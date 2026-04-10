Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Sabato 11 Aprile 2026. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev
Monte-Carlo ATP Masters 1000
Saturday, April 11, 2026
Court Rainier III
11:00 AM
[8] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [5] Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
Non prima delle 1:30 PM
[3] Alexander Zverev 🇩🇪 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹
Non prima delle 3:30 PM
[1] Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Valentin Vacherot 🇲🇨 / [5] Alex de Minaur 🇦🇺
A seguire
Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 / [3] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧 vs [6] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Caspita,Alcaraz si sta riposando da un bel po’ e nel frattempo c’è ancora battaglia nell’altro quarto di finale che finirà in serata dopo di che il vincitore dovrà affrontare lo spagnolo domani pomeriggio.
@ Tifoso degli italiani (#4589755)
Il loro palinsesto recita solo una semifinale alle 14.30 .
Lo spot che ho visto sul canale durante la partita di Champions di mercoledi diceva una semifinale in differita sabato e la finale di domenica in diretta .
A prescindere da chi ci sarà …
Sicuramente domani danno Sinner con un ritardo di circa un’ora visto che l’incontro è previsto dalle 13.30
E soprattutto vediamo se anche FAA sarà di nuovo dalla parte di Sinner nei prossimi tornei….
Tu quale browser usi?
TV8 trasmette entrambe le semifinali?
@ Tifoso degli italiani (#4589744)
Era per parlare dei prossimi sorteggi….se non è Madrid sarà Roma e RG
Se continui a non usare un AdBlock Browser, il problema è tutto tuo… 😉
Speriamo che Sinner vinca Montecarlo e a Madrid non vada…
Se mettete ancora un po di pubblicità è perfetto per non vedere più nulla
Vediamo se anche a Madrid e Roma Zverev starà dalla parte di jannik. Indian Wells, Miami e Montecarlo sono 3 di seguito
Vediamo se anche a Madrid e Roma Zverev starà dalla parte di jannik. Indiana Wells, Miami e Montecarlo sono 3 di seguito