Sinner si tuffa, Alcaraz osserva: la scena da Monte-Carlo che fa sorridere i tifosi (Video)
Il rapporto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a regalare scene difficili da immaginare in altri sport, o anche nel tennis di un’altra epoca. I due, pur essendo rivali e protagonisti assoluti del circuito, mostrano infatti un’intesa naturale e sincera anche lontano dal campo.
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Sinner si prepara al tradizionale tuffo nella piscina del Monte-Carlo Country Club… e Alcaraz è lì, in prima fila, a godersi la scena.
Due rivali, sì. Ma con un rapporto così spontaneo e autentico da regalare immagini impensabili in altri sport. E forse…
— LiveTennis.it (@livetennisit) April 13, 2026
Emblematica l’immagine arrivata dal Monte-Carlo Country Club: mentre l’azzurro si preparava a rispettare la tradizione con un tuffo dal trampolino nella piscina del club, Alcaraz ha seguito la scena in prima fila, confermando ancora una volta la grande sintonia che li lega.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Curiosità, Jannik Sinner
5 commenti
Agevolo il link:
https://x.com/gerebit0/status/1911481219277037960?s=20
Beh, in rete c’è anche il video in cui, col sottofondo dell’inno spagnolo, c’è Alcaraz in costume sulla stessa pedana pronto per saltare, e dopo che è finito in acqua si tuffa dal bordo anche tutta la sua squadra, in costume! 🙂
Jannik … ecco il punteggio della giuria tecnica olimpica :
( 7 giudici )
*** Coefficiente di Difficoltà : 1.0 😉
Voti Giudici :
G1 : 4,5
G2 : 5,0
G3 ( … spagnolo ) : 2,0 [ scartato come + basso ]
G4 : 5,5
G5 ( … ex funzionario WADA ) : 2,5
G6 ( … austriaco , nonni altoatesini ) : 8,0 [ scartato , + alto ]
G7 : 6,0
… quindi 4,5 + 5,0 + 5,5 + 2,5 + 6,0 = 23,50 * Coeff. DD = 23,50
😕 😕 ergo menomale che oltre al Tennis , avevi l’opzione Sci !!
😎 😎
Alcaraz per non essere da meno proverà a camminare sulle acque.
Sono due fenomeni e tra l’altro simpaticissimi! Un’ottima pubblicità per il nostro amato sport!