.
Parole dritte al punto quelle dell’ex coach di molti big, come Simona Halep e Hoger Rune, che certamente continueranno ad alimentare il dibattito su di una finale molto importante per il tennis italiano – e non solo – e che ha finito per assegnare a Zvever quel titolo Slam rincorso da una vita e finalmente arrivato.
Mario Cecchi
TAG: Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Patrick Mouratoglou, Roland Garros 2026
7 commenti
Vabbè ma ci sta eh, sinceramente pensavo he perdesse in modo piu netto Cobolli x via della tensione, invece tutto sommato è stato bravo ad allungarla, poi zverev era nettamente favorito, e se lo è meritato anche lui di vincere, Cobolli ha fatto un torneo eccezionale e criticarlo x aver perso al 5 set, con zverev sinceramente mi pare ridicolo.
@ marco65 (#4636646)
@ marco65 (#4636646)
Cobolli non ha mai avuto in mano la partita, ha sempre inseguito. Però, in considerazione dell’età, ho pensato che al quinto avrebbe ceduto Zverev, invece è crollato lui! enzo
un po come dire che zverev è un pirla……vinci il primo set e ti fai rimontare,vinci il terzo e ti fai rimontare….non mi pare una lettura molto tecnica e d’altronde fare il tecnico della williams deve essere abbastanza semplice…..
Sono d’accordo con lui, Flavio aveva in mano la partita, soprattutto dopo aver vinto il quarto set, ma è sembrato come avesse un timore reverenziale e lo volesse far vincere.
Al 90% un altro giocatore all’inizio del quinto avrebbe stroncato Zverev che orami aveva in mente tutte le finali perse al quinto e orami già vinte…anche dopo aver fatto il break nel primo game , ha commesso ben 3 doppi falli, a dimostrazione che era molto molto teso ma, ripeto, Flavio è come se si fosse accontentato di essere andato al quinto e ha sbagliato l’approccio, le scelte, tutto il possibile per perdere il set.
Che dire : un genio!!
ma cosa dici ennesima occasione per tacere. Pietosa finale da parte di Sasha ed è la dimostrazione che questo slam sarà il primo e unico che vincerà e la finale di domenica ne è la dimostrazione
…detto col senno di poi….