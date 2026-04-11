Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell 11 Aprile 2026

11/04/2026 08:20 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren

MCO Masters 1000 Monte-Carlo – terra
SF Zverev GER – Sinner ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare





GER ATP 500 Munich – terra
Q1 Giustino ITA – Pellegrino ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare






ESP ATP 500 Barcelona – terra
Q1 Arnaldi ITA – Halys FRA 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare

Q1 Maestrelli ITA – Merida ESP Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cerundolo ARG – Zeppieri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare





ITA CH 125 Monza – terra
SF Bellucci ITA – Prizmic CRO 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





MEX CH 125 Mexico City – terra
SF Pavlovic FRA – Napolitano ITA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare





ESP WTA Madrid 125 – terra
SF Kudermetova UZB – Pigato ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





FRA WTA 250 Rouen – Terra
Q1 Babel FRA – Pieri ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

pablito 11-04-2026 08:45

Monza.

non ricordo: secondo una classifica apocrifa, di quanti Slam era accreditato il giovane virgulto croato che sfida il Mattia nostro ? 😉

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