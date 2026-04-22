Grant incanta a Madrid: travolta Jacquemot, arriva la prima vittoria in un main draw WTA. Ora c’è Cirstea

Serata da ricordare per la giovanissima Tyra Grant, che al WTA 1000 di Madrid conquista la prima vittoria della carriera in un main draw principale battendo con una prestazione splendida la francese Elsa Jacquemot. Una partita giocata con personalità, coraggio e una qualità di colpi davvero notevole da parte dell’azzurra, capace di dominare il match con un tennis aggressivo e brillante.

A rendere ancora più significativa l’impresa ci sono anche l’età e la maturità mostrata in campo: Grant, infatti, ha compiuto 18 anni soltanto lo scorso 12 marzo, ma ha già fatto vedere un bagaglio tecnico di altissimo livello, imponendosi con autorità in uno scenario importante come quello di Madrid.

Un primo set dominato

Grant ha indirizzato l’incontro già nel primo parziale, giocato in maniera praticamente perfetta. L’azzurra ha spinto fin da subito con il dritto, ha trovato variazioni efficaci e ha mostrato grande sensibilità anche nei colpi di tocco, come dimostrano le palle corte e le discese a rete che hanno spesso mandato fuori giri la francese.

Il 6-1 con cui ha chiuso il set racconta bene il copione della frazione: un dominio tecnico e tattico netto, con Jacquemot spesso costretta sulla difensiva e incapace di arginare la pressione costante dell’italiana. Grant ha trovato vincenti da ogni zona del campo, sia con il dritto sia con il rovescio, confermando una superiorità evidente negli scambi.

Qualità, aggressività e tanta varietà

Nel secondo set Jacquemot ha provato a restare agganciata alla partita, ma Grant ha continuato a interpretare il match nel modo giusto. La francese, rimanendo spesso molto difensiva, ha finito anche per favorire il piano di gioco dell’azzurra, che ha potuto prendere spesso in mano lo scambio e costruire con pazienza e aggressività i punti.

Il tennis espresso da Grant è stato davvero completo: accelerazioni lungolinea, dritti vincenti in contropiede, passanti di grande livello e ottime soluzioni vicino alla rete. Colpisce soprattutto la naturalezza con cui la giovane azzurra è riuscita a passare da una fase all’altra dello scambio, alternando potenza e sensibilità.

Nel momento decisivo del secondo set è arrivato il break che ha spaccato definitivamente l’incontro. Sul 4-2, Grant ha trovato il doppio break che le ha permesso di andare a servire per il match. Da lì in avanti non ha tremato: servizio, dritto, grande difesa e poi l’errore finale di Jacquemot che ha consegnato all’azzurra una vittoria storica.

Una vittoria che vale tanto

Più ancora del risultato, a colpire è stata la qualità della prestazione. Grant ha vinto un match giocato in maniera meravigliosa, mostrando un livello di tennis già molto interessante per una giocatrice così giovane. La francese ha sicuramente aiutato, scegliendo per lunghi tratti un atteggiamento troppo difensivo, ma questo non toglie nulla al merito dell’azzurra, bravissima a leggere la partita e a sfruttare ogni occasione per comandare.

Per Tyra si tratta di un successo pesantissimo, non solo per il prestigio del torneo, ma anche perché rappresenta un passaggio simbolico importante nella sua crescita: la prima vittoria in un tabellone principale WTA.

Adesso la sfida con Cirstea

Il premio per questa splendida affermazione sarà una sfida di altissimo livello. Al secondo turno del WTA 1000 di Madrid, Grant affronterà infatti Sorana Cirstea, attuale numero 26 del mondo. Un test durissimo, ma anche un’occasione preziosa per misurarsi contro una giocatrice di grande esperienza e continuare il proprio percorso di crescita.

Dopo una prestazione del genere, però, l’azzurra può guardare avanti con grande fiducia. Madrid ha già regalato a Tyra Grant una notte speciale. E la sensazione è che questo possa essere soltanto l’inizio.

WTA Madrid 1000 Elsa Jacquemot Elsa Jacquemot 0 1 2 0 Tyra Caterina Grant • Tyra Caterina Grant 0 6 6 0 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tyra Caterina Grant 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico