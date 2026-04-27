WTA 125 Copertina, WTA

WTA Vic, Huzhou e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

27/04/2026 09:07 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina  ·  27 Aprile 2026
32°C
Nuvoloso  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
15:00
31°
16:00
29°
17:00
28°
18:00
26°
19:00
26°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
23°
23:00
22°
00:00
21°
🎾  Programma del giorno — 27 Aprile
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
Q / R1
☁  Nuvoloso
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 05:00
(4) Rada Zolotareva RUS vs Zhang-Qian Wei CHN

WTA Huzhou 125
Rada Zolotareva [4]
0
6
6
0
Zhang-Qian Wei
0
3
1
0
Vincitore: Zolotareva
Mostra dettagli

Wushuang Zheng CHN vs (6) Ye-Xin Ma CHN Non prima 05:30

WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
6
6
0
Ye-Xin Ma [6]
0
3
4
0
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

(7) Xiaodi You CHN vs Jia-Jing Lu CHN

WTA Huzhou 125
Xiaodi You [7]
40
6
5
0
Jia-Jing Lu
0
4
7
2
Mostra dettagli

Alevtina Ibragimova RUS vs Han Shi CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 05:00
(2) Zhibek Kulambayeva KAZ vs (7) Meiqi Guo CHN

WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [2]
0
6
7
0
Meiqi Guo [7]
0
1
6
0
Vincitore: Kulambayeva
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Justina Mikulskyte LTU vs Sofya Lansere RUS

WTA Huzhou 125
Justina Mikulskyte
0
3
3
0
Sofya Lansere
0
6
6
0
Vincitore: Lansere
Mostra dettagli

Jessica Pieri ITA vs Sijia Wei CHN

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
4
0
Sijia Wei
0
7
6
0
Vincitore: Wei
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Justina Mikulskyte LTU / Despina Papamichail GRE vs Na-Ri Kim KOR / Jiaqi Wang CHN

WTA Huzhou 125
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail
30
5
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
15
2
Mostra dettagli






Court 7 – ore 05:00
(3) Jiaqi Wang CHN vs (6) Varvara Panshina RUS
WTA Huzhou 125
Jiaqi Wang [3]
0
2
2
0
Varvara Panshina [6]
0
6
6
0
Vincitore: Panshina
Mostra dettagli

Amy Zhu USA vs (8) Chengyiyi Yuan CHN

WTA Huzhou 125
Amy Zhu
3
6
5
Chengyiyi Yuan [8]
6
3
7
Vincitore: Yuan
Mostra dettagli

Carol Zhao CAN vs (3) Katarzyna Kawa POL

WTA Huzhou 125
Carol Zhao
0
2
1
0
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
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WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia  ·  27 Aprile 2026
13°C
Soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
09:00
13°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
19°
🎾  Programma del giorno — 27 Aprile
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
Q / R1
☀  Soleggiato
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Gabriel FOLIGNE – ore 11:00
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (6) Lilli Tagger AUT

WTA Saint Malo 125
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
0
Lilli Tagger [6]
0
3
Mostra dettagli

(1) Tereza Valentova CZE vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

(7) Moyuka Uchijima JPN vs Ksenia Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

Clara Burel FRA vs (4) Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
Weronika Falkowska POL vs (5) Amandine Monnot FRA

WTA Saint Malo 125
Weronika Falkowska
15
0
Amandine Monnot [5]
0
2
Mostra dettagli

Lucie Nguyen Tan FRA vs (6) Yasmine Kabbaj MAR Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Jessika Ponchet FRA vs Yara Bartashevich FRA / Marie Mattel FRA

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 11:00
(2) Ayla Aksu TUR vs Ekaterina Ovcharenko RUS
WTA Saint Malo 125
Ayla Aksu [2]
15
1
Ekaterina Ovcharenko
0
2
Mostra dettagli

(1) Julie Belgraver FRA vs Yara Bartashevich FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Martins BRA / Ekaterina Ovcharenko RUS vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

(3) Hao-Ching Chan TPE / (3) Ivana Corley USA vs Eleejah Inisan FRA / Astrid Lew Yan Foon FRA

Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vic
Vic, Spagna  ·  27 Aprile 2026
13°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
09:00
10°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
🌧
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
🌧
20°
18:00
19°
🎾  Programma del giorno — 27 Aprile
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
Q / R1
⛅  Variabile
🌧  Rovesci possibili
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
(4) Carlota Martinez Cirez ESP vs Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Laura Pigossi BRA vs Maria Teixido Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

(5) Beatriz Haddad Maia BRA vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols Ribera ESP vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:30
(2) Caroline Werner GER vs Ruth Roura Llaverias ESP

Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Bosio ARG vs Martina Vazquez Valles ESP

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs Tamara Korpatsch GER Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Storm Hunter AUS Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

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