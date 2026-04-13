Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner al n.1 del mondo. Alcaraz si trova a 110 punti sotto
13/04/2026 09:38 4 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (13-04-2026)
1
Best: 1
▲
1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13350
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
▼
-1
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13240
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5555
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4710
Punti
17
Tornei
5
Best: 5
▲
2
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4100
Punti
26
Tornei
6
Best: 5
▲
2
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3900
Punti
22
Tornei
7
Best: 6
▼
-1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3895
Punti
22
Tornei
8
Best: 4
▲
1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3870
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
▼
-4
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3625
Punti
22
Tornei
10
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3560
Punti
24
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3445
Punti
26
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
22
Tornei
13
Best: 13
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2540
Punti
22
Tornei
14
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2410
Punti
24
Tornei
15
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2350
Punti
24
Tornei
16
Best: 13
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2320
Punti
28
Tornei
17
Best: 17
▲
6
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2168
Punti
22
Tornei
18
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2065
Punti
21
Tornei
19
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2020
Punti
24
Tornei
20
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1965
Punti
22
Tornei
21
Best: 18
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1920
Punti
34
Tornei
22
Best: 21
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1885
Punti
25
Tornei
23
Best: 14
▼
-6
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1870
Punti
24
Tornei
24
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1778
Punti
26
Tornei
25
Best: 12
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1700
Punti
22
Tornei
26
Best: 26
▲
1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1676
Punti
28
Tornei
27
Best: 4
▲
2
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1620
Punti
16
Tornei
28
Best: 4
▼
-3
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
1610
Punti
16
Tornei
29
Best: 27
▲
1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1590
Punti
31
Tornei
30
Best: 14
▼
-2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1440
Punti
17
Tornei
31
Best: 31
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1433
Punti
27
Tornei
32
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1430
Punti
28
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1385
Punti
28
Tornei
34
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1320
Punti
26
Tornei
35
Best: 24
▲
5
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1315
Punti
20
Tornei
36
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1200
Punti
26
Tornei
37
Best: 33
▼
-1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
27
Tornei
38
Best: 33
▼
-1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1175
Punti
24
Tornei
39
Best: 10
▼
-1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1120
Punti
23
Tornei
40
Best: 39
▲
7
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1110
Punti
27
Tornei
41
Best: 41
▲
4
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
1108
Punti
27
Tornei
42
Best: 36
▲
1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1105
Punti
25
Tornei
43
Best: 23
▼
-2
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
25
Tornei
44
Best: 29
▼
-2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1085
Punti
30
Tornei
45
Best: 39
▼
-6
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1068
Punti
28
Tornei
46
Best: 43
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1025
Punti
28
Tornei
47
Best: 22
▲
6
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
980
Punti
22
Tornei
48
Best: 3
▲
3
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
950
Punti
20
Tornei
49
Best: 22
▲
3
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
931
Punti
24
Tornei
50
Best: 50
▲
4
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
927
Punti
25
Tornei
51
Best: 45
▲
4
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
899
Punti
23
Tornei
52
Best: 30
▼
-2
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
895
Punti
29
Tornei
53
Best: 29
▲
3
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
890
Punti
30
Tornei
54
Best: 49
▲
4
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
887
Punti
20
Tornei
55
Best: 55
▲
2
Rafael Jodar
ESP, 0
886
Punti
22
Tornei
56
Best: 44
▼
-7
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
880
Punti
32
Tornei
57
Best: 18
▲
8
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
880
Punti
29
Tornei
58
Best: 42
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
875
Punti
31
Tornei
59
Best: 19
▼
-15
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
870
Punti
28
Tornei
60
Best: 59
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
864
Punti
22
Tornei
61
Best: 61
▲
1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
860
Punti
28
Tornei
62
Best: 41
▲
2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
852
Punti
23
Tornei
63
Best: 6
▲
11
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
845
Punti
22
Tornei
64
Best: 43
▼
-1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
825
Punti
29
Tornei
65
Best: 59
▲
3
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
818
Punti
22
Tornei
66
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
23
Tornei
67
Best: 3
▼
-19
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
805
Punti
22
Tornei
68
Best: 17
▼
-1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
803
Punti
24
Tornei
69
Best: 69
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
803
Punti
27
Tornei
70
Best: 58
--
0
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
777
Punti
22
Tornei
71
Best: 71
▲
20
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
772
Punti
26
Tornei
72
Best: 53
▼
-12
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
767
Punti
22
Tornei
73
Best: 72
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
765
Punti
28
Tornei
74
Best: 45
▲
3
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
751
Punti
25
Tornei
75
Best: 43
▼
-6
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
750
Punti
29
Tornei
76
Best: 54
▼
-3
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
742
Punti
32
Tornei
77
Best: 60
▼
-2
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
738
Punti
29
Tornei
78
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
734
Punti
27
Tornei
79
Best: 76
▼
-3
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
732
Punti
22
Tornei
80
Best: 80
▲
6
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
723
Punti
29
Tornei
81
Best: 21
▼
-3
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
709
Punti
27
Tornei
82
Best: 23
▼
-1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
694
Punti
32
Tornei
83
Best: 17
▲
26
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
679
Punti
20
Tornei
84
Best: 82
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
674
Punti
21
Tornei
85
Best: 67
▼
-5
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
674
Punti
24
Tornei
86
Best: 37
▼
-4
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
673
Punti
23
Tornei
87
Best: 87
▲
19
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
670
Punti
14
Tornei
88
Best: 57
▼
-5
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
664
Punti
20
Tornei
89
Best: 78
▼
-2
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
663
Punti
28
Tornei
90
Best: 46
▼
-1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
650
Punti
33
Tornei
91
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
92
Best: 54
▲
7
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
649
Punti
26
Tornei
93
Best: 9
▼
-8
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
649
Punti
24
Tornei
94
Best: 88
▼
-2
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
646
Punti
22
Tornei
95
Best: 38
▼
-7
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
641
Punti
27
Tornei
96
Best: 95
▼
-1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
640
Punti
22
Tornei
97
Best: 96
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
640
Punti
28
Tornei
98
Best: 49
▼
-1
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
639
Punti
28
Tornei
99
Best: 54
▼
-1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
636
Punti
32
Tornei
100
Best: 63
▼
-6
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
635
Punti
26
Tornei
101
Best: 101
▲
4
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
634
Punti
28
Tornei
102
Best: 102
▲
13
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
634
Punti
16
Tornei
103
Best: 62
▼
-3
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
632
Punti
28
Tornei
104
Best: 101
▼
-3
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
625
Punti
28
Tornei
105
Best: 29
▲
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
621
Punti
23
Tornei
106
Best: 42
▼
-4
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
107
Best: 3
▼
-3
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
608
Punti
23
Tornei
108
Best: 71
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
600
Punti
22
Tornei
109
Best: 74
▲
2
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
595
Punti
29
Tornei
110
Best: 110
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
588
Punti
26
Tornei
111
Best: 76
▼
-1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
583
Punti
21
Tornei
112
Best: 74
▼
-9
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
580
Punti
30
Tornei
113
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
114
Best: 114
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
571
Punti
25
Tornei
115
Best: 95
▲
1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
558
Punti
32
Tornei
116
Best: 58
▲
1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
555
Punti
29
Tornei
117
Best: 117
▲
1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
524
Punti
26
Tornei
118
Best: 16
▲
6
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
516
Punti
24
Tornei
119
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
512
Punti
18
Tornei
120
Best: 107
▲
3
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
506
Punti
30
Tornei
121
Best: 120
▲
4
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
503
Punti
24
Tornei
122
Best: 101
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
503
Punti
27
Tornei
123
Best: 37
▲
3
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
25
Tornei
124
Best: 124
▲
3
Martin Damm
USA, 30-09-2003
499
Punti
24
Tornei
125
Best: 47
▼
-6
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
496
Punti
30
Tornei
126
Best: 126
▲
3
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
496
Punti
29
Tornei
127
Best: 92
▲
3
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
495
Punti
26
Tornei
128
Best: 86
▼
-7
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
491
Punti
21
Tornei
129
Best: 102
▲
2
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
489
Punti
24
Tornei
130
Best: 91
▲
3
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
487
Punti
18
Tornei
131
Best: 125
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
132
Best: 131
▲
3
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
462
Punti
27
Tornei
133
Best: 133
▲
3
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
461
Punti
16
Tornei
134
Best: 23
▼
-6
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
459
Punti
27
Tornei
135
Best: 19
▼
-42
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
455
Punti
18
Tornei
136
Best: 60
▲
5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
454
Punti
32
Tornei
137
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
453
Punti
17
Tornei
138
Best: 137
▼
-1
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
451
Punti
28
Tornei
139
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
451
Punti
28
Tornei
140
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
141
Best: 77
▲
1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
443
Punti
26
Tornei
142
Best: 115
▲
1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
443
Punti
25
Tornei
143
Best: 26
▼
-11
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
438
Punti
18
Tornei
144
Best: 142
▲
17
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
435
Punti
12
Tornei
145
Best: 137
▲
1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
434
Punti
19
Tornei
146
Best: 134
▼
-1
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
433
Punti
28
Tornei
147
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
148
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
427
Punti
27
Tornei
149
Best: 102
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
423
Punti
20
Tornei
150
Best: 150
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
423
Punti
30
Tornei
151
Best: 131
▲
1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
419
Punti
20
Tornei
152
Best: 145
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
153
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
413
Punti
20
Tornei
154
Best: 125
--
0
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
407
Punti
19
Tornei
155
Best: 96
▲
1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
403
Punti
19
Tornei
156
Best: 79
▼
-1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
403
Punti
23
Tornei
157
Best: 113
▼
-13
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
402
Punti
21
Tornei
158
Best: 109
▼
-1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
18
Tornei
159
Best: 83
▼
-1
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
383
Punti
20
Tornei
160
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
381
Punti
27
Tornei
161
Best: 157
▲
4
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
381
Punti
25
Tornei
162
Best: 152
▲
4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
380
Punti
18
Tornei
163
Best: 163
▲
6
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
378
Punti
25
Tornei
164
Best: 87
▲
12
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
378
Punti
27
Tornei
165
Best: 145
▼
-3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
377
Punti
22
Tornei
166
Best: 38
▼
-3
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
376
Punti
20
Tornei
167
Best: 151
▼
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
168
Best: 167
▼
-1
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
362
Punti
28
Tornei
169
Best: 117
▼
-1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
359
Punti
13
Tornei
170
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
354
Punti
18
Tornei
171
Best: 24
--
0
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
351
Punti
21
Tornei
172
Best: 105
--
0
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
349
Punti
27
Tornei
173
Best: 173
▲
1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
348
Punti
27
Tornei
174
Best: 99
▲
7
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
343
Punti
20
Tornei
175
Best: 64
▼
-16
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
342
Punti
20
Tornei
176
Best: 176
▲
3
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
339
Punti
33
Tornei
177
Best: 167
▲
7
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
338
Punti
30
Tornei
178
Best: 178
▲
5
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
336
Punti
23
Tornei
179
Best: 7
▼
-2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
335
Punti
21
Tornei
180
Best: 159
▼
-2
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
335
Punti
21
Tornei
181
Best: 147
▼
-6
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
333
Punti
15
Tornei
182
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
34
Tornei
183
Best: 103
▲
2
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
328
Punti
19
Tornei
184
Best: 180
▲
2
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
32
Tornei
185
Best: 133
▼
-12
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
322
Punti
26
Tornei
186
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
322
Punti
26
Tornei
187
Best: 187
▲
24
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
319
Punti
35
Tornei
188
Best: 144
▲
2
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
311
Punti
25
Tornei
189
Best: 133
▲
4
Colton Smith
USA, 05-03-2003
308
Punti
18
Tornei
190
Best: 125
▲
5
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
306
Punti
23
Tornei
191
Best: 17
▼
-2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
305
Punti
28
Tornei
192
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
303
Punti
14
Tornei
193
Best: 157
▲
1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
303
Punti
25
Tornei
194
Best: 174
▼
-3
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
301
Punti
32
Tornei
195
Best: 123
▲
3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
300
Punti
31
Tornei
196
Best: 187
▼
-9
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
297
Punti
25
Tornei
197
Best: 195
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
297
Punti
28
Tornei
198
Best: 131
▼
-1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
292
Punti
30
Tornei
199
Best: 199
▲
4
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
292
Punti
30
Tornei
200
Best: 6
▼
-1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
290
Punti
18
Tornei
201
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
288
Punti
14
Tornei
202
Best: 49
▲
2
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
286
Punti
26
Tornei
203
Best: 153
▲
2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
286
Punti
24
Tornei
204
Best: 183
▲
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
205
Best: 199
▲
2
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
285
Punti
27
Tornei
206
Best: 201
▲
2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
284
Punti
29
Tornei
207
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
36
Tornei
208
Best: 164
▼
-28
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
282
Punti
22
Tornei
209
Best: 95
▲
3
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
280
Punti
26
Tornei
210
Best: 210
▲
52
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
278
Punti
16
Tornei
211
Best: 187
▲
3
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
275
Punti
31
Tornei
212
Best: 210
▼
-2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
273
Punti
23
Tornei
213
Best: 158
▲
2
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
273
Punti
28
Tornei
214
Best: 27
▼
-13
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
272
Punti
22
Tornei
215
Best: 196
▲
2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
271
Punti
27
Tornei
216
Best: 216
▲
7
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
271
Punti
31
Tornei
217
Best: 217
▲
2
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
270
Punti
30
Tornei
218
Best: 194
▼
-5
Dan Added
FRA, 13-04-1999
265
Punti
31
Tornei
219
Best: 214
▲
2
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
264
Punti
23
Tornei
220
Best: 220
--
0
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
263
Punti
28
Tornei
221
Best: 184
▼
-21
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
21
Tornei
222
Best: 183
▼
-6
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
253
Punti
27
Tornei
223
Best: 223
▲
14
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
253
Punti
30
Tornei
224
Best: 126
▼
-6
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
250
Punti
19
Tornei
225
Best: 175
▲
1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
250
Punti
30
Tornei
226
Best: 36
▲
3
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
248
Punti
16
Tornei
227
Best: 12
▼
-5
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
248
Punti
8
Tornei
228
Best: 224
▼
-4
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
247
Punti
27
Tornei
229
Best: 229
▲
12
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
247
Punti
30
Tornei
230
Best: 97
▼
-5
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
245
Punti
30
Tornei
231
Best: 227
▼
-4
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
244
Punti
34
Tornei
232
Best: 227
▼
-4
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
27
Tornei
233
Best: 63
▼
-3
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
240
Punti
14
Tornei
234
Best: 142
▼
-1
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
239
Punti
31
Tornei
235
Best: 164
▲
4
James McCabe
AUS, 05-07-2003
237
Punti
27
Tornei
236
Best: 177
▼
-4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
236
Punti
30
Tornei
237
Best: 191
▲
12
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
234
Punti
20
Tornei
238
Best: 147
▼
-3
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
234
Punti
31
Tornei
239
Best: 147
▼
-5
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
233
Punti
19
Tornei
240
Best: 121
▲
62
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
232
Punti
19
Tornei
241
Best: 168
▼
-5
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
231
Punti
29
Tornei
242
Best: 31
▼
-2
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
230
Punti
15
Tornei
243
Best: 106
▼
-1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
228
Punti
22
Tornei
244
Best: 201
▲
7
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
228
Punti
26
Tornei
245
Best: 105
▼
-2
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
226
Punti
20
Tornei
246
Best: 246
▲
8
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
226
Punti
23
Tornei
247
Best: 192
▼
-3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
225
Punti
29
Tornei
248
Best: 200
▼
-3
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
223
Punti
23
Tornei
249
Best: 235
▼
-3
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
223
Punti
26
Tornei
250
Best: 93
▼
-3
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
223
Punti
27
Tornei
251
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
222
Punti
16
Tornei
252
Best: 252
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
219
Punti
29
Tornei
253
Best: 172
▼
-3
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
216
Punti
27
Tornei
254
Best: 248
▼
-1
Henri Squire
GER, 27-09-2000
216
Punti
27
Tornei
255
Best: 185
▼
-24
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
215
Punti
35
Tornei
256
Best: 99
▼
-4
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
213
Punti
20
Tornei
257
Best: 235
▼
-19
Max Houkes
NED, 03-07-2000
213
Punti
31
Tornei
258
Best: 258
--
0
Diego Dedura
GER, 0
210
Punti
27
Tornei
259
Best: 259
▲
6
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
209
Punti
20
Tornei
260
Best: 235
▼
-3
Marko Topo
GER, 13-09-2003
208
Punti
19
Tornei
261
Best: 261
▲
8
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
208
Punti
28
Tornei
262
Best: 50
▲
37
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
207
Punti
11
Tornei
263
Best: 263
▼
-3
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
16
Tornei
264
Best: 228
▼
-8
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
205
Punti
15
Tornei
265
Best: 196
▲
5
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
204
Punti
32
Tornei
266
Best: 217
▲
2
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
203
Punti
27
Tornei
267
Best: 193
▼
-3
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
268
Best: 142
▼
-9
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
202
Punti
32
Tornei
269
Best: 241
▼
-8
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
197
Punti
25
Tornei
270
Best: 270
▲
63
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
196
Punti
15
Tornei
271
Best: 159
▼
-5
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
195
Punti
21
Tornei
272
Best: 212
▼
-1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
195
Punti
23
Tornei
273
Best: 272
▼
-1
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
195
Punti
33
Tornei
274
Best: 250
▼
-11
Andres Martin
USA, 07-07-2001
194
Punti
27
Tornei
275
Best: 210
▼
-8
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
194
Punti
37
Tornei
276
Best: 267
▼
-3
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
193
Punti
27
Tornei
277
Best: 108
▲
5
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
192
Punti
25
Tornei
278
Best: 138
▼
-4
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
191
Punti
25
Tornei
279
Best: 78
▼
-4
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
191
Punti
22
Tornei
280
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
191
Punti
25
Tornei
281
Best: 268
▼
-5
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
191
Punti
28
Tornei
282
Best: 181
▼
-5
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
189
Punti
26
Tornei
283
Best: 182
▼
-5
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
187
Punti
24
Tornei
284
Best: 180
▼
-5
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
187
Punti
25
Tornei
285
Best: 281
▼
-4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
30
Tornei
286
Best: 212
▲
25
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
185
Punti
32
Tornei
287
Best: 177
▲
4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
183
Punti
26
Tornei
288
Best: 279
▲
2
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
289
Best: 168
▲
3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
182
Punti
31
Tornei
290
Best: 286
▼
-1
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
182
Punti
39
Tornei
291
Best: 123
▼
-6
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
180
Punti
22
Tornei
292
Best: 233
▼
-5
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
179
Punti
24
Tornei
293
Best: 258
▼
-5
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
294
Best: 260
▼
-10
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
178
Punti
33
Tornei
295
Best: 242
▼
-9
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
22
Tornei
296
Best: 287
--
0
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
176
Punti
27
Tornei
297
Best: 208
▼
-2
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
174
Punti
26
Tornei
298
Best: 181
▲
2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
172
Punti
27
Tornei
299
Best: 260
▼
-1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
172
Punti
40
Tornei
300
Best: 300
▲
20
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
170
Punti
23
Tornei
301
Best: 301
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
170
Punti
26
Tornei
302
Best: 202
▼
-9
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
169
Punti
18
Tornei
303
Best: 271
--
0
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
167
Punti
27
Tornei
304
Best: 240
--
0
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
167
Punti
29
Tornei
305
Best: 171
▲
35
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
165
Punti
24
Tornei
306
Best: 289
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
165
Punti
18
Tornei
307
Best: 307
--
0
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
165
Punti
25
Tornei
308
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
165
Punti
32
Tornei
309
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
163
Punti
23
Tornei
310
Best: 257
▼
-16
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
163
Punti
23
Tornei
311
Best: 305
▼
-6
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
163
Punti
25
Tornei
312
Best: 311
--
0
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
313
Best: 299
▲
5
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
162
Punti
28
Tornei
314
Best: 276
▼
-1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
161
Punti
22
Tornei
315
Best: 278
▲
10
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
161
Punti
30
Tornei
316
Best: 254
--
0
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
160
Punti
25
Tornei
317
Best: 309
▼
-8
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
159
Punti
29
Tornei
318
Best: 293
▲
13
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
158
Punti
20
Tornei
319
Best: 298
▼
-4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
320
Best: 267
▼
-1
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
321
Best: 237
▲
58
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
157
Punti
20
Tornei
322
Best: 315
▼
-1
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
157
Punti
23
Tornei
323
Best: 301
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
156
Punti
27
Tornei
324
Best: 283
--
0
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
156
Punti
29
Tornei
325
Best: 304
▲
1
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
156
Punti
33
Tornei
326
Best: 302
▲
1
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
155
Punti
27
Tornei
327
Best: 322
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
33
Tornei
328
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
153
Punti
29
Tornei
329
Best: 315
▲
1
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
330
Best: 284
▼
-16
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
152
Punti
26
Tornei
331
Best: 306
▲
1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
151
Punti
23
Tornei
332
Best: 302
▲
3
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
151
Punti
28
Tornei
333
Best: 324
▲
3
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
334
Best: 187
▲
3
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
150
Punti
26
Tornei
335
Best: 52
▲
3
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
150
Punti
11
Tornei
336
Best: 158
▲
3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
150
Punti
24
Tornei
337
Best: 333
▲
4
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
149
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
▲
22
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
149
Punti
23
Tornei
339
Best: 328
▼
-5
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
148
Punti
18
Tornei
340
Best: 161
▼
-57
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
148
Punti
21
Tornei
341
Best: 80
▼
-44
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
148
Punti
23
Tornei
342
Best: 261
▲
6
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
148
Punti
24
Tornei
343
Best: 116
▲
10
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
148
Punti
27
Tornei
344
Best: 267
▼
-2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
148
Punti
29
Tornei
345
Best: 339
▼
-2
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
148
Punti
33
Tornei
346
Best: 78
▼
-2
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
146
Punti
28
Tornei
347
Best: 248
▼
-25
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
146
Punti
29
Tornei
348
Best: 170
▼
-3
James Trotter
JPN, 01-01-1900
145
Punti
21
Tornei
349
Best: 58
▼
-2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
144
Punti
15
Tornei
350
Best: 349
▼
-1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
144
Punti
28
Tornei
351
Best: 162
--
0
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
352
Best: 352
▲
22
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
143
Punti
25
Tornei
353
Best: 288
▲
4
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
354
Best: 354
▲
10
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
141
Punti
24
Tornei
355
Best: 116
▼
-1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
141
Punti
24
Tornei
356
Best: 347
▲
2
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
141
Punti
26
Tornei
357
Best: 260
▼
-2
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
141
Punti
31
Tornei
358
Best: 249
▼
-8
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
139
Punti
32
Tornei
359
Best: 359
▲
21
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
138
Punti
27
Tornei
360
Best: 359
▲
1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
137
Punti
30
Tornei
361
Best: 252
▼
-5
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
136
Punti
20
Tornei
362
Best: 307
▼
-3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
21
Tornei
363
Best: 340
▼
-17
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
135
Punti
20
Tornei
364
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
365
Best: 345
▼
-13
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
135
Punti
24
Tornei
366
Best: 360
▼
-1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
134
Punti
29
Tornei
367
Best: 361
▼
-1
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
19
Tornei
368
Best: 353
▼
-1
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
132
Punti
28
Tornei
369
Best: 347
▼
-1
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
132
Punti
28
Tornei
370
Best: 370
▲
6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
24
Tornei
371
Best: 229
▲
41
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
131
Punti
26
Tornei
372
Best: 268
▲
5
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
131
Punti
33
Tornei
373
Best: 344
▼
-3
Florian Broska
GER, 01-01-1998
130
Punti
18
Tornei
374
Best: 176
▼
-3
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
22
Tornei
375
Best: 275
▼
-3
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
130
Punti
22
Tornei
376
Best: 330
▼
-3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
24
Tornei
377
Best: 319
▲
19
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
130
Punti
33
Tornei
378
Best: 181
▼
-3
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
129
Punti
21
Tornei
379
Best: 318
▲
14
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
129
Punti
22
Tornei
380
Best: 378
▼
-2
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
128
Punti
26
Tornei
381
Best: 160
▲
35
Li Tu
AUS, 27-05-1996
128
Punti
19
Tornei
382
Best: 374
▲
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
128
Punti
24
Tornei
383
Best: 323
▼
-20
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
128
Punti
28
Tornei
384
Best: 342
▲
3
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
128
Punti
30
Tornei
385
Best: 289
▼
-16
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
127
Punti
20
Tornei
386
Best: 377
▼
-5
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
127
Punti
28
Tornei
387
Best: 243
▼
-5
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
126
Punti
26
Tornei
388
Best: 289
▼
-5
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
389
Best: 354
▼
-5
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
20
Tornei
390
Best: 390
▲
110
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
125
Punti
22
Tornei
391
Best: 389
▼
-2
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
28
Tornei
392
Best: 279
▲
21
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
125
Punti
33
Tornei
393
Best: 358
▼
-5
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
394
Best: 287
▼
-4
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
123
Punti
28
Tornei
395
Best: 263
▼
-4
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
123
Punti
28
Tornei
396
Best: 378
▲
1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
122
Punti
20
Tornei
397
Best: 391
▼
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
398
Best: 281
--
0
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
121
Punti
25
Tornei
399
Best: 240
▲
5
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
121
Punti
27
Tornei
400
Best: 55
▼
-1
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
10
Tornei
401
Best: 392
▼
-1
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
402
Best: 211
▼
-10
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
403
Best: 153
▼
-2
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
120
Punti
28
Tornei
404
Best: 221
▲
24
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
405
Best: 399
▼
-2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
118
Punti
23
Tornei
406
Best: 336
▼
-20
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
118
Punti
24
Tornei
407
Best: 384
▼
-12
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
26
Tornei
408
Best: 395
▼
-3
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
30
Tornei
409
Best: 409
▼
-3
Ognjen Milic
SRB, 0
117
Punti
19
Tornei
410
Best: 353
▲
22
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
117
Punti
27
Tornei
411
Best: 347
▼
-3
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
412
Best: 334
▲
19
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
116
Punti
19
Tornei
413
Best: 409
▼
-4
Braden Shick
USA, 24-10-2003
116
Punti
19
Tornei
414
Best: 365
▼
-4
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
116
Punti
21
Tornei
415
Best: 356
▼
-4
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
116
Punti
21
Tornei
416
Best: 407
▼
-9
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
115
Punti
24
Tornei
417
Best: 397
▼
-2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
114
Punti
16
Tornei
418
Best: 222
▼
-1
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
114
Punti
24
Tornei
419
Best: 416
▼
-1
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
113
Punti
27
Tornei
420
Best: 244
▼
-18
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
113
Punti
28
Tornei
421
Best: 346
▼
-2
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
113
Punti
32
Tornei
422
Best: 93
▼
-1
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
111
Punti
17
Tornei
423
Best: 357
▼
-9
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
110
Punti
15
Tornei
424
Best: 424
▼
-1
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
425
Best: 314
▲
40
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
110
Punti
33
Tornei
426
Best: 167
▼
-4
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
108
Punti
18
Tornei
427
Best: 364
▼
-3
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
108
Punti
19
Tornei
428
Best: 428
▲
21
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
108
Punti
23
Tornei
429
Best: 347
▼
-4
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
108
Punti
24
Tornei
430
Best: 427
▼
-3
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
431
Best: 339
▼
-1
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
107
Punti
35
Tornei
432
Best: 432
▲
1
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
106
Punti
27
Tornei
433
Best: 320
▲
4
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
105
Punti
24
Tornei
434
Best: 388
▼
-8
Karan Singh
IND, 30-06-2003
105
Punti
25
Tornei
435
Best: 404
▲
1
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
104
Punti
22
Tornei
436
Best: 436
▲
2
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
104
Punti
29
Tornei
437
Best: 373
▲
42
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
103
Punti
17
Tornei
438
Best: 383
▲
1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
103
Punti
19
Tornei
439
Best: 439
▲
3
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
103
Punti
24
Tornei
440
Best: 183
▼
-20
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
103
Punti
25
Tornei
441
Best: 441
▲
2
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
103
Punti
27
Tornei
442
Best: 177
▲
2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
103
Punti
29
Tornei
443
Best: 443
▲
3
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
102
Punti
26
Tornei
444
Best: 384
▼
-3
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
101
Punti
22
Tornei
445
Best: 445
▲
2
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
101
Punti
25
Tornei
446
Best: 136
▼
-6
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
100
Punti
19
Tornei
447
Best: 357
▲
4
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
100
Punti
26
Tornei
448
Best: 448
▲
5
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
449
Best: 449
▲
20
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
99
Punti
25
Tornei
450
Best: 127
▲
5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
99
Punti
27
Tornei
451
Best: 402
▲
5
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
99
Punti
35
Tornei
452
Best: 424
▲
5
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
98
Punti
22
Tornei
453
Best: 449
▲
1
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
98
Punti
23
Tornei
454
Best: 318
▲
89
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
97
Punti
19
Tornei
455
Best: 39
▲
3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
97
Punti
20
Tornei
456
Best: 456
▲
4
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
97
Punti
27
Tornei
457
Best: 409
▲
35
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
96
Punti
26
Tornei
458
Best: 424
▲
4
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
96
Punti
29
Tornei
459
Best: 256
▲
18
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
95
Punti
21
Tornei
460
Best: 460
▲
4
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
95
Punti
27
Tornei
461
Best: 318
▲
12
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
95
Punti
32
Tornei
462
Best: 4
▲
29
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
94
Punti
13
Tornei
463
Best: 463
▲
3
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
464
Best: 206
▲
4
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
94
Punti
16
Tornei
465
Best: 219
▲
2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
94
Punti
17
Tornei
466
Best: 340
▲
4
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
94
Punti
25
Tornei
467
Best: 467
▲
20
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
94
Punti
25
Tornei
468
Best: 368
▲
3
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
469
Best: 421
▲
15
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
94
Punti
27
Tornei
470
Best: 415
▼
-7
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
94
Punti
29
Tornei
471
Best: 449
▼
-10
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
93
Punti
22
Tornei
472
Best: 417
▲
9
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
93
Punti
24
Tornei
473
Best: 321
▼
-23
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
93
Punti
25
Tornei
474
Best: 295
▲
22
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
93
Punti
27
Tornei
475
Best: 472
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
28
Tornei
476
Best: 475
▼
-1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
92
Punti
21
Tornei
477
Best: 299
▼
-43
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
92
Punti
27
Tornei
478
Best: 455
▲
2
James Story
GBR, 05-03-2001
90
Punti
22
Tornei
479
Best: 384
▼
-34
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
90
Punti
22
Tornei
480
Best: 334
▲
3
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
90
Punti
26
Tornei
481
Best: 19
▼
-46
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
89
Punti
9
Tornei
482
Best: 395
▲
3
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
89
Punti
20
Tornei
483
Best: 483
▲
3
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
89
Punti
22
Tornei
484
Best: 387
▼
-25
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
89
Punti
24
Tornei
485
Best: 485
▲
3
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
89
Punti
27
Tornei
486
Best: 161
▲
3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
89
Punti
29
Tornei
487
Best: 476
▲
3
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
32
Tornei
488
Best: 315
▼
-36
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
18
Tornei
489
Best: 455
▼
-15
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
88
Punti
18
Tornei
490
Best: 476
▼
-14
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
88
Punti
19
Tornei
491
Best: 433
▲
2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
492
Best: 474
▲
2
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
21
Tornei
493
Best: 385
▼
-11
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
87
Punti
24
Tornei
494
Best: 453
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
495
Best: 495
▲
15
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
86
Punti
19
Tornei
496
Best: 496
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
497
Best: 315
▼
-68
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
86
Punti
21
Tornei
498
Best: 424
--
0
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
86
Punti
29
Tornei
499
Best: 479
▲
2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
16
Tornei
500
Best: 467
▲
3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
84
Punti
22
Tornei
501
Best: 316
▲
3
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
84
Punti
24
Tornei
502
Best: 502
▲
3
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
29
Tornei
503
Best: 457
▲
3
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
84
Punti
29
Tornei
504
Best: 430
▲
4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
83
Punti
17
Tornei
505
Best: 505
▲
4
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
83
Punti
19
Tornei
506
Best: 470
▲
7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
507
Best: 507
▲
8
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
26
Tornei
508
Best: 508
▲
20
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
81
Punti
27
Tornei
509
Best: 74
▲
7
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
80
Punti
15
Tornei
510
Best: 510
▲
8
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
80
Punti
17
Tornei
511
Best: 356
▲
6
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
80
Punti
18
Tornei
512
Best: 161
▲
8
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
79
Punti
9
Tornei
513
Best: 288
▼
-6
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
79
Punti
10
Tornei
514
Best: 514
▲
10
Max Schoenhaus
GER, 0
79
Punti
17
Tornei
515
Best: 447
▲
6
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
79
Punti
20
Tornei
516
Best: 484
▲
6
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
79
Punti
28
Tornei
517
Best: 517
▲
30
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
79
Punti
29
Tornei
518
Best: 383
▼
-6
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
78
Punti
15
Tornei
519
Best: 518
▲
6
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
520
Best: 280
▲
6
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
19
Tornei
521
Best: 521
▲
138
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
78
Punti
23
Tornei
522
Best: 457
▲
13
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
78
Punti
24
Tornei
523
Best: 229
▲
4
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
24
Tornei
524
Best: 458
▲
6
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
78
Punti
27
Tornei
525
Best: 519
▲
4
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
78
Punti
28
Tornei
526
Best: 463
▲
5
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
527
Best: 299
▼
-28
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
77
Punti
16
Tornei
528
Best: 358
▲
4
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
77
Punti
19
Tornei
529
Best: 529
▲
4
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
77
Punti
26
Tornei
530
Best: 477
▼
-11
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
77
Punti
33
Tornei
531
Best: 270
▲
3
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
76
Punti
9
Tornei
532
Best: 451
▲
4
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
28
Tornei
533
Best: 372
▲
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
534
Best: 428
▼
-23
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
75
Punti
19
Tornei
535
Best: 535
▲
5
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
75
Punti
22
Tornei
536
Best: 449
▲
5
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
75
Punti
23
Tornei
537
Best: 107
▲
5
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
9
Tornei
538
Best: 208
▼
-60
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
74
Punti
9
Tornei
539
Best: 539
▲
16
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
74
Punti
20
Tornei
540
Best: 491
▲
8
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
74
Punti
20
Tornei
541
Best: 539
▼
-2
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
74
Punti
20
Tornei
542
Best: 418
▲
2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
26
Tornei
543
Best: 496
▲
2
Niels Visker
NED, 05-10-2001
74
Punti
29
Tornei
544
Best: 542
▲
23
Karl Poling
USA, 04-08-1999
73
Punti
29
Tornei
545
Best: 513
▲
1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
24
Tornei
546
Best: 319
▼
-32
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
71
Punti
16
Tornei
547
Best: 477
▲
3
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
20
Tornei
548
Best: 361
▲
1
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
71
Punti
21
Tornei
549
Best: 520
▲
22
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
71
Punti
23
Tornei
550
Best: 447
▲
84
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
71
Punti
24
Tornei
551
Best: 296
▲
1
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
71
Punti
24
Tornei
552
Best: 552
▲
1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
71
Punti
26
Tornei
553
Best: 424
▲
1
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
28
Tornei
554
Best: 238
▼
-52
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
70
Punti
20
Tornei
555
Best: 545
▲
1
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
70
Punti
22
Tornei
556
Best: 211
▲
1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
69
Punti
9
Tornei
557
Best: 508
▼
-34
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
69
Punti
12
Tornei
558
Best: 537
--
0
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
69
Punti
24
Tornei
559
Best: 462
--
0
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
32
Tornei
560
Best: 410
--
0
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
69
Punti
34
Tornei
561
Best: 491
--
0
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
68
Punti
13
Tornei
562
Best: 416
▲
1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
68
Punti
13
Tornei
563
Best: 438
▲
22
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
68
Punti
18
Tornei
564
Best: 540
▼
-13
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
68
Punti
19
Tornei
565
Best: 485
▼
-1
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
68
Punti
21
Tornei
566
Best: 552
▼
-1
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
68
Punti
22
Tornei
567
Best: 564
▼
-1
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
68
Punti
28
Tornei
568
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
569
Best: 569
▲
19
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
67
Punti
13
Tornei
570
Best: 541
▼
-1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
571
Best: 468
▼
-33
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
67
Punti
18
Tornei
572
Best: 483
▲
6
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
67
Punti
21
Tornei
573
Best: 316
▼
-3
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
67
Punti
22
Tornei
574
Best: 433
▼
-2
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
22
Tornei
575
Best: 572
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
23
Tornei
576
Best: 573
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
577
Best: 436
▼
-2
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
31
Tornei
578
Best: 524
▲
9
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
67
Punti
31
Tornei
579
Best: 579
▼
-3
Karim Bennani
MAR, 0
66
Punti
14
Tornei
580
Best: 448
▼
-1
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
66
Punti
20
Tornei
581
Best: 581
▲
9
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
66
Punti
24
Tornei
582
Best: 575
▼
-2
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
66
Punti
26
Tornei
583
Best: 340
▲
8
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
66
Punti
26
Tornei
584
Best: 563
▼
-3
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
65
Punti
9
Tornei
585
Best: 469
▼
-3
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
10
Tornei
586
Best: 191
▼
-3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
587
Best: 569
▼
-3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
16
Tornei
588
Best: 448
▼
-2
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
65
Punti
20
Tornei
589
Best: 37
▼
-27
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
64
Punti
12
Tornei
590
Best: 548
▼
-13
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
64
Punti
16
Tornei
591
Best: 170
▼
-2
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
64
Punti
18
Tornei
592
Best: 592
▲
45
Tiago Torres
POR, 0
64
Punti
20
Tornei
593
Best: 536
▲
10
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
63
Punti
10
Tornei
594
Best: 451
▼
-2
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
595
Best: 277
▼
-2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
63
Punti
15
Tornei
596
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
63
Punti
17
Tornei
597
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
598
Best: 29
▼
-1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
62
Punti
13
Tornei
599
Best: 599
▲
21
Daniel Siniakov
CZE, 0
62
Punti
15
Tornei
600
Best: 600
▲
4
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
62
Punti
17
Tornei
601
Best: 596
▼
-2
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
62
Punti
19
Tornei
602
Best: 544
▼
-2
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
603
Best: 598
▼
-2
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
62
Punti
22
Tornei
604
Best: 470
▲
15
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
62
Punti
29
Tornei
605
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
606
Best: 606
--
0
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
61
Punti
20
Tornei
607
Best: 443
▼
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
61
Punti
26
Tornei
608
Best: 279
▲
23
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
60
Punti
15
Tornei
609
Best: 608
▼
-1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
60
Punti
18
Tornei
610
Best: 609
▼
-1
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
60
Punti
21
Tornei
611
Best: 496
▼
-1
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
23
Tornei
612
Best: 603
▼
-5
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
60
Punti
24
Tornei
613
Best: 604
▼
-2
Karol Filar
POL, 31-08-1998
60
Punti
24
Tornei
614
Best: 431
▼
-2
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
60
Punti
30
Tornei
615
Best: 450
▲
14
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
60
Punti
35
Tornei
616
Best: 128
▼
-3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
617
Best: 533
▼
-3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
618
Best: 313
▼
-3
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
59
Punti
10
Tornei
619
Best: 285
▼
-2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
18
Tornei
620
Best: 465
▼
-4
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
59
Punti
19
Tornei
621
Best: 576
▼
-3
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
59
Punti
26
Tornei
622
Best: 613
▼
-1
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 285
▲
51
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
58
Punti
15
Tornei
624
Best: 387
▼
-2
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
58
Punti
18
Tornei
625
Best: 459
▼
-2
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
58
Punti
18
Tornei
626
Best: 618
▼
-2
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
627
Best: 587
▼
-1
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
58
Punti
22
Tornei
628
Best: 517
▼
-1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
25
Tornei
629
Best: 502
▼
-1
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
58
Punti
25
Tornei
630
Best: 622
--
0
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
631
Best: 595
▼
-6
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
20
Tornei
632
Best: 632
▲
26
Bruno Fernandez
BRA, 0
57
Punti
22
Tornei
633
Best: 633
▲
5
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
57
Punti
25
Tornei
634
Best: 535
▲
2
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
635
Best: 526
▼
-2
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
56
Punti
22
Tornei
636
Best: 540
▲
14
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
56
Punti
29
Tornei
637
Best: 226
▲
2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
55
Punti
8
Tornei
638
Best: 628
▲
15
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
55
Punti
16
Tornei
639
Best: 617
▲
3
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
55
Punti
17
Tornei
640
Best: 640
▲
1
Peter Makk
HUN, 0
55
Punti
17
Tornei
641
Best: 438
▲
2
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
55
Punti
18
Tornei
642
Best: 515
▲
2
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
55
Punti
22
Tornei
643
Best: 643
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
55
Punti
25
Tornei
644
Best: 381
▼
-46
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
54
Punti
12
Tornei
645
Best: 638
▲
1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
14
Tornei
646
Best: 618
▲
9
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
19
Tornei
647
Best: 429
▼
-15
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
54
Punti
20
Tornei
648
Best: 644
▲
1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
54
Punti
27
Tornei
649
Best: 605
▼
-1
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
54
Punti
27
Tornei
650
Best: 594
▲
63
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
28
Tornei
651
Best: 603
▼
-16
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
54
Punti
39
Tornei
652
Best: 538
▼
-1
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
653
Best: 258
▼
-1
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
11
Tornei
654
Best: 625
--
0
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
21
Tornei
656
Best: 640
▼
-9
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
53
Punti
23
Tornei
657
Best: 654
▲
21
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
53
Punti
25
Tornei
658
Best: 500
▼
-18
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
52
Punti
8
Tornei
659
Best: 584
▲
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
660
Best: 181
▲
1
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
52
Punti
9
Tornei
661
Best: 546
▲
1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
662
Best: 652
▲
1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
52
Punti
21
Tornei
663
Best: 588
▲
2
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
21
Tornei
664
Best: 664
▲
13
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
52
Punti
21
Tornei
665
Best: 665
▲
2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
666
Best: 569
▲
2
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
11
Tornei
667
Best: 290
▲
15
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
51
Punti
12
Tornei
668
Best: 557
▼
-4
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
51
Punti
20
Tornei
669
Best: 661
▲
2
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
51
Punti
21
Tornei
670
Best: 660
▲
2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
51
Punti
24
Tornei
671
Best: 165
▼
-223
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
50
Punti
1
Tornei
672
Best: 520
▲
32
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
50
Punti
10
Tornei
673
Best: 432
▼
-4
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
50
Punti
11
Tornei
674
Best: 674
▼
-1
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
675
Best: 327
--
0
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
50
Punti
16
Tornei
676
Best: 395
--
0
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
50
Punti
18
Tornei
677
Best: 677
▼
-7
Maximo Zeitune
ARG, 0
50
Punti
20
Tornei
678
Best: 678
▲
11
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
21
Tornei
679
Best: 679
--
0
Toufik Sahtali
ALG, 0
50
Punti
29
Tornei
680
Best: 647
--
0
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
50
Punti
30
Tornei
681
Best: 605
▼
-15
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
50
Punti
31
Tornei
682
Best: 682
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
683
Best: 681
--
0
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
49
Punti
12
Tornei
684
Best: 522
--
0
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
49
Punti
17
Tornei
685
Best: 520
▼
-28
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
49
Punti
19
Tornei
686
Best: 624
--
0
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
20
Tornei
687
Best: 628
--
0
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
688
Best: 439
▲
7
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
17
Tornei
689
Best: 689
▲
43
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
48
Punti
22
Tornei
690
Best: 656
--
0
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
24
Tornei
691
Best: 684
--
0
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
27
Tornei
692
Best: 437
--
0
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
48
Punti
27
Tornei
693
Best: 686
▲
9
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
48
Punti
31
Tornei
694
Best: 667
▼
-1
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
48
Punti
46
Tornei
695
Best: 460
▼
-1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
16
Tornei
696
Best: 664
--
0
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
47
Punti
18
Tornei
697
Best: 697
▲
2
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
698
Best: 476
▲
2
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
47
Punti
26
Tornei
699
Best: 632
▲
2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
47
Punti
26
Tornei
700
Best: 660
▲
3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
701
Best: 308
▲
4
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
46
Punti
14
Tornei
702
Best: 702
▲
4
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
46
Punti
18
Tornei
703
Best: 703
▲
4
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
46
Punti
24
Tornei
704
Best: 407
▲
4
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
6
Tornei
705
Best: 705
▲
4
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
706
Best: 604
▼
-18
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
45
Punti
14
Tornei
707
Best: 707
▼
-10
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
19
Tornei
708
Best: 546
▲
8
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
45
Punti
19
Tornei
709
Best: 689
▲
3
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
45
Punti
25
Tornei
710
Best: 523
--
0
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
44
Punti
14
Tornei
711
Best: 488
▲
3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
14
Tornei
712
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
44
Punti
16
Tornei
713
Best: 527
▲
2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
44
Punti
17
Tornei
714
Best: 578
▲
27
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
18
Tornei
715
Best: 385
▼
-30
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
44
Punti
18
Tornei
716
Best: 402
▲
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
717
Best: 717
▲
7
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
44
Punti
25
Tornei
718
Best: 351
▲
49
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
44
Punti
28
Tornei
719
Best: 718
▼
-1
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
44
Punti
30
Tornei
720
Best: 284
▼
-1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
13
Tornei
721
Best: 278
▼
-1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
722
Best: 722
▲
9
Anton Shepp
NZL, 0
43
Punti
16
Tornei
723
Best: 685
▼
-25
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
43
Punti
19
Tornei
724
Best: 723
▼
-1
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
43
Punti
24
Tornei
725
Best: 339
▼
-4
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
42
Punti
6
Tornei
726
Best: 230
▲
3
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
42
Punti
6
Tornei
727
Best: 680
▼
-5
Abel Forger
NED, 25-07-2005
42
Punti
19
Tornei
728
Best: 718
▲
6
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
42
Punti
22
Tornei
729
Best: 638
▼
-2
William Grant
USA, 13-02-2001
42
Punti
26
Tornei
730
Best: 691
▼
-4
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
26
Tornei
731
Best: 563
▲
7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
42
Punti
26
Tornei
732
Best: 627
▼
-4
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
42
Punti
27
Tornei
733
Best: 545
▼
-3
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
41
Punti
13
Tornei
734
Best: 704
▼
-1
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
22
Tornei
735
Best: 694
--
0
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
22
Tornei
736
Best: 688
▲
1
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
25
Tornei
737
Best: 45
▲
2
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
738
Best: 606
▲
2
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
739
Best: 530
▲
4
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
40
Punti
19
Tornei
740
Best: 668
▲
4
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
40
Punti
19
Tornei
741
Best: 637
▲
13
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
40
Punti
21
Tornei
742
Best: 736
▼
-6
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
40
Punti
23
Tornei
743
Best: 620
▼
-18
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
40
Punti
24
Tornei
744
Best: 546
▲
3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
40
Punti
25
Tornei
745
Best: 362
▲
3
Tim Handel
GER, 18-10-1996
40
Punti
26
Tornei
746
Best: 636
▲
3
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
27
Tornei
747
Best: 747
▲
4
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
748
Best: 673
▲
4
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
39
Punti
11
Tornei
749
Best: 666
▲
4
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
39
Punti
13
Tornei
750
Best: 750
▲
20
Nikolai Barsukov
GER, 0
39
Punti
20
Tornei
751
Best: 716
▼
-6
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
39
Punti
21
Tornei
752
Best: 752
▲
20
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
39
Punti
23
Tornei
753
Best: 700
▲
3
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
23
Tornei
754
Best: 508
▼
-8
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
39
Punti
23
Tornei
755
Best: 725
▲
2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
39
Punti
25
Tornei
756
Best: 756
▲
3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
757
Best: 659
▲
3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
758
Best: 758
▲
3
Pavel Lagutin
RUS, 0
38
Punti
13
Tornei
759
Best: 595
▲
3
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
760
Best: 760
▲
3
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
38
Punti
15
Tornei
761
Best: 761
▲
3
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
38
Punti
16
Tornei
762
Best: 447
▲
3
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
38
Punti
18
Tornei
763
Best: 756
▲
76
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
38
Punti
20
Tornei
764
Best: 439
▼
-168
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
38
Punti
21
Tornei
765
Best: 62
▲
1
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
38
Punti
21
Tornei
766
Best: 758
▼
-8
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
30
Tornei
767
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
37
Punti
10
Tornei
768
Best: 768
▲
22
Ryan Colby
USA, 0
37
Punti
12
Tornei
769
Best: 614
--
0
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
37
Punti
13
Tornei
770
Best: 505
▼
-28
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
37
Punti
17
Tornei
771
Best: 771
▲
2
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
37
Punti
24
Tornei
772
Best: 635
▲
2
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
773
Best: 773
▲
2
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
37
Punti
26
Tornei
774
Best: 752
▲
2
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
36
Punti
8
Tornei
775
Best: 775
▲
2
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
776
Best: 776
▲
2
Nikita Belozertsev
UZB, 0
36
Punti
11
Tornei
777
Best: 777
▲
2
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
36
Punti
13
Tornei
778
Best: 778
▲
13
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
36
Punti
14
Tornei
779
Best: 265
▲
2
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
36
Punti
15
Tornei
780
Best: 399
--
0
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
36
Punti
15
Tornei
781
Best: 486
▲
1
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
36
Punti
17
Tornei
782
Best: 744
▲
1
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
18
Tornei
783
Best: 549
▲
16
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
36
Punti
23
Tornei
784
Best: 784
▲
25
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
36
Punti
23
Tornei
785
Best: 785
▼
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
24
Tornei
786
Best: 575
▼
-1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
787
Best: 151
▼
-1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
788
Best: 788
▼
-1
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
789
Best: 789
▲
11
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
35
Punti
7
Tornei
790
Best: 790
▼
-2
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
791
Best: 80
▼
-2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
792
Best: 792
--
0
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
793
Best: 479
--
0
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
35
Punti
14
Tornei
794
Best: 710
▲
1
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
35
Punti
17
Tornei
795
Best: 515
▲
1
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
35
Punti
18
Tornei
796
Best: 796
▲
42
Kasra Rahmani
IRI, 0
35
Punti
20
Tornei
797
Best: 797
▲
37
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
34
Punti
8
Tornei
798
Best: 642
▲
3
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
34
Punti
10
Tornei
799
Best: 145
▼
-482
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
11
Tornei
800
Best: 799
▲
3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
34
Punti
13
Tornei
801
Best: 150
▲
71
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
34
Punti
14
Tornei
802
Best: 451
▲
2
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
15
Tornei
803
Best: 797
▲
3
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
16
Tornei
804
Best: 403
▼
-7
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
34
Punti
20
Tornei
805
Best: 622
▼
-7
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
34
Punti
20
Tornei
806
Best: 364
▲
1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
21
Tornei
807
Best: 807
▲
1
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
22
Tornei
808
Best: 785
▲
14
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
34
Punti
22
Tornei
809
Best: 733
▲
1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
810
Best: 729
▲
1
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
34
Punti
27
Tornei
811
Best: 682
▲
1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
812
Best: 553
▲
1
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
813
Best: 813
▲
1
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
33
Punti
12
Tornei
814
Best: 814
▲
1
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
14
Tornei
815
Best: 509
▲
1
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
33
Punti
15
Tornei
816
Best: 640
▼
-22
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
33
Punti
15
Tornei
817
Best: 810
--
0
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
33
Punti
16
Tornei
818
Best: 801
--
0
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
33
Punti
18
Tornei
819
Best: 819
▲
17
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
18
Tornei
820
Best: 400
▼
-49
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
33
Punti
21
Tornei
821
Best: 813
▼
-1
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
822
Best: 822
▼
-1
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
33
Punti
21
Tornei
823
Best: 751
▲
6
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
33
Punti
22
Tornei
824
Best: 824
▲
18
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
33
Punti
26
Tornei
825
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
33
Punti
29
Tornei
826
Best: 143
▼
-76
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
32
Punti
5
Tornei
827
Best: 819
▼
-8
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
32
Punti
16
Tornei
828
Best: 601
▼
-1
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
17
Tornei
829
Best: 699
▼
-1
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
32
Punti
20
Tornei
830
Best: 552
▼
-75
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
20
Tornei
831
Best: 811
▼
-8
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
32
Punti
23
Tornei
832
Best: 815
▼
-2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
32
Punti
24
Tornei
833
Best: 811
▼
-2
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
32
Punti
25
Tornei
834
Best: 688
▼
-9
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
32
Punti
27
Tornei
835
Best: 832
▼
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
28
Tornei
836
Best: 836
▼
-3
Michael Antonius
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
837
Best: 395
▼
-2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
16
Tornei
838
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
839
Best: 716
▲
1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
31
Punti
20
Tornei
840
Best: 810
▲
1
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
31
Punti
24
Tornei
841
Best: 675
▼
-17
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
31
Punti
24
Tornei
842
Best: 763
▲
1
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
31
Punti
26
Tornei
843
Best: 720
▲
2
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
30
Punti
17
Tornei
844
Best: 130
▲
2
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
30
Punti
18
Tornei
845
Best: 738
▲
2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
846
Best: 736
▲
2
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
30
Punti
22
Tornei
847
Best: 709
▲
3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
24
Tornei
848
Best: 653
▲
3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
30
Punti
24
Tornei
849
Best: 687
▼
-5
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
30
Punti
30
Tornei
850
Best: 352
▲
2
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
8
Tornei
851
Best: 501
▲
2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
29
Punti
9
Tornei
852
Best: 409
▼
-47
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
29
Punti
14
Tornei
853
Best: 814
▲
1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
16
Tornei
854
Best: 854
▲
1
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
29
Punti
17
Tornei
855
Best: 821
▲
1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
856
Best: 856
▲
1
Daniel Salazar
COL, 0
29
Punti
20
Tornei
857
Best: 655
▲
1
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
29
Punti
20
Tornei
858
Best: 858
▲
1
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
29
Punti
23
Tornei
859
Best: 745
▼
-10
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
29
Punti
23
Tornei
860
Best: 716
▲
1
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
24
Tornei
861
Best: 830
▼
-1
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
29
Punti
26
Tornei
862
Best: 862
--
0
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
863
Best: 863
--
0
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
864
Best: 856
--
0
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
865
Best: 694
--
0
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
16
Tornei
866
Best: 841
--
0
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
28
Punti
18
Tornei
867
Best: 773
▲
1
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
28
Punti
23
Tornei
868
Best: 666
▲
13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
869
Best: 673
▲
1
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
8
Tornei
870
Best: 838
▲
1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
871
Best: 227
▼
-69
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
27
Punti
12
Tornei
872
Best: 814
▲
1
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
27
Punti
17
Tornei
873
Best: 770
▼
-6
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
27
Punti
17
Tornei
874
Best: 874
--
0
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
875
Best: 820
▲
3
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
27
Punti
21
Tornei
876
Best: 876
▼
-1
Anas Mazdrashki
BUL, 0
27
Punti
23
Tornei
877
Best: 832
▼
-8
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
27
Punti
28
Tornei
878
Best: 878
▼
-2
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
879
Best: 877
▼
-2
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
26
Punti
19
Tornei
880
Best: 607
▼
-1
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
26
Punti
22
Tornei
881
Best: 876
▼
-1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
26
Punti
23
Tornei
882
Best: 882
--
0
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
26
Tornei
883
Best: 851
--
0
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
26
Punti
27
Tornei
884
Best: 139
--
0
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
2
Tornei
885
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
886
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
887
Best: 638
--
0
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
888
Best: 50
--
0
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
889
Best: 810
--
0
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
--
0
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
9
Tornei
891
Best: 891
--
0
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
892
Best: 852
▲
1
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
893
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
894
Best: 894
▲
1
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
25
Punti
16
Tornei
895
Best: 860
▲
8
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
25
Punti
16
Tornei
896
Best: 896
▲
1
Marc Majdandzic
GER, 0
25
Punti
18
Tornei
897
Best: 792
▲
1
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
18
Tornei
898
Best: 898
▲
1
Benjamin Pietri
FRA, 0
25
Punti
21
Tornei
899
Best: 597
▲
2
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
24
Punti
9
Tornei
900
Best: 479
--
0
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
9
Tornei
901
Best: 740
▼
-5
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
24
Punti
16
Tornei
902
Best: 902
▲
15
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
18
Tornei
903
Best: 791
▲
1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
24
Punti
20
Tornei
904
Best: 882
▲
1
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
905
Best: 905
▲
1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 561
▲
1
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
24
Punti
24
Tornei
907
Best: 833
▲
1
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
908
Best: 908
▲
1
Andrew Johnson
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
909
Best: 909
▲
1
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
910
Best: 910
▲
1
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
911
Best: 712
▲
1
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
9
Tornei
912
Best: 912
▲
1
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
913
Best: 776
▼
-11
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
23
Punti
13
Tornei
914
Best: 914
▲
1
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
915
Best: 915
▲
1
Christopher Li
PER, 0
23
Punti
14
Tornei
916
Best: 685
▲
2
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
23
Punti
18
Tornei
917
Best: 839
▲
2
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
19
Tornei
918
Best: 888
▲
2
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
919
Best: 919
▲
2
Jamie Mackenzie
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▲
2
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
10
Tornei
921
Best: 742
▲
2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
22
Punti
10
Tornei
922
Best: 922
▲
2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
923
Best: 911
▲
2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
924
Best: 417
▲
2
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
16
Tornei
925
Best: 925
▲
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
926
Best: 774
▲
3
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
22
Punti
18
Tornei
927
Best: 927
▲
1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
22
Punti
19
Tornei
928
Best: 610
▲
2
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
19
Tornei
929
Best: 826
▲
2
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
20
Tornei
930
Best: 929
▲
13
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
931
Best: 912
▲
37
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
22
Tornei
932
Best: 800
▲
59
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
22
Punti
24
Tornei
933
Best: 714
▼
-1
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
25
Tornei
934
Best: 830
▼
-1
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
26
Tornei
935
Best: 935
▲
57
Alaa Trifi
TUN, 0
22
Punti
28
Tornei
936
Best: 669
▼
-2
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
22
Punti
28
Tornei
937
Best: 898
▼
-1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
938
Best: 845
▼
-24
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
21
Punti
10
Tornei
939
Best: 411
▼
-2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
940
Best: 940
▼
-2
Tomas Martinez
ARG, 0
21
Punti
17
Tornei
941
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
21
Punti
17
Tornei
942
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
943
Best: 390
▼
-2
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
18
Tornei
944
Best: 733
▼
-2
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
21
Punti
21
Tornei
945
Best: 945
▼
-1
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
21
Punti
23
Tornei
946
Best: 794
▼
-11
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
31
Tornei
947
Best: 463
▼
-2
Sander Jong
NED, 18-05-2000
20
Punti
7
Tornei
948
Best: 948
▼
-2
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
949
Best: 949
▼
-2
Gianluca Brunkow
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
950
Best: 948
▼
-2
Dominique Rolland
USA, 01-01-1900
20
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▲
28
Ronit Karki
USA, 0
20
Punti
10
Tornei
952
Best: 233
▼
-3
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
953
Best: 943
▼
-3
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
20
Punti
15
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
20
Punti
17
Tornei
955
Best: 585
▼
-3
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
20
Punti
18
Tornei
956
Best: 655
▼
-3
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
20
Punti
18
Tornei
957
Best: 390
▼
-2
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
958
Best: 773
▼
-2
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
959
Best: 959
▼
-2
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
960
Best: 739
▼
-2
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
19
Punti
9
Tornei
961
Best: 65
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