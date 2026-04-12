Sinner apre al dubbio Madrid dopo il trionfo a Monte-Carlo: “Mi prenderò 2-3 giorni e poi decideremo”

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 e il ritorno al numero 1 del mondo, Jannik Sinner non ha ancora sciolto le riserve sul suo programma immediato. L’azzurro, reduce da un periodo molto intenso tra cemento e terra battuta, ha lasciato aperta la possibilità di saltare il Masters 1000 di Madrid, spiegando che prima si prenderà qualche giorno di pausa e poi valuterà insieme al suo team il da farsi.

Le sue parole sono state molto chiare: “Mi prenderò 2-3 giorni liberi e poi decideremo con il mio team se andremo a Madrid oppure no.” Una dichiarazione che non sorprende più di tanto, considerando il carico accumulato da Sinner nell’ultimo mese e mezzo, culminato con il titolo nel Principato dopo quelli conquistati a Indian Wells e Miami.

Il momento dell’azzurro è straordinario, ma proprio per questo la gestione delle energie diventa cruciale. Monte-Carlo gli ha restituito il vertice del ranking ATP e ha confermato quanto il suo livello sia ormai altissimo anche sulla terra battuta. Allo stesso tempo, però, la sua programmazione nelle prossime settimane dovrà tenere conto dell’obiettivo più grande della primavera: arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros. Questa è un’inferenza, ma è coerente con il calendario immediato e con il fatto che Sinner abbia appena attraversato una lunga sequenza di grandi tornei.

Madrid rappresenta uno snodo importante della stagione sul rosso, ma non è detto che Sinner scelga di esserci a tutti i costi. Anzi, il dubbio espresso dopo Monte-Carlo lascia pensare che una rinuncia sia un’opzione concreta. Se dovesse decidere di fermarsi, il suo prossimo appuntamento sarebbe con ogni probabilità Roma, tappa naturalmente centrale nel percorso di avvicinamento a Parigi. Questa resta un’inferenza ragionevole basata sul calendario ATP e sulle informazioni circolate nelle ultime settimane sul suo piano di stagione.

In ogni caso, il messaggio di Sinner è chiaro: prima il recupero, poi la decisione. Dopo settimane in cui ha giocato tantissimo e dopo aver rimesso le mani sul numero 1 del mondo, il nuovo leader del ranking vuole scegliere con attenzione il prossimo passo. Madrid resta possibile, ma al momento non è affatto scontata.





Marco Rossi