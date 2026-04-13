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Sinner si tuffa, Alcaraz osserva: la scena da Monte-Carlo che fa sorridere i tifosi (Video)

13/04/2026 10:29 5 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

Il rapporto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a regalare scene difficili da immaginare in altri sport, o anche nel tennis di un’altra epoca. I due, pur essendo rivali e protagonisti assoluti del circuito, mostrano infatti un’intesa naturale e sincera anche lontano dal campo.

Emblematica l’immagine arrivata dal Monte-Carlo Country Club: mentre l’azzurro si preparava a rispettare la tradizione con un tuffo dal trampolino nella piscina del club, Alcaraz ha seguito la scena in prima fila, confermando ancora una volta la grande sintonia che li lega.



Marco Rossi

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5 commenti

Maxx (Guest) 13-04-2026 12:33

Agevolo il link:
https://x.com/gerebit0/status/1911481219277037960?s=20

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Maxx (Guest) 13-04-2026 12:28

Beh, in rete c’è anche il video in cui, col sottofondo dell’inno spagnolo, c’è Alcaraz in costume sulla stessa pedana pronto per saltare, e dopo che è finito in acqua si tuffa dal bordo anche tutta la sua squadra, in costume! 🙂

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Golden Shark 13-04-2026 11:53

Jannik … ecco il punteggio della giuria tecnica olimpica :

( 7 giudici )

*** Coefficiente di Difficoltà : 1.0 😉

Voti Giudici :

G1 : 4,5
G2 : 5,0
G3 ( … spagnolo ) : 2,0 [ scartato come + basso ]
G4 : 5,5
G5 ( … ex funzionario WADA ) : 2,5
G6 ( … austriaco , nonni altoatesini ) : 8,0 [ scartato , + alto ]
G7 : 6,0

… quindi 4,5 + 5,0 + 5,5 + 2,5 + 6,0 = 23,50 * Coeff. DD = 23,50

😕 😕 ergo menomale che oltre al Tennis , avevi l’opzione Sci !!

😎 😎

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+1: brunodalla
Detuqueridapresencia 13-04-2026 10:50

Alcaraz per non essere da meno proverà a camminare sulle acque.

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+1: Golden Shark, JannikUberAlles, pablito, Caronte, Marco M.
Intrepido (Guest) 13-04-2026 10:37

Sono due fenomeni e tra l’altro simpaticissimi! Un’ottima pubblicità per il nostro amato sport!

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+1: Golden Shark