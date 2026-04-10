Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Sabato 11 Aprile 2026. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev

10/04/2026 17:42 11 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Monte-Carlo ATP Masters 1000
Saturday, April 11, 2026

Court Rainier III
11:00 AM
[8] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [5] Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
Non prima delle 1:30 PM
[3] Alexander Zverev 🇩🇪 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹
Non prima delle 3:30 PM
[1] Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Valentin Vacherot 🇲🇨 / [5] Alex de Minaur 🇦🇺
A seguire
Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 / [3] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧 vs [6] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pat (Guest) 10-04-2026 19:28

Caspita,Alcaraz si sta riposando da un bel po’ e nel frattempo c’è ancora battaglia nell’altro quarto di finale che finirà in serata dopo di che il vincitore dovrà affrontare lo spagnolo domani pomeriggio.

 11
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Golden Shark 10-04-2026 18:50

@ Tifoso degli italiani (#4589755)

Il loro palinsesto recita solo una semifinale alle 14.30 .

Lo spot che ho visto sul canale durante la partita di Champions di mercoledi diceva una semifinale in differita sabato e la finale di domenica in diretta .

A prescindere da chi ci sarà …

Sicuramente domani danno Sinner con un ritardo di circa un’ora visto che l’incontro è previsto dalle 13.30

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Emiliano (Guest) 10-04-2026 18:50

E soprattutto vediamo se anche FAA sarà di nuovo dalla parte di Sinner nei prossimi tornei….

 9
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Tifoso degli italiani (Guest) 10-04-2026 18:47

Scritto da pablito

Scritto da Ciao
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Tu quale browser usi?

 8
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Tifoso degli italiani (Guest) 10-04-2026 18:47

TV8 trasmette entrambe le semifinali?

 7
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Emiliano (Guest) 10-04-2026 18:46

@ Tifoso degli italiani (#4589744)

Era per parlare dei prossimi sorteggi….se non è Madrid sarà Roma e RG

 6
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pablito 10-04-2026 18:44

Scritto da Ciao
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Se continui a non usare un AdBlock Browser, il problema è tutto tuo… 😉

 5
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Tifoso degli italiani (Guest) 10-04-2026 18:35

Scritto da Emiliano
Vediamo se anche a Madrid e Roma Zverev starà dalla parte di jannik. Indiana Wells, Miami e Montecarlo sono 3 di seguito

Speriamo che Sinner vinca Montecarlo e a Madrid non vada…

 4
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+1: Squalo_Bianco97, marcauro
Ciao (Guest) 10-04-2026 18:33

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Emiliano (Guest) 10-04-2026 18:31

Vediamo se anche a Madrid e Roma Zverev starà dalla parte di jannik. Indian Wells, Miami e Montecarlo sono 3 di seguito

 2
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Emiliano (Guest) 10-04-2026 18:30

Vediamo se anche a Madrid e Roma Zverev starà dalla parte di jannik. Indiana Wells, Miami e Montecarlo sono 3 di seguito

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+1: Squalo_Bianco97