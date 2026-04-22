Berrettini si confessa dopo Madrid: “Non riesco sempre a godermi il campo”. Ora Roma per ritrovare la scintilla (Video partita)

C’è tanta amarezza nelle parole di Matteo Berrettini dopo la sconfitta all’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il romano, battuto dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3 6-4, si è presentato nell’intervista post-partita con grande sincerità, lasciando emergere delusione, frustrazione e un disagio che va oltre il semplice risultato.

“Oggi non sono stato in grado di competere al meglio perché non ho trovato la giusta energia e il giusto equilibrio. Mi dispiace molto perché il mio unico vero obiettivo per questa stagione non è il ranking o vincere tornei, ma solo tornare a godermi il tempo passato in campo. A volte ci riesco, altre volte è più difficile”, ha spiegato Berrettini, fotografando perfettamente il momento complicato che sta attraversando.

Le sensazioni positive intraviste solo un paio di settimane fa a Monte-Carlo, dove l’azzurro era riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale dando l’impressione di aver ritrovato fiducia e solidità, sono state bruscamente frenate dal ko contro Prizmic. Una sconfitta pesante, che interrompe l’inerzia favorevole e riporta in superficie tutte le fragilità di un percorso che negli ultimi anni è stato segnato da continui stop.

Berrettini non ha nascosto quanto sia difficile convivere con una carriera spezzata più volte dagli infortuni, anche se oggi il problema, come ha sottolineato lui stesso, non è strettamente fisico.

“Ultimamente il problema non è stato il mio corpo, ma gli infortuni hanno tolto molto slancio alla mia carriera, a causa di tutti i cicli di stop e ripartenze che ho dovuto affrontare. Mi sono sentito spesso come se stessi rincorrendo, affrettando i tempi sia per rientrare che per risalire la classifica. Sono comunque orgoglioso della mia carriera, cerco di curare ogni dettaglio, dalla dieta al sonno fino alla fisioterapia, ma a volte non è tutto perfetto”.

Parole che raccontano bene il peso accumulato nel tempo. Non si tratta soltanto di ritrovare la miglior condizione o di inseguire risultati, ma di ricostruire un equilibrio interiore che consenta a Berrettini di tornare a vivere il tennis nel modo giusto. Ed è proprio questo il nodo centrale del suo momento.

Per sua stessa ammissione, infatti, l’obiettivo più importante non è la classifica né la corsa ai titoli, ma il piacere di stare in campo e di competere. Una dimensione che oggi il romano sente ancora distante.

“Il motivo principale per cui gioco è che voglio godermi questi momenti: le lotte, i match point falliti e quelli fatti, persino le racchette spaccate. Tuttavia, a volte la situazione diventa troppo grande da gestire e, nonostante io abbia le spalle larghe, finisco per sentirmi schiacciato. In quei momenti mi perdo il gusto per quello che faccio e, quando perdi il gusto, credo che non ci sia professione al mondo che possa piacerti”.

È una riflessione profonda, quasi intima, che va oltre il campo e il punteggio. Berrettini mette a nudo il lato più difficile dello sport di alto livello: la pressione, le aspettative, il peso del dover tornare a essere quello di prima. E quando tutto questo prende il sopravvento, anche il tennis rischia di perdere il suo significato.

Nonostante il momento complicato, la stagione sulla terra battuta offre ancora due snodi fondamentali: gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros. Due appuntamenti importanti, soprattutto Roma, che per Berrettini rappresenta da sempre una tappa carica di significati, emozioni e aspettative.

Il romano, però, ha ammesso con onestà anche il senso di svuotamento immediato dopo la sconfitta di Madrid: “In questo momento farei tutto tranne che prendere una racchetta in mano, ma so già che domani mi alzerò e la mia testa sarà un po’ più libera. Negli anni passati, l’accoppiata Madrid-Roma è sempre stata durissima e non sono mai riuscito a godermela a causa degli infortuni. Quest’anno, che dal punto di vista fisico va tutto bene, probabilmente ci sono altri aspetti da analizzare per ritrovare la scintilla”.

Ed è proprio da qui che Berrettini dovrà ripartire: non tanto dal tennis in senso stretto, quanto dalla ricerca di quella scintilla emotiva che negli ultimi tempi è venuta meno. Roma sarà una nuova occasione per provarci, per ritrovare entusiasmo e leggerezza in uno dei momenti più delicati della sua carriera.

La sconfitta contro Prizmic lascia inevitabilmente un segno, ma le parole del romano raccontano soprattutto il desiderio di non arrendersi. La priorità, oggi, non è vincere subito, ma ritrovare il piacere della battaglia. Solo da lì potrà davvero ricominciare la risalita di Matteo Berrettini.





Francesco Paolo Villarico