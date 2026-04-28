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Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 29 Aprile 2026. Jannik Sinner in campo alle ore 16

28/04/2026 15:44 5 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Potapova AUT
Jannik Sinner ITA vs it (Non prima 16:00)
Marta Kostyuk UKR vs Linda Noskova CZE (Non prima 20:00)
Arthur Fils FRA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 21:30)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi ITA / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED (Non prima 16:00)
Su-Wei Hsieh TPE / Sofia Kenin USA vs Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA

Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor NED / Brandon Nakashima USA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL
Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

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5 commenti

Tommaso (Guest) 28-04-2026 17:05

Ma jannik gioca vs No. Mi prima delle 16 ahahahah

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Bonaldo 28-04-2026 16:50

Lopez ha capito bene il messaggio di Sinner…e non avendo alcuna voglia di inimicarsi il n.1, per evitare ogni dubbio, lo ha messo al pomeriggio, tagliando ‘la testa al toro’…

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Silvy__89 (Guest) 28-04-2026 16:32

Avrei giurato che contro l’idolo di casa li mettessero in serale.

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JOA20 (Guest) 28-04-2026 16:09

Abbastanza sorpreso che abbiano messo Sinner nel pomeridiano ma va bene così

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MAURO (Guest) 28-04-2026 15:57

Logica programmazione con Sinner alle 16 nella speranza X gli spagnoli che giochi contro Jodar. Alle 21 a Madrid si svolge la semifinale di champions con impegnato l’ Atletico Madrid.
Comunque avrebbero potuto attendere l’ esito della partita di Jodar Kopriva che giocano alle 16 X fare la programmazione,
Nel caso vincesse Kopriva avrebbe avuto forse più senso mettere Sinner in serale.

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