WTA Vic, Huzhou e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
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WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina · 27 Aprile 2026
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☁
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32°C
Nuvoloso · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
|
15:00
☁
31°
|
16:00
☁
29°
|
17:00
☁
28°
|
18:00
☁
26°
|
19:00
☁
26°
|
20:00
☁
24°
|
21:00
☁
24°
|
22:00
☁
23°
|
23:00
☁
22°
|
00:00
☁
21°
🎾 Programma del giorno — 27 Aprile
|
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🎾
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WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
|
Q / R1
☁ Nuvoloso
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 05:00
(4) Rada Zolotareva vs Zhang-Qian Wei
WTA Huzhou 125
Rada Zolotareva [4]
0
6
6
0
Zhang-Qian Wei•
0
3
1
0
Vincitore: Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhang-Qian Wei
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Rada Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Rada Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Zhang-Qian Wei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Rada Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Zhang-Qian Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhang-Qian Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Rada Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Zhang-Qian Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
4-1 → 4-2
Rada Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Zhang-Qian Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Zhang-Qian Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Wushuang Zheng vs (6) Ye-Xin Ma Non prima 05:30
WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
6
6
0
Ye-Xin Ma [6]
0
3
4
0
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Wushuang Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(7) Xiaodi You vs Jia-Jing Lu
WTA Huzhou 125
Xiaodi You [7]•
40
6
5
0
Jia-Jing Lu
0
4
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Xiaodi You
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Xiaodi You
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alevtina Ibragimova vs Han Shi
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 05:00
(2) Zhibek Kulambayeva vs (7) Meiqi Guo
WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [2]
0
6
7
0
Meiqi Guo [7]•
0
1
6
0
Vincitore: Kulambayeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Zhibek Kulambayeva
5-5 → 5-6
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Zhibek Kulambayeva
3-5 → 4-5
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Zhibek Kulambayeva
2-4 → 3-4
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Zhibek Kulambayeva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Zhibek Kulambayeva
2-1 → 3-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Meiqi Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Justina Mikulskyte vs Sofya Lansere
WTA Huzhou 125
Justina Mikulskyte
0
3
3
0
Sofya Lansere
0
6
6
0
Vincitore: Lansere
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Justina Mikulskyte
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Sofya Lansere
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Justina Mikulskyte
2-3 → 3-3
Justina Mikulskyte
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Sofya Lansere
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Justina Mikulskyte
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Justina Mikulskyte
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Sofya Lansere
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Justina Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Justina Mikulskyte
2-2 → 3-2
Sofya Lansere
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Justina Mikulskyte
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Sofya Lansere
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Justina Mikulskyte
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jessica Pieri vs Sijia Wei
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
4
0
Sijia Wei•
0
7
6
0
Vincitore: Wei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Sijia Wei
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Sijia Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
1*-5
1*-6
2-6*
6-6 → 6-7
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Sijia Wei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Sijia Wei
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Sijia Wei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail vs Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
WTA Huzhou 125
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail•
30
5
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
4-2 → 5-2
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail
3-2 → 4-2
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
3-1 → 3-2
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Justina Mikulskyte / Despina Papamichail
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Na-Ri Kim / Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 05:00
(3) Jiaqi Wang
vs (6) Varvara Panshina
WTA Huzhou 125
Jiaqi Wang [3]•
0
2
2
0
Varvara Panshina [6]
0
6
6
0
Vincitore: Panshina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jiaqi Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Varvara Panshina
2-4 → 2-5
Jiaqi Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Varvara Panshina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Varvara Panshina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jiaqi Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Varvara Panshina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Varvara Panshina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Varvara Panshina
1-3 → 1-4
Varvara Panshina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jiaqi Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Varvara Panshina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Amy Zhu vs (8) Chengyiyi Yuan
WTA Huzhou 125
Amy Zhu
3
6
5
Chengyiyi Yuan [8]
6
3
7
Vincitore: Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Amy Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Amy Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Amy Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amy Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Amy Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Amy Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amy Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Amy Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Carol Zhao vs (3) Katarzyna Kawa
WTA Huzhou 125
Carol Zhao•
0
2
1
0
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Carol Zhao
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Carol Zhao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
|
|
WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia · 27 Aprile 2026
|
|
☀
|
13°C
Soleggiato · Picco 20°C
|
|CIELO
|Molto buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
15°
|
11:00
☀
16°
|
12:00
☀
18°
|
13:00
☀
19°
|
14:00
☀
19°
|
15:00
☀
20°
|
16:00
☀
20°
|
17:00
☀
19°
|
18:00
☀
19°
🎾 Programma del giorno — 27 Aprile
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
|
Q / R1
☀ Soleggiato
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Gabriel FOLIGNE – ore 11:00
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (6) Lilli Tagger
WTA Saint Malo 125
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
0
Lilli Tagger [6]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
(1) Tereza Valentova vs Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
(7) Moyuka Uchijima vs Ksenia Efremova
Il match deve ancora iniziare
Clara Burel vs (4) Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Weronika Falkowska vs (5) Amandine Monnot
WTA Saint Malo 125
Weronika Falkowska
15
0
Amandine Monnot [5]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Weronika Falkowska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Amandine Monnot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lucie Nguyen Tan vs (6) Yasmine Kabbaj Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Yue Yuan
Il match deve ancora iniziare
Leolia Jeanjean / Jessika Ponchet vs Yara Bartashevich / Marie Mattel
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
(2) Ayla Aksu
vs Ekaterina Ovcharenko
WTA Saint Malo 125
Ayla Aksu [2]
15
1
Ekaterina Ovcharenko•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ayla Aksu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Julie Belgraver vs Yara Bartashevich Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Martins / Ekaterina Ovcharenko vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
Il match deve ancora iniziare
(3) Hao-Ching Chan / (3) Ivana Corley vs Eleejah Inisan / Astrid Lew Yan Foon
Il match deve ancora iniziare
|
|
WTA 125 Vic
Vic, Spagna · 27 Aprile 2026
|
|
⛅
|
13°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
|
09:00
⛅
10°
|
10:00
☀
12°
|
11:00
☀
13°
|
12:00
⛅
15°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
☁
20°
|
16:00
☁
20°
|
17:00
🌧
20°
|
18:00
☁
19°
🎾 Programma del giorno — 27 Aprile
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD
|
Q / R1
⛅ Variabile
🌧 Rovesci possibili
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
(4) Carlota Martinez Cirez vs Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
(1) Laura Pigossi vs Maria Teixido Garcia
Il match deve ancora iniziare
(5) Beatriz Haddad Maia vs Andrea Lazaro Garcia Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Marina Bassols Ribera vs Anastasia Zakharova Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
(2) Caroline Werner vs Ruth Roura Llaverias
Il match deve ancora iniziare
(3) Victoria Bosio vs Martina Vazquez Valles
Il match deve ancora iniziare
Lucrezia Stefanini vs Tamara Korpatsch Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Oksana Selekhmeteva vs Rebecca Sramkova
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs Storm Hunter Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
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