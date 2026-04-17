Del Potro: “Se Sinner e Alcaraz sapranno gestirsi bene, avvicineranno i record dei big-three. Nostalgia quando vedo Cilic giocare? Sì, ma sempre di meno”

Ogni volta che si pensa a Juan Martín del Potro, la prima immagine che torna in mente è il suo diritto incredibile, forse il più devastante dell’era moderna del gioco o comunque uno dei primissimi, ma anche un senso di impotenza e rimpianto. Cosa sarebbe stata la carriera dell’argentino senza i mille infortuni subiti (incluse otto operazioni…), senza la fase di depressione vissuta dopo il primo Slam a New York, quando riuscì a ribaltare un Federer “doc” a furia di accelerazioni micidiali e vincere il suo unico Slam, e senza tanti altri impicci… JMDP aveva tutto il necessario per battagliare ad armi pari con i tre grandi dominatori del tennis, tanto che nei rari momenti di salute ed efficienza è stato protagonista di match splendidi contro di loro (ricordiamo per esempio la semifinale olimpica contro Federer, o quella di Roland Garros sempre con lo svizzero, solo per citarne un paio). Purtroppo il gigante di Tandil ha vissuto più ai box che in torneo una carriera disperatamente sfortunata e a 4 anni dal ritiro (febbraio 2022 a Buenos Aires) oggi è testimonial di varie iniziative, tra cui il percorso dei giovani tennisti latinoamericani per qualificarsi allo Slam junior di Parigi con la Roland-Garros Junior Series, in scena in questi giorni in Brasile. Il quotidiano argentino La Nacion l’ha raggiunto e ha realizzato una bella intervista, della quale riportiamo alcuni passaggi interessanti. Del Potro ama ancora stare in campo e dare consigli ai giovani. Rimpianti? Sì, ma con discreta fermezza pensa al futuro e si gode il suo nuovo ruolo di ambasciatore, prodigo di consigli ai ragazzi.

“La domanda più ricorrente che i giovani mi fanno, vista la mia esperienza da Pro, è come gestire la pressione, cosa fare quando si è nervosi” racconta Juan Martin. “È di questo che parlano tutti i ragazzi. Questo è un torneo che offre una grande opportunità. Noi, quando eravamo junior, non l’avevamo. Loro, in una settimana, possono accelerare il processo di scalata nel ranking ITF, garantirsi la possibilità di giocare molti tornei, vivere l’esperienza di essere in un Grande Slam. Io dico loro che nel fine settimana ci saranno due campioni, ma in realtà tutti dovrebbero lasciare questo evento con sensazioni positive, con grande fiducia, perché è davvero come essere al Roland Garros: tutto è molto simile. È come uno step intermedio. C’è pressione in questo evento, anche perché viene trasmesso in TV, ci sono i media, gli spalti sono pieni, chiedono autografi e foto, e ci sono molte attività per insegnare loro a gestire i social, la comunicazione, i messaggi… È come un corso avanzato su quello che potrebbe essere il livello professionistico successivo”.

Chiedono a “Delpo” come i ragazzi oggi vivono la pressione e paura. “Non so se sia giusto parlare proprio di paura, ma sentire la pressione sì, è importante, perché ti tiene in allerta: la provi da quando inizi a giocare a tennis, a dodici anni, fino al ritiro. Questa pressione cambia nel tempo e trasforma le emozioni. Qui c’è la pressione dei sacrifici: viaggi, allenamenti, coach, preparatore atletico, il tentativo di giocare bene per ottenere uno sponsor o un supporto… È una pressione naturale. Poi c’è quella di vincere il torneo per ottenere una wild card per il Roland Garros. Con il tempo, questa pressione evolve: ‘Devo entrare nei top 100, altrimenti perdo il sostegno di chi mi ha aiutato da giovane’. Durante la carriera si convive con pressioni diverse ma sono tutte parimenti importanti”.

Il discorso vira sull’attualità del tour ATP, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz così distanti da tutti gli altri. “C’è una differenza evidente tra loro e il resto. Anche in termini di punti il distacco è enorme: lo spagnolo, attuale numero 2, ha un vantaggio enorme sul numero 3, Alexander Zverev” riflette Del Potro. “Oggi la sfida per gli altri è cercare di ‘strappare’ uno Slam a questi due visto che li stanno vincendo solo loro. Con un margine così ampio, credo che punteranno tutto sui tornei più importanti. Con il livello che stanno mostrando, cercheranno anche di gestire il fisico. Alcaraz, ad esempio, ha avuto un problema al polso e si è ritirato a Barcellona, proprio ora che arrivano tornei fondamentali. A un’età così giovane, gestiranno la carriera per competere nei grandi tornei, perché hanno un’opportunità enorme. E il mio amico Nole, Novak Djokovic, se è in forma, come ha dimostrato in Australia (dove è stato finalista), è uno di quelli che può rompere un po’ il loro dominio”.

Con così tante partite e così impegnative, il rischio di infortuni è alto. Come devono gestirsi Alcaraz e Sinner? Così la vede Delpo: “Sì, la gestione è importantissima, ma hanno l’opportunità per farlo bene, prima di tutto perché hanno un grande vantaggio nel ranking. Poi perché il loro livello è tale che, ovunque giochino, sono favoriti. I titoli Slam che hanno già conquistato e la lotta continua per il numero uno li aiutano a concentrarsi su quello: Slam, ranking e avvicinarsi ai record del Big 3. Hanno ancora molti anni di carriera davanti e, se manterranno questo livello, è molto probabile che si avvicinino molto a quei record. A me piace questa rivalità: tra gli appassionati di tennis c’è una divisione e quando si affrontano escono sempre partite spettacolari”.

L’intervista si conclude con un pizzico di nostalgia, pensando che un suo coetaneo come Marin Cilic è tornato dopo molti infortuni ed è ancora piuttosto competitivo, tanto che Delpo scherza dicendo “Ogni tanto chiamo il medico, un po’ scherzando, e gli dico: ‘Guarda, se Marin Cilic gioca ancora, e anche Novak Djokovic… magari prova a fare una ricerca su Google per capire come sistemarmi la gamba!’. In realtà di nostalgia ne sento sempre meno… per tutto quello che comporta giocare una partita di tennis professionistico. Da un lato sì: anche adesso, quando vedo gli junior e tutto ciò che viene organizzato per loro, penso: Wow. Ti viene naturalmente voglia di giocare. Oppure quando vado a un torneo, a uno Slam. Quel momento in campo, la competizione, il pubblico, l’adrenalina… quello sì, lo sento ancora. Tuttavia per arrivare a quel punto c’è tutto un percorso che oggi non affronterei più. Perché bisogna lavorare tantissimo, allenarsi, dedicarsi praticamente a tempo pieno, e ormai il corpo non risponde più — sapete tutto quello che ho passato con il ginocchio. Lindsey Vonn, tornata a competere dopo una protesi al ginocchio? Per me lei è un grande punto di riferimento. Ho parlato con Lindsey, abbiamo avuto una storia simile: lei ha una protesi ed è tornata a gareggiare. Io una protesi? No, ormai è passato del tempo… Ho subito molte operazioni e avevo bisogno di stare lontano dalle sale operatorie. Per ora mi sto godendo quello che sto facendo adesso”.

Marco Mazzoni