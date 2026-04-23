Tyra Grant, prima gioia a Madrid: “La terza volta è stata quella buona” (Video partita)

Tyra Grant si gode una serata speciale a Madrid. La giovane azzurra ha superato con un netto 6-1 6-2 la francese Elsa Jacquemot, numero 62 del ranking WTA, conquistando così la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore. Un successo importante, arrivato in uno dei palcoscenici più prestigiosi del calendario, che conferma il grande feeling della 18enne italo-americana con la terra battuta della capitale spagnola.

Nel post partita, in zona mista, Grant ha espresso tutta la sua soddisfazione per un risultato cercato e costruito con convinzione: “La terza volta è stata quella buona. Sono contenta di come sia arrivata, soprattutto dopo le due partite dure nelle qualificazioni. Siamo molto contenti, ho giocato bene sin da subito e sono stata sempre aggressiva. Nel secondo set c’è stato equilibrio e se avessi subito break sarebbe cambiata la partita”.

Parole che raccontano bene il valore del successo ottenuto dall’azzurra, brava a partire forte e a mantenere il controllo anche nel momento più delicato del match. Dopo un primo set dominato, infatti, il secondo parziale ha avuto una fase più equilibrata, ma Grant è stata lucida nel non concedere spiragli alla sua avversaria, mantenendo sempre il comando delle operazioni.

Madrid, una terra che esalta Grant

La prestazione contro Jacquemot non arriva per caso. Già lo scorso anno, infatti, Tyra Grant aveva mostrato segnali incoraggianti proprio sui campi madrileni, fermandosi soltanto al secondo turno delle qualificazioni. Un percorso che oggi assume ancora più significato, alla luce della crescita evidente mostrata dalla giovane azzurra.

“In queste condizioni ho sempre giocato bene, lavorando di più sulla parte atletica si vedono ancora di più i risultati”, ha spiegato Grant, sottolineando come il lavoro fisico svolto negli ultimi mesi stia iniziando a tradursi in maggiore solidità e continuità anche in partita.

La terra di Madrid, con le sue caratteristiche particolari, sembra sposarsi bene con il tennis della 18enne, che riesce a esprimere aggressività senza rinunciare alla copertura del campo. Ed è proprio questo equilibrio tra spinta, condizione atletica e tenuta mentale uno degli aspetti più incoraggianti emersi dal suo match d’esordio.

La crescita mentale e il lavoro con Donati

Oltre agli aspetti tecnici, Grant ha voluto soffermarsi anche su un elemento che considera fondamentale nel proprio percorso di maturazione: il linguaggio del corpo. Un dettaglio solo apparente, ma in realtà strettamente legato alla qualità del suo tennis e alla capacità di restare dentro la partita nei momenti importanti.

“Il linguaggio del corpo è importantissimo e penso che influisca tantissimo sul mio gioco e con Matteo (Donati) ci abbiamo lavorato tanto. Sto migliorando molto sotto questo aspetto e sono sempre presente e positiva”.

Una dichiarazione che evidenzia la consapevolezza crescente della giocatrice, ormai sempre più attenta non soltanto a ciò che produce con la racchetta, ma anche a come affronta emotivamente i match. È proprio questo tipo di evoluzione, spesso, a fare la differenza nel passaggio al tennis di alto livello.

Grant ha poi spiegato di conoscere bene Jacquemot, avendo condiviso con lei un periodo di allenamento in passato. Anche per questo motivo, l’atteggiamento sarebbe stato decisivo: “Conoscevo Jacquemot, ci siamo allenate insieme per un periodo e sapevo sarebbe stato importante l’atteggiamento. Sono maturata molto negli ultimi mesi e negli ultimi anni e sono consapevole del fatto che con un atteggiamento migliore posso vincere partite più facilmente”.

Un segnale importante per il futuro

Il successo ottenuto a Madrid vale molto più di un semplice passaggio del turno. Per Tyra Grant rappresenta un momento simbolico, una tappa importante nel suo processo di crescita e la conferma che il lavoro svolto sta andando nella direzione giusta. La qualità del tennis si vede, ma ancora di più colpiscono la lucidità, la maturità e la chiarezza con cui la giovane azzurra legge il proprio percorso.

La vittoria contro Jacquemot, maturata con un convincente 6-1 6-2, consegna al tennis italiano una prospettiva sempre più interessante. Grant continua a crescere sul piano del gioco, della tenuta fisica e della gestione mentale. E Madrid, ancora una volta, sembra il posto giusto per far emergere tutto il suo potenziale.





Francesco Paolo Villarico