Carlos Alcaraz domina Bublik a Monte-Carlo: è in semifinale senza sorprese

Carlos Alcaraz non lascia spazio a sorprese e continua la sua corsa nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Lo spagnolo ha superato Alexander Bublik con un netto 6-3 6-0, centrando la qualificazione alle semifinali e restando pienamente in corsa per difendere il titolo conquistato un anno fa.

Il match è durato poco più di un’ora e, anche se il punteggio finale racconta un dominio netto, l’inizio non è stato del tutto lineare. Alla prima sfida in carriera tra i due, Alcaraz è partito subito con un break, ma Bublik ha avuto una reazione immediata ed è riuscito a prendersi tre game consecutivi, creando l’unico vero momento di incertezza del pomeriggio.

Da lì in avanti, però, il campione spagnolo ha rimesso ordine nel suo tennis. Senza bisogno di brillare in modo speciale, Alcaraz ha ritrovato solidità, ha ascoltato le indicazioni del suo angolo e ha chiuso il primo set per 6-3, spegnendo progressivamente le ambizioni del kazako.

Il secondo parziale è stato invece un monologo. Alcaraz ha strappato subito il servizio a Bublik e, una volta salito rapidamente nel punteggio, non ha più lasciato alcuna possibilità al rivale. Il kazako ha finito per uscire quasi completamente dal match, mentre lo spagnolo ha chiuso con un severissimo 6-0 che conferma il suo eccellente momento sulla terra battuta.

La vittoria porta Alcaraz in semifinale, dove affronterà il vincente della sfida tra Valentin Vacherot e Alex de Minaur. Intanto, nel torneo, resta vivo anche il duello a distanza con Jannik Sinner per il numero uno del mondo: l’italiano ha infatti raggiunto a sua volta le semifinali battendo Felix Auger-Aliassime e attende ora Alexander Zverev.

Monte-Carlo conferma così ancora una volta una tendenza chiara: quando Alcaraz trova ritmo sulla terra, tutto può diventare velocissimo. E anche senza una prestazione scintillante dall’inizio alla fine, il risultato è stato comunque lo stesso: nessuna sorpresa, solo un altro passo verso il titolo.

ATP Monte-Carlo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 3 0 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico