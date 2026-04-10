Da Santa Margherita di Pula: Tre tenniste italiane approdano alle semifinali

Tre tenniste italiane approdano alle semifinali del singolare femminile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La semifinale della parte alta del tabellone propone un derby tricolore, quello tra la wild card Martina Trevisan (che ha regolato 6-4, 6-1 Deborah Chiesa) e la testa di serie numero 4 Tyra Caterina Grant (che ha battuto 6-3, 6-2 Noemi Basiletti).

Nella parte bassa, c’è Beatrice Ricci, che l’ha spuntata 4-6, 6-3, 6-4 in 2h56′ sulla numero 4 del seeding Dalila Spiteri, e domani affronterà per un posto in finale la qualificata ceca Alena Kovackova.

Nella finale del doppio femminile, Deborah Chiesa, in coppia con la maltese Francesca Curmi, sfiderà per il titolo le sorelle cece Alena e Jana Kovackova

La finale maschile, in programma domani, vedrà il francese Florent Bax, testa di serie numero 4, opposto al tedesco Max Schoenhaus.

Un italiano arriva alla finale del doppio maschile. E’ Jacopo Bilardo, che in coppia con il tedesco Kai Wehnelt sfiderà il britannico Finn Bass e il bulgaro Anthony Genov.