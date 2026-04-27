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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Aprile 2026
27/04/2026 10:03 9 commenti
Masters 1000 Madrid
Superficie: terra
R32
Vallejo – Cobolli
3° inc. ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
R32
Darderi – Cerundolo
Non prima ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
R32 doppio
Andreozzi / Guinard – Bolelli / Vavassori
2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cagliari
Superficie: terra
Q1
Arnaboldi – Castagnola
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Federico Arnaboldi [4]
30
6
5
Luca Castagnola•
15
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castagnola
15-0
15-15
15-30
5-1
F. Arnaboldi
15-0
30-0
40-0
4-1 → 5-1
L. Castagnola
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 4-1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-0 → 4-0
L. Castagnola
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
F. Arnaboldi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Castagnola
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
F. Arnaboldi
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
L. Castagnola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
L. Castagnola
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 4-2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
L. Castagnola
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Castagnola
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Q1
Mazza – Carboni
2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1
Rocco – Potenza
Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Q1
Sakellaridis – Pinna
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Stefanos Sakellaridis [2]
6
6
Diego Pinna
0
1
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
D. Pinna
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
D. Pinna
0-15
0-30
0-40
3-0 → 4-0
S. Sakellaridis
15-0
ace
30-0
40-0
2-0 → 3-0
D. Pinna
0-15
0-40
1-0 → 2-0
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
D. Pinna
0-15
df
0-40
5-0 → 6-0
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
4-0 → 5-0
D. Pinna
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
ace
2-0 → 3-0
D. Pinna
0-15
0-30
0-40
15-40
1-0 → 2-0
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Q1
Sakamoto – Porcu
2° inc. ore 10:00
ATP Cagliari
Rei Sakamoto [1]•
30
2
Nicola Porcu
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
df
2-0
N. Porcu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Q1
Andaloro – Barrientos
3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1
Seggerman – Fonio
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Ryan Seggerman•
0
5
2
Giovanni Fonio [8]
30
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Seggerman
0-15
df
0-30
2-3
G. Fonio
15-0
30-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
R. Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
R. Seggerman
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
G. Fonio
15-0
30-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
R. Seggerman
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
R. Seggerman
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
G. Fonio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
R. Seggerman
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-3 → 2-4
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
R. Seggerman
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Fonio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q1
Frantzen – Dalla Valle
2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Mauthausen
Superficie: terra
Q2
Jorda Sanchis – Iannaccone
Inizio 10:00
ATP Mauthausen
David Jorda Sanchis [6]•
0
4
0
Federico Iannaccone
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
0-2
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 4-5
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
F. Iannaccone
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
CH 75 Abidjan
Superficie: hard
Q2
Fondriest – Vishal Balsekar
Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
Q2
Giunta – Poulsen
Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Ostrava
Superficie: terra
R32
Cecchinato – Michalski
Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Shymkent
Superficie: terra
Q2
La Vela – Rehberg
2° inc. ore 07:00
ATP Shymkent
Giuseppe La Vela [1]
5
3
Max Hans Rehberg [8]
7
6
Vincitore: Rehberg
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
G. La Vela
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 5-7
G. La Vela
0-30
0-40
5-5 → 5-6
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
ace
4-3 → 4-4
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
G. La Vela
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Hans Rehberg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
R32
Pieri – Wiskandt
4° inc. ore 07:00
Il match deve ancora iniziare
R32
Prihodko – Binda
3° inc. ore 07:00
ATP Shymkent
Oleg Prihodko•
15
4
3
Alexander Binda
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Prihodko
15-0
15-15
3-5
A. Binda
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
O. Prihodko
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
O. Prihodko
15-0
ace
30-0
40-0
1-3 → 2-3
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 1-3
O. Prihodko
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
O. Prihodko
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
A. Binda
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
O. Prihodko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
O. Prihodko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
O. Prihodko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
O. Prihodko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
O. Prihodko
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
CH 175 Aix-en-Provence
Superficie: terra
Q1
Compagnucci – Martin Tiffon
Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Huzhou 125
Superficie: terra
1T
Pieri – Wei
3° incontro dalle 05:00
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
4
0
Sijia Wei•
0
7
6
0
Vincitore: Wei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sijia Wei
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Sijia Wei
0-15
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Sijia Wei
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Sijia Wei
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Sijia Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
1*-5
1*-6
2-6*
6-6 → 6-7
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Sijia Wei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
Sijia Wei
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
3-4 → 4-4
Sijia Wei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Sijia Wei
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
WTA Vic 125
Superficie: terra
1T
Stefanini – Korpatsch
Ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
Scusa, ho confuso, vero
Intanto portiamo i nostri restanti agli ottavi, poi si vedrà. Se poi ai quarti dovessero scontrarsi Jannik e il giovane Rafa ben venga, talvolta Sinner ha incontrato difficoltà nel primo incontro assoluto contro un nuovo avversario e giocare ora contro Jodar può avvantaggiarlo, con vista Roma e R.G.
@ eternauta (#4601498)
Bella battuta, purtroppo musetti cobolli e darderi hanno 0 possibilità di arrivare in semifinale….
ero piu tranquillo coi due di ieri…..vediamo che succede
Quoto in toto!
@ ProVax (#4601474)
A Simone
È vero.
Guardando il tabellone potremmo ritrovarci due italiani in finale, ma io volo basso e mi accontenterei di quattro in semifinale.
Ritorno in campo di Bole/ Vava!Un augurio ad Andrea per il ritorno alla quotidianità, spesso la cosa più difficile dopo qualsiasi dolore.
Un in bocca al lupo anche a tutti gli altri.