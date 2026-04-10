Zverev vince, ma Fonseca è pronto. Il tedesco soffre per battere il brasiliano, è in semifinale a Monte Carlo

È Alexander Zverev il primo semifinalista del Masters 1000 di Monte-Carlo Masters. Il numero 3 del mondo supera, dopo due ore e quaranta di battaglia, il brasiliano João Fonseca con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-3, al termine di una sfida equilibrata e decisa da pochi passaggi chiave. Fonseca conferma di essere ormai vicino al salto definitivo tra i top player. Restano ancora alcuni passaggi a vuoto, soprattutto nella gestione dei momenti negativi: sia nel primo che nel terzo set, una volta subito il break decisivo, il brasiliano ha perso campo e iniziativa, lasciando a Zverev il controllo dello scambio. Il tedesco, dal canto suo, ha ribadito l’eccellente stato di forma. Molto efficace con il dritto e con la palla corta, Zverev ha saputo variare inserendo anche soluzioni di serve and volley nei momenti cruciali, prendendosi i rischi giusti e gestendo meglio i punti importanti. Senza il passaggio a vuoto nel tie-break del secondo set, una vittoria in due parziali non sarebbe stata sorprendente. Zverev c’è, ed è pienamente in corsa per il titolo. La terra resta la sua superficie più redditizia (73,1% di vittorie in carriera) e l’adattamento dopo lo swing americano appare già completo. In semifinale affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime: un ostacolo durissimo per chiunque.

Il match

Non c’erano precedenti tra i due. Fonseca era alla ricerca della prima vittoria contro un top 3, dopo le sconfitte contro Sinner e Carlos Alcaraz tra California e Miami.

Primo set – equilibrio spezzato nel finale

Avvio molto equilibrato. Fonseca si procura due palle break in apertura, ma non riesce a concretizzarle: una viene annullata da Zverev, l’altra sprecata dal brasiliano. I servizi dominano, con diversi game tenuti a zero, fino al 5-5.

Qui arriva il passaggio chiave: avanti 30-15, Fonseca commette un doppio fallo e poi sbaglia una volée semplice. Sotto pressione, perde anche lo scambio successivo con il dritto. Zverev ne approfitta, strappa il servizio e chiude il set a zero: 7-5 in 47 minuti. In una partita così equilibrata, bastano due o tre punti per fare la differenza.

Secondo set – strappi e controstrappi, decide il tie-break

Zverev parte meglio, ottiene il break e sale 3-1, ma ha un passaggio a vuoto. Fonseca ne approfitta infilando quattro giochi consecutivi e portandosi a servire per il set. Qui però emerge la sua inesperienza: la fretta gli fa perdere precisione e Zverev rientra immediatamente.

Si arriva al tie-break, dove il tedesco concede troppo nei primi punti. Fonseca vola 5-1 e chiude 7-3, mostrando grande solidità da fondo e confermando il suo potenziale offensivo: quando può colpire in spinta, è già devastante.

Terzo set – Zverev accelera al momento giusto

Equilibrio fino al 2-2, poi arriva il break decisivo di Zverev, favorito anche da una scelta errata del brasiliano su una palla corta. Il tedesco prende il largo fino al 5-2 e gestisce senza esitazioni il finale, chiudendo 6-3.

I protagonisti

Alexander Zverev Nato ad Amburgo il 20 aprile 1997, è attualmente numero 3 del mondo (best ranking n. 2 nel 2022). In carriera ha conquistato 24 titoli ATP, tra cui due ATP Finals (2018 e 2021) e l’oro olimpico a Tokyo 2020. Vanta tre finali Slam (US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025). Sulla terra battuta ha un record di 163 vittorie e 60 sconfitte (73,1%). Nel 2024 ha chiuso con 69 successi stagionali, più di chiunque altro sul Tour.

João Fonseca Nato a Rio de Janeiro il 21 agosto 2006, è una delle stelle emergenti del circuito. Attuale numero 40 ATP (35 live), ha già conquistato due titoli nel 2025 (Buenos Aires e Basilea). A Monte-Carlo è diventato il primo brasiliano nei quarti di un Masters 1000 dai tempi di Thomaz Bellucci (Madrid 2011).

La cronaca (punto a punto)

Primi due giochi tranquilli 1-1.

Serve Fonseca palla break Zverev che sbaglia la risposta. Scambio prolungato Fonseca sbaglia ancora una palla break per il tedesco che la spreca con un dritto in corridoio. Fonseca a rete out il pallonetto di Zverev. Ace il brasiliano tiene il turno di battuta 2-1. Turno di servizio senza problemi per Zverev 2-2. Si scambia e Fonseca gioca alla pari con il n.4 del mondo 3-2. Impreciso Zverev con il rovescio 15 pari. Doppio fallo 15-30.Servzio vincente 30-30. Gioco di fino Sasha , smorzata vincente 40-30. Zverev tiene il turno 3-3. A rete Fonseca, Zverev sbaglia il passante 15-0. Anche Fonseca gioca la smorzata 30-0. Serve and volley del brasiliano, gioco a zero 4-3. Gioco a zero anche Zverev 4-4. Fonseca ottimo con la prima ancora gioco bianco 5-4.

Zverev serve per restare nel set. Senza problemi servizio a zero 5-5. Ottima mano del brasiliano che gioca la palla corta vincente 15-15. Doppio fallo 30-30. A rete Fonseca, volée out palla break 30-40. Sbaglia il dritto il brasiliano break 5-6. Zverev serve per il set. A rete Zverev 15-0. Domina lo scambio il numero 4 del mondo 30-0. Ancora un errore di Fonseca tre set-point. Spara fuori la risposta Fonseca gioco a zero set Zverev 7-5 in 47 minuti.

2.set

Fonseca al servizio. Ancora una smorzata avventata, palla break per Zverev. Troppa fretta per il giovane brasiliano che cerca di chiudere il punto al secondo palleggio. Break Zverev 0-1. Meno lucido Fonseca ancora un errore non forzato 15-0. Rovescio out del tedesco 15-15. Fonseca in ritardo sulla palla corta 30-15. Rovescio out oggi Zverev meglio di dritto che di rovescio. Bene a rete Zverev 40-30. Scambio intenso, Fonseca chiude con dritto. Parità. Gioco che si prolunga, doppio fallo Zverev, parità. Splendida smorzata di Fonseca, palla break. Serve and volley del tedesco. Parità. Gioco laborioso, 14 punti, ma alla fine Zverev conferma il break 2-0. Fonseca sbaglia malamente un dritto 30-15. Esce di poco il lob di Fonseca 40-30. Gioco meno brillante che nel primo set. Ace Fonseca smuove lo score 1-2. Il nastro aiuta Fonseca, da 40-15 si va 40-40. Serve and volley per Zverev che chiude con lo smash. Ace, break confermato 3-1. Fonseca difende il turno di servizio 2-3. Errore di dritto di Zverev Fonseca avanti 15-30. A rete il nativo di Rio, due palle break 15-40. Tiene lo scambio Fonseca, Zverev sbaglia il rovescio, break Fonseca 3-3. Fonseca rimette lo score on service 4-3. Zverev momento no due dritti fuori, due palle break 15-40. Spinge Fonseca sul rovescio del tedesco break Fonseca 3-5. Fonseca serve per il set. Zverev reagisce, dritto vincente 15-30. In ritardo il tedesco 30-30. Ottima gestione dello scambio del n.3 del mondo palla break 30-40. A rete in ritardo Fonseca break Zverev 4-5. Zverev al servizio per restare nel set. A rete Zverev 30-0. Rovescio in rete per Fonseca 40-0. Sbaglia Zverev 40-15. Risposta profonda 40-30. Missile di dritto del brasiliano 40-40. Serve and volley Zverev. Prima vincente 5-5. Deliziosa demi-volée di Fonseca 30-0. Due errori non forzati per il brasiliano 30-30. Troppa fretta per Fonseca ancora un rovescio fuori, palla break 30-40. A rete Zverev ottimo passante parità. Fuori la risposta di Zverev. Sbaglia ancora Fonseca, parità. Due regali di Zverev, Fonseca tiene il servizio e si guadagna almeno il tie-break 6-5. Ottima risposta 0-15. Sbaglia uno smash facile Zverev 0-30. Prima vincente 15-30. Un’altra prima del tedesco 30-30. Serve and volley $0-30. Dritto incrociato di Zverev 6-6.

Tie break : A rete Zverev il brasiliano mette fuori il passante 1-0 Zverev. Regalo del tedesco 1-1. Ancora un errore per Zverev 1-2. Dritto out Fonseca prende il volo 3-1. Ace Fonseca si stacca 4-1. Passante vincente Fonseca domina 5-1. Dritto in rete del brasiliano che resta avanti 5-2. Passante vincente Zverev 5-3. A rete Fonseca, volée vincente tre set-point 6-3. Chiude con il dritto Fonseca. 7-6 si va al terzo.

3.set

Al servizio Zverev. Risponde fuori Fonseca 30-40. Buona prima, Zverev tiene il servizio 1-0. Bene a rete Fonseca, gioco tranquillo 1-1. Si va avanti con la regola dei servizi senza scossoni 2-2. Zverev falloso da fondo 15-15. Esce il dritto di Fonseca 30-15. 3-2. Fonseca in difficoltà 15-30. Regalo di rovescio di Fonseca due palle break 15-40 sbaglia la scelta Fonseca, palla corta imbarazzante, arriva il break 2-4. Servizio vincente Zverev 15 pari. Non tiene lo scambio Fonseca 30-15. Vincente di Zverev 40-15. Smorzata vincente il tedesco conferma il break 5-2. Fonseca al servizio per restare nel match. Recupero sotto rete del nativo di Rio 15-0. Esce il dritto di Zverev 40-0. Bene a rete Fonseca gioco a zero Fonseca 3-5. Serve pri match Zverev. Difende bene la rete il tedesco 15-0. Dritto fuori di Fonseca 30-0. Palla corta vincente. Tre match point. Fonseca annulla il primo con una splendida veronica. Rovescio in rete, Zverev ai quarti 6-3 dopo 2h40.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Joao Fonseca vs Alexander Zverev

