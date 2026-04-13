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Classifica WTA Italiane: +35 per Lisa Pigato che diventa la quinta giocatrice d’Italia
13/04/2026 10:19 10 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (13-04-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
41
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
148
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
152
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
28
Tornei
154
Best: 154
▲
35
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
504
Punti
25
Tornei
164
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
237
Best: 201
▼
-13
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
295
Punti
24
Tornei
245
Best: 203
▼
-35
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
278
Punti
23
Tornei
260
Best: 205
▼
-12
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
262
Punti
27
Tornei
266
Best: 266
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
273
Best: 265
▼
-2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
24
Tornei
300
Best: 300
▼
-27
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
216
Punti
16
Tornei
313
Best: 313
▼
-6
Samira De Stefano
ITA, 0
211
Punti
27
Tornei
321
Best: 310
▼
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
204
Punti
22
Tornei
332
Best: 332
▲
9
Giorgia Pedone
ITA, 0
195
Punti
25
Tornei
361
Best: 361
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
371
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
379
Best: 379
▼
-4
Diletta Cherubini
ITA, 0
162
Punti
29
Tornei
399
Best: 292
▼
-2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
402
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
149
Punti
17
Tornei
409
Best: 409
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
419
Best: 419
▼
-12
Vittoria Paganetti
ITA, 0
138
Punti
19
Tornei
452
Best: 452
▼
-17
Noemi Basiletti
ITA, 0
125
Punti
20
Tornei
463
Best: 463
▼
-6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
469
Best: 469
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
508
Best: 508
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▼
-13
Arianna Zucchini
ITA, 0
101
Punti
25
Tornei
513
Best: 513
▼
-11
Laura Mair
ITA, 0
101
Punti
18
Tornei
540
Best: 143
▼
-9
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
93
Punti
17
Tornei
547
Best: 547
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
553
Best: 487
▼
-4
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
559
Best: 559
▲
7
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
25
Tornei
563
Best: 18
▲
39
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
85
Punti
17
Tornei
591
Best: 491
▼
-16
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
610
Best: 515
▲
13
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
76
Punti
18
Tornei
675
Best: 675
--
0
Gaia Maduzzi
ITA, 0
63
Punti
13
Tornei
689
Best: 380
▼
-2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
726
Best: 658
▲
18
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
53
Punti
13
Tornei
735
Best: 735
▼
-46
Beatrice Ricci
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
741
Best: 741
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
763
Best: 763
▼
-1
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
764
Best: 5
▼
-1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
842
Best: 842
▲
1
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
858
Best: 192
--
0
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
900
Best: 900
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
TAG: Italiane, Lisa Pigato
267 la grant
@ mattia saracino (#4591985)
Siamo già stati fortunati per le prossime 3 vite ad avere Sinner e nel nulla del tennis femminile attuale, trovare una Paolini in stato di grazia che ha fatto finali slam. Cosa dovrebbero dire gli americani, che hanno tantissimi giocatori e non vincono uno slam dal 2003?
Gli australiani dal 2002
I francesi dal 1983!!!!
75 Ilary Pistola (2008) +19
328 Sofia Ferraris (2010) +63
I punti della Tyra saranno contabilizzati la prossima settimana… se non sbaglio – ma correggetemi nel caso, grazie mille! – dovrebbe essere ora attorno al n° 272 WTA
I punti della Tyra saranno contabilizzati la prossima settimana… se non sbaglio – ma correggetemi nel caso, grazie mille! – dovrebbe essere ora attorno al n° 272 WTA
La sorella studiava in america , anche la Pigatina ha fatto lo stesso percorso o ha smesso con gli studi ?
Redazione,best ranking G.Pedone 183
Io voglio il numero uno al mondo italiano nel tennis femminile come sinner sono stufo di aspettare 50 anni!!!.
A breve immagino effettuerá il sorpasso sulle due che la precedono e sarà terza. Effettivamente da Cocciaretto a Stefanini c’è una voragine enorme da colmare
Speriamo si si definitivamente sbloccata e riesca ad entrare nelle 100, il tennis italiano ne ha bisogno