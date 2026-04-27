Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Aprile 2026

27/04/2026 10:03 9 commenti
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
ESP Masters 1000 Madrid

Superficie: terra

R32

Vallejo PARCobolli ITA
3° inc. ore 15:00
Il match deve ancora iniziare

R32

Darderi ITA – Cerundolo ARG
Non prima ore 15:00
Il match deve ancora iniziare

R32 doppio

Andreozzi ARG / Guinard FRABolelli ITA / Vavassori ITA
2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare

ITA CH 175 Cagliari

Superficie: terra

Q1

Arnaboldi ITACastagnola ITA
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Federico Arnaboldi [4]
30
6
5
Luca Castagnola
15
3
1
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Q1

Mazza ITACarboni ITA
2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare

Q1

Rocco ITAPotenza ITA
Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare

Q1

Sakellaridis GREPinna ITA
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Stefanos Sakellaridis [2]
6
6
Diego Pinna
0
1
Vincitore: Sakellaridis
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Q1

Sakamoto JPNPorcu ITA
2° inc. ore 10:00
ATP Cagliari
Rei Sakamoto [1]
30
2
Nicola Porcu
30
0
Mostra dettagli

Q1

Andaloro ITA – Barrientos COL
3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare

Q1

Seggerman USAFonio ITA
Inizio 10:00
ATP Cagliari
Ryan Seggerman
0
5
2
Giovanni Fonio [8]
30
7
3
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Q1

Frantzen GERDalla Valle ITA
2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare

AUT CH 100 Mauthausen

Superficie: terra

Q2

Jorda Sanchis ESPIannaccone ITA
Inizio 10:00
ATP Mauthausen
David Jorda Sanchis [6]
0
4
0
Federico Iannaccone
0
6
2
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CIV CH 75 Abidjan

Superficie: hard

Q2

Fondriest ITA – Vishal Balsekar IND
Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Q2

Giunta ITA – Poulsen DEN
Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

CZE CH 75 Ostrava

Superficie: terra

R32

Cecchinato ITA – Michalski POL
Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare

KAZ CH 50 Shymkent

Superficie: terra

Q2

La Vela ITA – Rehberg GER
2° inc. ore 07:00
ATP Shymkent
Giuseppe La Vela [1]
5
3
Max Hans Rehberg [8]
7
6
Vincitore: Rehberg
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R32

Pieri ITA – Wiskandt GER
4° inc. ore 07:00
Il match deve ancora iniziare

R32

Prihodko UKRBinda ITA
3° inc. ore 07:00
ATP Shymkent
Oleg Prihodko
15
4
3
Alexander Binda
15
6
5
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FRA CH 175 Aix-en-Provence

Superficie: terra

Q1

Compagnucci ITA – Martin Tiffon ESP
Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

CHN WTA Huzhou 125

Superficie: terra

1T

Pieri ITA – Wei CHN
3° incontro dalle 05:00
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
4
0
Sijia Wei
0
7
6
0
Vincitore: Wei
Mostra dettagli

ESP WTA Vic 125

Superficie: terra

1T

Stefanini ITA – Korpatsch GER
Ore 14:00
Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

ProVax (Guest) 27-04-2026 10:44

Scritto da Nefertiti
@ ProVax (#4601474)
A Simone

Scusa, ho confuso, vero

 9
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Scolaretto 27-04-2026 10:38

Intanto portiamo i nostri restanti agli ottavi, poi si vedrà. Se poi ai quarti dovessero scontrarsi Jannik e il giovane Rafa ben venga, talvolta Sinner ha incontrato difficoltà nel primo incontro assoluto contro un nuovo avversario e giocare ora contro Jodar può avvantaggiarlo, con vista Roma e R.G.

 8
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Oscar (Guest) 27-04-2026 10:33

@ eternauta (#4601498)
Bella battuta, purtroppo musetti cobolli e darderi hanno 0 possibilità di arrivare in semifinale….

 7
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magilla 27-04-2026 10:27

ero piu tranquillo coi due di ieri…..vediamo che succede

 6
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Ozzastru (Guest) 27-04-2026 10:20

Scritto da eternauta
Guardando il tabellone potremmo ritrovarci due italiani in finale, ma io volo basso e mi accontenterei di quattro in semifinale.

Quoto in toto!

 5
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Nefertiti (Guest) 27-04-2026 09:16

@ ProVax (#4601474)

A Simone

 4
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mattia saracino 27-04-2026 08:46

Scritto da eternauta
Guardando il tabellone potremmo ritrovarci due italiani in finale, ma io volo basso e mi accontenterei di quattro in semifinale.

È vero.

 3
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eternauta 27-04-2026 08:33

Guardando il tabellone potremmo ritrovarci due italiani in finale, ma io volo basso e mi accontenterei di quattro in semifinale.

 2
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+1: mattia saracino, Peter Parker, Il GUEst, Detuqueridapresencia, Scolaretto
ProVax (Guest) 27-04-2026 08:12

Ritorno in campo di Bole/ Vava!Un augurio ad Andrea per il ritorno alla quotidianità, spesso la cosa più difficile dopo qualsiasi dolore.
Un in bocca al lupo anche a tutti gli altri.

 1
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+1: Marco Tullio Cicerone