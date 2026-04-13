Sinner: alcuni record e numeri dopo la storica vittoria a Monte Carlo

Jannik Sinner dopo l’eccezionale cavalcata negli Stati Uniti era tornato nella sua Monte Carlo con l’ambizione di giocare qualche match per assaggiare la terra battuta e riprendere confidenza con i meccanismi del tennis sul “rosso”. La settimana nel Principato è andata oltre ogni migliore previsione: giorno dopo giorno la sua condizione sul “rosso” è cresciuta arrivando a toccare le stelle, ottenendo il successo finale contro il grande rivale Carlos Alcaraz, battuto di sostanza, di pressione, di forza mentale. Jannik alza verso il cielo uggioso della Costa Azzurra il primo trofeo Premium su terra rossa in carriera, dopo aver sconfitto il rivale più forte nelle condizioni meno congeniali, e brinda al ritorno sul trono del ranking ATP, meglio non poteva assolutamente andare. E, per fare una battuta, il bel trofeo consegnatogli dal Principe Alberto se lo porta a casa andando letteralmente a piedi… non dopo il tradizionale tuffo in piscina che, a vedere Jannik, gli è costato assai più di qualche rincorsa o tensione del match contro lo spagnolo…!

La portata di questo successo è storica, sotto vari punti di vista. Sinner diventa il quinto italiano a diventare campione a Monte Carlo dopo Paolo Girolamo Balbi (detto Giovanni), Giovanni Palmieri, Nicola Pietrangeli, e Fabio Fognini. Ma ci sono altre curiosità statistiche interessanti, riportiamo le più curiose e significative.

Sinner diventa il secondo tennista da quando esiste l’ATP Tour (1990) a battere il n.1 del ranking su tutte le superfici. Prima di lui c’era riuscito proprio Carlos Alcaraz. Inoltre, da quando esiste il formato dei Masters 1000 (1990), diventa il secondo giocatore capace di vincere uno dopo l’altro i primi tre mille della stagione, Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Prima di lui c’era riuscito solo Novak Djokovic nel 2015.

Sinner diventa il quarto giocatore (sempre nella storia dell’ATP Tour) capace di battere in finale il campione in carica del torneo di Monte Carlo. Prima di lui c’erano riuscito Andrei Medvedev (1994), Rafael Nadal (2005) e Novak Djokovic (2013).

Per Jannik il titolo a Monte Carlo è il quarto Masters 1000 consecutivo, striscia iniziata a Parigi indoor. Come lui solo Nadal e Djokovic. Lo spagnolo ha fatto il poker nel 2013 (Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati), Djokovic per ben tre volte: tra 2013 e 2014 (Shanghai, Paris, Indian Wells, Miami), poi tra 2014 e 2015 (Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo), e tra 2015 e 2016 (Shanghai, Parigi, Indian Wells, Miami).

Grazie al successo a Monte Carlo, a Sinner mancano solo tre titoli per completare una sorta di Super Grande Slam in carriera, ossia tutti i big title della stagione: Slam, Masters 1000 e Finals. E si torna sempre su terra battuta: Jannik ha raggiunto (ma perso) le finali a Roma e Roland Garros, mentre al Masters 1000 di Madrid non ha mai ottenuto grandi risultati. Al momento non è certo se l’azzurro sbarcherà nella capitale spagnola quest’anno; potrebbe essere l’anno giusto per “rimediare”? Forse no, ma la cavalcata di Jannik verso record storici continua…

Marco Mazzoni