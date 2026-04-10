Alcaraz dopo la vittoria su Bublik: “Le mie partite più speciali? La prima, la finale del Roland Garros e il successo contro Djokovic” (Video partita)

Dopo il netto successo contro Alexander Bublik al Masters 1000 di Monte-Carlo, Carlos Alcaraz si è presentato in conferenza stampa con il sorriso di chi sa di aver raggiunto un altro traguardo importante. La vittoria sul kazako, infatti, gli ha permesso di toccare quota 300 successi in carriera in 367 partite, un dato che conferma ancora una volta la precocità e la straordinaria continuità del campione spagnolo.

Interrogato sulle tre vittorie che ricorda con più affetto tra queste 300, Alcaraz non ha avuto dubbi sulla prima: “La prima è sempre speciale: il primo match ATP che ho vinto”. Poi ha ricordato anche l’avversario e il contesto di quella giornata: Albert Ramos al Rio Open nel 2020. Accanto a quella, lo spagnolo ha indicato anche la finale del Roland Garros e la sua prima vittoria contro Novak Djokovic come i tre momenti più significativi del suo percorso finora.

Nel corso della conferenza si è parlato anche di Jannik Sinner e di un aspetto tecnico molto particolare: la smorzata. Ad Alcaraz è stato fatto notare come l’italiano stia usando questo colpo sempre più spesso e con ottimi risultati. Lo spagnolo ha riconosciuto apertamente i progressi del suo grande rivale: “Ovviamente ho visto Jannik fare più smorzate del solito. Gli stanno riuscendo molto bene, onestamente. So che ci ha lavorato, ma adesso sembra quasi che gli vengano naturali”.

Alcaraz ha poi aggiunto che questa evoluzione tecnica può trasformarsi in un’arma molto importante per Sinner: “Sta diventando una grande arma per lui. Si è visto che costruisce il punto e, appena l’avversario arretra un po’, gioca la smorzata. Credo che lo stia facendo davvero bene”. E sul fatto che l’azzurro possa aver guardato video delle sue smorzate per migliorarsi, lo spagnolo ha risposto con ironia: “Non so se in allenamento abbia guardato video miei per diventare bravo a fare la smorzata”, ha detto sorridendo.

In ogni caso, Alcaraz ha chiarito di non vivere con preoccupazione questa crescita del rivale, anzi. “Per me non è affatto un problema. Sono solo felice di vedere che prova cose diverse per migliorare. Direi che questo spingerà anche me a migliorare”. Poi ha lasciato anche una considerazione interessante in prospettiva futura: secondo lui, sarà importante capire come Sinner saprà usare questo colpo nei momenti di massima pressione, “nei momenti davvero difficili, sotto pressione”. Per ora, però, il giudizio resta molto positivo: “In questo momento è piuttosto bravo con le smorzate”.

Infine, lo spagnolo ha parlato della semifinale che lo attende, ancora senza sapere se dall’altra parte della rete troverà Valentin Vacherot oppure Alex de Minaur. Su Vacherot, Alcaraz ha speso parole molto lusinghiere: “Il suo percorso è impressionante”, sottolineando quanto il monegasco sia spinto anche dall’energia di giocare in casa. Ha ricordato di non averlo mai affrontato in partita ufficiale, ma di essersi allenato con lui una volta a Indian Wells, definendolo “un avversario piuttosto tosto”.

Allo stesso tempo, Alcaraz ha mostrato grande rispetto anche per De Minaur: “Alex è sempre un avversario difficile, un grande giocatore”. Per questo, ha concluso, sarà pronto a qualunque sfida: “Che sia uno o l’altro, sarò più che felice di affrontare il vincitore. Ma ovviamente mi piacerebbe giocare contro Vacherot qui a casa sua”.

Monte-Carlo, quindi, continua a raccontare non solo il tennis di Alcaraz, ma anche la sua maturità nel leggere il momento: la soddisfazione per le 300 vittorie, il rispetto per Sinner e la curiosità per una semifinale che potrebbe metterlo di fronte alla favola del torneo.





Da Monte Carlo il nostro inviato, Enrico Milani