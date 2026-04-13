Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Aprile 2026

13/04/2026 08:19 5 commenti
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

MEX CH 125 Mexico City – terra
F Duckworth AUS – Napolitano ITA Inizio 20:00

ATP Mexico City
James Duckworth [1]
0
6
5
Stefano Napolitano
0
7
5
Mostra dettagli





CHN CH 50 Wuning – hard
R32 Gray GBR – Binda ITA 3° inc. ore 07:00

Il match deve ancora iniziare





POR CH 125 Oeiras – terra
R32 Royer FRA – Cecchinato ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gill GBR – Agamenone ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare





POR WTA Oeiras 125 – terra
1T Brancaccio ITA – Marcinko CRO 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

JOA20 (Guest) 13-04-2026 09:25

Forza Napo, prenditi le quali Slam a Parigi! Dubito che andrà in Bolivia per il Ch75 di Santa Cruz de la Sierra, sarebbero 10 ore di volo con 2 ore di fuso orario

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UAZ (Guest) 13-04-2026 09:12

Scritto da Leprotto
Aspettando i risultati, vado un po fuori argomento. Accertata la morte del calcio italiano, molti appassionati si sono riversati sul tennis portando tutta la loro ignoranza non conoscendolo, ma solo perché c’è il numero 1 al mondo e fa notizia. Ne conosco un paio che fanno parte anche di questo sito. Quando si incontrano e non sapendo nulla di tennis, giustamente ne parlano,gli interlocutori, me compreso o cambiano discorso,qualcuno abbozza un sorriso, molti si allontanano. Invece qui trovano interlocutori e intavolano discussioni. I social hanno aperto le porte anche agli emarginati a loro insaputa

Verissimo
E beneficiando del riparo del monitor e di quello del plaid sotto il quale si accoccolano quando siedono sul divano, sono anche maleducati

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Salvio81 13-04-2026 09:10

@ Leprotto (#4591921)

I social lo hanno fatto su qualsiasi argomento. Tutti commentano tutto come se fossero esperti.

 3
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Salvio81 13-04-2026 09:10

@ Leprotto (#4591921)

I social lo hanno fatto su qualsiasi argomento. Tutti commentano tutto come se fossero esperti.

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Leprotto (Guest) 13-04-2026 08:47

Aspettando i risultati, vado un po fuori argomento. Accertata la morte del calcio italiano, molti appassionati si sono riversati sul tennis portando tutta la loro ignoranza non conoscendolo, ma solo perché c’è il numero 1 al mondo e fa notizia. Ne conosco un paio che fanno parte anche di questo sito. Quando si incontrano e non sapendo nulla di tennis, giustamente ne parlano,gli interlocutori, me compreso o cambiano discorso,qualcuno abbozza un sorriso, molti si allontanano. Invece qui trovano interlocutori e intavolano discussioni. I social hanno aperto le porte anche agli emarginati a loro insaputa

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+1: brunodalla