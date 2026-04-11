Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell 11 Aprile 2026
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
SF Zverev – Sinner Non prima 13:30
ATP 500 Munich – terra
Q1 Giustino – Pellegrino Non prima 14:00
ATP 500 Barcelona – terra
Q1 Arnaldi – Halys 4° inc. ore 10:30
Q1 Maestrelli – Merida Inizio 10:30
Q1 Cerundolo – Zeppieri 3° inc. ore 10:30
CH 125 Monza – terra
SF Bellucci – Prizmic 2° inc. ore 11:00
CH 125 Mexico City – terra
SF Pavlovic – Napolitano Non prima 22:30
WTA Madrid 125 – terra
SF Kudermetova – Pigato ore 11:00
WTA 250 Rouen – Terra
Q1 Babel – Pieri ore 10:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Monza.
non ricordo: secondo una classifica apocrifa, di quanti Slam era accreditato il giovane virgulto croato che sfida il Mattia nostro ? 😉