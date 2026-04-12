Sinner apre al dubbio Madrid dopo il trionfo a Monte-Carlo: “Mi prenderò 2-3 giorni e poi decideremo”
Dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 e il ritorno al numero 1 del mondo, Jannik Sinner non ha ancora sciolto le riserve sul suo programma immediato. L’azzurro, reduce da un periodo molto intenso tra cemento e terra battuta, ha lasciato aperta la possibilità di saltare il Masters 1000 di Madrid, spiegando che prima si prenderà qualche giorno di pausa e poi valuterà insieme al suo team il da farsi.
Le sue parole sono state molto chiare: “Mi prenderò 2-3 giorni liberi e poi decideremo con il mio team se andremo a Madrid oppure no.” Una dichiarazione che non sorprende più di tanto, considerando il carico accumulato da Sinner nell’ultimo mese e mezzo, culminato con il titolo nel Principato dopo quelli conquistati a Indian Wells e Miami.
Il momento dell’azzurro è straordinario, ma proprio per questo la gestione delle energie diventa cruciale. Monte-Carlo gli ha restituito il vertice del ranking ATP e ha confermato quanto il suo livello sia ormai altissimo anche sulla terra battuta. Allo stesso tempo, però, la sua programmazione nelle prossime settimane dovrà tenere conto dell’obiettivo più grande della primavera: arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros. Questa è un’inferenza, ma è coerente con il calendario immediato e con il fatto che Sinner abbia appena attraversato una lunga sequenza di grandi tornei.
Madrid rappresenta uno snodo importante della stagione sul rosso, ma non è detto che Sinner scelga di esserci a tutti i costi. Anzi, il dubbio espresso dopo Monte-Carlo lascia pensare che una rinuncia sia un’opzione concreta. Se dovesse decidere di fermarsi, il suo prossimo appuntamento sarebbe con ogni probabilità Roma, tappa naturalmente centrale nel percorso di avvicinamento a Parigi. Questa resta un’inferenza ragionevole basata sul calendario ATP e sulle informazioni circolate nelle ultime settimane sul suo piano di stagione.
In ogni caso, il messaggio di Sinner è chiaro: prima il recupero, poi la decisione. Dopo settimane in cui ha giocato tantissimo e dopo aver rimesso le mani sul numero 1 del mondo, il nuovo leader del ranking vuole scegliere con attenzione il prossimo passo. Madrid resta possibile, ma al momento non è affatto scontata.
Marco Rossi
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Barcellona non aveva il budget per ingaggiare anche Jannik e lui ai 500 gratis (o per pochi soldi) non ci va più.
Per Carlos avranno concorso i suoi sponsor spagnoli più la Nike.
Molto probabilmente agli sponsor di Sinner la Spagna non interessa e per la Nike, invece, basta e avanza Alcaraz.
Sono convinto che si siano accordati i manager: Carlos a Barcellona+Madrid e Jannik a Roma.
Stop!
Comunque dalla foto sembra che il piccolo Titano non sia poi così tanto più basso del Granitico.
Madrid ha una superficie anomala rispetto a MC e Roma e RG perché si trova in altura e fino a che non perde nei master 1000 la continuità resta.
Saltarlo fa parte del gioco, io come tanti credo che dovrebbe comunque lasciare aperta la porta, alla fine sarà fra 2 settimane e non si gioca tutti i giorni.
Dall’intervista sembra più un no che un forse, vedremo!
Jannik dovremmo, giustamente, rivederlo a Roma…. Un po’ di meritato riposo dopo 3 Master1000 dominati e prima del vero obiettivo sul rosso ci sta’…Dopo Montecarlo cmq una bella doppietta Roma/ RG non sarebbe male 🙂 Speriamo
È quello il problema perché lui arriva in finale e la vince pure.
Ci starebbe saltarlo, peccato perchè Madrid è la terra battuta ideale per Sinner, dove le sue chance sarebbero ancora più importanti che a Montecarlo o Roma, poi ovvio che a Roma non può mancare
Lo scorso anno dopo quasi 4 mesi fermo arrivò in finale a Roma abbastanza tranquillamente, quest’anno ci arriverà dopo aver vinto Montecarlo.
Non vedo quale sia il problema, anzi meglio continuare ad allenarsi sulla terra “normale” per provare a vincere Roma e Parigi piuttosto che andare a giocare a Madrid con le condizioni atipiche…
Ma se salta madrid, non si rompe la “continuità “? Il quinto master di fila deve essere quello di calendario ?
OT. @ il capitano
Vinto la tua Juventus e al palo il Como, il Milan (midispiace per Jannik) e il Napoli.
No Capitano, Jannik deve superare la striscia del Grande Nole di 31 match vinti consecutivi nei master 1000, quindi se partecipa a Madrid deve necessariamente vincerlo e poi ovviamente vincere Roma, meglio che il Mutua lo salti a sto punto.
Che perda prima allora….
Mah vedremo….sanno meglio di noi cosa fare. Io spero lo giochi….troppo un mese senza tornei prima di Roma nel pieno della stagione
Si a posto, per carità come è gia successo può succedere ancora ma che Carlitos se non per infortunio perda 2 volte consecutive per di più una volta arrivato in finale non mi convince.
È quello il problema lOl
Jannik puoi partecipare senza impegno, giusto come allenamento. Poi però, @zzo, non arrivarmi in finale!!
Per ora dico che è 50-50. Se Sinner non ha problemi fisici o di stanchezza quando riprenderà ad allenarsi cambierei a 60-40 per la partecipazione al torneo madrileno
Non lo gioca sicuramente!
Potrebbe anche saltarlo ma decidere all’ultimo visto che gioca tra 15 giorni.a quel punto spero che alcaraz vada in fondo a Barcellona, magari perdendo in finale e anche a Madrid così salterà lui Roma