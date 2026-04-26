Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Aprile 2026

Andrea Guerrieri nella foto
Masters 1000 Madrid – terra
R32 Musetti – Griekspoor 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Sinner – Moller Non prima ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Melo / Zverev – Darderi / Tsitsipas Non prima ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Madrid – terra
OTT Errani /Paolini – Siegemund /Zvonareva ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Roma Garden – terra
F Svrcina – Guerrieri Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Mauthausen – terra
Q1 Iannaccone – Obradovic Inizio 10:00
ATP Mauthausen
Federico Iannaccone
0
0
Dusan Obradovic [7]
0
0
CH 75 Abidjan – terra
Q1 Neuchrist – Fondriest Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Shymkent – terra
Q1 La Vela – Kelm 3° inc. ore 07:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Jiujiang – hard
Q1 Delaney vs Fellin 2° inc. ore 05:00
ATP Jiujiang
Pietro Fellin
6
6
3
Jake Delaney [12]
1
7
6
Vincitore: Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Delaney
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
df
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
J. Delaney
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 3-3
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
J. Delaney
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-0 → 5-1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
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