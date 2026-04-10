Qualificazioni ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 5 azzurri presenti

10/04/2026 19:48 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ESP ATP 500 Barcellona – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ethan Quinn USA vs Nikoloz Basilashvili GEO
Francesco Maestrelli ITA vs (WC) (11) Daniel Merida ESP

(2) Juan Manuel Cerundolo ARG vs Giulio Zeppieri ITA
Jesper de Jong NED vs (12) Benjamin Bonzi FRA

(3) Marco Trungelliti ARG vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer NOR
Pedro Martinez ESP vs (9) Pablo Carreno Busta ESP

(4) Sebastian Ofner AUT vs (WC) Alejo Sanchez Quilez ESP
(Alt) Arthur Gea FRA vs (10) Patrick Kypson USA

(5) Hamad Medjedovic SRB vs Vilius Gaubas LTU
Matteo Arnaldi ITA vs (8) Quentin Halys FRA

(6) Aleksandar Vukic AUS vs Otto Virtanen FIN
(WC) Max Alcala Gurri ESP vs (7) Alexandre Muller FRA



Pista Rafa Nadal – ore 10:30
Ethan Quinn USA vs Nikoloz Basilashvili GEO
Marco Trungelliti ARG vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Pedro Martinez ESP vs Pablo Carreno Busta ESP
Matteo Arnaldi ITA vs Quentin Halys FRA

Pista Andres Gimeno – ore 10:30
Francesco Maestrelli ITA vs Daniel Merida ESP
Max Alcala Gurri ESP vs Alexandre Muller FRA
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Giulio Zeppieri ITA
Hamad Medjedovic SRB vs Vilius Gaubas LTU

Pista 2 – ore 10:30
Aleksandar Vukic AUS vs Otto Virtanen FIN
Jesper de Jong NED vs Benjamin Bonzi FRA
Sebastian Ofner AUT vs Alejo Sanchez Quilez ESP
Arthur Gea FRA vs Patrick Kypson USA







GER ATP 500 Monaco di Baviera – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Alexander Shevchenko KAZ vs (WC) Diego Dedura GER
Lorenzo Giustino ITA vs (5) Andrea Pellegrino ITA

(2) Damir Dzumhur BIH vs Vitaliy Sachko UKR
(WC) Max Hans Rehberg GER vs (8) Arthur Fery GBR

(3) Emilio Nava USA vs David Goffin BEL
Roberto Carballes Baena ESP vs (7) Alex Molcan SVK

(4) Jan Choinski GBR vs Marc-Andrea Huesler SUI
(WC) Marko Topo GER vs (6) Ugo Blanchet FRA



Center Court – ore 10:30
Marko Topo GER vs Ugo Blanchet FRA
Max Hans Rehberg GER vs Arthur Fery GBR (Non prima 13:00)
Roberto Carballes Baena ESP vs Alex Molcan SVK (Non prima 14:00)

Court 1 – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Marc-Andrea Huesler SUI
Alexander Shevchenko KAZ vs Diego Dedura GER
Emilio Nava USA vs David Goffin BEL
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Justin Engel GER / Max Hans Rehberg GER

Court 2 – ore 11:00
Damir Dzumhur BIH vs Vitaliy Sachko UKR
Petr Nouza CZE / Bart Stevens NED vs Robert Galloway USA / John Peers AUS
Lorenzo Giustino ITA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 14:00)

TAG: , , ,