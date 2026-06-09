Allarme Draper: salta il Queen’s ma afferma “punto a rientrare ad Eastbourne”

Jack Draper rinuncia al torneo del Queen’s, scegliendo un’altra settimana di allenamento prima di rientrare sul tour a Eastbourne, o almeno sperando di riuscirci. Il britannico, costantemente bersagliato da infortuni molto gravi, era rientrato a piccoli passi sul tour nel 2026 dopo molti mesi out, fermandosi nuovo sulla terra battuta di Barcellona per un problema stavolta al ginocchio. Schiena, anche, braccio… ora il ginocchio, non si “fa mancare niente” lo sfortunatissimo talento britannico, che tuttavia assicura via web che il suo recupero sta andando bene, ma preferisce attendere ancora qualche giorno prima del ritorno competitivo sui prati.

“Il recupero sta andando nella giusta direzione, ma voglio darmi ancora una settimana in più prima di rientrare, puntando a farlo a Eastbourne”, afferma il nativo di Sutton. “È molto dura mancare in uno dei miei tornei preferiti dell’anno”.

Draper per le tantissime settimane “out” è scivolato al n.112 del ranking ATP, ma se tornasse in salute e in grado di competere dall’erba in avanti potrà certamente recuperare moltissime posizioni in classifica, non avendo più giocato da US Open 2025 sino al termine dell’anno scorso, e con lo stop sofferto da Wimbledon fino a New York per il problema al braccio che l’ha tenuto fermo ai box sino allo scorso febbraio quando è tornato in azione in Davis Cup. Per lui solo 9 partite nel 2026, con 5 vittorie e 4 sconfitte. Il miglior torneo a Indian Wells, dove ha sconfitto Cerundolo e soprattutto Djokovic al termine di una splendida battaglia terminata per 7 punti a 5 al tie-break decisivo, superando un Novak tutt’altro che dimesso. La conferma che un Draper “sano” è un gran bel giocatore, un sicuro top 10. Ma il punto di domanda è: quando sarà in grado di competere con regolarità, e far valere il suo indubbio talento?

Mario Cecchi