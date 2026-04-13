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Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.9 del mondo
13/04/2026 08:20 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (13-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11025
Punti
20
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8108
Punti
22
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7278
Punti
20
Tornei
4
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7263
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6243
Punti
22
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5995
Punti
20
Tornei
7
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3965
Punti
16
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
9
Best: 9
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
3611
Punti
21
Tornei
10
Best: 10
▼
-1
Victoria Mboko
CAN, 0
3531
Punti
21
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3090
Punti
19
Tornei
12
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2993
Punti
16
Tornei
13
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2886
Punti
26
Tornei
14
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2801
Punti
23
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2324
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2270
Punti
22
Tornei
17
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2161
Punti
19
Tornei
18
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2040
Punti
24
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2001
Punti
25
Tornei
20
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1906
Punti
21
Tornei
21
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1845
Punti
24
Tornei
22
Best: 5
▲
1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1813
Punti
21
Tornei
23
Best: 11
▼
-1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1813
Punti
22
Tornei
24
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1676
Punti
24
Tornei
25
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1598
Punti
28
Tornei
26
Best: 21
▲
3
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1507
Punti
24
Tornei
27
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1492
Punti
26
Tornei
28
Best: 16
▼
-1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1473
Punti
18
Tornei
29
Best: 29
▼
-1
Emma Raducanu
GBR, 0
1465
Punti
23
Tornei
30
Best: 30
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1435
Punti
28
Tornei
31
Best: 30
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1426
Punti
26
Tornei
32
Best: 30
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1383
Punti
25
Tornei
33
Best: 33
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1382
Punti
27
Tornei
34
Best: 34
--
0
Sara Bejlek
CZE, 0
1380
Punti
20
Tornei
35
Best: 33
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1372
Punti
25
Tornei
36
Best: 33
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1356
Punti
27
Tornei
37
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1350
Punti
14
Tornei
38
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1348
Punti
25
Tornei
39
Best: 22
--
0
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1348
Punti
25
Tornei
40
Best: 40
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
1317
Punti
29
Tornei
41
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
42
Best: 27
▲
1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1299
Punti
23
Tornei
43
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1296
Punti
20
Tornei
44
Best: 44
▼
-4
Lois Boisson
FRA, 0
1289
Punti
17
Tornei
45
Best: 45
▲
1
Alexandra Eala
PHI, 0
1285
Punti
29
Tornei
46
Best: 6
▼
-1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
13
Tornei
47
Best: 47
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1230
Punti
24
Tornei
48
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1214
Punti
27
Tornei
49
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1200
Punti
26
Tornei
50
Best: 50
--
0
Tereza Valentova
CZE, 0
1161
Punti
17
Tornei
51
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1158
Punti
19
Tornei
52
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1155
Punti
19
Tornei
53
Best: 53
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1139
Punti
32
Tornei
54
Best: 21
▲
43
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1124
Punti
22
Tornei
55
Best: 44
▼
-1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1092
Punti
22
Tornei
56
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1059
Punti
24
Tornei
57
Best: 57
▼
-1
Talia Gibson
AUS, 0
1050
Punti
30
Tornei
58
Best: 58
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
1046
Punti
26
Tornei
59
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1045
Punti
25
Tornei
60
Best: 53
▼
-1
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1029
Punti
27
Tornei
61
Best: 51
▲
26
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
1026
Punti
24
Tornei
62
Best: 9
▼
-2
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1023
Punti
15
Tornei
63
Best: 36
▼
-2
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1023
Punti
35
Tornei
64
Best: 23
▼
-2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1012
Punti
24
Tornei
65
Best: 50
▼
-2
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
999
Punti
28
Tornei
66
Best: 22
▼
-2
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
989
Punti
26
Tornei
67
Best: 17
▲
37
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
967
Punti
25
Tornei
68
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
952
Punti
26
Tornei
69
Best: 10
▼
-2
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
25
Tornei
70
Best: 66
▼
-2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
931
Punti
28
Tornei
71
Best: 54
▼
-2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
919
Punti
26
Tornei
72
Best: 8
▼
-2
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
918
Punti
22
Tornei
73
Best: 71
▼
-2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
918
Punti
33
Tornei
74
Best: 60
▼
-2
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
914
Punti
32
Tornei
75
Best: 71
▼
-2
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
910
Punti
27
Tornei
76
Best: 65
▼
-11
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
894
Punti
32
Tornei
77
Best: 20
▼
-3
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
893
Punti
26
Tornei
78
Best: 39
▼
-3
Eva Lys
GER, 12-01-2002
891
Punti
23
Tornei
79
Best: 69
▼
-3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
891
Punti
27
Tornei
80
Best: 80
▼
-3
Petra Marcinko
CRO, 0
890
Punti
29
Tornei
81
Best: 35
▼
-2
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
881
Punti
25
Tornei
82
Best: 60
▼
-2
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
31
Tornei
83
Best: 33
▼
-2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
876
Punti
26
Tornei
84
Best: 51
▼
-2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
875
Punti
31
Tornei
85
Best: 32
▼
-2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
867
Punti
26
Tornei
86
Best: 47
▼
-2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
863
Punti
29
Tornei
87
Best: 87
▼
-2
Ella Seidel
GER, 0
850
Punti
25
Tornei
88
Best: 46
▼
-2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
843
Punti
29
Tornei
89
Best: 56
▼
-1
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
836
Punti
28
Tornei
90
Best: 62
▼
-12
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
825
Punti
24
Tornei
91
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
819
Punti
28
Tornei
92
Best: 81
▼
-1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
818
Punti
29
Tornei
93
Best: 79
▲
10
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
816
Punti
27
Tornei
94
Best: 46
▼
-2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
814
Punti
11
Tornei
95
Best: 40
▼
-2
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
814
Punti
34
Tornei
96
Best: 96
▲
2
Nikola Bartunkova
CZE, 0
814
Punti
21
Tornei
97
Best: 97
▲
20
Lilli Tagger
AUT, 0
813
Punti
16
Tornei
98
Best: 98
▼
-4
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
813
Punti
30
Tornei
99
Best: 54
▼
-10
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
809
Punti
32
Tornei
100
Best: 48
▼
-5
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
806
Punti
26
Tornei
101
Best: 93
▼
-5
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
803
Punti
26
Tornei
102
Best: 71
▲
7
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
801
Punti
32
Tornei
103
Best: 65
▼
-3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
789
Punti
23
Tornei
104
Best: 91
▼
-5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
786
Punti
27
Tornei
105
Best: 31
▼
-4
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
773
Punti
30
Tornei
106
Best: 2
▼
-4
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
771
Punti
20
Tornei
107
Best: 25
▲
13
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
768
Punti
16
Tornei
108
Best: 58
▼
-3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
762
Punti
22
Tornei
109
Best: 39
▼
-3
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
755
Punti
25
Tornei
110
Best: 29
▼
-2
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
741
Punti
24
Tornei
111
Best: 29
▲
4
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
739
Punti
26
Tornei
112
Best: 112
▼
-5
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
737
Punti
28
Tornei
113
Best: 32
▼
-3
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
731
Punti
19
Tornei
114
Best: 36
▼
-1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
731
Punti
26
Tornei
115
Best: 115
▼
-4
Lanlana Tararudee
THA, 0
724
Punti
28
Tornei
116
Best: 87
▼
-4
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
720
Punti
30
Tornei
117
Best: 114
▼
-3
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
718
Punti
20
Tornei
118
Best: 11
▼
-2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
707
Punti
16
Tornei
119
Best: 57
▼
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
699
Punti
30
Tornei
120
Best: 99
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
699
Punti
31
Tornei
121
Best: 121
▲
1
Alina Korneeva
RUS, 0
657
Punti
25
Tornei
122
Best: 33
▼
-1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
655
Punti
26
Tornei
123
Best: 123
▲
1
Dominika Salkova
CZE, 0
625
Punti
29
Tornei
124
Best: 62
▼
-1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
618
Punti
22
Tornei
125
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
602
Punti
17
Tornei
126
Best: 22
▲
2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
597
Punti
22
Tornei
127
Best: 91
▲
2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
586
Punti
30
Tornei
128
Best: 4
▲
2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
584
Punti
21
Tornei
129
Best: 121
▲
2
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
584
Punti
22
Tornei
130
Best: 126
▼
-4
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
576
Punti
28
Tornei
131
Best: 7
▲
1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
572
Punti
12
Tornei
132
Best: 132
▲
1
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
567
Punti
28
Tornei
133
Best: 133
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
566
Punti
18
Tornei
134
Best: 134
▲
1
Sofia Costoulas
BEL, 0
566
Punti
28
Tornei
135
Best: 135
▲
1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
565
Punti
27
Tornei
136
Best: 31
▲
1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
564
Punti
23
Tornei
137
Best: 137
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
564
Punti
31
Tornei
138
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
559
Punti
23
Tornei
139
Best: 54
▲
12
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
554
Punti
26
Tornei
140
Best: 112
▼
-1
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
543
Punti
24
Tornei
141
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
542
Punti
35
Tornei
142
Best: 41
--
0
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
541
Punti
25
Tornei
143
Best: 143
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
541
Punti
23
Tornei
144
Best: 144
▼
-17
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
541
Punti
25
Tornei
145
Best: 117
▼
-1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
540
Punti
18
Tornei
146
Best: 146
▼
-1
Lola Radivojevic
SRB, 0
540
Punti
28
Tornei
147
Best: 146
▼
-1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
533
Punti
26
Tornei
148
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
149
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
516
Punti
34
Tornei
150
Best: 59
▼
-1
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
510
Punti
22
Tornei
151
Best: 151
▼
-1
Taylah Preston
AUS, 0
509
Punti
29
Tornei
152
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
28
Tornei
153
Best: 93
--
0
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
504
Punti
28
Tornei
154
Best: 154
▲
35
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
504
Punti
25
Tornei
155
Best: 155
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
490
Punti
19
Tornei
156
Best: 46
▼
-1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
480
Punti
25
Tornei
157
Best: 157
▼
-1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
24
Tornei
158
Best: 84
▼
-1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
469
Punti
25
Tornei
159
Best: 157
--
0
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
464
Punti
25
Tornei
160
Best: 143
▼
-2
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
464
Punti
33
Tornei
161
Best: 112
▼
-1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
461
Punti
30
Tornei
162
Best: 162
▼
-1
Teodora Kostovic
SRB, 0
459
Punti
25
Tornei
163
Best: 163
▼
-1
Polina Iatcenko
RUS, 0
458
Punti
24
Tornei
164
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
165
Best: 164
▼
-1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
452
Punti
27
Tornei
166
Best: 108
▼
-1
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
449
Punti
34
Tornei
167
Best: 165
▼
-1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
445
Punti
26
Tornei
168
Best: 168
▼
-1
Mary Stoiana
USA, 0
443
Punti
23
Tornei
169
Best: 169
--
0
Carol Young Suh Lee
USA, 0
440
Punti
27
Tornei
170
Best: 104
--
0
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
440
Punti
28
Tornei
171
Best: 49
▼
-3
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
439
Punti
18
Tornei
172
Best: 172
▲
4
Laura Samson
CZE, 0
428
Punti
20
Tornei
173
Best: 105
▲
5
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
427
Punti
30
Tornei
174
Best: 156
▼
-3
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
426
Punti
20
Tornei
175
Best: 70
▼
-2
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
420
Punti
25
Tornei
176
Best: 158
▼
-2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
420
Punti
31
Tornei
177
Best: 97
--
0
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
416
Punti
26
Tornei
178
Best: 56
▼
-6
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
412
Punti
26
Tornei
179
Best: 179
▼
-4
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
409
Punti
28
Tornei
180
Best: 23
▼
-1
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
409
Punti
30
Tornei
181
Best: 105
▲
24
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
408
Punti
29
Tornei
182
Best: 165
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
404
Punti
29
Tornei
183
Best: 22
▼
-2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
399
Punti
6
Tornei
184
Best: 150
▼
-2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
398
Punti
27
Tornei
185
Best: 121
▼
-2
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
395
Punti
27
Tornei
186
Best: 100
▼
-1
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
392
Punti
14
Tornei
187
Best: 187
▲
14
Luisina Giovannini
ARG, 0
391
Punti
20
Tornei
188
Best: 176
▼
-1
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
389
Punti
27
Tornei
189
Best: 189
▲
33
Jeline Vandromme
BEL, 0
389
Punti
18
Tornei
190
Best: 11
▼
-2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
191
Best: 170
▲
8
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
385
Punti
24
Tornei
192
Best: 191
▲
4
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
379
Punti
29
Tornei
193
Best: 21
▼
-3
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
378
Punti
12
Tornei
194
Best: 194
▼
-3
Cadence Brace
CAN, 0
378
Punti
22
Tornei
195
Best: 195
▼
-3
Noma Noha Akugue
GER, 0
378
Punti
32
Tornei
196
Best: 168
▼
-3
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
377
Punti
28
Tornei
197
Best: 1
▲
61
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
375
Punti
6
Tornei
198
Best: 71
▼
-12
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
375
Punti
28
Tornei
199
Best: 199
▼
-5
Fiona Crawley
USA, 0
375
Punti
22
Tornei
200
Best: 114
▼
-5
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
368
Punti
15
Tornei
201
Best: 201
▼
-3
Kayla Cross
CAN, 0
365
Punti
31
Tornei
202
Best: 45
▼
-2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
359
Punti
26
Tornei
203
Best: 187
▼
-6
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
359
Punti
25
Tornei
204
Best: 83
▼
-20
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
357
Punti
23
Tornei
205
Best: 90
▼
-3
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
352
Punti
28
Tornei
206
Best: 93
▼
-3
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
343
Punti
27
Tornei
207
Best: 1
▼
-3
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
340
Punti
6
Tornei
208
Best: 208
▼
-1
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
22
Tornei
209
Best: 209
▼
-3
Veronika Podrez
UKR, 0
335
Punti
22
Tornei
210
Best: 168
▼
-1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
332
Punti
29
Tornei
211
Best: 164
▲
19
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
331
Punti
29
Tornei
212
Best: 136
▲
30
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
329
Punti
32
Tornei
213
Best: 105
▼
-2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
327
Punti
32
Tornei
214
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
327
Punti
30
Tornei
215
Best: 215
▼
-2
Elena Pridankina
RUS, 0
327
Punti
27
Tornei
216
Best: 207
▼
-8
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
325
Punti
32
Tornei
217
Best: 43
▼
-2
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
324
Punti
29
Tornei
218
Best: 39
▼
-2
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
323
Punti
13
Tornei
219
Best: 219
▼
-2
Lucie Havlickova
CZE, 0
323
Punti
18
Tornei
220
Best: 220
▼
-2
Aoi Ito
JPN, 0
320
Punti
17
Tornei
221
Best: 153
▼
-1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
315
Punti
34
Tornei
222
Best: 222
▼
-1
Aliona Falei
BLR, 0
315
Punti
24
Tornei
223
Best: 214
▼
-9
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
314
Punti
22
Tornei
224
Best: 224
▼
-1
Gabriela Knutson
CZE, 0
311
Punti
30
Tornei
225
Best: 100
▲
9
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
309
Punti
32
Tornei
226
Best: 97
▼
-1
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
308
Punti
14
Tornei
227
Best: 116
▼
-1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
308
Punti
26
Tornei
228
Best: 84
▼
-1
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
308
Punti
20
Tornei
229
Best: 221
▲
9
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
308
Punti
22
Tornei
230
Best: 173
▼
-11
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
307
Punti
24
Tornei
231
Best: 125
▲
8
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
306
Punti
20
Tornei
232
Best: 232
▼
-3
Elizara Yaneva
BUL, 0
303
Punti
17
Tornei
233
Best: 233
▼
-2
Julia Avdeeva
RUS, 0
303
Punti
22
Tornei
234
Best: 52
▼
-2
Claire Liu
USA, 25-05-2000
301
Punti
19
Tornei
235
Best: 235
▼
-2
Akasha Urhobo
USA, 0
301
Punti
20
Tornei
236
Best: 236
▼
-1
Ayana Akli
USA, 0
298
Punti
25
Tornei
237
Best: 201
▼
-13
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
295
Punti
24
Tornei
238
Best: 233
▼
-1
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
26
Tornei
239
Best: 212
▲
1
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
288
Punti
28
Tornei
240
Best: 27
▲
1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
287
Punti
13
Tornei
241
Best: 96
▼
-5
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
284
Punti
30
Tornei
242
Best: 88
▲
1
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
281
Punti
28
Tornei
243
Best: 151
▲
1
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
280
Punti
30
Tornei
244
Best: 244
▼
-16
Barbora Palicova
CZE, 0
278
Punti
30
Tornei
245
Best: 203
▼
-35
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
278
Punti
23
Tornei
246
Best: 246
▼
-1
Fangran Tian
CHN, 0
278
Punti
24
Tornei
247
Best: 153
▲
3
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
277
Punti
36
Tornei
248
Best: 214
▼
-1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
277
Punti
32
Tornei
249
Best: 242
--
0
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
276
Punti
26
Tornei
250
Best: 250
▲
1
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
20
Tornei
251
Best: 103
▲
1
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
271
Punti
29
Tornei
252
Best: 252
▲
42
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
270
Punti
15
Tornei
253
Best: 165
--
0
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
270
Punti
26
Tornei
254
Best: 254
--
0
Hina Inoue
USA, 0
269
Punti
23
Tornei
255
Best: 196
--
0
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
268
Punti
32
Tornei
256
Best: 209
--
0
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
268
Punti
24
Tornei
257
Best: 257
--
0
Vendula Valdmannova
CZE, 0
268
Punti
19
Tornei
258
Best: 222
▼
-12
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
266
Punti
30
Tornei
259
Best: 38
--
0
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
265
Punti
12
Tornei
260
Best: 205
▼
-12
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
262
Punti
27
Tornei
261
Best: 45
▼
-1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
261
Punti
23
Tornei
262
Best: 40
▼
-1
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
261
Punti
18
Tornei
263
Best: 118
▼
-1
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
22
Tornei
264
Best: 264
▼
-1
Anca Todoni
ROU, 0
259
Punti
12
Tornei
265
Best: 265
▼
-1
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
31
Tornei
266
Best: 266
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
267
Best: 267
▼
-1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
259
Punti
20
Tornei
268
Best: 268
▼
-1
Tara Wuerth
CRO, 0
258
Punti
19
Tornei
269
Best: 35
--
0
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
258
Punti
14
Tornei
270
Best: 214
▼
-2
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
253
Punti
20
Tornei
271
Best: 152
▼
-1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
249
Punti
32
Tornei
272
Best: 272
▲
10
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
248
Punti
31
Tornei
273
Best: 265
▼
-2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
24
Tornei
274
Best: 243
▼
-2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
246
Punti
21
Tornei
275
Best: 254
▼
-1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
244
Punti
30
Tornei
276
Best: 276
▼
-1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
243
Punti
15
Tornei
277
Best: 244
▼
-1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
242
Punti
24
Tornei
278
Best: 278
▼
-1
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
240
Punti
28
Tornei
279
Best: 212
▼
-1
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
239
Punti
28
Tornei
280
Best: 149
▼
-1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
239
Punti
15
Tornei
281
Best: 181
▲
55
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
238
Punti
22
Tornei
282
Best: 282
▼
-2
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
238
Punti
12
Tornei
283
Best: 230
--
0
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
238
Punti
34
Tornei
284
Best: 277
--
0
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
235
Punti
21
Tornei
285
Best: 200
--
0
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
233
Punti
27
Tornei
286
Best: 189
▼
-5
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
232
Punti
15
Tornei
287
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
229
Punti
27
Tornei
288
Best: 38
▼
-1
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
229
Punti
15
Tornei
289
Best: 172
▼
-1
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
228
Punti
16
Tornei
290
Best: 290
--
0
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
228
Punti
23
Tornei
291
Best: 97
--
0
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
224
Punti
23
Tornei
292
Best: 292
--
0
Wakana Sonobe
JPN, 0
224
Punti
12
Tornei
293
Best: 293
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
222
Punti
20
Tornei
294
Best: 294
▲
1
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
221
Punti
24
Tornei
295
Best: 135
▲
1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
220
Punti
22
Tornei
296
Best: 296
▲
2
Clervie Ngounoue
USA, 0
219
Punti
13
Tornei
297
Best: 219
▲
26
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
219
Punti
17
Tornei
298
Best: 149
▲
31
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
217
Punti
20
Tornei
299
Best: 299
▲
2
Hayu Kinoshita
JPN, 0
217
Punti
21
Tornei
300
Best: 300
▼
-27
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
216
Punti
16
Tornei
301
Best: 296
▲
1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
28
Tornei
302
Best: 302
▼
-13
Carolyn Ansari
USA, 0
216
Punti
30
Tornei
303
Best: 303
--
0
Lia Karatancheva
BUL, 0
215
Punti
33
Tornei
304
Best: 284
--
0
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
17
Tornei
305
Best: 176
▲
7
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
214
Punti
28
Tornei
306
Best: 211
▲
46
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
214
Punti
22
Tornei
307
Best: 307
▼
-7
Sara Saito
JPN, 0
214
Punti
29
Tornei
308
Best: 308
▼
-3
Amarissa Toth
HUN, 0
214
Punti
20
Tornei
309
Best: 31
▼
-3
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
213
Punti
17
Tornei
310
Best: 299
▼
-11
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
213
Punti
25
Tornei
311
Best: 309
▲
2
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
211
Punti
21
Tornei
312
Best: 312
▼
-15
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
211
Punti
26
Tornei
313
Best: 313
▼
-6
Samira De Stefano
ITA, 0
211
Punti
27
Tornei
314
Best: 314
▲
14
Erika Andreeva
RUS, 0
210
Punti
22
Tornei
315
Best: 315
▼
-7
Julie Struplova
CZE, 0
209
Punti
17
Tornei
316
Best: 309
▼
-7
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
208
Punti
28
Tornei
317
Best: 311
▼
-6
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
208
Punti
29
Tornei
318
Best: 318
▲
2
Amandine Monnot
FRA, 0
208
Punti
20
Tornei
319
Best: 319
▲
39
Alicia Dudeney
GBR, 0
207
Punti
24
Tornei
320
Best: 320
▼
-6
Hibah Shaikh
USA, 0
205
Punti
21
Tornei
321
Best: 310
▼
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
204
Punti
22
Tornei
322
Best: 322
▼
-7
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
204
Punti
25
Tornei
323
Best: 132
▼
-7
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
202
Punti
21
Tornei
324
Best: 221
▼
-7
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
202
Punti
24
Tornei
325
Best: 36
▲
42
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
201
Punti
17
Tornei
326
Best: 321
▼
-5
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
201
Punti
27
Tornei
327
Best: 61
▼
-5
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
200
Punti
23
Tornei
328
Best: 318
▼
-4
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
199
Punti
31
Tornei
329
Best: 226
▼
-3
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
197
Punti
18
Tornei
330
Best: 330
▲
31
Alina Granwehr
SUI, 0
197
Punti
20
Tornei
331
Best: 213
▼
-4
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
196
Punti
26
Tornei
332
Best: 332
▲
9
Giorgia Pedone
ITA, 0
195
Punti
25
Tornei
333
Best: 310
▼
-23
Lea Ma
USA, 01-02-2001
195
Punti
24
Tornei
334
Best: 178
▼
-4
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
194
Punti
25
Tornei
335
Best: 283
▼
-2
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
193
Punti
13
Tornei
336
Best: 334
▼
-2
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
192
Punti
27
Tornei
337
Best: 337
▼
-6
Laura Hietaranta
FIN, 0
192
Punti
18
Tornei
338
Best: 338
▼
-3
Eva Bennemann
GER, 0
191
Punti
19
Tornei
339
Best: 339
▼
-7
Miho Kuramochi
JPN, 0
190
Punti
21
Tornei
340
Best: 203
▲
7
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
189
Punti
25
Tornei
341
Best: 299
▼
-4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
189
Punti
21
Tornei
342
Best: 2
▼
-4
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
188
Punti
7
Tornei
343
Best: 343
▼
-4
Renata Jamrichova
SVK, 0
188
Punti
11
Tornei
344
Best: 266
▼
-4
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
188
Punti
21
Tornei
345
Best: 301
▼
-27
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
188
Punti
24
Tornei
346
Best: 346
▼
-4
Mia Pohankova
SVK, 0
188
Punti
8
Tornei
347
Best: 293
▼
-4
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
188
Punti
23
Tornei
348
Best: 348
▼
-23
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
188
Punti
17
Tornei
349
Best: 2
▼
-4
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
187
Punti
8
Tornei
350
Best: 150
▼
-4
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
187
Punti
19
Tornei
351
Best: 351
▼
-7
Martha Matoula
GRE, 0
187
Punti
25
Tornei
352
Best: 352
▲
7
Kira Pavlova
RUS, 0
187
Punti
21
Tornei
353
Best: 353
▼
-5
Han Shi
CHN, 0
186
Punti
27
Tornei
354
Best: 136
▼
-5
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
185
Punti
18
Tornei
355
Best: 139
▼
-5
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
183
Punti
20
Tornei
356
Best: 35
▼
-5
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
183
Punti
24
Tornei
357
Best: 83
▼
-4
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
181
Punti
6
Tornei
358
Best: 47
▼
-4
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
359
Best: 359
▼
-4
Yufei Ren
CHN, 0
180
Punti
25
Tornei
360
Best: 360
▼
-3
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
179
Punti
25
Tornei
361
Best: 361
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
362
Best: 362
▲
1
Amarni Banks
GBR, 0
176
Punti
16
Tornei
363
Best: 363
▲
1
Nastasja Schunk
GER, 0
175
Punti
22
Tornei
364
Best: 364
▲
1
Elena Micic
AUS, 0
170
Punti
25
Tornei
365
Best: 365
▲
1
Natalija Senic
SRB, 0
170
Punti
20
Tornei
366
Best: 366
▲
2
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
13
Tornei
367
Best: 342
▲
2
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
167
Punti
20
Tornei
368
Best: 210
▲
20
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
166
Punti
26
Tornei
369
Best: 213
▲
29
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
165
Punti
27
Tornei
370
Best: 370
▼
-14
Ariana Geerlings
ESP, 0
165
Punti
14
Tornei
371
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
372
Best: 372
--
0
Angelina Voloshchuk
POR, 0
165
Punti
20
Tornei
373
Best: 373
--
0
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
374
Best: 199
▲
2
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
163
Punti
24
Tornei
375
Best: 375
▲
26
Victoria Hu
USA, 0
163
Punti
24
Tornei
376
Best: 296
▼
-6
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
163
Punti
24
Tornei
377
Best: 377
--
0
Eryn Cayetano
USA, 0
163
Punti
20
Tornei
378
Best: 253
▼
-4
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
163
Punti
35
Tornei
379
Best: 379
▼
-4
Diletta Cherubini
ITA, 0
162
Punti
29
Tornei
380
Best: 380
▼
-2
Kristiana Sidorova
RUS, 0
162
Punti
23
Tornei
381
Best: 69
▼
-2
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
162
Punti
28
Tornei
382
Best: 114
▼
-2
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
160
Punti
20
Tornei
383
Best: 216
▲
11
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
160
Punti
22
Tornei
384
Best: 254
▼
-3
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
160
Punti
18
Tornei
385
Best: 385
▼
-2
Vaishnavi Adkar
IND, 0
158
Punti
14
Tornei
386
Best: 386
▼
-2
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
157
Punti
19
Tornei
387
Best: 204
▼
-2
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
157
Punti
18
Tornei
388
Best: 60
▼
-2
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
157
Punti
21
Tornei
389
Best: 314
▼
-2
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
156
Punti
27
Tornei
390
Best: 390
▲
1
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
156
Punti
26
Tornei
391
Best: 391
▼
-2
Priska Nugroho
INA, 0
155
Punti
22
Tornei
392
Best: 280
▼
-2
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
155
Punti
29
Tornei
393
Best: 393
▼
-1
Saki Imamura
JPN, 0
155
Punti
17
Tornei
394
Best: 394
▼
-1
Martina Okalova
SVK, 0
154
Punti
18
Tornei
395
Best: 395
▼
-13
Weronika Ewald
POL, 0
154
Punti
19
Tornei
396
Best: 133
▲
6
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
153
Punti
23
Tornei
397
Best: 292
▲
9
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
152
Punti
18
Tornei
398
Best: 299
▼
-3
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
152
Punti
22
Tornei
399
Best: 292
▼
-2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
400
Best: 400
--
0
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
151
Punti
25
Tornei
401
Best: 3
▲
151
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
150
Punti
9
Tornei
402
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
149
Punti
17
Tornei
403
Best: 403
▲
10
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
149
Punti
21
Tornei
404
Best: 404
▼
-8
Alexis Blokhina
USA, 0
148
Punti
14
Tornei
405
Best: 169
▼
-2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
147
Punti
27
Tornei
406
Best: 291
▲
4
Alana Smith
USA, 09-11-1999
147
Punti
26
Tornei
407
Best: 404
▼
-3
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
147
Punti
25
Tornei
408
Best: 131
--
0
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
145
Punti
15
Tornei
409
Best: 409
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
410
Best: 410
▲
1
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
145
Punti
18
Tornei
411
Best: 404
▲
1
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
144
Punti
28
Tornei
412
Best: 412
▼
-52
Monika Ekstrand
USA, 0
143
Punti
12
Tornei
413
Best: 413
▲
1
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
414
Best: 395
▲
15
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
141
Punti
21
Tornei
415
Best: 415
▲
53
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
140
Punti
15
Tornei
416
Best: 416
▲
1
Robin Montgomery
USA, 0
139
Punti
6
Tornei
417
Best: 154
▼
-1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
139
Punti
23
Tornei
418
Best: 418
--
0
Xinxin Yao
CHN, 0
138
Punti
32
Tornei
419
Best: 419
▼
-12
Vittoria Paganetti
ITA, 0
138
Punti
19
Tornei
420
Best: 420
--
0
Denislava Glushkova
BUL, 0
137
Punti
21
Tornei
421
Best: 200
▲
2
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
136
Punti
27
Tornei
422
Best: 422
▲
2
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
25
Tornei
423
Best: 162
▲
2
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
135
Punti
19
Tornei
424
Best: 424
▲
2
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
135
Punti
21
Tornei
425
Best: 186
▲
2
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
135
Punti
25
Tornei
426
Best: 81
▼
-21
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
134
Punti
8
Tornei
427
Best: 226
▼
-5
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
134
Punti
14
Tornei
428
Best: 296
▼
-13
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
133
Punti
15
Tornei
429
Best: 304
▼
-10
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
133
Punti
20
Tornei
430
Best: 430
▲
17
Maria Urrutia
ARG, 0
132
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
--
0
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
132
Punti
19
Tornei
432
Best: 346
▼
-2
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
132
Punti
19
Tornei
433
Best: 158
▼
-1
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
131
Punti
26
Tornei
434
Best: 399
▼
-1
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
130
Punti
20
Tornei
435
Best: 435
▲
34
Mio Mushika
JPN, 0
130
Punti
22
Tornei
436
Best: 110
▼
-2
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
129
Punti
18
Tornei
437
Best: 437
▼
-1
Jiaqi Wang
CHN, 0
128
Punti
28
Tornei
438
Best: 438
▲
1
Kristina Dmitruk
BLR, 0
127
Punti
12
Tornei
439
Best: 439
▲
20
Ranah Stoiber
GBR, 0
127
Punti
23
Tornei
440
Best: 348
▼
-12
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
127
Punti
18
Tornei
441
Best: 441
▼
-1
Ena Koike
JPN, 0
127
Punti
19
Tornei
442
Best: 442
▼
-1
Rada Zolotareva
RUS, 0
127
Punti
9
Tornei
443
Best: 320
▼
-5
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
127
Punti
13
Tornei
444
Best: 361
▼
-2
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
127
Punti
18
Tornei
445
Best: 445
▲
26
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
127
Punti
24
Tornei
446
Best: 446
▼
-3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
126
Punti
19
Tornei
447
Best: 379
▼
-3
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
126
Punti
15
Tornei
448
Best: 250
▼
-3
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
125
Punti
25
Tornei
449
Best: 339
▲
6
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
125
Punti
23
Tornei
450
Best: 450
▼
-4
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
125
Punti
20
Tornei
451
Best: 451
▲
30
Madison Sieg
USA, 0
125
Punti
19
Tornei
452
Best: 452
▼
-17
Noemi Basiletti
ITA, 0
125
Punti
20
Tornei
453
Best: 448
▼
-5
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
125
Punti
20
Tornei
454
Best: 421
▼
-5
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
125
Punti
9
Tornei
455
Best: 455
▼
-5
Lidia Encheva
BUL, 0
125
Punti
18
Tornei
456
Best: 147
▼
-5
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
124
Punti
18
Tornei
457
Best: 427
▼
-5
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
124
Punti
19
Tornei
458
Best: 458
▼
-5
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
124
Punti
16
Tornei
459
Best: 459
▼
-5
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
460
Best: 460
▼
-23
Kristina Liutova
RUS, 0
123
Punti
8
Tornei
461
Best: 461
▲
46
Rositsa Dencheva
BUL, 0
123
Punti
15
Tornei
462
Best: 423
▼
-6
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
123
Punti
16
Tornei
463
Best: 463
▼
-6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
464
Best: 464
▼
-6
Ella Mcdonald
GBR, 0
122
Punti
20
Tornei
465
Best: 237
▼
-5
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
122
Punti
21
Tornei
466
Best: 466
▲
6
Carla Markus
ARG, 0
122
Punti
19
Tornei
467
Best: 467
▼
-5
Sara Dols
ESP, 0
122
Punti
23
Tornei
468
Best: 175
▼
-47
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
121
Punti
16
Tornei
469
Best: 469
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
470
Best: 190
▼
-6
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
120
Punti
18
Tornei
471
Best: 442
▼
-6
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
120
Punti
20
Tornei
472
Best: 371
▼
-6
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
120
Punti
20
Tornei
473
Best: 473
▼
-6
Britt Du Pree
NED, 0
119
Punti
18
Tornei
474
Best: 231
▲
6
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
117
Punti
28
Tornei
475
Best: 475
▼
-14
Radka Zelnickova
SVK, 0
117
Punti
21
Tornei
476
Best: 476
▼
-6
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
477
Best: 434
▼
-4
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
21
Tornei
478
Best: 478
▼
-4
Nahia Berecoechea
FRA, 0
114
Punti
21
Tornei
479
Best: 143
▼
-4
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
18
Tornei
480
Best: 1
▼
-4
Venus Williams
USA, 17-06-1980
113
Punti
9
Tornei
481
Best: 309
▼
-3
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
113
Punti
23
Tornei
482
Best: 482
▼
-3
Varvara Panshina
RUS, 0
113
Punti
18
Tornei
483
Best: 347
▼
-6
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
111
Punti
24
Tornei
484
Best: 484
--
0
Josy Daems
GER, 0
111
Punti
19
Tornei
485
Best: 485
--
0
Marie Vogt
GER, 0
111
Punti
20
Tornei
486
Best: 486
--
0
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
15
Tornei
487
Best: 487
▼
-5
Gina Dittmann
GER, 0
110
Punti
20
Tornei
488
Best: 488
▼
-1
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
489
Best: 163
▲
8
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
109
Punti
24
Tornei
490
Best: 380
▲
5
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
109
Punti
20
Tornei
491
Best: 85
▼
-2
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
108
Punti
15
Tornei
492
Best: 492
▼
-2
Jenny Lim
FRA, 0
108
Punti
22
Tornei
493
Best: 493
▼
-2
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
26
Tornei
494
Best: 82
▼
-2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
106
Punti
14
Tornei
495
Best: 495
▼
-7
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
106
Punti
16
Tornei
496
Best: 496
▼
-3
Zongyu Li
CHN, 0
106
Punti
20
Tornei
497
Best: 317
▼
-3
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
106
Punti
19
Tornei
498
Best: 498
▲
1
Mathilde Lollia
FRA, 0
105
Punti
18
Tornei
499
Best: 151
▼
-1
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
104
Punti
10
Tornei
500
Best: 466
--
0
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
104
Punti
14
Tornei
501
Best: 501
▲
8
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
103
Punti
23
Tornei
502
Best: 502
▼
-19
Mayu Crossley
JPN, 0
103
Punti
11
Tornei
503
Best: 463
▼
-2
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
103
Punti
18
Tornei
504
Best: 504
▲
53
Mara Guth
GER, 0
103
Punti
19
Tornei
505
Best: 296
▼
-2
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
506
Best: 506
▼
-2
Luiza Fullana
BRA, 0
102
Punti
18
Tornei
507
Best: 104
▼
-1
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
102
Punti
7
Tornei
508
Best: 508
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▼
-13
Arianna Zucchini
ITA, 0
101
Punti
25
Tornei
510
Best: 510
▲
18
Gina Feistel
POL, 0
101
Punti
15
Tornei
511
Best: 511
--
0
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
512
Best: 512
--
0
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
513
Best: 513
▼
-11
Laura Mair
ITA, 0
101
Punti
18
Tornei
514
Best: 514
▼
-1
Yuno Kitahara
JPN, 0
101
Punti
19
Tornei
515
Best: 56
▼
-1
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
100
Punti
12
Tornei
516
Best: 342
▼
-1
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
100
Punti
14
Tornei
517
Best: 179
▼
-1
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
100
Punti
16
Tornei
518
Best: 518
▼
-1
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
100
Punti
13
Tornei
519
Best: 169
▼
-14
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
100
Punti
16
Tornei
520
Best: 127
▼
-2
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
521
Best: 521
▼
-11
Maria Sara Popa
ROU, 0
99
Punti
19
Tornei
522
Best: 190
▼
-3
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
98
Punti
13
Tornei
523
Best: 300
▼
-3
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
98
Punti
10
Tornei
524
Best: 466
▼
-3
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
98
Punti
12
Tornei
525
Best: 522
▼
-3
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
18
Tornei
526
Best: 489
▼
-3
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
98
Punti
18
Tornei
527
Best: 494
▼
-3
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
528
Best: 32
▼
-3
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
97
Punti
11
Tornei
529
Best: 529
▼
-3
Ana Candiotto
BRA, 0
97
Punti
19
Tornei
530
Best: 530
▲
39
Alena Kovackova
CZE, 0
97
Punti
12
Tornei
531
Best: 331
▼
-4
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
532
Best: 240
▲
12
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
97
Punti
19
Tornei
533
Best: 511
▲
17
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
97
Punti
18
Tornei
534
Best: 410
▼
-4
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
96
Punti
21
Tornei
535
Best: 71
▼
-2
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
536
Best: 536
▲
7
Malaika Rapolu
USA, 0
95
Punti
16
Tornei
537
Best: 537
▼
-3
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
95
Punti
18
Tornei
538
Best: 367
▼
-3
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
95
Punti
18
Tornei
539
Best: 539
▼
-3
Julia Adams
USA, 0
94
Punti
22
Tornei
540
Best: 143
▼
-9
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
93
Punti
17
Tornei
541
Best: 190
▼
-9
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
93
Punti
17
Tornei
542
Best: 317
▼
-4
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
543
Best: 543
▼
-4
Julia Stusek
GER, 0
93
Punti
10
Tornei
544
Best: 544
▲
26
Kristina Kroitor
RUS, 0
93
Punti
13
Tornei
545
Best: 545
▼
-5
Marie Weckerle
LUX, 0
93
Punti
16
Tornei
546
Best: 503
▼
-17
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
93
Punti
17
Tornei
547
Best: 547
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
548
Best: 14
▼
-6
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
92
Punti
5
Tornei
549
Best: 356
▼
-4
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
550
Best: 550
▼
-4
Sarah Van Emst
NED, 0
92
Punti
19
Tornei
551
Best: 527
▼
-3
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
552
Best: 537
▼
-15
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
92
Punti
22
Tornei
553
Best: 487
▼
-4
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
554
Best: 413
▼
-7
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
91
Punti
14
Tornei
555
Best: 468
▼
-4
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
91
Punti
21
Tornei
556
Best: 556
▼
-3
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
13
Tornei
557
Best: 557
▼
-3
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
558
Best: 352
▼
-2
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
89
Punti
13
Tornei
559
Best: 559
▲
7
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
25
Tornei
560
Best: 560
▼
-2
Arina Bulatova
RUS, 0
88
Punti
19
Tornei
561
Best: 561
▼
-2
Valentina Steiner
GER, 0
87
Punti
16
Tornei
562
Best: 137
▼
-2
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
87
Punti
10
Tornei
563
Best: 18
▲
39
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
85
Punti
17
Tornei
564
Best: 46
--
0
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
85
Punti
12
Tornei
565
Best: 284
▼
-4
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
85
Punti
18
Tornei
566
Best: 212
▼
-4
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
14
Tornei
567
Best: 328
▼
-4
Lian Tran
NED, 19-07-2002
84
Punti
20
Tornei
568
Best: 568
▼
-1
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
569
Best: 569
▼
-1
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
570
Best: 570
▼
-5
Julie Pastikova
CZE, 0
83
Punti
13
Tornei
571
Best: 180
▲
54
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
83
Punti
12
Tornei
572
Best: 572
▼
-1
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
83
Punti
17
Tornei
573
Best: 573
▼
-1
Kayo Nishimura
JPN, 0
83
Punti
18
Tornei
574
Best: 574
▲
79
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
82
Punti
17
Tornei
575
Best: 575
▼
-1
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
576
Best: 445
▲
11
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
82
Punti
16
Tornei
577
Best: 577
▼
-1
Reina Goto
JPN, 0
82
Punti
12
Tornei
578
Best: 578
▲
33
Maria Golovina
RUS, 0
82
Punti
15
Tornei
579
Best: 579
▼
-2
Tian Jialin
CHN, 0
82
Punti
18
Tornei
580
Best: 580
▲
35
Sarah Iliev
FRA, 0
81
Punti
15
Tornei
581
Best: 581
▼
-3
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
81
Punti
13
Tornei
582
Best: 582
▼
-3
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
18
Tornei
583
Best: 583
▼
-3
Milana Zhabrailova
RUS, 0
81
Punti
22
Tornei
584
Best: 160
▼
-3
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
80
Punti
18
Tornei
585
Best: 585
▼
-3
Rinko Matsuda
JPN, 0
80
Punti
22
Tornei
586
Best: 212
▼
-3
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
587
Best: 377
▼
-3
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
80
Punti
15
Tornei
588
Best: 588
▼
-3
Jana Otzipka
BEL, 0
80
Punti
17
Tornei
589
Best: 332
▼
-3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
79
Punti
14
Tornei
590
Best: 424
▲
3
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
79
Punti
14
Tornei
591
Best: 491
▼
-16
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
592
Best: 592
▼
-4
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
79
Punti
10
Tornei
593
Best: 593
▼
-3
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
18
Tornei
594
Best: 594
▼
-3
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
595
Best: 338
▼
-3
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
78
Punti
10
Tornei
596
Best: 596
▼
-2
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
8
Tornei
597
Best: 597
▼
-2
Johanne Svendsen
DEN, 0
78
Punti
9
Tornei
598
Best: 230
▼
-2
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
78
Punti
11
Tornei
599
Best: 597
▼
-2
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
78
Punti
11
Tornei
600
Best: 600
▼
-1
Carolina Kuhl
GER, 0
78
Punti
12
Tornei
601
Best: 601
▼
-12
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
78
Punti
16
Tornei
602
Best: 600
▼
-2
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
78
Punti
17
Tornei
603
Best: 266
--
0
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
77
Punti
9
Tornei
604
Best: 383
--
0
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
605
Best: 605
▼
-50
Luca Udvardy
HUN, 0
77
Punti
10
Tornei
606
Best: 606
▼
-1
Mariella Thamm
GER, 0
77
Punti
11
Tornei
607
Best: 607
▲
28
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
77
Punti
20
Tornei
608
Best: 2
▼
-2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
76
Punti
6
Tornei
609
Best: 144
▼
-8
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
76
Punti
17
Tornei
610
Best: 515
▲
13
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
76
Punti
18
Tornei
611
Best: 440
▼
-3
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
76
Punti
19
Tornei
612
Best: 320
▼
-3
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
76
Punti
12
Tornei
613
Best: 405
▼
-3
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
76
Punti
17
Tornei
614
Best: 614
▼
-2
Luciana Moyano
ARG, 0
76
Punti
17
Tornei
615
Best: 615
▲
32
Amelie Van Impe
BEL, 0
76
Punti
18
Tornei
616
Best: 497
▼
-3
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
617
Best: 201
▼
-3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
75
Punti
17
Tornei
618
Best: 618
▼
-2
Adelina Lachinova
LAT, 0
75
Punti
12
Tornei
619
Best: 619
▼
-2
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
620
Best: 620
▲
1
Amelia Honer
USA, 0
74
Punti
8
Tornei
621
Best: 621
▼
-3
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
74
Punti
20
Tornei
622
Best: 622
▼
-3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
74
Punti
12
Tornei
623
Best: 623
▼
-3
Ya Yi Yang
TPE, 0
74
Punti
13
Tornei
624
Best: 450
▼
-51
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
22
Tornei
625
Best: 625
▼
-3
Chenting Zhu
CHN, 0
73
Punti
18
Tornei
626
Best: 29
▼
-2
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
73
Punti
18
Tornei
627
Best: 398
▼
-1
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
73
Punti
19
Tornei
628
Best: 628
▼
-1
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
629
Best: 449
▼
-1
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
72
Punti
11
Tornei
630
Best: 630
▼
-1
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
631
Best: 631
▼
-1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
72
Punti
16
Tornei
632
Best: 566
▼
-1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
72
Punti
18
Tornei
633
Best: 633
▲
30
Daria Egorova
RUS, 0
71
Punti
8
Tornei
634
Best: 114
▼
-2
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
71
Punti
12
Tornei
635
Best: 487
▼
-2
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
71
Punti
15
Tornei
636
Best: 636
▼
-2
Marine Szostak
FRA, 0
71
Punti
15
Tornei
637
Best: 637
▼
-1
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
22
Tornei
638
Best: 638
--
0
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
639
Best: 335
--
0
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
69
Punti
28
Tornei
640
Best: 351
--
0
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
69
Punti
8
Tornei
641
Best: 641
--
0
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
642
Best: 135
--
0
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
643
Best: 579
--
0
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
69
Punti
15
Tornei
644
Best: 644
--
0
Alexis Nguyen
USA, 0
68
Punti
10
Tornei
645
Best: 549
--
0
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
68
Punti
22
Tornei
646
Best: 374
▼
-48
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
68
Punti
10
Tornei
647
Best: 647
▲
23
Victoria Milovanova
RUS, 0
68
Punti
16
Tornei
648
Best: 433
▼
-2
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
68
Punti
17
Tornei
649
Best: 649
▼
-1
Ana Grubor
CAN, 0
68
Punti
20
Tornei
650
Best: 560
▼
-1
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
68
Punti
22
Tornei
651
Best: 651
▼
-1
Sayaka Ishii
JPN, 0
67
Punti
10
Tornei
652
Best: 158
▼
-45
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
67
Punti
11
Tornei
653
Best: 492
▼
-1
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
67
Punti
15
Tornei
654
Best: 654
▲
1
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
17
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Maria Kalyakina
RUS, 0
67
Punti
21
Tornei
656
Best: 504
▲
1
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
22
Tornei
657
Best: 657
▲
1
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
658
Best: 658
▲
1
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
659
Best: 659
▲
1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
66
Punti
17
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▲
33
Briana Szabo
ROU, 0
66
Punti
20
Tornei
662
Best: 662
--
0
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
663
Best: 663
▼
-9
Elena Korokozidi
GRE, 0
66
Punti
14
Tornei
664
Best: 664
▲
3
Ellie Schoppe
USA, 0
65
Punti
14
Tornei
665
Best: 368
▲
3
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
65
Punti
13
Tornei
666
Best: 666
▲
3
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
667
Best: 667
▼
-30
Ksenia Efremova
FRA, 0
64
Punti
10
Tornei
668
Best: 130
▲
3
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
64
Punti
11
Tornei
669
Best: 669
▼
-18
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
19
Tornei
670
Best: 150
▲
2
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
671
Best: 671
▲
29
Alyssa Reguer
FRA, 0
64
Punti
20
Tornei
672
Best: 672
▲
225
Sofia Johnson
GBR, 0
64
Punti
7
Tornei
673
Best: 673
▼
-9
Iva Ivanova
BUL, 0
63
Punti
12
Tornei
674
Best: 646
--
0
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
63
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
--
0
Gaia Maduzzi
ITA, 0
63
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▼
-10
Nina Vargova
SVK, 0
63
Punti
16
Tornei
677
Best: 20
--
0
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
62
Punti
6
Tornei
678
Best: 678
--
0
Ruien Zhang
CHN, 0
62
Punti
14
Tornei
679
Best: 679
--
0
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
680
Best: 497
--
0
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
62
Punti
12
Tornei
681
Best: 681
▼
-16
Hikaru Sato
JPN, 0
62
Punti
14
Tornei
682
Best: 682
▼
-1
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
683
Best: 607
▼
-1
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
62
Punti
15
Tornei
684
Best: 13
▼
-1
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
61
Punti
5
Tornei
685
Best: 213
▼
-1
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
686
Best: 686
▲
15
Ava Markham
USA, 0
61
Punti
8
Tornei
687
Best: 687
▼
-2
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
688
Best: 688
▼
-2
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
689
Best: 380
▼
-2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
690
Best: 690
▼
-2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
59
Punti
11
Tornei
691
Best: 691
▼
-1
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
692
Best: 692
▼
-1
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
59
Punti
17
Tornei
693
Best: 693
▼
-1
Jiayi Wang
CHN, 0
59
Punti
17
Tornei
694
Best: 73
▼
-1
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
58
Punti
9
Tornei
695
Best: 695
--
0
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
58
Punti
11
Tornei
696
Best: 696
--
0
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
697
Best: 278
--
0
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
58
Punti
12
Tornei
698
Best: 698
▼
-22
Anita Sahdiieva
UKR, 0
58
Punti
16
Tornei
699
Best: 699
--
0
Dune Vaissaud
FRA, 0
58
Punti
18
Tornei
700
Best: 700
▲
4
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
57
Punti
18
Tornei
701
Best: 701
▲
1
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
702
Best: 601
▼
-4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
57
Punti
17
Tornei
703
Best: 114
--
0
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
56
Punti
12
Tornei
704
Best: 619
▲
6
Demi Tran
NED, 26-11-2000
56
Punti
20
Tornei
705
Best: 705
▲
6
Maria Garcia Cid
ESP, 0
56
Punti
11
Tornei
706
Best: 706
--
0
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
56
Punti
14
Tornei
707
Best: 685
--
0
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
56
Punti
15
Tornei
708
Best: 708
--
0
Daria Zelinskaya
RUS, 0
56
Punti
18
Tornei
709
Best: 4
--
0
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
710
Best: 710
▲
23
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
55
Punti
19
Tornei
711
Best: 652
▼
-38
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
55
Punti
10
Tornei
712
Best: 712
▲
74
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
55
Punti
11
Tornei
713
Best: 269
▼
-8
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
55
Punti
12
Tornei
714
Best: 714
--
0
Neus Torner Sensano
ESP, 0
54
Punti
11
Tornei
715
Best: 337
▲
30
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
54
Punti
10
Tornei
716
Best: 695
▼
-1
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
54
Punti
22
Tornei
717
Best: 190
▼
-1
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
54
Punti
14
Tornei
718
Best: 718
▼
-1
Mia Horvit
USA, 0
54
Punti
14
Tornei
719
Best: 555
▲
20
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
54
Punti
17
Tornei
720
Best: 500
▼
-8
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
54
Punti
12
Tornei
721
Best: 721
▼
-8
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
54
Punti
13
Tornei
722
Best: 722
▼
-3
Evialina Laskevich
BLR, 0
53
Punti
11
Tornei
723
Best: 723
▼
-3
Edda Mamedova
RUS, 0
53
Punti
8
Tornei
724
Best: 721
▼
-3
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
725
Best: 725
▼
-2
Stefania Bojica
ROU, 0
53
Punti
10
Tornei
726
Best: 658
▲
18
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
53
Punti
13
Tornei
727
Best: 319
▼
-3
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
53
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
▼
-3
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
729
Best: 39
▼
-3
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
52
Punti
6
Tornei
730
Best: 730
▼
-3
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
731
Best: 731
▼
-3
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
9
Tornei
732
Best: 732
▼
-3
Daria Yesypchuk
UKR, 0
52
Punti
18
Tornei
733
Best: 39
▼
-3
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
51
Punti
9
Tornei
734
Best: 175
▼
-2
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
51
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
▼
-46
Beatrice Ricci
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
736
Best: 348
▲
12
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
51
Punti
12
Tornei
737
Best: 737
▼
-3
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
51
Punti
12
Tornei
738
Best: 738
▼
-3
Oceane Babel
FRA, 0
51
Punti
15
Tornei
739
Best: 319
▼
-3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
50
Punti
11
Tornei
740
Best: 377
▼
-3
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
50
Punti
12
Tornei
741
Best: 741
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
742
Best: 742
▼
-2
Bella Payne
USA, 0
50
Punti
7
Tornei
743
Best: 743
▼
-2
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
744
Best: 684
▼
-22
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
50
Punti
9
Tornei
745
Best: 745
▼
-2
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
746
Best: 746
--
0
Christasha Mcneil
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
747
Best: 470
--
0
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
49
Punti
7
Tornei
748
Best: 748
▲
1
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
749
Best: 132
▲
1
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
48
Punti
10
Tornei
750
Best: 750
▲
1
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
751
Best: 531
▲
5
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
48
Punti
12
Tornei
752
Best: 685
--
0
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
753
Best: 668
--
0
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
754
Best: 754
--
0
Yuhan Wang
CHN, 0
47
Punti
16
Tornei
755
Best: 755
--
0
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▲
1
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
757
Best: 757
▲
1
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
758
Best: 758
▲
1
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
759
Best: 759
▲
1
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
760
Best: 604
▲
1
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
46
Punti
12
Tornei
761
Best: 761
▼
-19
Victoria Osuigwe
USA, 0
46
Punti
7
Tornei
762
Best: 468
▲
48
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
46
Punti
15
Tornei
763
Best: 763
▼
-1
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
764
Best: 5
▼
-1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
765
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
45
Punti
8
Tornei
766
Best: 766
--
0
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
45
Punti
12
Tornei
767
Best: 767
--
0
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
768
Best: 768
--
0
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
45
Punti
11
Tornei
769
Best: 769
▲
2
Anastasiia Firman
UKR, 0
45
Punti
17
Tornei
770
Best: 770
▲
3
Thea Frodin
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
771
Best: 771
▲
3
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
772
Best: 356
▲
3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
773
Best: 773
▼
-3
Chelsea Fontenel
SUI, 0
44
Punti
15
Tornei
774
Best: 713
▼
-56
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
44
Punti
16
Tornei
775
Best: 12
▲
1
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
43
Punti
6
Tornei
776
Best: 26
▲
1
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
43
Punti
8
Tornei
777
Best: 777
▲
1
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
778
Best: 778
▲
1
Monique Barry
NZL, 0
43
Punti
15
Tornei
779
Best: 779
▲
1
Ava Hrastar
USA, 0
43
Punti
8
Tornei
780
Best: 780
▲
1
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
781
Best: 781
▲
57
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
43
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▼
-10
Madelief Hageman
NED, 0
43
Punti
20
Tornei
783
Best: 783
▲
1
Indianna Spink
GBR, 0
42
Punti
10
Tornei
784
Best: 186
▲
1
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
42
Punti
10
Tornei
785
Best: 785
▲
7
Laima Vladson
UZB, 0
42
Punti
10
Tornei
786
Best: 359
▲
1
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
42
Punti
13
Tornei
787
Best: 787
▼
-18
Yasmin Ezzat
EGY, 0
42
Punti
13
Tornei
788
Best: 788
▲
25
Maya Iyengar
USA, 0
41
Punti
17
Tornei
789
Best: 191
▼
-1
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
41
Punti
3
Tornei
790
Best: 317
▼
-1
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
41
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
▼
-1
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
792
Best: 792
▼
-1
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
793
Best: 584
▼
-62
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
40
Punti
20
Tornei
794
Best: 278
▼
-30
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
40
Punti
11
Tornei
795
Best: 795
▼
-2
Makenna Jones
USA, 0
40
Punti
10
Tornei
796
Best: 796
▼
-2
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
797
Best: 205
▼
-2
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
40
Punti
12
Tornei
798
Best: 781
▼
-2
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
40
Punti
15
Tornei
799
Best: 330
▼
-1
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
39
Punti
10
Tornei
800
Best: 317
▲
16
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
39
Punti
18
Tornei
801
Best: 801
▼
-2
Gaeul Jang
KOR, 0
39
Punti
7
Tornei
802
Best: 802
▼
-2
Sae Noguchi
JPN, 0
39
Punti
10
Tornei
803
Best: 803
▲
23
Shannon Lam
USA, 0
39
Punti
9
Tornei
804
Best: 804
▲
4
Dunja Maric
SRB, 0
39
Punti
10
Tornei
805
Best: 805
▼
-4
Jamilah Snells
USA, 0
39
Punti
12
Tornei
806
Best: 806
▼
-24
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
39
Punti
13
Tornei
807
Best: 807
▼
-5
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
15
Tornei
808
Best: 808
▲
3
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
39
Punti
17
Tornei
809
Best: 708
▼
-12
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
39
Punti
17
Tornei
810
Best: 810
▼
-7
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
811
Best: 317
▼
-7
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
812
Best: 728
▼
-7
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
38
Punti
6
Tornei
813
Best: 813
▼
-7
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
38
Punti
7
Tornei
814
Best: 814
▼
-7
Maria Lazarenko
UKR, 0
38
Punti
8
Tornei
815
Best: 815
▼
-6
Yujin Kim
KOR, 0
38
Punti
11
Tornei
816
Best: 816
▼
-4
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
817
Best: 817
▼
-2
Petra Hule
AUS, 0
37
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
▼
-1
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
819
Best: 819
▲
8
Coco Bosman
NED, 0
37
Punti
11
Tornei
820
Best: 752
▼
-2
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
37
Punti
12
Tornei
821
Best: 537
▼
-2
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
37
Punti
12
Tornei
822
Best: 196
▼
-2
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
823
Best: 5
▼
-2
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
824
Best: 318
▼
-10
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
36
Punti
8
Tornei
825
Best: 20
▼
-3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
36
Punti
14
Tornei
826
Best: 826
▼
-3
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
827
Best: 827
▼
-3
Luna Vujovic
SRB, 0
36
Punti
6
Tornei
828
Best: 828
▼
-3
Amy Sucha
CZE, 0
36
Punti
7
Tornei
829
Best: 828
▼
-1
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
36
Punti
12
Tornei
830
Best: 830
▼
-1
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
831
Best: 831
▼
-1
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
832
Best: 832
▼
-1
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
833
Best: 833
▲
29
Monika Stankiewicz
POL, 0
35
Punti
11
Tornei
834
Best: 834
▼
-2
Anastasiia Gureva
RUS, 0
35
Punti
5
Tornei
835
Best: 835
▼
-1
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
836
Best: 836
▼
-1
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
837
Best: 837
▼
-1
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
35
Punti
7
Tornei
838
Best: 548
▼
-1
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
839
Best: 839
--
0
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▲
8
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
841
Best: 841
▼
-1
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
842
Best: 842
▲
1
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
843
Best: 843
▲
1
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
844
Best: 844
▲
1
Chukwumelije Clarke
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
845
Best: 263
▼
-62
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
34
Punti
7
Tornei
846
Best: 846
--
0
Olga Danilova
CYP, 0
34
Punti
9
Tornei
847
Best: 847
--
0
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
9
Tornei
848
Best: 430
▲
1
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
849
Best: 849
▲
1
Klara Veldman
NED, 0
34
Punti
11
Tornei
850
Best: 850
▲
1
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
34
Punti
12
Tornei
851
Best: 658
▼
-9
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
852
Best: 411
--
0
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
--
0
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
854
Best: 854
--
0
Shiyu Ye
CHN, 0
33
Punti
6
Tornei
855
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
33
Punti
8
Tornei
856
Best: 856
▲
1
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
857
Best: 738
▲
57
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
33
Punti
12
Tornei
858
Best: 192
--
0
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
859
Best: 859
--
0
Sonja Zhenikhova
GER, 0
32
Punti
8
Tornei
860
Best: 860
--
0
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
861
Best: 861
--
0
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
862
Best: 862
▲
1
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
863
Best: 863
▲
1
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
864
Best: 184
▲
1
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
865
Best: 525
▼
-10
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
32
Punti
7
Tornei
866
Best: 866
--
0
Onyu Choi
KOR, 0
32
Punti
10
Tornei
867
Best: 867
--
0
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
868
Best: 451
--
0
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
869
Best: 674
--
0
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
32
Punti
13
Tornei
870
Best: 870
▼
-29
Carolin Raschdorf
GER, 0
32
Punti
14
Tornei
871
Best: 10
--
0
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
31
Punti
5
Tornei
872
Best: 872
--
0
Irem Kurt
TUR, 0
31
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
--
0
Angelica Blake
GBR, 0
31
Punti
8
Tornei
874
Best: 874
--
0
Nada Fouad
EGY, 0
31
Punti
10
Tornei
875
Best: 875
▲
1
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
876
Best: 876
▲
1
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
877
Best: 877
▲
25
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
31
Punti
16
Tornei
878
Best: 802
--
0
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
879
Best: 879
--
0
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
880
Best: 880
--
0
Selina Dal
GER, 0
30
Punti
4
Tornei
881
Best: 881
--
0
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
882
Best: 111
--
0
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
30
Punti
8
Tornei
883
Best: 883
--
0
Margaux Maquet
BEL, 0
30
Punti
8
Tornei
884
Best: 884
--
0
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
885
Best: 885
▼
-15
Paula Cembranos
SUI, 0
30
Punti
12
Tornei
886
Best: 886
▲
14
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
29
Punti
10
Tornei
887
Best: 887
▼
-1
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
888
Best: 888
▼
-1
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
889
Best: 785
▼
-1
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
890
Best: 890
▼
-1
Ziva Falkner
SLO, 0
29
Punti
8
Tornei
891
Best: 387
▼
-1
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
29
Punti
10
Tornei
892
Best: 628
▼
-1
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
29
Punti
11
Tornei
893
Best: 893
--
0
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
14
Tornei
894
Best: 99
--
0
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
28
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
--
0
Joy De Zeeuw
NED, 0
28
Punti
10
Tornei
896
Best: 896
--
0
Patricija Paukstyte
LTU, 0
28
Punti
4
Tornei
897
Best: 897
▲
35
Karla Popovic
CRO, 0
28
Punti
6
Tornei
898
Best: 352
--
0
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
28
Punti
7
Tornei
899
Best: 899
▲
2
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
900
Best: 900
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
TAG: Mirra Andreeva, Ranking WTA
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