Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner si riprende il trono mondiale. Lorenzo Musetti perde quattro posti

Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner è tornato questa settimana al numero 1 del mondo, confermandosi ancora una volta al vertice del tennis internazionale. Il sorpasso è diventato ufficiale dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte Carlo, dove l’azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3, conquistando il suo primo grande titolo sulla terra battuta.
Per Sinner si tratta di un ritorno pesante, perché certifica la sua straordinaria continuità ad altissimo livello anche su una superficie che in passato sembrava meno naturale per il suo tennis. Con questo successo, l’altoatesino ha iniziato la sua 67ª settimana complessiva da numero 1 ATP, aggiungendo un’altra pagina importante alla sua carriera già ricchissima nonostante la giovane età.
La vittoria di Monte Carlo ha anche mandato un messaggio chiarissimo al circuito: Sinner non è più soltanto il riferimento sul cemento, ma ormai un protagonista assoluto ovunque. Dopo i successi nei grandi appuntamenti di inizio stagione, il ritorno in vetta al ranking conferma che il 2026 dell’azzurro sta assumendo i contorni di un’annata speciale.
Per il tennis italiano è un’altra settimana storica. Jannik si riprende il trono mondiale con la forza dei risultati, della continuità e della crescita tecnica, rilanciando le sue ambizioni in vista dei prossimi tornei sulla terra rossa. E ora, da numero 1 ritrovato, si presenta come l’uomo da battere.
Classifica Atp Entry System Singolo (13-04-2026)
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
Alessandro Battiston
ITA, 0
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
Federico Guarducci
ITA, 0
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
Alessandro Dragoni
ITA, 0
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
Edoardo De Filippo
ITA, 0
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
Sentivo un personaggio famoso ( non ricordo chi era ) dire che quando un italiano ottiene il successo per
abnegazione, passione e talento questo non fa scattare ammirazione,orgoglio e riconoscenza verso quella persona bensì crea invidia e gelosia.Questa è qualcosa di incomprensibile e inaccettabile.
Vero, il problema è che lui offende anche, non limitandosi solo alle provocazioni e agli sproloqui continui
Ahahaha! Certo che ne deve avere di tempo da perdere, questo fenomeno
Il grande Franco Battiato starà cantando :
” Da monte(CARLO) (RI)sventola il Tricolore !
..Da monte(CARLO) (RI)sventola il Tricolore !! “
Sbandy Hai rotto ercaxxo, Eddaje su, mollaci
Non condivido questo appello censorio: finché non si offende (e qui non è ancora tale caso) deve essere lasciata libertà di espressione. Come credo la Redazionale già sappia e fa.
D’altronde i commenti di tale personaggio sono talmente sconclusionati che si squalificano da sé, proprio perché abbiamo la possibilità di leggerli.
@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592050)
Lei dando al popolo “sinneroide” (cui io non appartengo, credo sia chiaro) degli “indecifrabili” è il classico bue che dice “cornuto” all’asino (con tutto il rispetto sia per il popolo “sinneroide” che per la razza equino-asinina).
Prova a rileggere i Suoi commenti prima dì pubblicarli per vedere se ci si capisce qualcosa?
No, immagino che eviti lo sforzo relativo.
Io ho capito solo che Lei tifa Musetti, come me (anche se per me viene dopo Bellucci).
Ma a differenza mia soffre di un complesso di inferiorità verso chi tifa Sinner.
Forse il mio è solo misero realismo, ma se non si tifa per chi sia a tutti i costi più forte e vincente è il caso di essere realista.
Io sogno una finale a Roma, più ancora che al Roland Garros, in cui Musetti bastoni Sinner con i suoi lungolinea di rovescio e porti a casa il trofeo.
So che questo sogno non si avvererà, anche perché già perderebbe in un’eventuale semifinale con Alcarazzo.
Immaginando l’inimmaginabile vittoria sul Murciano, comunque perderebbe in finale con Sinner.
Ma non per questo mi sento minore, nè per questo rivolgo il mio astio verso il giocatore più forte (che, indubbiamente, al momento è Sinner) e verso chi ne gongoli tifandolo.
ci ha rinunciato perfino il suo psichiatra….
Redazione, per favore di nuovo, intervenite per il “disadattato” che cambia nick ogni secondo pur di scrivere compulsivamente? “Inquina” ogni thread, che balle oh
@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592020)
Non bisogna esagerare assumendo certe sostanze…si rischia di viaggiare nel tempo, fin quando ancora Nadal Parera giocava
oltre che le idee….hai anche un italiano un po’ disordinato
scusa ma la cosa piu’ indecifrabile è leggere degli italiani che non apprezzano questi risultati: posso capire l’apprezzamento,la stima,il rispetto per un giocatore straniero….ma il tifo contro un italiano no!
@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592050)
Ma esattamente che problemi hai?
Grazie per l’informazione, molto utile ed apprezzata.
Meritato con 1 solo torneo del Grande Slam vinto su 4, contro i 3 di Alcaraz, cioè il triplo ? C’è da discutere o forse non se ne discute nemmeno.
Comunque il rnaking dice che il n.1 è Sinner, quindi in questo momento è il n.1 al mondo, anche se durerà poco, di questo dovrete farvene una ragione. Comunque anche essere al n.2 non mi sembra cosa da poco.
Ma poi mi piacete : prima il n.1 al mondo non conta ma conta solo vincere i grandi tornei ( e ripeto : Alcaraz il triplo dei Grande Slam di Sinner negli ultimi 4 giocati ) poi adesso invece che bello vedere Sinner al n.1 il posto che merita.
Siete indecifrabili ! Oppure si : SSS Sinner Santo Subito !
Detto questo : il ranking misura i risultati ottenuti dai tennisti e non il loro valore. Certe volte il n.1 coincide con il più forte in assoluto, certe volte no.
Finale sospesa per maltempo, finiranno stasera. Se Napolitano riesce a vincerla gli aggiorneranno il ranking senza aspettare lunedì prossimo.
Alcaraz si prende il n.1 e poi non lo molla più perchè ?
Perchè Sinner è migliore di Alcaraz ma Alcaraz è più forte ed il tennis moderno non premia chi è più bravo in campo ma chi resiste di più in campo e sa trasformare il suo tennis nel miglior punteggio ATP possibile per la classifica, anche limitando i danni dovuti da infortuni e sforzi fisici adatti.
Se si giocasse un set solo, probabilmente Sinner sarebbe il n.1 al mondo perdendo 1 o 2 partite all’anno, forse. Ma avrebbe anche 5000 punti su Alcaraz come distacco.
Ma giocandosi due su tre e tre su 5, alla distanza, ma questo l’hanno notato tutti anche dalle statistiche, Sinner perde contro Alcaraz.
E quindi due su tre il numero uno è Alcaraz.
Poi il futuro non lo conosco, questa è un’ipotesi basata su quanto hanno fatto vedere fino ad oggi Sinner ed Alcaraz, e gli scontri diretti sono sempre a favore di Alcaraz. Il tutto dipende anche dalla forma fisica, comunque ieri Sinner ha vinto nonostante le condizioni favorissero Alcaraz ( che secondo me poteva forse non essere nemmeno al cento per cento ).
E guarda caso siccome Sinner ha vinto non si è mai visto il film ” mi fa male di qua mi fa male di la … “.
Siccome non conosco il futuro, potrebbe anche capitare ad Alcaraz si fare la fine di Roddick e Hewitt, numeri uno per uno o due anni ? Poi arrivò però Federer mi sembra stesso anno di nascita di Hewitt, ma Hewitt durò due anni, Federer 25 !!! E quindi Nadal e quindi Djokovic che era il terzo dei tre mangiaslam ma alla fine ha superato tutti quanti !
Che bello iniziare il lunedì mattina vedendo Jannik tornato al suo meritato posto!
Ti conviene non rispondere e pure non bere come al solito.
Brindato troppo con acqua minerale mineral wasse della Val Pusteria ?
O con l’Acqua Prouse ?
https://www.atptour.com/en/rankings/singles
13240 punti ATP nel ranking per Alcaraz.
OK, essere sinneroidi, una brutta malattia, ma almeno siate corretti senza diffondere notizie false, fake news grazie !
D’altra parte siete sempre corretti come il vostro beniamino sempre molto ” sincero ” nelle dichiarazioni …
P.S. quello a cui ti riferisci tu non è il ranking ufficiale ma è una proiezione ranking che molti sbagliavano ad inizio settimana prima che io avessi fatto notare qui nei commenti che c’erano due tornei ATP 500 che bloccavano il ranking a Sinner … pure il sito ATP la riportava scorretta poi ha corretto.
solo sky sport ha continuato ieri a diffondere una somma provvisoria e poi definitiva sbagliata pure in diretta TV nazionale anche su la8 !!!
Giornalisti … puffui …
Esatto Dr Ivo riguardo gli avversari, ma anche agli Australian Open ogni turno si beccava gli avversari più ardui che potessero capitargli, praticamente ha una calamita verso le mine vaganti, poi i sinneroidi dicono che Sinner è sfortunato e gli fanno i sorteggi contrari apposta …
Ma riguardo il ranking, in teoria è come sostieni tu, ma in pratica il ranking non ha distanze costanti e fisse o in progressione, per cui non è che il n.1 ha il doppio dei punti del n.2 ed il quadruplo del n.3 e così via per sempre.
Infatti addirittura poteva succedere che Sinner ed Alcaraz avessero gli stessi punti nel ranking addirittura !!!
Il n.6 questa settimana ha 3900 punti ATP mentre il n.8 solo 30 in meno ad esempio con 3870 punti ed il n.7 solo 5 in meno del n.6 !!!
Tra il n.11 ed il n.12 invece c’è un salto di ben 820 punti ATP !!!
Tra il 35 ed il 36 ci sono 115 punti di distacco, tra il n.37 e 38 invece … ZERO ! Stesso punteggio ATP !
Per cui Musetti alla fine della fiera, basta fare una finale a Madrid o Roma, magari con uno dei top 2 assenti, per riportarsi al n.5. Dalla semifinale alla finale ci sono 250 punti di differenza ed intanto potrebbero perdere punti quelli davanti a lui contemporaneamente. Mentre dietro, per il n.35 o 36 magari è più difficile andare in finale in un 250 o raggiungere anche i quarti o le semifinali e quindi sarebbe più difficile per lui andare su di un posto invece che per Musetti salire di 4.
Per cui in sintesi, in teoria avresti ragione, ma in pratica, non puoi spiegare niente a nessuno, sia che possa capire qualcosa o meno.
Potrebbe durare poco se Alcaraz vince a Barcellona.
Penso che i due fenomeni si alterneranno in quella posizione nel corso dell’anno.
ATTENZIONE: il ranking ufficiale di ATP attribuisce ad Alcaraz 12.910 punti in quanto “scala” i 330 punti relativi a Barcellona-25.
PS: non rispondo a patetici provocatori…
…chiudi, ma la tua spiacevole chat!
Ahahahah 😀
“Basta” aspettare il 25 maggio, quando scadrà lo zero di Amburgo. Allora Sinner recupererà i 50 punti di Halle, che comunque scadranno il 22 giugno e verranno rimpiazzati dal risultato del 2026. Lo zero di Washington scadrà il 27 luglio, ma la vedo difficile che Sinner riempia tutte le caselle dei 18 risultati utili. L’anno scorso si ritrovò con 6 zeri (Indian Wells, Miami, Madrid, Toronto, Amburgo e Washington) eppure non ha dovuto scartare niente fino alla scorsa settimana. Dei 16 tornei mandatory (4 Slam + 8 Masters mandatory + 4 ATP500) da fare quest’anno ne ha giocati 5 su 5, probabilmente salterà Madrid e uno tra Montréal e Cincinnati. Per le 4 presenze obbligatorie agli ATP500, ne ha già fatte 2 tra Doha e Monte-Carlo. Oltre ad Halle per l’adattamento all’erba gli basta un altro ATP500 dopo New York, probabilmente Pechino. Vienna non dico sia a rischio ma è quello più “sacrificabile”
Che giocherà da n.2 al mondo. Tanto a lui non interessa il ranking, no ?
E allora se non conta il n.1 al mondo perchè la fate tanto lunga sul continuare a dire che Sinner è il vero n.1 anche quando ha 300.000 punti di distacco da Alcaraza ??? Tanto non conta, no ?
Sinneroidi : il no-sense fatto persone !
In Banka ? Nemmeno nella Banca della Valpusterla, non solo in quelle di Monte-Carlo !!!
Nadal vincendo a Barcellona o andando nei quarti a Madrid lo supera facilmente.
Quindi dopo Madrid al 95% Sinner tornerà al n.2 del mondo. E allora la Wada ? Come funziona, visto che non avrà più il peso dei tornei non giocati per sospensione ( che è uguale ad una squalifica a tutti gli effetti, con nome diverso ), ma sarà il n.2 ?
Chi sarà il n.1 ? Secondo te sempre Sinner, ovvio, secondo me che tifo Travaglia perchè chi tifa Travaglia di sicuro non si sbaglia, allora per me è Travaglia. Che senza infortuni vari sarebbe n.1 da 10 anni a questa parte.
Perchè ? Perchè lo dico io e perchè chi tifa Travaglia DI SICURO NON SI SBAGLIA.
Altro che Sinner o Alcaraz, il vero numero uno è Stefano Travaglia !
Tanto chissenefrega del ranking no ? Decidiamo tutto noi ..
Lorenzo, al di là degli errori che può aver commesso, ha avuto tutto meno che fortuna!
Premesso che guadagnare un posto da 9 a 5 non è così semplice come da 39 a 35 (ma forse è inutile spiegartelo), Lorenzo è stato superato in classifica da gente che nemmeno ha giocato (Fritz, Shelton) o che non ha compiuto chissà quali prestazioni (De Minaur). Nessuno di quelli che gli erano dietro ha fatto granché per passargli avanti. Semplicemente, il suo rientro è stato sfortunato sia per il momento (doveva difendere una finale) sia per l’avversario di primo turno che non era certo da tds n. 4… e tu dici pure che gli è andata alla grande! 🙁
Nonostante Napolitano non abbia concluso ancora il match, almeno dal live di google fermo sul 5-5 SOSPESA è già uscito il ranking di oggi. Non so come funzioni forse gli aggiorneranno il punteggio la settimana prossima . E’ a due game dalla vittoria del challenger da 125.000 dollari di Città del Messico in finale contro la 1 che è il Valore di un Papero ( Duckworth che da piccolo si allenava contro Skrudge McDuck, Rockerduck e paperi vari ).
SINNER di nuovo là…
…nella POSIZIONE che gli spetta (#1).
Ora la barra dritta verso Roma e Parigi.
Forza J A N N I K !!!!
E quanti doveva perderne ? 200 ? ” uscirà dai primi 100 “, no ? Penzo !
Sempre più complicato il meccanismo del conteggio del ranking : ecco spiegato secondo il regolamento del 2026, come mai Sinner ha perso 50 punti ATP aumentando il punteggio di 950 punti e non di 1000 :
( Aiutandomi con una discussione gestita con l’AI Mode di google )
………………………………….
Eccoci li : indovinato il punteggio di Jannik Sinner. E’ aumentato solo di 950 punti e non di 1000, perchè aveva fissi Washington e Amburgo ATP 500 non giocati nei quali ha subito 0 punti ATP che occupano due posti. Quindi ha guadagnato 1000 punti con la vittoria di Monte-Carlo e perso i 50 punti ATP usciti dal suo totale nel ranking, che passano da 18mo a 19mo punteggio ATP. Ma secondo quale regolamento presente nel rulebook dell’ATP 2026, Amburgo è considerato un torneo che doveva giocare Sinner e quindi con 0 punti conteggiati ? ( per tutta la giornata ieri sky sport in diretta, nel pre e nel post partita della finale di Monte-Carlo ha continuato ad indicare il punteggio sbagliato con 50 punti ATP in più )
Il “giallo” dei 50 punti mancanti nel ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria a Monte-Carlo 2026 è legato all’applicazione delle nuove norme del Rulebook ATP 2026 riguardanti i Commitment Players (i primi 30 giocatori del ranking a fine 2025).
Sky Sport
Sky Sport
+2
Il regolamento specifico che disciplina questa situazione è contenuto principalmente nei Capitoli 1 e 9 del Rulebook:
1. La Regola dei “0-pointer” per gli ATP 500
Secondo la Sezione 1.08 (Commitment) e la Sezione 9.03 (PIF ATP Rankings), i Commitment Players hanno l’obbligo di disputare quattro tornei ATP 500 durante l’anno solare.
Sportmediaset
Sportmediaset
+1
Obbligo di partecipazione: Se un giocatore non partecipa al numero minimo di tornei 500 previsti o si ritira dopo la scadenza (Late Withdrawal), riceve una penalità di 0 punti che viene conteggiata obbligatoriamente tra i suoi migliori 18 risultati, “bloccando” uno slot che non può essere sostituito da altri punteggi migliori (es. un ATP 250).
Il caso Amburgo e Washington: Il Rulebook 2026 suddivide gli impegni in “swing”. La Sezione 1.08.B specifica che i giocatori devono partecipare ad almeno un torneo per ogni blocco geografico/temporale. Il blocco che include Amburgo, Washington, Halle e Londra impone una scelta obbligatoria. Sinner, non avendo giocato Amburgo e Washington, ha subito l’inserimento di questi “zeri” fissi nel suo computo dei 18 tornei.
ATP Tour
ATP Tour
+4
2. Perché ha guadagnato solo 950 punti?
Il calcolo che ha portato al totale di 13.400 punti (anziché 13.450 attesi dai media) segue questa logica regolamentare:
Vittoria Monte-Carlo: +1.000 punti.
Scarto del 19° risultato: Con l’ingresso dei 1.000 punti, il precedente “miglior punteggio” più basso tra i tornei opzionali (il 18° conteggiato fino a quel momento, pari a 50 punti) è uscito dal computo ufficiale per far posto al nuovo Masters 1000.
Risultato netto:
punti netti.
ATP Tour
ATP Tour
+1
I media hanno spesso riportato un calcolo errato perché non hanno considerato che i due “0” di Amburgo e Washington sono punteggi fissi e inamovibili per i Commitment Players che saltano tali appuntamenti, impedendo a Sinner di conteggiare un ulteriore torneo da 50 punti che aveva precedentemente in classifica.
Sintesi delle norme applicate (Rulebook 2026)
Riferimento Norma Effetto su Sinner
Sez. 1.08.D Obbligo 4 tornei ATP 500 Deve coprire 4 slot con tornei 500 o subire penalità.
Sez. 9.03.B Calcolo su 18 tornei Il ranking considera solo i migliori 18 risultati (Slam e Master obbligatori inclusi).
Sez. 9.03.C Ranking Penalty (0-point) I tornei 500 saltati diventano “zeri” obbligatori nei 18 slot, forzando l’uscita di tornei con punti positivi.
Hai bisogno di chiarimenti su come Sinner potrà recuperare o sostituire questi “zero” nel corso della stagione 2026?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più
undefined
undefined
undefined
13 siti
Sinner, il giallo dei 50 punti mancanti: Jannik penalizzato dal …
11 apr 2026 — Sinner, il giallo dei 50 punti mancanti: Jannik penalizzato dal regolamento. E Alcaraz punge: “Guarda i miei video”
Virgilio Sport
Ranking Atp, si cambia dal 2026: 18 tornei conteggiati per la …
20 dic 2025 — L’Atp ha pubblicato il Rulebook della stagione 2026: la principale novità riguarda il ranking e il sistema di calcolo dei punti. V…
Sky Sport
i. atp circuit regulations – 2026 Rulebook_19Dec25_1344.indd
b) Participation Requirements. To be eligible for the full bonus amount set forth in this section, a player must compete in a tota…
ATP Tour
Mostra tutto
Semplicemente giocandoli senza saltarli come l’anno precedente. Ma se gioca meno di 14 tornei, sia che li giochi o non li giochi, in pratica non inciderebbero sul ranking. Invece mi piacerebbe sapere proprio in questo caso, quali sono gli slot temporali ed in base a cosa, e se Sinner era iscritto ad Amburgo ma non si è cancellato in tempo e quando è fissato il late withdrawal
Il “paradosso” dei tornei non giocati che contano come zero nel ranking di Jannik Sinner risiede nella struttura degli obblighi per i Commitment Players (Top 30) introdotti o rifiniti nel Rulebook ATP 2026.
1. Gli Slot Temporali (Swing Commitment)
Secondo la Sezione 1.08.B del Rulebook 2026, l’obbligo di giocare 4 tornei ATP 500 non è generico, ma vincolato a tre blocchi temporali/geografici definiti “Swings”. Sinner deve coprire questi slot per evitare penalità:
ATP Tour
ATP Tour
+1
Swing 1 (Inizio stagione/Terra): Rotterdam, Rio, Doha, Dallas, Dubai, Acapulco, Barcellona, Monaco.
Swing 2 (Erba/Estate): Amburgo, Londra (Queen’s), Halle, Washington.
Swing 3 (Indoor/Fine stagione): Pechino, Tokyo, Vienna, Basilea.
ATP Tour
ATP Tour
L’obbligo prevede la partecipazione ad almeno un torneo per ciascuno dei tre swing, più un quarto a scelta (di cui uno deve essere post-US Open). Non avendo giocato alcun torneo nello Swing 2 (Amburgo o Washington), a Sinner viene assegnato uno “0-pointer” fisso che occupa uno dei 18 slot del ranking.
ATP Tour
ATP Tour
+3
2. Iscrizione e Late Withdrawal
Per quanto riguarda la tua domanda sull’iscrizione ad Amburgo:
Iscrizione Automatica: I Commitment Players sono automaticamente iscritti nel tabellone principale di tutti i tornei ATP 500 in cui hanno presentato regolarmente l’iscrizione. Se un giocatore è in lista e non si cancella entro i termini, scatta la penalità.
Termine per la cancellazione (Withdrawal Deadline): Il termine ultimo per cancellarsi senza incorrere in sanzioni pecuniarie o “Late Withdrawal” è il venerdì precedente l’inizio della settimana del torneo, alle ore 10:00 AM Eastern Time (USA) (le 16:00 in Italia).
Late Withdrawal: Qualsiasi cancellazione dopo tale orario è considerata “Late Withdrawal”. Nel caso degli ATP 500, un Late Withdrawal genera sempre un 0-pointer inamovibile nel ranking, a meno di eccezioni mediche verificate in loco o attività promozionali compensative richieste dall’ATP.
ATP Tour
ATP Tour
+4
3. La soglia dei 14 tornei
Sebbene tu noti che giocando meno di 14 tornei gli “zeri” potrebbero non incidere, il regolamento specifica che per i Top 30 i 4 Slam e gli 8 Masters 1000 obbligatori (più i 4 ATP 500 richiesti) devono far parte del calcolo dei 18 migliori risultati. Se non vengono giocati, lo slot viene riempito con uno “0” anziché restare vuoto o essere sostituito da un ATP 250, “spingendo” fuori il punteggio più basso (i famosi 50 punti di Sinner).
ATP Tour
ATP Tour
+3
Vuoi approfondire come Sinner può sostituire questo “zero” giocando un torneo 500 extra entro la fine dell’anno?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più
undefined
undefined
undefined
10 siti
2026 Rulebook_31Mar26_1405.indd – ATP Tour
1 apr 2026 — * bb) ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 & 250 events. Withdrawals occurring after the 10 AM, Eastern Time, USA, Friday. … * AT…
ATP Tour
2026 Rulebook_19Dec25_1344.indd – ATP Tour
tournament. b) On-Site Medical Examination. … ii) The player was on-site at the event when the withdrawal occurred and is determ…
ATP Tour
2026 Rulebook_25Jan26_1456.indd – ATP Tour
The deadline for a team to withdraw from the ad- vanced entry list closes at 10 AM, Eastern Time, USA, on the Friday prior to the …
ATP Tour
Mostra tutto
Si
Secondo il Rulebook ATP 2026, Jannik Sinner ha la possibilità di “cancellare” lo zero in classifica, ma a condizioni molto specifiche legate alla categoria dei tornei e alla tempistica.
1. Sostituzione dello “0-pointer” (Replacement Event)
La norma fondamentale è la Sezione 1.08.F (Replacement Event) del Rulebook 2026:
ATP Tour
ATP Tour
Torneo Sostitutivo: Un Commitment Player che ha ricevuto una penalità di 0 punti per un ritiro (o mancata partecipazione) a un ATP 500 può sostituire tale “zero” giocando un ulteriore torneo ATP 500 nello stesso anno solare.
Condizione Temporale: Il torneo sostitutivo deve svolgersi dopo il ritiro che ha generato la penalità. Poiché Sinner ha saltato Amburgo e Washington (Swing 2), dovrà giocare dei 500 negli swing successivi (ad esempio Pechino, Tokyo, Vienna o Basilea) per rimpiazzare quegli zeri.
Limite: È consentita la sostituzione di un solo (1) “zero” da ATP 500 per anno solare tramite questo meccanismo.
ATP Tour
ATP Tour
2. Il ruolo di Monte-Carlo nel 2026
Una novità cruciale del 2026 (Sezione 9.03.C) è che il torneo di Monte-Carlo può essere utilizzato per assolvere uno dei 4 obblighi di partecipazione agli ATP 500.
Sky Sport
Sky Sport
+2
Avendo vinto Monte-Carlo, Sinner ha tecnicamente già coperto uno dei quattro slot obbligatori dei 500 con un punteggio di 1.000 punti.
Tuttavia, i restanti slot devono comunque essere coperti da tornei 500 effettivi o rimarranno zeri. Se Sinner giocherà altri tre tornei 500 (di cui uno obbligatoriamente dopo lo US Open), potrà “spingere” fuori gli zeri attuali, ma solo se non ha già raggiunto il limite di 18 tornei conteggiati.
Sky Sport
Sky Sport
+2
3. Late Withdrawal e Iscrizione
Iscrizione ad Amburgo: Essendo un Commitment Player, Sinner è soggetto all’iscrizione automatica nei 500 se non comunica il ritiro entro l’Entry Deadline (solitamente 6 settimane prima).
Late Withdrawal: Se si è ritirato dopo le 10:00 AM (ET) del venerdì precedente l’inizio del torneo, la penalità di 0 punti scatta automaticamente e non è appellabile, salvo rarissime eccezioni mediche certificate ATP.
ATP Tour
ATP Tour
+3
In sintesi, per ripulire il ranking dai 50 punti “persi” (o meglio, per rimuovere lo zero che ha causato lo scarto del 18° miglior risultato), Sinner dovrà programmare con attenzione i tornei 500 della seconda metà della stagione, assicurandosi di giocarne un numero sufficiente a coprire i “buchi” regolamentari.
Musetti ha perso quattro posti? Gli è andata alla grande! enzo
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!
Arnaldi rischia di dover fare le quali del Roland-Garros, ma c’è poco da fare. Mancano ancora 2 settimane per le entry list delle quali, speriamo che Cadenasso e Napolitano riescano a superare il taglio. Agamenone ha una possibilità ma deve fare finale a Oeiras questa settimana (purtroppo Brancaccio è già uscito in Q1), non li vedo iscritti ad altri tornei per la prossima.