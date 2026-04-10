Bellucci, Collignon, Landaluce, Prizmic: poker d’assi per le semifinali dell’Atkinsons Monza Open 26

Raphael Collignon contro Martin Landaluce, Mattia Bellucci contro Dino Prizmic. È il menù da 4 stelle ATP del sabato dell’Atkinsons Monza Open 26, in diretta dalle 11 su Sky Sport Max. Chiedere di più era impensabile, perché in campo ci saranno i due più attesi della vigilia, ossia il belga campione in carica e il migliore fra gli azzurri in gara, opposti a due baby fenomeni della Next Gen, per delle semifinali – da 22 anni e mezzo di età media – coi biglietti sold out da giorni. Come accennato, a provare a regalare all’Italia il titolo dell’ATP Challenger 125 del Villa Reale Tennis è rimasto Mattia Bellucci, terza testa di serie, che nel pomeriggio di venerdì ha vinto col punteggio di 7-6 7-6 il derby contro l’esperto Stefano Travaglia. È stata una battaglia di 2 ore e 41 minuti ad altissima intensità, con spettatori assiepati in ogni angolo del Centrale – ma anche sulla tribuna del campo adiacente o in piedi nei vialetti del club – per godersi lo spettacolo. Ce n’è stato parecchio: avanti di un break in entrambi i set, Bellucci si è lasciato riprendere per due volte, ma in altrettante occasioni ha piazzato la zampata decisiva nel tie-break. Nel primo l’ha fatto con coraggio, vincendo tre punti di fila dal 4-5, mentre nel secondo (agguantato cancellando tre set-point consecutivi nel dodicesimo game), è riuscito addirittura a rimontare da 1-4, aiutato anche da un rivale non impeccabile. Nella seconda semifinale di sabato per Bellucci ci sarà Dino Prizmic, croato classe 2005 che grazie alla cavalcata a Monza si è appena garantito i punti necessari per entrare per la prima volta in carriera fra i top-100 (dal prossimo lunedì). La vittoria decisiva fa rumore, visto che se l’è presa maltrattando per due set il francese Valentin Royer, seconda testa di serie. Non c’è stata partita: Prizmic ha imposto fin dai primi scambi un ritmo forsennato, mostrando una condizione straripante e lasciando al rivale la miseria di cinque giochi (6-3 6-2).

A senso unico anche le due semifinali della parte alta del tabellone, in particolare la prima dominata dalla testa di serie numero uno Raphael Collignon. Il suo rivale Luca Van Assche aveva buone ragioni per nutrire qualche speranza, invece è stato costantemente in balia del tennis dirompente di Collignon. Nel primo set il francese di mamma italiana è riuscito almeno a tenere botta, pur non dando mai l’impressione di avere chance, mentre nel secondo è stato travolto dalla potenza del rivale, fino ad arrendersi per 6-4 6-0. A contendergli l’accesso in finale, Collignon troverà sabato il ventenne spagnolo Martin Landaluce, che a Monza continua a vincere e convincere. L’ha fatto di nuovo col 6-3 6-2 imposto al francese Hugo Gaston, in un duello dai tratti simili a quello del giorno precedente contro Marco Cecchinato. C’è stata bagarre nelle prime fasi, poi da metà primo set il madrileno classe 2006 ha cambiato passo e chiuso il rivale fuori dalla partita, indirizzata dal suo lato con un parziale di 8 giochi a 1. Sabato al Villa Reale Tennis si parte alle 11, con le semifinali del singolare trasmesse in diretta su Sky Sport Max (canale 206): prima Collignon-Landaluce, a seguire Bellucci-Prizmic. Chiude il programma la finale del tabellone di doppio: lo svizzero Jakub Paul e il ceco Matej Vocel si giocheranno il titolo contro il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Raphael Collignon (Bel) b. Luca Van Assche (Fra) 6-4 6-0, Martin Landaluce (Esp) b. Hugo Gaston (Fra) 6-3 6-2, Dino Prizmic (Cro) b. Valentin Royer (Fra) 6-3 6-2, Mattia Bellucci (Ita) b. Stefano Travaglia (Ita) 7-6 7-6.

Doppio. Semifinali: Paul/Vocel (Sui/Cze) b. Reynolds/Watt (Nzl/Nzl) 7-5 6-2, Gille/Verbeek (Bel/Ned) b. Liutarevich/Pieczonka (-/Pol) 6-2 7-5.