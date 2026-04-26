Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Aprile 2026

26/04/2026 08:07 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto
Andrea Guerrieri nella foto

ESP Masters 1000 Madrid – terra
R32 Musetti ITA – Griekspoor NED 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sinner ITA – Moller DEN Non prima ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Melo BRA / Zverev DEU – Darderi ITA / Tsitsipas GRE Non prima ore 14:30

Il match deve ancora iniziare





ESP WTA 1000 Madrid – terra
OTT Errani ITA/Paolini ITA – Siegemund GER/Zvonareva RUS ore 13:00

Il match deve ancora iniziare





ITA CH 75 Roma Garden – terra
F Svrcina CZE – Guerrieri ITA Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare





AUT CH 100 Mauthausen – terra
Q1 Iannaccone ITA – Obradovic SRB Inizio 10:00

ATP Mauthausen
Federico Iannaccone
0
0
Dusan Obradovic [7]
0
0
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CIV CH 75 Abidjan – terra
Q1 Neuchrist AUT – Fondriest ITA Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare





KAZ CH 50 Shymkent – terra
Q1 La Vela ITA – Kelm GER 3° inc. ore 07:00

Il match deve ancora iniziare





CHN CH 75 Jiujiang – hard
Q1 Delaney AUS vs Fellin ITA 2° inc. ore 05:00

ATP Jiujiang
Pietro Fellin
6
6
3
Jake Delaney [12]
1
7
6
Vincitore: Delaney
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