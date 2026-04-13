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Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner si riprende il trono mondiale. Lorenzo Musetti perde quattro posti

13/04/2026 09:29 33 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Jannik Sinner è tornato questa settimana al numero 1 del mondo, confermandosi ancora una volta al vertice del tennis internazionale. Il sorpasso è diventato ufficiale dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte Carlo, dove l’azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3, conquistando il suo primo grande titolo sulla terra battuta.
Per Sinner si tratta di un ritorno pesante, perché certifica la sua straordinaria continuità ad altissimo livello anche su una superficie che in passato sembrava meno naturale per il suo tennis. Con questo successo, l’altoatesino ha iniziato la sua 67ª settimana complessiva da numero 1 ATP, aggiungendo un’altra pagina importante alla sua carriera già ricchissima nonostante la giovane età.

La vittoria di Monte Carlo ha anche mandato un messaggio chiarissimo al circuito: Sinner non è più soltanto il riferimento sul cemento, ma ormai un protagonista assoluto ovunque. Dopo i successi nei grandi appuntamenti di inizio stagione, il ritorno in vetta al ranking conferma che il 2026 dell’azzurro sta assumendo i contorni di un’annata speciale.
Per il tennis italiano è un’altra settimana storica. Jannik si riprende il trono mondiale con la forza dei risultati, della continuità e della crescita tecnica, rilanciando le sue ambizioni in vista dei prossimi tornei sulla terra rossa. E ora, da numero 1 ritrovato, si presenta come l’uomo da battere.

Classifica Atp Entry System Singolo (13-04-2026)

1
Best: 1
1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13350
Punti
20
Tornei
9
Best: 5
-4
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3625
Punti
22
Tornei
16
Best: 13
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2320
Punti
28
Tornei
21
Best: 18
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1920
Punti
34
Tornei
66
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
23
Tornei
78
Best: 63
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
734
Punti
27
Tornei
91
Best: 6
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
105
Best: 29
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
621
Punti
23
Tornei
113
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
131
Best: 125
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
136
Best: 60
5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
454
Punti
32
Tornei
140
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
147
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
167
Best: 151
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
186
Best: 16
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
322
Punti
26
Tornei
192
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
303
Punti
14
Tornei
204
Best: 183
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
207
Best: 127
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
36
Tornei
232
Best: 227
-4
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
27
Tornei
240
Best: 121
62
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
232
Punti
19
Tornei
252
Best: 252
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
219
Punti
29
Tornei
277
Best: 108
5
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
192
Punti
25
Tornei
285
Best: 281
-4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
30
Tornei
319
Best: 298
-4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
327
Best: 322
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
33
Tornei
338
Best: 338
22
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
149
Punti
23
Tornei
353
Best: 288
4
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
364
Best: 341
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
370
Best: 370
6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
24
Tornei
382
Best: 374
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
128
Punti
24
Tornei
397
Best: 391
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
423
Best: 357
-9
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
110
Punti
15
Tornei
440
Best: 183
-20
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
103
Punti
25
Tornei
447
Best: 357
4
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
100
Punti
26
Tornei
468
Best: 368
3
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
470
Best: 415
-7
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
94
Punti
29
Tornei
475
Best: 472
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
28
Tornei
484
Best: 387
-25
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
89
Punti
24
Tornei
488
Best: 315
-36
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
18
Tornei
494
Best: 453
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 496
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
506
Best: 470
7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
521
Best: 521
138
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
78
Punti
23
Tornei
533
Best: 372
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
557
Best: 508
-34
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
69
Punti
12
Tornei
575
Best: 572
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
23
Tornei
576
Best: 573
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
597
Best: 509
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
605
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
607
Best: 443
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
61
Punti
26
Tornei
616
Best: 128
-3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
619
Best: 285
-2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
18
Tornei
636
Best: 540
14
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
56
Punti
29
Tornei
639
Best: 617
3
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
55
Punti
17
Tornei
681
Best: 605
-15
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
50
Punti
31
Tornei
682
Best: 682
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
688
Best: 439
7
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
17
Tornei
697
Best: 697
2
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
710
Best: 523
--
0
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
44
Punti
14
Tornei
716
Best: 402
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
785
Best: 785
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
24
Tornei
786
Best: 575
-1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
804
Best: 403
-7
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
34
Punti
20
Tornei
809
Best: 733
1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
835
Best: 832
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
28
Tornei
845
Best: 738
2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
847
Best: 709
3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
24
Tornei
868
Best: 666
13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
874
Best: 874
--
0
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
885
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
893
Best: 599
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
925
Best: 925
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
930
Best: 929
13
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
931
Best: 912
37
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
22
Tornei
942
Best: 784
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
972
Best: 967
-3
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
23
Tornei
975
Best: 951
-4
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
19
Punti
28
Tornei
997
Best: 902
2
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
10
Tornei
1025
Best: 1025
3
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
19
Tornei
1028
Best: 827
3
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
16
Punti
21
Tornei
1066
Best: 1066
34
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
13
Punti
14
Tornei
1077
Best: 1048
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1096
Best: 377
--
0
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
12
Tornei
1097
Best: 1097
1
Michele Mecarelli
ITA, 0
12
Punti
13
Tornei
1115
Best: 1115
8
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
11
Punti
11
Tornei
1119
Best: 1069
7
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
12
Tornei
1133
Best: 1133
6
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
20
Tornei
1134
Best: 906
6
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
22
Tornei
1138
Best: 910
6
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1154
Best: 1154
5
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1155
Best: 942
39
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
13
Tornei
1168
Best: 812
2
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1171
Best: 62
2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1174
Best: 1174
2
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1188
Best: 1154
2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1207
Best: 1207
-2
Nicolo Toffanin
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1230
Best: 1230
1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1234
Best: 1234
-5
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1240
Best: 1240
-2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1244
Best: 1231
-4
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
16
Tornei
1271
Best: 1271
-8
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1275
Best: 1275
-13
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1276
Best: 873
-8
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
10
Tornei
1303
Best: 1303
-4
Filippo Mazzola
ITA, 0
7
Punti
17
Tornei
1306
Best: 1306
--
0
Samuele Seghetti
ITA, 0
7
Punti
19
Tornei
1342
Best: 1342
-65
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
11
Tornei
1345
Best: 1345
3
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1350
Best: 1350
4
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1371
Best: 1371
4
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1405
Best: 938
98
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
8
Tornei
1409
Best: 1409
8
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1413
Best: 1413
7
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1425
Best: 1425
8
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1427
Best: 1427
9
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1429
Best: 1231
11
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
13
Tornei
1437
Best: 1405
8
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1447
Best: 1441
6
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
4
Punti
2
Tornei
1470
Best: 1470
7
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1475
Best: 811
4
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1497
Best: 1156
6
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1506
Best: 1506
7
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1517
Best: 739
-90
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
4
Punti
10
Tornei
1519
Best: 1519
5
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1523
Best: 1170
5
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
11
Tornei
1545
Best: 800
7
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1569
Best: 1569
-183
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1569
Best: 1569
7
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1591
Best: 1040
4
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1598
Best: 1499
176
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
6
Tornei
1604
Best: 756
18
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
6
Tornei
1616
Best: 1616
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1618
Best: 1618
-2
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1637
Best: 1637
-2
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1650
Best: 1650
2
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1663
Best: 1037
-129
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
3
Punti
12
Tornei
1716
Best: 1716
--
0
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1727
Best: 1727
-1
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1751
Best: 1751
-2
Lorenzo Berto
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1755
Best: 1755
-2
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1755
Best: 1755
-2
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1778
Best: 1778
-1
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1801
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Simone Agostini
ITA, 0
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1801
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Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
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1801
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Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
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Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
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1845
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Alessandro Spadola
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ITA, 10-08-2003
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ITA, 0
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ITA, 0
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Peter Parker 13-04-2026 12:25

Scritto da magilla

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario

Scritto da Silvy__89
Che bello iniziare il lunedì mattina vedendo Jannik tornato al suo meritato posto!

Meritato con 1 solo torneo del Grande Slam vinto su 4, contro i 3 di Alcaraz, cioè il triplo ? C’è da discutere o forse non se ne discute nemmeno.
Comunque il rnaking dice che il n.1 è Sinner, quindi in questo momento è il n.1 al mondo, anche se durerà poco, di questo dovrete farvene una ragione. Comunque anche essere al n.2 non mi sembra cosa da poco.
Ma poi mi piacete : prima il n.1 al mondo non conta ma conta solo vincere i grandi tornei ( e ripeto : Alcaraz il triplo dei Grande Slam di Sinner negli ultimi 4 giocati ) poi adesso invece che bello vedere Sinner al n.1 il posto che merita.
Siete indecifrabili ! Oppure si : SSS Sinner Santo Subito !
Detto questo : il ranking misura i risultati ottenuti dai tennisti e non il loro valore. Certe volte il n.1 coincide con il più forte in assoluto, certe volte no.

scusa ma la cosa piu’ indecifrabile è leggere degli italiani che non apprezzano questi risultati: posso capire l’apprezzamento,la stima,il rispetto per un giocatore straniero….ma il tifo contro un italiano no!

Sentivo un personaggio famoso ( non ricordo chi era ) dire che quando un italiano ottiene il successo per
abnegazione, passione e talento questo non fa scattare ammirazione,orgoglio e riconoscenza verso quella persona bensì crea invidia e gelosia.Questa è qualcosa di incomprensibile e inaccettabile.

 33
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Alex77 13-04-2026 12:11

Scritto da tinapica

Scritto da Alex77
Redazione, per favore di nuovo, intervenite per il “disadattato” che cambia nick ogni secondo pur di scrivere compulsivamente? “Inquina” ogni thread, che balle oh

Non condivido questo appello censorio: finché non si offende (e qui non è ancora tale caso) deve essere lasciata libertà di espressione. Come credo la Redazionale già sappia e fa.
D’altronde i commenti di tale personaggio sono talmente sconclusionati che si squalificano da sé, proprio perché abbiamo la possibilità di leggerli.

Vero, il problema è che lui offende anche, non limitandosi solo alle provocazioni e agli sproloqui continui

 32
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+1: Marco M.
Murakami 13-04-2026 12:08

Scritto da Just is Back

Scritto da a Barcellona e Monaco si parte così !
Sempre più complicato il meccanismo del conteggio del ranking : ecco spiegato secondo il regolamento del 2026, come mai Sinner ha perso 50 punti ATP aumentando il punteggio di 950 punti e non di 1000 :
( Aiutandomi con una discussione gestita con l’AI Mode di google )
………………………………….
Eccoci li : indovinato il punteggio di Jannik Sinner. E’ aumentato solo di 950 punti e non di 1000, perchè aveva fissi Washington e Amburgo ATP 500 non giocati nei quali ha subito 0 punti ATP che occupano due posti. Quindi ha guadagnato 1000 punti con la vittoria di Monte-Carlo e perso i 50 punti ATP usciti dal suo totale nel ranking, che passano da 18mo a 19mo punteggio ATP. Ma secondo quale regolamento presente nel rulebook dell’ATP 2026, Amburgo è considerato un torneo che doveva giocare Sinner e quindi con 0 punti conteggiati ? ( per tutta la giornata ieri sky sport in diretta, nel pre e nel post partita della finale di Monte-Carlo ha continuato ad indicare il punteggio sbagliato con 50 punti ATP in più )
Il “giallo” dei 50 punti mancanti nel ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria a Monte-Carlo 2026 è legato all’applicazione delle nuove norme del Rulebook ATP 2026 riguardanti i Commitment Players (i primi 30 giocatori del ranking a fine 2025).
Sky Sport
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+2
Il regolamento specifico che disciplina questa situazione è contenuto principalmente nei Capitoli 1 e 9 del Rulebook:
1. La Regola dei “0-pointer” per gli ATP 500
Secondo la Sezione 1.08 (Commitment) e la Sezione 9.03 (PIF ATP Rankings), i Commitment Players hanno l’obbligo di disputare quattro tornei ATP 500 durante l’anno solare.
Sportmediaset
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+1
Obbligo di partecipazione: Se un giocatore non partecipa al numero minimo di tornei 500 previsti o si ritira dopo la scadenza (Late Withdrawal), riceve una penalità di 0 punti che viene conteggiata obbligatoriamente tra i suoi migliori 18 risultati, “bloccando” uno slot che non può essere sostituito da altri punteggi migliori (es. un ATP 250).
Il caso Amburgo e Washington: Il Rulebook 2026 suddivide gli impegni in “swing”. La Sezione 1.08.B specifica che i giocatori devono partecipare ad almeno un torneo per ogni blocco geografico/temporale. Il blocco che include Amburgo, Washington, Halle e Londra impone una scelta obbligatoria. Sinner, non avendo giocato Amburgo e Washington, ha subito l’inserimento di questi “zeri” fissi nel suo computo dei 18 tornei.
ATP Tour
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+4
2. Perché ha guadagnato solo 950 punti?
Il calcolo che ha portato al totale di 13.400 punti (anziché 13.450 attesi dai media) segue questa logica regolamentare:
Vittoria Monte-Carlo: +1.000 punti.
Scarto del 19° risultato: Con l’ingresso dei 1.000 punti, il precedente “miglior punteggio” più basso tra i tornei opzionali (il 18° conteggiato fino a quel momento, pari a 50 punti) è uscito dal computo ufficiale per far posto al nuovo Masters 1000.
Risultato netto:
punti netti.
ATP Tour
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+1
I media hanno spesso riportato un calcolo errato perché non hanno considerato che i due “0” di Amburgo e Washington sono punteggi fissi e inamovibili per i Commitment Players che saltano tali appuntamenti, impedendo a Sinner di conteggiare un ulteriore torneo da 50 punti che aveva precedentemente in classifica.
Sintesi delle norme applicate (Rulebook 2026)
Riferimento Norma Effetto su Sinner
Sez. 1.08.D Obbligo 4 tornei ATP 500 Deve coprire 4 slot con tornei 500 o subire penalità.
Sez. 9.03.B Calcolo su 18 tornei Il ranking considera solo i migliori 18 risultati (Slam e Master obbligatori inclusi).
Sez. 9.03.C Ranking Penalty (0-point) I tornei 500 saltati diventano “zeri” obbligatori nei 18 slot, forzando l’uscita di tornei con punti positivi.
Hai bisogno di chiarimenti su come Sinner potrà recuperare o sostituire questi “zero” nel corso della stagione 2026?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più
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20 dic 2025 — L’Atp ha pubblicato il Rulebook della stagione 2026: la principale novità riguarda il ranking e il sistema di calcolo dei punti. V…
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i. atp circuit regulations – 2026 Rulebook_19Dec25_1344.indd
b) Participation Requirements. To be eligible for the full bonus amount set forth in this section, a player must compete in a tota…
ATP Tour
Mostra tutto
Semplicemente giocandoli senza saltarli come l’anno precedente. Ma se gioca meno di 14 tornei, sia che li giochi o non li giochi, in pratica non inciderebbero sul ranking. Invece mi piacerebbe sapere proprio in questo caso, quali sono gli slot temporali ed in base a cosa, e se Sinner era iscritto ad Amburgo ma non si è cancellato in tempo e quando è fissato il late withdrawal
Il “paradosso” dei tornei non giocati che contano come zero nel ranking di Jannik Sinner risiede nella struttura degli obblighi per i Commitment Players (Top 30) introdotti o rifiniti nel Rulebook ATP 2026.
1. Gli Slot Temporali (Swing Commitment)
Secondo la Sezione 1.08.B del Rulebook 2026, l’obbligo di giocare 4 tornei ATP 500 non è generico, ma vincolato a tre blocchi temporali/geografici definiti “Swings”. Sinner deve coprire questi slot per evitare penalità:
ATP Tour
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+1
Swing 1 (Inizio stagione/Terra): Rotterdam, Rio, Doha, Dallas, Dubai, Acapulco, Barcellona, Monaco.
Swing 2 (Erba/Estate): Amburgo, Londra (Queen’s), Halle, Washington.
Swing 3 (Indoor/Fine stagione): Pechino, Tokyo, Vienna, Basilea.
ATP Tour
ATP Tour
L’obbligo prevede la partecipazione ad almeno un torneo per ciascuno dei tre swing, più un quarto a scelta (di cui uno deve essere post-US Open). Non avendo giocato alcun torneo nello Swing 2 (Amburgo o Washington), a Sinner viene assegnato uno “0-pointer” fisso che occupa uno dei 18 slot del ranking.
ATP Tour
ATP Tour
+3
2. Iscrizione e Late Withdrawal
Per quanto riguarda la tua domanda sull’iscrizione ad Amburgo:
Iscrizione Automatica: I Commitment Players sono automaticamente iscritti nel tabellone principale di tutti i tornei ATP 500 in cui hanno presentato regolarmente l’iscrizione. Se un giocatore è in lista e non si cancella entro i termini, scatta la penalità.
Termine per la cancellazione (Withdrawal Deadline): Il termine ultimo per cancellarsi senza incorrere in sanzioni pecuniarie o “Late Withdrawal” è il venerdì precedente l’inizio della settimana del torneo, alle ore 10:00 AM Eastern Time (USA) (le 16:00 in Italia).
Late Withdrawal: Qualsiasi cancellazione dopo tale orario è considerata “Late Withdrawal”. Nel caso degli ATP 500, un Late Withdrawal genera sempre un 0-pointer inamovibile nel ranking, a meno di eccezioni mediche verificate in loco o attività promozionali compensative richieste dall’ATP.
ATP Tour
ATP Tour
+4
3. La soglia dei 14 tornei
Sebbene tu noti che giocando meno di 14 tornei gli “zeri” potrebbero non incidere, il regolamento specifica che per i Top 30 i 4 Slam e gli 8 Masters 1000 obbligatori (più i 4 ATP 500 richiesti) devono far parte del calcolo dei 18 migliori risultati. Se non vengono giocati, lo slot viene riempito con uno “0” anziché restare vuoto o essere sostituito da un ATP 250, “spingendo” fuori il punteggio più basso (i famosi 50 punti di Sinner).
ATP Tour
ATP Tour
+3
Vuoi approfondire come Sinner può sostituire questo “zero” giocando un torneo 500 extra entro la fine dell’anno?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più
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10 siti
2026 Rulebook_31Mar26_1405.indd – ATP Tour
1 apr 2026 — * bb) ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 & 250 events. Withdrawals occurring after the 10 AM, Eastern Time, USA, Friday. … * AT…
ATP Tour
2026 Rulebook_19Dec25_1344.indd – ATP Tour
tournament. b) On-Site Medical Examination. … ii) The player was on-site at the event when the withdrawal occurred and is determ…
ATP Tour
2026 Rulebook_25Jan26_1456.indd – ATP Tour
The deadline for a team to withdraw from the ad- vanced entry list closes at 10 AM, Eastern Time, USA, on the Friday prior to the …
ATP Tour
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Si
Secondo il Rulebook ATP 2026, Jannik Sinner ha la possibilità di “cancellare” lo zero in classifica, ma a condizioni molto specifiche legate alla categoria dei tornei e alla tempistica.
1. Sostituzione dello “0-pointer” (Replacement Event)
La norma fondamentale è la Sezione 1.08.F (Replacement Event) del Rulebook 2026:
ATP Tour
ATP Tour
Torneo Sostitutivo: Un Commitment Player che ha ricevuto una penalità di 0 punti per un ritiro (o mancata partecipazione) a un ATP 500 può sostituire tale “zero” giocando un ulteriore torneo ATP 500 nello stesso anno solare.
Condizione Temporale: Il torneo sostitutivo deve svolgersi dopo il ritiro che ha generato la penalità. Poiché Sinner ha saltato Amburgo e Washington (Swing 2), dovrà giocare dei 500 negli swing successivi (ad esempio Pechino, Tokyo, Vienna o Basilea) per rimpiazzare quegli zeri.
Limite: È consentita la sostituzione di un solo (1) “zero” da ATP 500 per anno solare tramite questo meccanismo.
ATP Tour
ATP Tour
2. Il ruolo di Monte-Carlo nel 2026
Una novità cruciale del 2026 (Sezione 9.03.C) è che il torneo di Monte-Carlo può essere utilizzato per assolvere uno dei 4 obblighi di partecipazione agli ATP 500.
Sky Sport
Sky Sport
+2
Avendo vinto Monte-Carlo, Sinner ha tecnicamente già coperto uno dei quattro slot obbligatori dei 500 con un punteggio di 1.000 punti.
Tuttavia, i restanti slot devono comunque essere coperti da tornei 500 effettivi o rimarranno zeri. Se Sinner giocherà altri tre tornei 500 (di cui uno obbligatoriamente dopo lo US Open), potrà “spingere” fuori gli zeri attuali, ma solo se non ha già raggiunto il limite di 18 tornei conteggiati.
Sky Sport
Sky Sport
+2
3. Late Withdrawal e Iscrizione
Iscrizione ad Amburgo: Essendo un Commitment Player, Sinner è soggetto all’iscrizione automatica nei 500 se non comunica il ritiro entro l’Entry Deadline (solitamente 6 settimane prima).
Late Withdrawal: Se si è ritirato dopo le 10:00 AM (ET) del venerdì precedente l’inizio del torneo, la penalità di 0 punti scatta automaticamente e non è appellabile, salvo rarissime eccezioni mediche certificate ATP.
ATP Tour
ATP Tour
+3
In sintesi, per ripulire il ranking dai 50 punti “persi” (o meglio, per rimuovere lo zero che ha causato lo scarto del 18° miglior risultato), Sinner dovrà programmare con attenzione i tornei 500 della seconda metà della stagione, assicurandosi di giocarne un numero sufficiente a coprire i “buchi” regolamentari.

Sbandy Hai rotto ercaxxo, Eddaje su, mollaci

Ahahaha! Certo che ne deve avere di tempo da perdere, questo fenomeno

 31
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+1: Marco M.
Golden Shark 13-04-2026 11:58

Il grande Franco Battiato starà cantando :

” Da monte(CARLO) (RI)sventola il Tricolore !
..Da monte(CARLO) (RI)sventola il Tricolore !! “

 30
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Just is Back 13-04-2026 11:55

Scritto da a Barcellona e Monaco si parte così !
Sempre più complicato il meccanismo del conteggio del ranking : ecco spiegato secondo il regolamento del 2026, come mai Sinner ha perso 50 punti ATP aumentando il punteggio di 950 punti e non di 1000 :
( Aiutandomi con una discussione gestita con l’AI Mode di google )
………………………………….
Eccoci li : indovinato il punteggio di Jannik Sinner. E’ aumentato solo di 950 punti e non di 1000, perchè aveva fissi Washington e Amburgo ATP 500 non giocati nei quali ha subito 0 punti ATP che occupano due posti. Quindi ha guadagnato 1000 punti con la vittoria di Monte-Carlo e perso i 50 punti ATP usciti dal suo totale nel ranking, che passano da 18mo a 19mo punteggio ATP. Ma secondo quale regolamento presente nel rulebook dell’ATP 2026, Amburgo è considerato un torneo che doveva giocare Sinner e quindi con 0 punti conteggiati ? ( per tutta la giornata ieri sky sport in diretta, nel pre e nel post partita della finale di Monte-Carlo ha continuato ad indicare il punteggio sbagliato con 50 punti ATP in più )
Il “giallo” dei 50 punti mancanti nel ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria a Monte-Carlo 2026 è legato all’applicazione delle nuove norme del Rulebook ATP 2026 riguardanti i Commitment Players (i primi 30 giocatori del ranking a fine 2025).
Sky Sport
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Il regolamento specifico che disciplina questa situazione è contenuto principalmente nei Capitoli 1 e 9 del Rulebook:
1. La Regola dei “0-pointer” per gli ATP 500
Secondo la Sezione 1.08 (Commitment) e la Sezione 9.03 (PIF ATP Rankings), i Commitment Players hanno l’obbligo di disputare quattro tornei ATP 500 durante l’anno solare.
Sportmediaset
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+1
Obbligo di partecipazione: Se un giocatore non partecipa al numero minimo di tornei 500 previsti o si ritira dopo la scadenza (Late Withdrawal), riceve una penalità di 0 punti che viene conteggiata obbligatoriamente tra i suoi migliori 18 risultati, “bloccando” uno slot che non può essere sostituito da altri punteggi migliori (es. un ATP 250).
Il caso Amburgo e Washington: Il Rulebook 2026 suddivide gli impegni in “swing”. La Sezione 1.08.B specifica che i giocatori devono partecipare ad almeno un torneo per ogni blocco geografico/temporale. Il blocco che include Amburgo, Washington, Halle e Londra impone una scelta obbligatoria. Sinner, non avendo giocato Amburgo e Washington, ha subito l’inserimento di questi “zeri” fissi nel suo computo dei 18 tornei.
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2. Perché ha guadagnato solo 950 punti?
Il calcolo che ha portato al totale di 13.400 punti (anziché 13.450 attesi dai media) segue questa logica regolamentare:
Vittoria Monte-Carlo: +1.000 punti.
Scarto del 19° risultato: Con l’ingresso dei 1.000 punti, il precedente “miglior punteggio” più basso tra i tornei opzionali (il 18° conteggiato fino a quel momento, pari a 50 punti) è uscito dal computo ufficiale per far posto al nuovo Masters 1000.
Risultato netto:
punti netti.
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I media hanno spesso riportato un calcolo errato perché non hanno considerato che i due “0” di Amburgo e Washington sono punteggi fissi e inamovibili per i Commitment Players che saltano tali appuntamenti, impedendo a Sinner di conteggiare un ulteriore torneo da 50 punti che aveva precedentemente in classifica.
Sintesi delle norme applicate (Rulebook 2026)
Riferimento Norma Effetto su Sinner
Sez. 1.08.D Obbligo 4 tornei ATP 500 Deve coprire 4 slot con tornei 500 o subire penalità.
Sez. 9.03.B Calcolo su 18 tornei Il ranking considera solo i migliori 18 risultati (Slam e Master obbligatori inclusi).
Sez. 9.03.C Ranking Penalty (0-point) I tornei 500 saltati diventano “zeri” obbligatori nei 18 slot, forzando l’uscita di tornei con punti positivi.
Hai bisogno di chiarimenti su come Sinner potrà recuperare o sostituire questi “zero” nel corso della stagione 2026?
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Semplicemente giocandoli senza saltarli come l’anno precedente. Ma se gioca meno di 14 tornei, sia che li giochi o non li giochi, in pratica non inciderebbero sul ranking. Invece mi piacerebbe sapere proprio in questo caso, quali sono gli slot temporali ed in base a cosa, e se Sinner era iscritto ad Amburgo ma non si è cancellato in tempo e quando è fissato il late withdrawal
Il “paradosso” dei tornei non giocati che contano come zero nel ranking di Jannik Sinner risiede nella struttura degli obblighi per i Commitment Players (Top 30) introdotti o rifiniti nel Rulebook ATP 2026.
1. Gli Slot Temporali (Swing Commitment)
Secondo la Sezione 1.08.B del Rulebook 2026, l’obbligo di giocare 4 tornei ATP 500 non è generico, ma vincolato a tre blocchi temporali/geografici definiti “Swings”. Sinner deve coprire questi slot per evitare penalità:
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Swing 1 (Inizio stagione/Terra): Rotterdam, Rio, Doha, Dallas, Dubai, Acapulco, Barcellona, Monaco.
Swing 2 (Erba/Estate): Amburgo, Londra (Queen’s), Halle, Washington.
Swing 3 (Indoor/Fine stagione): Pechino, Tokyo, Vienna, Basilea.
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L’obbligo prevede la partecipazione ad almeno un torneo per ciascuno dei tre swing, più un quarto a scelta (di cui uno deve essere post-US Open). Non avendo giocato alcun torneo nello Swing 2 (Amburgo o Washington), a Sinner viene assegnato uno “0-pointer” fisso che occupa uno dei 18 slot del ranking.
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2. Iscrizione e Late Withdrawal
Per quanto riguarda la tua domanda sull’iscrizione ad Amburgo:
Iscrizione Automatica: I Commitment Players sono automaticamente iscritti nel tabellone principale di tutti i tornei ATP 500 in cui hanno presentato regolarmente l’iscrizione. Se un giocatore è in lista e non si cancella entro i termini, scatta la penalità.
Termine per la cancellazione (Withdrawal Deadline): Il termine ultimo per cancellarsi senza incorrere in sanzioni pecuniarie o “Late Withdrawal” è il venerdì precedente l’inizio della settimana del torneo, alle ore 10:00 AM Eastern Time (USA) (le 16:00 in Italia).
Late Withdrawal: Qualsiasi cancellazione dopo tale orario è considerata “Late Withdrawal”. Nel caso degli ATP 500, un Late Withdrawal genera sempre un 0-pointer inamovibile nel ranking, a meno di eccezioni mediche verificate in loco o attività promozionali compensative richieste dall’ATP.
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3. La soglia dei 14 tornei
Sebbene tu noti che giocando meno di 14 tornei gli “zeri” potrebbero non incidere, il regolamento specifica che per i Top 30 i 4 Slam e gli 8 Masters 1000 obbligatori (più i 4 ATP 500 richiesti) devono far parte del calcolo dei 18 migliori risultati. Se non vengono giocati, lo slot viene riempito con uno “0” anziché restare vuoto o essere sostituito da un ATP 250, “spingendo” fuori il punteggio più basso (i famosi 50 punti di Sinner).
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Vuoi approfondire come Sinner può sostituire questo “zero” giocando un torneo 500 extra entro la fine dell’anno?
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2026 Rulebook_31Mar26_1405.indd – ATP Tour
1 apr 2026 — * bb) ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 & 250 events. Withdrawals occurring after the 10 AM, Eastern Time, USA, Friday. … * AT…
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The deadline for a team to withdraw from the ad- vanced entry list closes at 10 AM, Eastern Time, USA, on the Friday prior to the …
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Si
Secondo il Rulebook ATP 2026, Jannik Sinner ha la possibilità di “cancellare” lo zero in classifica, ma a condizioni molto specifiche legate alla categoria dei tornei e alla tempistica.
1. Sostituzione dello “0-pointer” (Replacement Event)
La norma fondamentale è la Sezione 1.08.F (Replacement Event) del Rulebook 2026:
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ATP Tour
Torneo Sostitutivo: Un Commitment Player che ha ricevuto una penalità di 0 punti per un ritiro (o mancata partecipazione) a un ATP 500 può sostituire tale “zero” giocando un ulteriore torneo ATP 500 nello stesso anno solare.
Condizione Temporale: Il torneo sostitutivo deve svolgersi dopo il ritiro che ha generato la penalità. Poiché Sinner ha saltato Amburgo e Washington (Swing 2), dovrà giocare dei 500 negli swing successivi (ad esempio Pechino, Tokyo, Vienna o Basilea) per rimpiazzare quegli zeri.
Limite: È consentita la sostituzione di un solo (1) “zero” da ATP 500 per anno solare tramite questo meccanismo.
ATP Tour
ATP Tour
2. Il ruolo di Monte-Carlo nel 2026
Una novità cruciale del 2026 (Sezione 9.03.C) è che il torneo di Monte-Carlo può essere utilizzato per assolvere uno dei 4 obblighi di partecipazione agli ATP 500.
Sky Sport
Sky Sport
+2
Avendo vinto Monte-Carlo, Sinner ha tecnicamente già coperto uno dei quattro slot obbligatori dei 500 con un punteggio di 1.000 punti.
Tuttavia, i restanti slot devono comunque essere coperti da tornei 500 effettivi o rimarranno zeri. Se Sinner giocherà altri tre tornei 500 (di cui uno obbligatoriamente dopo lo US Open), potrà “spingere” fuori gli zeri attuali, ma solo se non ha già raggiunto il limite di 18 tornei conteggiati.
Sky Sport
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+2
3. Late Withdrawal e Iscrizione
Iscrizione ad Amburgo: Essendo un Commitment Player, Sinner è soggetto all’iscrizione automatica nei 500 se non comunica il ritiro entro l’Entry Deadline (solitamente 6 settimane prima).
Late Withdrawal: Se si è ritirato dopo le 10:00 AM (ET) del venerdì precedente l’inizio del torneo, la penalità di 0 punti scatta automaticamente e non è appellabile, salvo rarissime eccezioni mediche certificate ATP.
ATP Tour
ATP Tour
+3
In sintesi, per ripulire il ranking dai 50 punti “persi” (o meglio, per rimuovere lo zero che ha causato lo scarto del 18° miglior risultato), Sinner dovrà programmare con attenzione i tornei 500 della seconda metà della stagione, assicurandosi di giocarne un numero sufficiente a coprire i “buchi” regolamentari.

Sbandy Hai rotto ercaxxo, Eddaje su, mollaci

 29
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+1: Marco M.
tinapica 13-04-2026 11:55

Scritto da Alex77
Redazione, per favore di nuovo, intervenite per il “disadattato” che cambia nick ogni secondo pur di scrivere compulsivamente? “Inquina” ogni thread, che balle oh

Non condivido questo appello censorio: finché non si offende (e qui non è ancora tale caso) deve essere lasciata libertà di espressione. Come credo la Redazionale già sappia e fa.
D’altronde i commenti di tale personaggio sono talmente sconclusionati che si squalificano da sé, proprio perché abbiamo la possibilità di leggerli.

 28
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tinapica 13-04-2026 11:51

@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592050)

Lei dando al popolo “sinneroide” (cui io non appartengo, credo sia chiaro) degli “indecifrabili” è il classico bue che dice “cornuto” all’asino (con tutto il rispetto sia per il popolo “sinneroide” che per la razza equino-asinina).
Prova a rileggere i Suoi commenti prima dì pubblicarli per vedere se ci si capisce qualcosa?
No, immagino che eviti lo sforzo relativo.
Io ho capito solo che Lei tifa Musetti, come me (anche se per me viene dopo Bellucci).
Ma a differenza mia soffre di un complesso di inferiorità verso chi tifa Sinner.
Forse il mio è solo misero realismo, ma se non si tifa per chi sia a tutti i costi più forte e vincente è il caso di essere realista.
Io sogno una finale a Roma, più ancora che al Roland Garros, in cui Musetti bastoni Sinner con i suoi lungolinea di rovescio e porti a casa il trofeo.
So che questo sogno non si avvererà, anche perché già perderebbe in un’eventuale semifinale con Alcarazzo.
Immaginando l’inimmaginabile vittoria sul Murciano, comunque perderebbe in finale con Sinner.
Ma non per questo mi sento minore, nè per questo rivolgo il mio astio verso il giocatore più forte (che, indubbiamente, al momento è Sinner) e verso chi ne gongoli tifandolo.

 27
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+1: Zio.
brunodalla 13-04-2026 11:46

Scritto da Silvy__89
@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592050)
Ma esattamente che problemi hai?

ci ha rinunciato perfino il suo psichiatra….

 26
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+1: JannikUberAlles, Marco M.
Alex77 13-04-2026 11:34

Redazione, per favore di nuovo, intervenite per il “disadattato” che cambia nick ogni secondo pur di scrivere compulsivamente? “Inquina” ogni thread, che balle oh

 25
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+1: Marco M.
tinapica 13-04-2026 11:29

@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592020)

Non bisogna esagerare assumendo certe sostanze…si rischia di viaggiare nel tempo, fin quando ancora Nadal Parera giocava

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario

Scritto da JannikUberAlles
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!

In Banka ? Nemmeno nella Banca della Valpusterla, non solo in quelle di Monte-Carlo !!!
Nadal vincendo a Barcellona o andando nei quarti a Madrid lo supera facilmente.
Quindi dopo Madrid al 95% Sinner tornerà al n.2 del mondo. E allora la Wada ? Come funziona, visto che non avrà più il peso dei tornei non giocati per sospensione ( che è uguale ad una squalifica a tutti gli effetti, con nome diverso ), ma sarà il n.2 ?
Chi sarà il n.1 ? Secondo te sempre Sinner, ovvio, secondo me che tifo Travaglia perchè chi tifa Travaglia di sicuro non si sbaglia, allora per me è Travaglia. Che senza infortuni vari sarebbe n.1 da 10 anni a questa parte.
Perchè ? Perchè lo dico io e perchè chi tifa Travaglia DI SICURO NON SI SBAGLIA.
Altro che Sinner o Alcaraz, il vero numero uno è Stefano Travaglia !
Tanto chissenefrega del ranking no ? Decidiamo tutto noi ..

24
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magilla 13-04-2026 11:27

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario

Scritto da MarcoP

Scritto da JannikUberAlles
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!

Potrebbe durare poco se Alcaraz vince a Barcellona.
Penso che i due fenomeni si alterneranno in quella posizione nel corso dell’anno.

Alcaraz si prende il n.1 e poi non lo molla più perchè ?
Perchè Sinner è migliore di Alcaraz ma Alcaraz è più forte ed il tennis moderno non premia chi è più bravo in campo ma chi resiste di più in campo e sa trasformare il suo tennis nel miglior punteggio ATP possibile per la classifica, anche limitando i danni dovuti da infortuni e sforzi fisici adatti.
Se si giocasse un set solo, probabilmente Sinner sarebbe il n.1 al mondo perdendo 1 o 2 partite all’anno, forse. Ma avrebbe anche 5000 punti su Alcaraz come distacco.
Ma giocandosi due su tre e tre su 5, alla distanza, ma questo l’hanno notato tutti anche dalle statistiche, Sinner perde contro Alcaraz.
E quindi due su tre il numero uno è Alcaraz.
Poi il futuro non lo conosco, questa è un’ipotesi basata su quanto hanno fatto vedere fino ad oggi Sinner ed Alcaraz, e gli scontri diretti sono sempre a favore di Alcaraz. Il tutto dipende anche dalla forma fisica, comunque ieri Sinner ha vinto nonostante le condizioni favorissero Alcaraz ( che secondo me poteva forse non essere nemmeno al cento per cento ).
E guarda caso siccome Sinner ha vinto non si è mai visto il film ” mi fa male di qua mi fa male di la … “.
Siccome non conosco il futuro, potrebbe anche capitare ad Alcaraz si fare la fine di Roddick e Hewitt, numeri uno per uno o due anni ? Poi arrivò però Federer mi sembra stesso anno di nascita di Hewitt, ma Hewitt durò due anni, Federer 25 !!! E quindi Nadal e quindi Djokovic che era il terzo dei tre mangiaslam ma alla fine ha superato tutti quanti !

oltre che le idee….hai anche un italiano un po’ disordinato

 23
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+1: JannikUberAlles, Marco M.
magilla 13-04-2026 11:24

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario

Scritto da Silvy__89
Che bello iniziare il lunedì mattina vedendo Jannik tornato al suo meritato posto!

Meritato con 1 solo torneo del Grande Slam vinto su 4, contro i 3 di Alcaraz, cioè il triplo ? C’è da discutere o forse non se ne discute nemmeno.
Comunque il rnaking dice che il n.1 è Sinner, quindi in questo momento è il n.1 al mondo, anche se durerà poco, di questo dovrete farvene una ragione. Comunque anche essere al n.2 non mi sembra cosa da poco.
Ma poi mi piacete : prima il n.1 al mondo non conta ma conta solo vincere i grandi tornei ( e ripeto : Alcaraz il triplo dei Grande Slam di Sinner negli ultimi 4 giocati ) poi adesso invece che bello vedere Sinner al n.1 il posto che merita.
Siete indecifrabili ! Oppure si : SSS Sinner Santo Subito !
Detto questo : il ranking misura i risultati ottenuti dai tennisti e non il loro valore. Certe volte il n.1 coincide con il più forte in assoluto, certe volte no.

scusa ma la cosa piu’ indecifrabile è leggere degli italiani che non apprezzano questi risultati: posso capire l’apprezzamento,la stima,il rispetto per un giocatore straniero….ma il tifo contro un italiano no!

 22
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+1: JannikUberAlles, Peter Parker, Marco M.
Silvy__89 (Guest) 13-04-2026 11:22

@ chiudi lo spot pubblicitario (#4592050)

Ma esattamente che problemi hai?

 21
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+1: JannikUberAlles, Zio., Peter Parker, Marco M., Caronte
chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 11:07

Scritto da JOA20

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario
Nonostante Napolitano non abbia concluso ancora il match, almeno dal live di google fermo sul 5-5 SOSPESA è già uscito il ranking di oggi. Non so come funzioni forse gli aggiorneranno il punteggio la settimana prossima . E’ a due game dalla vittoria del challenger da 125.000 dollari di Città del Messico in finale contro la 1 che è il Valore di un Papero ( Duckworth che da piccolo si allenava contro Skrudge McDuck, Rockerduck e paperi vari ).

Finale sospesa per maltempo, finiranno stasera. Se Napolitano riesce a vincerla gli aggiorneranno il ranking senza aspettare lunedì prossimo.

Grazie per l’informazione, molto utile ed apprezzata.

 20
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chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 11:06

Scritto da Silvy__89
Che bello iniziare il lunedì mattina vedendo Jannik tornato al suo meritato posto!

Meritato con 1 solo torneo del Grande Slam vinto su 4, contro i 3 di Alcaraz, cioè il triplo ? C’è da discutere o forse non se ne discute nemmeno.
Comunque il rnaking dice che il n.1 è Sinner, quindi in questo momento è il n.1 al mondo, anche se durerà poco, di questo dovrete farvene una ragione. Comunque anche essere al n.2 non mi sembra cosa da poco.
Ma poi mi piacete : prima il n.1 al mondo non conta ma conta solo vincere i grandi tornei ( e ripeto : Alcaraz il triplo dei Grande Slam di Sinner negli ultimi 4 giocati ) poi adesso invece che bello vedere Sinner al n.1 il posto che merita.
Siete indecifrabili ! Oppure si : SSS Sinner Santo Subito !
Detto questo : il ranking misura i risultati ottenuti dai tennisti e non il loro valore. Certe volte il n.1 coincide con il più forte in assoluto, certe volte no.

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-1: JannikUberAlles, Zio., Marco M.
JOA20 (Guest) 13-04-2026 11:01

Scritto da chiudi lo spot pubblicitario
Nonostante Napolitano non abbia concluso ancora il match, almeno dal live di google fermo sul 5-5 SOSPESA è già uscito il ranking di oggi. Non so come funzioni forse gli aggiorneranno il punteggio la settimana prossima . E’ a due game dalla vittoria del challenger da 125.000 dollari di Città del Messico in finale contro la 1 che è il Valore di un Papero ( Duckworth che da piccolo si allenava contro Skrudge McDuck, Rockerduck e paperi vari ).

Finale sospesa per maltempo, finiranno stasera. Se Napolitano riesce a vincerla gli aggiorneranno il ranking senza aspettare lunedì prossimo.

 18
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chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:59

Scritto da MarcoP

Scritto da JannikUberAlles
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!

Potrebbe durare poco se Alcaraz vince a Barcellona.
Penso che i due fenomeni si alterneranno in quella posizione nel corso dell’anno.

Alcaraz si prende il n.1 e poi non lo molla più perchè ?
Perchè Sinner è migliore di Alcaraz ma Alcaraz è più forte ed il tennis moderno non premia chi è più bravo in campo ma chi resiste di più in campo e sa trasformare il suo tennis nel miglior punteggio ATP possibile per la classifica, anche limitando i danni dovuti da infortuni e sforzi fisici adatti.
Se si giocasse un set solo, probabilmente Sinner sarebbe il n.1 al mondo perdendo 1 o 2 partite all’anno, forse. Ma avrebbe anche 5000 punti su Alcaraz come distacco.
Ma giocandosi due su tre e tre su 5, alla distanza, ma questo l’hanno notato tutti anche dalle statistiche, Sinner perde contro Alcaraz.
E quindi due su tre il numero uno è Alcaraz.
Poi il futuro non lo conosco, questa è un’ipotesi basata su quanto hanno fatto vedere fino ad oggi Sinner ed Alcaraz, e gli scontri diretti sono sempre a favore di Alcaraz. Il tutto dipende anche dalla forma fisica, comunque ieri Sinner ha vinto nonostante le condizioni favorissero Alcaraz ( che secondo me poteva forse non essere nemmeno al cento per cento ).
E guarda caso siccome Sinner ha vinto non si è mai visto il film ” mi fa male di qua mi fa male di la … “.
Siccome non conosco il futuro, potrebbe anche capitare ad Alcaraz si fare la fine di Roddick e Hewitt, numeri uno per uno o due anni ? Poi arrivò però Federer mi sembra stesso anno di nascita di Hewitt, ma Hewitt durò due anni, Federer 25 !!! E quindi Nadal e quindi Djokovic che era il terzo dei tre mangiaslam ma alla fine ha superato tutti quanti !

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-1: JannikUberAlles, Zio., Marco M.
Silvy__89 (Guest) 13-04-2026 10:56

Che bello iniziare il lunedì mattina vedendo Jannik tornato al suo meritato posto!

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+1: Peter Parker, Marco M.
chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:52

Scritto da JannikUberAlles
ATTENZIONE: il ranking ufficiale di ATP attribuisce ad Alcaraz 12.910 punti in quanto “scala” i 330 punti relativi a Barcellona-25.
PS: non rispondo a patetici provocatori…
…chiudi, ma la tua spiacevole chat!
Ahahahah

Ti conviene non rispondere e pure non bere come al solito.
Brindato troppo con acqua minerale mineral wasse della Val Pusteria ?
O con l’Acqua Prouse ?
https://www.atptour.com/en/rankings/singles
13240 punti ATP nel ranking per Alcaraz.
OK, essere sinneroidi, una brutta malattia, ma almeno siate corretti senza diffondere notizie false, fake news grazie !
D’altra parte siete sempre corretti come il vostro beniamino sempre molto ” sincero ” nelle dichiarazioni …
P.S. quello a cui ti riferisci tu non è il ranking ufficiale ma è una proiezione ranking che molti sbagliavano ad inizio settimana prima che io avessi fatto notare qui nei commenti che c’erano due tornei ATP 500 che bloccavano il ranking a Sinner … pure il sito ATP la riportava scorretta poi ha corretto.
solo sky sport ha continuato ieri a diffondere una somma provvisoria e poi definitiva sbagliata pure in diretta TV nazionale anche su la8 !!!
Giornalisti … puffui …

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-1: JannikUberAlles, Zio., Marco M.
chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:46

Scritto da Dr Ivo

Scritto da enzo
Musetti ha perso quattro posti? Gli è andata alla grande! enzo

Lorenzo, al di là degli errori che può aver commesso, ha avuto una grande sfortuna!
Premesso che guadagnare un posto da 9 a 5 non sarebbe così semplice come da 39 a 35 (ma è inutile spiegartelo), Lorenzo è stato superato in classifica da gente che nemmeno ha giocato (Fritz, Shelton) o che non ha compiuto chissà quali prestazioni (De Minaur). Nessuno di quelli che gli erano dietro ha fatto granché per passargli avanti. Semplicemente, il suo rientro è stato sfortunato sia per il momento (doveva difendere una finale) sia per l’avversario di primo turno che non era certo da tds n. 4… e tu dici pure che gli è andata alla grande!

Esatto Dr Ivo riguardo gli avversari, ma anche agli Australian Open ogni turno si beccava gli avversari più ardui che potessero capitargli, praticamente ha una calamita verso le mine vaganti, poi i sinneroidi dicono che Sinner è sfortunato e gli fanno i sorteggi contrari apposta …
Ma riguardo il ranking, in teoria è come sostieni tu, ma in pratica il ranking non ha distanze costanti e fisse o in progressione, per cui non è che il n.1 ha il doppio dei punti del n.2 ed il quadruplo del n.3 e così via per sempre.
Infatti addirittura poteva succedere che Sinner ed Alcaraz avessero gli stessi punti nel ranking addirittura !!!
Il n.6 questa settimana ha 3900 punti ATP mentre il n.8 solo 30 in meno ad esempio con 3870 punti ed il n.7 solo 5 in meno del n.6 !!!
Tra il n.11 ed il n.12 invece c’è un salto di ben 820 punti ATP !!!
Tra il 35 ed il 36 ci sono 115 punti di distacco, tra il n.37 e 38 invece … ZERO ! Stesso punteggio ATP !
Per cui Musetti alla fine della fiera, basta fare una finale a Madrid o Roma, magari con uno dei top 2 assenti, per riportarsi al n.5. Dalla semifinale alla finale ci sono 250 punti di differenza ed intanto potrebbero perdere punti quelli davanti a lui contemporaneamente. Mentre dietro, per il n.35 o 36 magari è più difficile andare in finale in un 250 o raggiungere anche i quarti o le semifinali e quindi sarebbe più difficile per lui andare su di un posto invece che per Musetti salire di 4.
Per cui in sintesi, in teoria avresti ragione, ma in pratica, non puoi spiegare niente a nessuno, sia che possa capire qualcosa o meno.

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MarcoP 13-04-2026 10:41

Scritto da JannikUberAlles
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!

Potrebbe durare poco se Alcaraz vince a Barcellona.

Penso che i due fenomeni si alterneranno in quella posizione nel corso dell’anno.

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JannikUberAlles 13-04-2026 10:37

ATTENZIONE: il ranking ufficiale di ATP attribuisce ad Alcaraz 12.910 punti in quanto “scala” i 330 punti relativi a Barcellona-25.

PS: non rispondo a patetici provocatori…
…chiudi, ma la tua spiacevole chat!

Ahahahah 😀

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+1: Marco M.
JOA20 (Guest) 13-04-2026 10:35

Scritto da a Barcellona e Monaco si parte così !
In sintesi, per ripulire il ranking dai 50 punti “persi” (o meglio, per rimuovere lo zero che ha causato lo scarto del 18° miglior risultato), Sinner dovrà programmare con attenzione i tornei 500 della seconda metà della stagione, assicurandosi di giocarne un numero sufficiente a coprire i “buchi” regolamentari.

“Basta” aspettare il 25 maggio, quando scadrà lo zero di Amburgo. Allora Sinner recupererà i 50 punti di Halle, che comunque scadranno il 22 giugno e verranno rimpiazzati dal risultato del 2026. Lo zero di Washington scadrà il 27 luglio, ma la vedo difficile che Sinner riempia tutte le caselle dei 18 risultati utili. L’anno scorso si ritrovò con 6 zeri (Indian Wells, Miami, Madrid, Toronto, Amburgo e Washington) eppure non ha dovuto scartare niente fino alla scorsa settimana. Dei 16 tornei mandatory (4 Slam + 8 Masters mandatory + 4 ATP500) da fare quest’anno ne ha giocati 5 su 5, probabilmente salterà Madrid e uno tra Montréal e Cincinnati. Per le 4 presenze obbligatorie agli ATP500, ne ha già fatte 2 tra Doha e Monte-Carlo. Oltre ad Halle per l’adattamento all’erba gli basta un altro ATP500 dopo New York, probabilmente Pechino. Vienna non dico sia a rischio ma è quello più “sacrificabile”

 11
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chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:34

Scritto da JannikUberAlles
SINNER di nuovo là…
…nella POSIZIONE che gli spetta (#1).
Ora la barra dritta verso Roma e Parigi.
Forza J A N N I K !!!!

Che giocherà da n.2 al mondo. Tanto a lui non interessa il ranking, no ?
E allora se non conta il n.1 al mondo perchè la fate tanto lunga sul continuare a dire che Sinner è il vero n.1 anche quando ha 300.000 punti di distacco da Alcaraza ??? Tanto non conta, no ?
Sinneroidi : il no-sense fatto persone !

 10
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-1: JannikUberAlles, Marco M.
chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:32

Scritto da JannikUberAlles
WADA come WADA…
…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!
Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!
Vamosss!!!

In Banka ? Nemmeno nella Banca della Valpusterla, non solo in quelle di Monte-Carlo !!!
Nadal vincendo a Barcellona o andando nei quarti a Madrid lo supera facilmente.
Quindi dopo Madrid al 95% Sinner tornerà al n.2 del mondo. E allora la Wada ? Come funziona, visto che non avrà più il peso dei tornei non giocati per sospensione ( che è uguale ad una squalifica a tutti gli effetti, con nome diverso ), ma sarà il n.2 ?
Chi sarà il n.1 ? Secondo te sempre Sinner, ovvio, secondo me che tifo Travaglia perchè chi tifa Travaglia di sicuro non si sbaglia, allora per me è Travaglia. Che senza infortuni vari sarebbe n.1 da 10 anni a questa parte.
Perchè ? Perchè lo dico io e perchè chi tifa Travaglia DI SICURO NON SI SBAGLIA.
Altro che Sinner o Alcaraz, il vero numero uno è Stefano Travaglia !
Tanto chissenefrega del ranking no ? Decidiamo tutto noi ..

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-1: JannikUberAlles, Marco M.
Dr Ivo (Guest) 13-04-2026 10:30

Scritto da enzo
Musetti ha perso quattro posti? Gli è andata alla grande! enzo

Lorenzo, al di là degli errori che può aver commesso, ha avuto tutto meno che fortuna!
Premesso che guadagnare un posto da 9 a 5 non è così semplice come da 39 a 35 (ma forse è inutile spiegartelo), Lorenzo è stato superato in classifica da gente che nemmeno ha giocato (Fritz, Shelton) o che non ha compiuto chissà quali prestazioni (De Minaur). Nessuno di quelli che gli erano dietro ha fatto granché per passargli avanti. Semplicemente, il suo rientro è stato sfortunato sia per il momento (doveva difendere una finale) sia per l’avversario di primo turno che non era certo da tds n. 4… e tu dici pure che gli è andata alla grande! 🙁

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chiudi lo spot pubblicitario (Guest) 13-04-2026 10:27

Scritto da JOA20
Arnaldi rischia di dover fare le quali del Roland-Garros, ma c’è poco da fare. Mancano ancora 2 settimane per le entry list delle quali, speriamo che Cadenasso e Napolitano riescano a superare il taglio. Agamenone ha una possibilità ma deve fare finale a Oeiras questa settimana (purtroppo Brancaccio è già uscito in Q1), non li vedo iscritti ad altri tornei per la prossima.

Nonostante Napolitano non abbia concluso ancora il match, almeno dal live di google fermo sul 5-5 SOSPESA è già uscito il ranking di oggi. Non so come funzioni forse gli aggiorneranno il punteggio la settimana prossima . E’ a due game dalla vittoria del challenger da 125.000 dollari di Città del Messico in finale contro la 1 che è il Valore di un Papero ( Duckworth che da piccolo si allenava contro Skrudge McDuck, Rockerduck e paperi vari ).

 7
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JannikUberAlles 13-04-2026 10:24

SINNER di nuovo là…

…nella POSIZIONE che gli spetta (#1).

Ora la barra dritta verso Roma e Parigi.

Forza J A N N I K !!!!

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+1: Peter Parker, Marco M.
a Barcellona e Monaco si parte così ! (Guest) 13-04-2026 10:23

Scritto da enzo
Musetti ha perso quattro posti? Gli è andata alla grande! enzo

E quanti doveva perderne ? 200 ? ” uscirà dai primi 100 “, no ? Penzo !

 5
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+1: MarcoP, Marco M.
a Barcellona e Monaco si parte così ! (Guest) 13-04-2026 10:21

Sempre più complicato il meccanismo del conteggio del ranking : ecco spiegato secondo il regolamento del 2026, come mai Sinner ha perso 50 punti ATP aumentando il punteggio di 950 punti e non di 1000 :
( Aiutandomi con una discussione gestita con l’AI Mode di google )
………………………………….
Eccoci li : indovinato il punteggio di Jannik Sinner. E’ aumentato solo di 950 punti e non di 1000, perchè aveva fissi Washington e Amburgo ATP 500 non giocati nei quali ha subito 0 punti ATP che occupano due posti. Quindi ha guadagnato 1000 punti con la vittoria di Monte-Carlo e perso i 50 punti ATP usciti dal suo totale nel ranking, che passano da 18mo a 19mo punteggio ATP. Ma secondo quale regolamento presente nel rulebook dell’ATP 2026, Amburgo è considerato un torneo che doveva giocare Sinner e quindi con 0 punti conteggiati ? ( per tutta la giornata ieri sky sport in diretta, nel pre e nel post partita della finale di Monte-Carlo ha continuato ad indicare il punteggio sbagliato con 50 punti ATP in più )
Il “giallo” dei 50 punti mancanti nel ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria a Monte-Carlo 2026 è legato all’applicazione delle nuove norme del Rulebook ATP 2026 riguardanti i Commitment Players (i primi 30 giocatori del ranking a fine 2025).
Sky Sport
Sky Sport
+2
Il regolamento specifico che disciplina questa situazione è contenuto principalmente nei Capitoli 1 e 9 del Rulebook:
1. La Regola dei “0-pointer” per gli ATP 500
Secondo la Sezione 1.08 (Commitment) e la Sezione 9.03 (PIF ATP Rankings), i Commitment Players hanno l’obbligo di disputare quattro tornei ATP 500 durante l’anno solare.
Sportmediaset
Sportmediaset
+1
Obbligo di partecipazione: Se un giocatore non partecipa al numero minimo di tornei 500 previsti o si ritira dopo la scadenza (Late Withdrawal), riceve una penalità di 0 punti che viene conteggiata obbligatoriamente tra i suoi migliori 18 risultati, “bloccando” uno slot che non può essere sostituito da altri punteggi migliori (es. un ATP 250).
Il caso Amburgo e Washington: Il Rulebook 2026 suddivide gli impegni in “swing”. La Sezione 1.08.B specifica che i giocatori devono partecipare ad almeno un torneo per ogni blocco geografico/temporale. Il blocco che include Amburgo, Washington, Halle e Londra impone una scelta obbligatoria. Sinner, non avendo giocato Amburgo e Washington, ha subito l’inserimento di questi “zeri” fissi nel suo computo dei 18 tornei.
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2. Perché ha guadagnato solo 950 punti?
Il calcolo che ha portato al totale di 13.400 punti (anziché 13.450 attesi dai media) segue questa logica regolamentare:
Vittoria Monte-Carlo: +1.000 punti.
Scarto del 19° risultato: Con l’ingresso dei 1.000 punti, il precedente “miglior punteggio” più basso tra i tornei opzionali (il 18° conteggiato fino a quel momento, pari a 50 punti) è uscito dal computo ufficiale per far posto al nuovo Masters 1000.
Risultato netto:

punti netti.
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I media hanno spesso riportato un calcolo errato perché non hanno considerato che i due “0” di Amburgo e Washington sono punteggi fissi e inamovibili per i Commitment Players che saltano tali appuntamenti, impedendo a Sinner di conteggiare un ulteriore torneo da 50 punti che aveva precedentemente in classifica.
Sintesi delle norme applicate (Rulebook 2026)
Riferimento Norma Effetto su Sinner
Sez. 1.08.D Obbligo 4 tornei ATP 500 Deve coprire 4 slot con tornei 500 o subire penalità.
Sez. 9.03.B Calcolo su 18 tornei Il ranking considera solo i migliori 18 risultati (Slam e Master obbligatori inclusi).
Sez. 9.03.C Ranking Penalty (0-point) I tornei 500 saltati diventano “zeri” obbligatori nei 18 slot, forzando l’uscita di tornei con punti positivi.
Hai bisogno di chiarimenti su come Sinner potrà recuperare o sostituire questi “zero” nel corso della stagione 2026?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più

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Semplicemente giocandoli senza saltarli come l’anno precedente. Ma se gioca meno di 14 tornei, sia che li giochi o non li giochi, in pratica non inciderebbero sul ranking. Invece mi piacerebbe sapere proprio in questo caso, quali sono gli slot temporali ed in base a cosa, e se Sinner era iscritto ad Amburgo ma non si è cancellato in tempo e quando è fissato il late withdrawal
Il “paradosso” dei tornei non giocati che contano come zero nel ranking di Jannik Sinner risiede nella struttura degli obblighi per i Commitment Players (Top 30) introdotti o rifiniti nel Rulebook ATP 2026.
1. Gli Slot Temporali (Swing Commitment)
Secondo la Sezione 1.08.B del Rulebook 2026, l’obbligo di giocare 4 tornei ATP 500 non è generico, ma vincolato a tre blocchi temporali/geografici definiti “Swings”. Sinner deve coprire questi slot per evitare penalità:
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Swing 1 (Inizio stagione/Terra): Rotterdam, Rio, Doha, Dallas, Dubai, Acapulco, Barcellona, Monaco.
Swing 2 (Erba/Estate): Amburgo, Londra (Queen’s), Halle, Washington.
Swing 3 (Indoor/Fine stagione): Pechino, Tokyo, Vienna, Basilea.
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L’obbligo prevede la partecipazione ad almeno un torneo per ciascuno dei tre swing, più un quarto a scelta (di cui uno deve essere post-US Open). Non avendo giocato alcun torneo nello Swing 2 (Amburgo o Washington), a Sinner viene assegnato uno “0-pointer” fisso che occupa uno dei 18 slot del ranking.
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2. Iscrizione e Late Withdrawal
Per quanto riguarda la tua domanda sull’iscrizione ad Amburgo:
Iscrizione Automatica: I Commitment Players sono automaticamente iscritti nel tabellone principale di tutti i tornei ATP 500 in cui hanno presentato regolarmente l’iscrizione. Se un giocatore è in lista e non si cancella entro i termini, scatta la penalità.
Termine per la cancellazione (Withdrawal Deadline): Il termine ultimo per cancellarsi senza incorrere in sanzioni pecuniarie o “Late Withdrawal” è il venerdì precedente l’inizio della settimana del torneo, alle ore 10:00 AM Eastern Time (USA) (le 16:00 in Italia).
Late Withdrawal: Qualsiasi cancellazione dopo tale orario è considerata “Late Withdrawal”. Nel caso degli ATP 500, un Late Withdrawal genera sempre un 0-pointer inamovibile nel ranking, a meno di eccezioni mediche verificate in loco o attività promozionali compensative richieste dall’ATP.
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3. La soglia dei 14 tornei
Sebbene tu noti che giocando meno di 14 tornei gli “zeri” potrebbero non incidere, il regolamento specifica che per i Top 30 i 4 Slam e gli 8 Masters 1000 obbligatori (più i 4 ATP 500 richiesti) devono far parte del calcolo dei 18 migliori risultati. Se non vengono giocati, lo slot viene riempito con uno “0” anziché restare vuoto o essere sostituito da un ATP 250, “spingendo” fuori il punteggio più basso (i famosi 50 punti di Sinner).
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Vuoi approfondire come Sinner può sostituire questo “zero” giocando un torneo 500 extra entro la fine dell’anno?
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The deadline for a team to withdraw from the ad- vanced entry list closes at 10 AM, Eastern Time, USA, on the Friday prior to the …

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Secondo il Rulebook ATP 2026, Jannik Sinner ha la possibilità di “cancellare” lo zero in classifica, ma a condizioni molto specifiche legate alla categoria dei tornei e alla tempistica.
1. Sostituzione dello “0-pointer” (Replacement Event)
La norma fondamentale è la Sezione 1.08.F (Replacement Event) del Rulebook 2026:
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Torneo Sostitutivo: Un Commitment Player che ha ricevuto una penalità di 0 punti per un ritiro (o mancata partecipazione) a un ATP 500 può sostituire tale “zero” giocando un ulteriore torneo ATP 500 nello stesso anno solare.
Condizione Temporale: Il torneo sostitutivo deve svolgersi dopo il ritiro che ha generato la penalità. Poiché Sinner ha saltato Amburgo e Washington (Swing 2), dovrà giocare dei 500 negli swing successivi (ad esempio Pechino, Tokyo, Vienna o Basilea) per rimpiazzare quegli zeri.
Limite: È consentita la sostituzione di un solo (1) “zero” da ATP 500 per anno solare tramite questo meccanismo.
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2. Il ruolo di Monte-Carlo nel 2026
Una novità cruciale del 2026 (Sezione 9.03.C) è che il torneo di Monte-Carlo può essere utilizzato per assolvere uno dei 4 obblighi di partecipazione agli ATP 500.
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Avendo vinto Monte-Carlo, Sinner ha tecnicamente già coperto uno dei quattro slot obbligatori dei 500 con un punteggio di 1.000 punti.
Tuttavia, i restanti slot devono comunque essere coperti da tornei 500 effettivi o rimarranno zeri. Se Sinner giocherà altri tre tornei 500 (di cui uno obbligatoriamente dopo lo US Open), potrà “spingere” fuori gli zeri attuali, ma solo se non ha già raggiunto il limite di 18 tornei conteggiati.
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3. Late Withdrawal e Iscrizione
Iscrizione ad Amburgo: Essendo un Commitment Player, Sinner è soggetto all’iscrizione automatica nei 500 se non comunica il ritiro entro l’Entry Deadline (solitamente 6 settimane prima).
Late Withdrawal: Se si è ritirato dopo le 10:00 AM (ET) del venerdì precedente l’inizio del torneo, la penalità di 0 punti scatta automaticamente e non è appellabile, salvo rarissime eccezioni mediche certificate ATP.
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In sintesi, per ripulire il ranking dai 50 punti “persi” (o meglio, per rimuovere lo zero che ha causato lo scarto del 18° miglior risultato), Sinner dovrà programmare con attenzione i tornei 500 della seconda metà della stagione, assicurandosi di giocarne un numero sufficiente a coprire i “buchi” regolamentari.

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+1: MarcoP
enzo (Guest) 13-04-2026 10:14

Musetti ha perso quattro posti? Gli è andata alla grande! enzo

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-1: Detuqueridapresencia, Just is Back, Marco M.
JannikUberAlles 13-04-2026 10:13

WADA come WADA…

…Sinner ha rimesso il #1 in Banka!

Un fuoriclasse che riesce a vincere contro tutto e contro tutti!

Vamosss!!!

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+1: Marco M.
JOA20 (Guest) 13-04-2026 09:42

Arnaldi rischia di dover fare le quali del Roland-Garros, ma c’è poco da fare. Mancano ancora 2 settimane per le entry list delle quali, speriamo che Cadenasso e Napolitano riescano a superare il taglio. Agamenone ha una possibilità ma deve fare finale a Oeiras questa settimana (purtroppo Brancaccio è già uscito in Q1), non li vedo iscritti ad altri tornei per la prossima.

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