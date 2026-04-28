Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 29 Aprile 2026. Jannik Sinner in campo alle ore 16
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova vs Anastasia Potapova
Jannik Sinner vs (Non prima 16:00)
Marta Kostyuk vs Linda Noskova (Non prima 20:00)
Arthur Fils vs Jiri Lehecka (Non prima 21:30)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Ellen Perez / Demi Schuurs (Non prima 16:00)
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cabral / Joe Salisbury
Christian Harrison / Neal Skupski vs Andre Goransson / Evan King
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
5 commenti
Ma jannik gioca vs No. Mi prima delle 16 ahahahah
Lopez ha capito bene il messaggio di Sinner…e non avendo alcuna voglia di inimicarsi il n.1, per evitare ogni dubbio, lo ha messo al pomeriggio, tagliando ‘la testa al toro’…
Avrei giurato che contro l’idolo di casa li mettessero in serale.
Abbastanza sorpreso che abbiano messo Sinner nel pomeridiano ma va bene così
Logica programmazione con Sinner alle 16 nella speranza X gli spagnoli che giochi contro Jodar. Alle 21 a Madrid si svolge la semifinale di champions con impegnato l’ Atletico Madrid.
Comunque avrebbero potuto attendere l’ esito della partita di Jodar Kopriva che giocano alle 16 X fare la programmazione,
Nel caso vincesse Kopriva avrebbe avuto forse più senso mettere Sinner in serale.