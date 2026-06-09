Bertolucci rassicura su Sinner: “Stasera rientra a Montecarlo, da domani riprende ad allenarsi”

Arrivano parole rassicuranti sulle condizioni di Jannik Sinner dopo i controlli programmati effettuati in questi giorni. A fare il punto è stato Paolo Bertolucci, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, dove ha spiegato il programma del numero 1 del mondo.

L’ex tennista e commentatore ha confermato che Sinner aveva già in calendario una serie di accertamenti medici: “Sapevo che Sinner aveva in programma due giorni di visite per fare un check-up completo”, ha dichiarato Bertolucci.

Un passaggio previsto, dunque, dopo il malessere accusato al Roland Garros e il successivo crollo fisico che aveva inevitabilmente acceso l’attenzione sulle condizioni dell’azzurro. I controlli servivano proprio a chiarire il quadro e a permettere al team di ripartire con maggiore serenità.

Secondo quanto riferito da Bertolucci, il programma di Sinner è già definito: “Stasera rientra a Montecarlo e da domani riprenderà ad allenarsi”. Una notizia importante, perché conferma l’intenzione del campione altoatesino di tornare subito al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti.

Il rientro in campo ufficiale, però, non dovrebbe avvenire a breve nei tornei del circuito. Bertolucci è stato chiaro anche su questo punto: “A parte un’esibizione, lo rivedremo a Wimbledon”.

Sinner dovrebbe quindi concentrare la propria preparazione direttamente sullo Slam londinese, senza passare da altri tornei ufficiali sull’erba come era già programmato. Una scelta che permetterebbe al numero 1 del mondo di gestire al meglio le energie dopo settimane particolarmente intense.

Wimbledon diventa così il grande obiettivo della ripartenza. Dopo gli accertamenti e il ritorno agli allenamenti a Montecarlo, Sinner potrà iniziare la fase decisiva di avvicinamento all’erba, con la priorità di presentarsi a Londra nelle migliori condizioni possibili.

Le parole di Bertolucci, in questo senso, vanno nella direzione più attesa: nessun allarme immediato, controlli completati e ripresa del lavoro già programmata. Ora la palla torna al campo.





Marco Rossi