George Russell nel box di Sinner a Monte-Carlo: ospite speciale per il quarto con Auger-Aliassime

Presenza speciale nel box di Jannik Sinner durante il quarto di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. A seguire da vicino la sfida dell’azzurro contro Felix Auger-Aliassime c’era infatti anche George Russell, pilota di Formula 1, notato nel team del numero uno italiano durante il match nel Principato.

La sua apparizione non è passata inosservata e ha subito attirato l’attenzione degli appassionati, unendo idealmente due mondi molto seguiti come quello del tennis e quello della Formula 1. La presenza di Russell nel box di Sinner ha aggiunto un elemento di curiosità in più a una partita già molto attesa, confermando ancora una volta quanto il campione azzurro catalizzi interesse anche al di fuori del solo ambiente tennistico.

Monte-Carlo, del resto, è da sempre uno dei luoghi in cui sport e personaggi di alto profilo si incrociano più facilmente, e la comparsa di Russell accanto al team di Sinner rappresenta un’altra immagine significativa di questa settimana nel Principato.





Marco Rossi