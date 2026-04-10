ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 5 azzurri presenti
ATP 500 Barcellona – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ethan Quinn vs Nikoloz Basilashvili
Francesco Maestrelli vs (WC) (11) Daniel Merida
(2) Juan Manuel Cerundolo vs Giulio Zeppieri
Jesper de Jong vs (12) Benjamin Bonzi
(3) Marco Trungelliti vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer
Pedro Martinez vs (9) Pablo Carreno Busta
(4) Sebastian Ofner vs (WC) Alejo Sanchez Quilez
(Alt) Arthur Gea vs (10) Patrick Kypson
(5) Hamad Medjedovic vs Vilius Gaubas
Matteo Arnaldi vs (8) Quentin Halys
(6) Aleksandar Vukic vs Otto Virtanen
(WC) Max Alcala Gurri vs (7) Alexandre Muller
Pista Rafa Nadal – ore 10:30
Ethan Quinn vs Nikoloz Basilashvili
Marco Trungelliti vs Nicolai Budkov Kjaer
Pedro Martinez vs Pablo Carreno Busta
Matteo Arnaldi vs Quentin Halys
Pista Andres Gimeno – ore 10:30
Francesco Maestrelli vs Daniel Merida
Max Alcala Gurri vs Alexandre Muller
Juan Manuel Cerundolo vs Giulio Zeppieri
Hamad Medjedovic vs Vilius Gaubas
Pista 2 – ore 10:30
Aleksandar Vukic vs Otto Virtanen
Jesper de Jong vs Benjamin Bonzi
Sebastian Ofner vs Alejo Sanchez Quilez
Arthur Gea vs Patrick Kypson
ATP 500 Monaco di Baviera – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Alexander Shevchenko vs (WC) Diego Dedura
Lorenzo Giustino vs (5) Andrea Pellegrino
(2) Damir Dzumhur vs Vitaliy Sachko
(WC) Max Hans Rehberg vs (8) Arthur Fery
(3) Emilio Nava vs David Goffin
Roberto Carballes Baena vs (7) Alex Molcan
(4) Jan Choinski vs Marc-Andrea Huesler
(WC) Marko Topo vs (6) Ugo Blanchet
Center Court – ore 10:30
Marko Topo vs Ugo Blanchet
Max Hans Rehberg vs Arthur Fery (Non prima 13:00)
Roberto Carballes Baena vs Alex Molcan (Non prima 14:00)
Court 1 – ore 11:00
Jan Choinski vs Marc-Andrea Huesler
Alexander Shevchenko vs Diego Dedura
Emilio Nava vs David Goffin
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Justin Engel / Max Hans Rehberg
Court 2 – ore 11:00
Damir Dzumhur vs Vitaliy Sachko
Petr Nouza / Bart Stevens vs Robert Galloway / John Peers
Lorenzo Giustino vs Andrea Pellegrino (Non prima 14:00)
TAG: ATP 500 Barcellona, ATP 500 Barcellona 2026, ATP 500 Monaco di Baviera, ATP 500 Monaco di Baviera 2026
