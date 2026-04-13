Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Aprile 2026

Stefano Napolitano nella foto
CH 125 Mexico City – terra
F Duckworth – Napolitano Inizio 20:00
ATP Mexico City
James Duckworth [1]
0
6
5
Stefano Napolitano•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Duckworth
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
S. Napolitano
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
CH 50 Wuning – hard
R32 Gray – Binda 3° inc. ore 07:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Oeiras – terra
R32 Royer – Cecchinato 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Gill – Agamenone Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Oeiras 125 – terra
1T Brancaccio – Marcinko 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Forza Napo, prenditi le quali Slam a Parigi! Dubito che andrà in Bolivia per il Ch75 di Santa Cruz de la Sierra, sarebbero 10 ore di volo con 2 ore di fuso orario
Verissimo
E beneficiando del riparo del monitor e di quello del plaid sotto il quale si accoccolano quando siedono sul divano, sono anche maleducati
@ Leprotto (#4591921)
I social lo hanno fatto su qualsiasi argomento. Tutti commentano tutto come se fossero esperti.
@ Leprotto (#4591921)
I social lo hanno fatto su qualsiasi argomento. Tutti commentano tutto come se fossero esperti.
Aspettando i risultati, vado un po fuori argomento. Accertata la morte del calcio italiano, molti appassionati si sono riversati sul tennis portando tutta la loro ignoranza non conoscendolo, ma solo perché c’è il numero 1 al mondo e fa notizia. Ne conosco un paio che fanno parte anche di questo sito. Quando si incontrano e non sapendo nulla di tennis, giustamente ne parlano,gli interlocutori, me compreso o cambiano discorso,qualcuno abbozza un sorriso, molti si allontanano. Invece qui trovano interlocutori e intavolano discussioni. I social hanno aperto le porte anche agli emarginati a loro insaputa