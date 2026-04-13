Sinner si tuffa, Alcaraz osserva: la scena da Monte-Carlo che fa sorridere i tifosi (Video)

Il rapporto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a regalare scene difficili da immaginare in altri sport, o anche nel tennis di un’altra epoca. I due, pur essendo rivali e protagonisti assoluti del circuito, mostrano infatti un’intesa naturale e sincera anche lontano dal campo.

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Sinner si prepara al tradizionale tuffo nella piscina del Monte-Carlo Country Club… e Alcaraz è lì, in prima fila, a godersi la scena. Due rivali, sì. Ma con un rapporto così spontaneo e autentico da regalare immagini impensabili in altri sport. E forse… — LiveTennis.it (@livetennisit) April 13, 2026

Emblematica l’immagine arrivata dal Monte-Carlo Country Club: mentre l’azzurro si preparava a rispettare la tradizione con un tuffo dal trampolino nella piscina del club, Alcaraz ha seguito la scena in prima fila, confermando ancora una volta la grande sintonia che li lega.





Marco Rossi