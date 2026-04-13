Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner si riprende il trono mondiale. Lorenzo Musetti perde quattro posti

Jannik Sinner è tornato questa settimana al numero 1 del mondo, confermandosi ancora una volta al vertice del tennis internazionale. Il sorpasso è diventato ufficiale dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte Carlo, dove l’azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3, conquistando il suo primo grande titolo sulla terra battuta.

Per Sinner si tratta di un ritorno pesante, perché certifica la sua straordinaria continuità ad altissimo livello anche su una superficie che in passato sembrava meno naturale per il suo tennis. Con questo successo, l’altoatesino ha iniziato la sua 67ª settimana complessiva da numero 1 ATP, aggiungendo un’altra pagina importante alla sua carriera già ricchissima nonostante la giovane età.

La vittoria di Monte Carlo ha anche mandato un messaggio chiarissimo al circuito: Sinner non è più soltanto il riferimento sul cemento, ma ormai un protagonista assoluto ovunque. Dopo i successi nei grandi appuntamenti di inizio stagione, il ritorno in vetta al ranking conferma che il 2026 dell’azzurro sta assumendo i contorni di un’annata speciale.

Per il tennis italiano è un’altra settimana storica. Jannik si riprende il trono mondiale con la forza dei risultati, della continuità e della crescita tecnica, rilanciando le sue ambizioni in vista dei prossimi tornei sulla terra rossa. E ora, da numero 1 ritrovato, si presenta come l’uomo da battere.