Tsitsipas, il problema è ancora il box: a Madrid spunta un nuovo episodio di tensione familiare (Video)

Stefanos Tsitsipas ha lasciato il Mutua Madrid Open 2026 con sensazioni contrastanti. Da una parte il campo, dove il greco ha mostrato segnali incoraggianti, spingendosi fino agli ottavi di finale e arrivando a un solo punto dai quarti. Dall’altra, però, resta aperto il tema più delicato: la gestione del suo team e il peso dell’ambiente familiare che continua ad accompagnarlo nel circuito.

Alla Caja Mágica, Tsitsipas ha fatto vedere un tennis di buon livello. Il suo percorso si è fermato prima del possibile salto tra i migliori otto del torneo, ma le prestazioni offerte a Madrid hanno confermato che il greco possiede ancora qualità e margini per tornare competitivo nei grandi appuntamenti. Il problema, però, sembra andare oltre il gioco.

A far discutere è stato un episodio avvenuto durante uno degli allenamenti del tennista greco. In campo erano presenti sia il padre Apostolos, figura storica del suo percorso sportivo, sia la madre Julia Salnikova. Proprio lei, secondo quanto emerso dalle immagini, stava dando alcune indicazioni al figlio prima di un servizio. A quel punto Apostolos sarebbe intervenuto, invitandola a tacere e a lasciare tranquillo Stefanos.

Una scena breve, ma molto significativa. Mentre Tsitsipas cercava semplicemente di allenarsi, intorno a lui si è creato un momento di tensione tra le due figure più importanti della sua vita personale e sportiva. Un episodio che, agli occhi di molti, fotografa bene la complessità dell’ambiente che circonda il greco.

Non è la prima volta che il tema del box di Tsitsipas finisce al centro dell’attenzione. Nel corso degli anni, la presenza costante del padre e le dinamiche familiari hanno spesso accompagnato i momenti più delicati della sua carriera. Il talento non è mai stato in discussione, così come la capacità di esprimere un tennis brillante e aggressivo, soprattutto quando riesce a giocare libero mentalmente. Ma proprio quella libertà sembra talvolta condizionata da un contesto molto carico emotivamente.

Il video dell’allenamento madrileno ha riacceso il dibattito. Da un lato c’è un giocatore che prova a ritrovare continuità e fiducia; dall’altro, un team che appare ancora alla ricerca di equilibrio. La sensazione è che Tsitsipas abbia bisogno di chiarezza, di ruoli ben definiti e di un ambiente più sereno per poter tornare stabilmente ai vertici.

Madrid, in questo senso, ha consegnato due messaggi diversi. Il primo è positivo: il tennis di Stefanos c’è ancora, e il suo livello può bastare per competere con i migliori. Il secondo è più preoccupante: senza ordine intorno a lui, ogni passo avanti rischia di essere frenato da tensioni esterne.

Per Tsitsipas, dunque, il prossimo salto di qualità potrebbe non dipendere soltanto da dritto, rovescio o servizio. La vera partita, forse, si gioca nel suo angolo.





Marco Rossi