Sinner orchestra con precisione da Maestro. Regola in sicurezza Auger-Aliassime, è in semifinale a Monte Carlo (di nuovo contro Zverev)

Praticità elevata ad arte, con una selezione dei colpi e dei momenti per attaccare enciclopedica, davvero impossibile fare meglio per duttilità, gestione del rischio e dello sforzo. Questo e tantissimo altro è il Jannik Sinner ammirato nel secondo quarto di finale del Masters 1000 di Monte Carlo: con una prestazione al limite della perfezione per il controllo dei colpi, dell’intensità di spinta e delle soluzioni di gioco, l’azzurro batte un buon Felix Auger-Aliassime per 6-3 6-4, un break per set, quanto basta per tornare per la terza volta in carriera in semifinale del torneo del Principato (dopo quelle del 2023 e 2024). E sarà anche la terza semifinale di fila contro Alexander Zverev, dopo quelle giocate e vinte a Indian Wells e Miami. Nell’ora e mezza di match Jannik è stato un perfetto direttore d’orchestra a dirigere ogni suo colpo, governando con maestria ogni direttrice e soluzione tecnica per suonare una sinfonia non sempre a grandissima intensità ma terribilmente fluida e suadente, senza pause o sbavature, con ogni strumento che brilla nel suo momento della partitura. Quello che ha colpito nella prestazione dell’Italiano è stata la clamorosa bravura nel fare la scelta di gioco ideale in ogni momento del match, senza mai esagerare e nemmeno andare in vera difficoltà. Ha concesso una sola palla break nel secondo set, nel momento migliore di Auger-Aliassime e per colpa di un paio di diritti out. Nel momento critico ecco l’Ace, uno dei soli due tirati nel match e questo un ulteriore metro della sua grandezza e performance.

C’era più di un timore per il match odierno dopo il calo vistosissimo nell’energia patito negli ottavi vs. Machac: avrà recuperato? Come affronterà un tipo tosto, che spinge tanto e continuamente, come Auger-Aliassime? Ogni paura è stata fugata da un Sinner pratico, sicuro, mai in difficoltà fisica anche in scambi di quasi 30 tiri di ottima intensità. Come c’è riuscito? Ha recuperato, ma soprattutto si è gestito in modo impeccabile, senza mai incorrere in scambi prolungati consecutivi, affidandosi al servizio (più preciso che dirompente), a improvvise smorzate che hanno punito anche un super-atleta come Felix tanto erano precise e giocate nel momento ideale dello scambio; anche con dei momenti in cui ha tirato fortissimo e subito, proprio per non entrare in lunghe schermaglie, dalla risposta o con il primo colpo di scambio. È stato un match filato via esattamente come un tattico l’avrebbe studiato a tavolino: questa accelerazione qua, questo servizio là, questa smorzata qui e quest’attacco dopo. Una gestione da fine stratega, perfetto nel leggere il momento ed eseguire in modo impeccabile la giocata giusta a massimizzare il risultato e lo sforzo. Un match filato via come meglio non si poteva, che conferma la straordinaria forza di Jannik, tecnica agonistica e tattica, necessaria a vincere e farlo nel tempo – le sue serie lo confermano ampiamente.

Sinner ha iniziato la partita evidentemente col freno tirato. Era necessario capire la giornata, la velocità del campo, le palle consistenti di Felix e soprattutto la propria reattività. Dopo un paio di game ha iniziato a crescere nell’intensità generale ma è sembrato attendere il momento giusto per fare lo scatto, per alzarsi sui pedali e volare via. È diventata una delle sue migliori qualità, quella dello scegliere l’attimo per alzare il livello e quindi deprimere l’avversario. Tutto il primo set è filato via senza grandi scossoni, e non ha nemmeno servito bene (50% di prime in campo) ma cedendo solo sette punti nei suoi game. Sicuro, progressivamente sempre più sciolto, Jannik ha lavorato bene lo scambio bloccando Felix sul rovescio e quindi entrando poi col diritto in lungo linea. Ma anche il rovescio improvviso in lungo linea ha funzionato bene, perché è stato l’effetto sorpresa, insieme a diverse palle corte eccellenti, toccate quando l’avversario aveva perso campo dopo un drive consistente e carico. È una partita che all’occhio meno attento può esser sembrata niente di che, perché di giocate davvero dirompenti non ce ne sono state moltissime: ma che invece a chi ama la tattica del gioco avrà regalato tanto, vista la spettacolare abilità di Sinner di mescolare le carte in tavola e presentare varie soluzioni ad un avversario forte come Auger-Aliassime ma oggettivamente poco flessibile.

Bravo è stato Jannik a non accettare la pura schermaglia di forza contro uno che forse era più in forma di lui fisicamente. E poi un altro punto di forza assoluto è stato il rendimento in risposta, con quei colpi al centro assai profondi che hanno fatto perdere campo al canadese e aperto spazio per i successivi affondi e cambi di ritmo dell’italiano. Una partita che meglio non poteva andare, sotto ogni punto di vista. Sinner continua col mantra “ogni match in più è un regalo in questo torneo”. Vero. Forse è pure stanco. Ma questo torneo potrebbe essere importantissimo per il resto della stagione su terra, con grandi conferme per Jannik sui lavori in corso per essere un tennista sempre più completo e forte anche su terra battuta.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia il secondo quarto di finale al servizio. Molti errori – di entrambi – nei primi punti, sia in risposta che in scambio, come il pessimo diritto con eccesso di rotazione del busto di Jannik che porta il game ai vantaggi. Segue uno scambio da 25 tiri, molto intensi, cede Auger-Aliassime con un rovescio di poco largo. A rete Sinner chiude il game, non così sciolto nei movimenti, diciamo cauto. Felix alla battuta sbaglia subito un diritto, poi un doppio fallo lo fa scivolare 15-30. Sinner è lì, come un cobra: tira un rovescio lungo linea che centra l’angolino sulla destra di Auger, sorpreso, ed è un fulmine Jannik nell’entrare nel campo e tirare un diritto vincente. Due palle break! Il canadese si gioca la prima attaccando bene il net e con una volée sicura, mentre sulla seconda si scambia e stavolta è Sinner a centrare male un rovescio in corsa. 1 pari. Nel terzo game fa capolino nel match la miglior combinazione servizio + diritto a chiudere di Jannik, e inizia a salire l’intensità generale della sua spinta. Lo stesso schema sostiene anche Auger-Aliassime, è il suo pane quotidiano e non cerca nessuna variazione al riguardo. Nel quinto game Jannik passa dalla solidità in scambio martellando il rovescio di Felix, alla palla corta che può essere utilissima per rifiatare e spezzare il ritmo. Arriva anche uno splendido diritto vincente in lungo linea, quasi immobile il canadese. 3-2. Anche in risposta Sinner rischia la palla corta, dopo una risposta eccellente per profondità, sembra in difficoltà Felix a leggerle. Tanto che sul 30 pari Jannik, di nuovo, carica un drive e allontana il canadese e quindi lo infila con la smorzata, ottima col diritto. 30-40, nuova palla break. Doppio fallo di Auger-Aliassime… forse provocato anche dalla posizione improvvisamente dentro al campo di Jannik che certamente ha messo pressione. BREAK Sinner, 4-2, chirurgico nello scegliere le giocate ideali a mettere a nudo la minor duttilità di Auger-Aliassime. Accorto l’italiano nel turno successivo, spinge bene ma senza esagerare, andando a cercare lo spazio libero sul campo. E serve bene, con un parziale di 12 punti a 4 si porta sul 5-2. Non ci sono “brutte sorprese”: Sinner chiude il primo set 6-3 con un ottimo turno di battuta, impreziosito da una accelerazione lungo linea di rovescio eccezionale e un precisissimo servizio slice esterno sul set point. Decisivo un break, grande controllo ed eccellente selezione dei colpi. Solo il 50% di prime palle in gioco, ma solo 7 punti ceduti nei suoi turni.

Auger-Aliassime riparte al servizio nel secondo parziale, e proprio grazie alla battuta vince il game ai vantaggi, con qualche errore in spinta. Bene anche Sinner, molto sicuro nel comandare il gioco e col primo Ace del match sul 30-15, seguito da uno scatto in avanti da sprinter sulla smorzata del rivale e tocco perfetto sotto rete. 1 pari. La lotta si accende nel quarto game. Felix intensifica al massimo la sua spinta, mentre Jannik sbaglia qualcosa. Un diritto mal centrato dall’azzurro manda il game ai vantaggi e in un lungo scambio è Sinner il primo a sbagliare. Palla break per Auger-Aliassime, la prima del match. Nel momento di massima pressione, l’italiano si affida al servizio, ottima prima palla a 212 km/h, la risposta non c’è. Segue una nuova palla corta, eseguita alla perfezione, tanto che nemmeno lo scatto potente del canadese può niente. Altra “smorza”, eccellente col diritto, il taglio frena la palla così tanto da risultati quasi ingiocabile. 2 pari. Sguardo “cattivo” di Felix al suo angolo dopo una precisa battuta esterna che lo porta sul 3-2. È il miglior momento del canadese, in massima spinta. Il livello di gioco è ottimo, la palla corre veloce e aggressiva e Jannik alza il livello…alle stelle nel settimo game. Piedi vicini alla riga di fondo o quasi dentro, spinge forte e trova un bel passante che lo porta 15-30. Segue una difesa estrema correndo a destra, e rimette la palla talmente profonda da sorprendere Auger-Aliassime, costretto a correre indietro e colpire male. 15-40, due palle break per l’azzurro. La prima Felix la annulla col quinto Ace; sul 30-40 non passa la prima palla e la posizione di Jan è in campo… Micidiale Sinner! Risposta profonda, comanda dall’angolo sinistro, avanza e si prende il punto di forza con uno smash nemmeno comodo, con una coordinazione aerea favolosa. BREAK, 4-3 e servizio. La zampata del Campione, quando l’avversario stava dando il suo massimo. La praticità dell’italiano è superlativa: fa tutto con calma, selezionando alla perfezione le traiettorie più scomode per l’avversario e senza nemmeno rischiare tanto, bloccandolo sull’angolo del rovescio e costringendolo a prendersi rischi assoluti per uscirne. Torna anche la palla corta, stavolta col rovescio, molto precisa. E poi Ace, il secondo del match, per allungare sul 5-3. Jannik serve per il match sul 5-4. Inizia con la palla corta, sempre ben giocata, e il tocco del rivale è di poco out, davvero in difficoltà nel leggere il tocco e poi toccare bene sotto rete. Segue una progressione maestosa col rovescio e via col diritto lungo linea nell’angolo sguarnito. Schema tanto basico quanto ben eseguito. Poi si avventura a rete con poco… e stavolta nemmeno la reattività dell’azzurro è sufficiente a salvarsi sul net. Chiude al primo match point con quella curva esterna da destra col servizio che è diventata una sicurezza e un gran mal di testa per ogni avversario.

Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner

