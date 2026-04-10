Billie Jean King Cup 2026: Primo Turno. Ecco tutti i risultati degli incontri in programma oggi. Italia avanti per 2 a 0 sul Giappone. Successi di Cocciaretto e Paolini

L’Italia chiude la prima giornata con un vantaggio pesantissimo contro il Giappone nei Qualifiers di Billie Jean King Cup, in corso sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto, è arrivato anche quello di Jasmine Paolini, che nel secondo singolare ha battuto Himeno Sakatsume per 6-3 6-1 in un’ora e un quarto, firmando così il punto del 2-0 per le azzurre.

Per Paolini si tratta della dodicesima vittoria in singolare con la maglia della nazionale, a fronte di otto sconfitte. Una prestazione solida, anche se non brillantissima, per la numero 8 del mondo, al primo match ufficiale stagionale sulla terra battuta e ancora un po’ da registrare sotto il profilo del ritmo e delle sensazioni.

L’inizio, infatti, non è stato dei più semplici per la toscana. Paolini ha faticato subito a trovare la giusta misura dei colpi, soprattutto con il diritto, e Sakatsume ne ha approfittato per strappare il servizio in apertura e portarsi sull’1-0. Il vantaggio della giapponese, però, è durato pochissimo: nel game successivo ha mancato l’occasione di salire sul 2-0 e ha invece subito l’immediato controbreak dell’azzurra per l’1-1.

Da lì la partita ha cominciato a prendere una piega più favorevole a Paolini, pur senza mai diventare davvero spettacolare. Jasmine è salita sul 2-1 grazie a un rovescio della rivale finito largo di poco, ma Sakatsume è rimasta aggrappata al match con ordine e intelligenza tattica. La giapponese non ha fatto della potenza la sua arma principale, ma ha saputo comunque tenere gli scambi vivi con buone geometrie e colpi ben piazzati.

Paolini, pur con qualche sbavatura di troppo soprattutto in lunghezza con il diritto, ha però continuato a restare avanti nel punteggio e il momento decisivo del primo set è arrivato nell’ottavo game. Sul 4-3, l’azzurra si è procurata tre palle break: ha sprecato la prima con un rovescio troppo forzato, ma sulla seconda ha beneficiato dell’errore della giapponese, salendo così sul 5-3.

Nel game successivo, chiamata a servire per il set, Paolini ha dovuto affrontare un altro momento delicato. Sotto 0-30, ha reagito con personalità, anche se non senza qualche tensione. Ha mancato un primo set point con il diritto, ha annullato una palla break con una bella accelerazione di rovescio e poi, con una smorzata di grande sensibilità, si è costruita una seconda occasione per chiudere, trasformata grazie a un altro errore di rovescio della nipponica per il 6-3.

Il set vinto ha dato fiducia all’azzurra, che ha iniziato la seconda frazione con un altro break, salendo subito sull’1-0. Poco dopo ha confermato il vantaggio per il 2-0, ancora approfittando di un rovescio sbagliato dalla giapponese. Sakatsume ha provato a restare in partita, recuperando da 0-30 nel terzo game e accorciando sul 2-1, ma da quel momento in poi Paolini ha preso decisamente il controllo del match.

Con il passare dei minuti la numero uno italiana ha alzato il livello quel tanto che bastava per allungare senza più rischiare davvero. Prima ha tenuto il servizio per il 3-1, poi ha trovato un secondo break per il 4-1 grazie a un altro errore di rovescio della sua avversaria. Sul 5-1, con Sakatsume ormai in difficoltà crescente, il match si è avviato rapidamente verso la conclusione.

Anche nell’ultimo game, comunque, Paolini ha dovuto trovare concentrazione e pazienza. Sotto 40-15, ha infilato quattro punti consecutivi, si è procurata un primo match point senza sfruttarlo, ma ha poi chiuso alla seconda occasione grazie a un diritto lungo della giapponese, fissando il punteggio sul 6-1.

Per l’Italia è un vantaggio molto importante, costruito con il doppio successo di Cocciaretto e Paolini e con la sensazione di aver saputo interpretare bene una giornata sempre delicata, soprattutto all’esordio. A Velletri le azzurre sono ora avanti 2-0 e hanno messo il Giappone con le spalle al muro.

Elisabetta Cocciaretto regala il primo punto all’Italia nel Qualifier di Billie Jean King Cup contro il Giappone, in corso sui campi in terra battuta del Colle degli Dei di Velletri. La marchigiana, numero 42 del ranking WTA, ha superato Moyuka Uchijima, numero 84 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2, firmando così il suo primo successo in casa con la maglia della nazionale.

Al termine del match, tutta la soddisfazione dell’azzurra è esplosa nelle sue parole: “Ma quanto è bello giocare in Italia! È stato un match duro ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina”. Cocciaretto ha poi raccontato quanto questo traguardo avesse per lei un significato speciale: “Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e io che sognavo un giorno di poterci riuscire, per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me”. Ma il pensiero è andato subito alla squadra: “Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro”.

La partita è stata molto più equilibrata di quanto racconti il punteggio del secondo set. L’avvio è stato subito intenso, con un primo game lunghissimo da sette minuti in cui Cocciaretto ha dovuto cancellare una palla break grazie a una ben costruita discesa a rete, prima di uscire indenne da una situazione delicata. Da lì in avanti si è sviluppato un confronto tecnicamente interessante, tra due giocatrici perfettamente a loro agio sulla terra, brave ad alternare traiettorie alte e profonde, variazioni improvvise e palle corte.

Cocciaretto, col passare dei game, ha trovato sempre più scioltezza nel suo tennis, ma Uchijima ha confermato tutta la propria solidità e varietà. La giapponese ha tenuto bene il ritmo, ha mostrato sicurezza soprattutto con il rovescio e ha provato spesso a sorprendere l’azzurra anche con discese a rete molto efficaci. Nel settimo game, sotto 0-30, l’italiana ha dato un primo segnale importante, riuscendo a uscire dal pericolo con quattro punti consecutivi giocati in proiezione offensiva e con due rovesci diagonali decisivi.

Il primo set è rimasto in equilibrio fino ai momenti decisivi. Sul 5-5, Cocciaretto ha annullato una palla break anche grazie a un nastro beffardo che ha frenato il rovescio della giapponese. Poco dopo, nel game successivo, si è costruita le prime palle break del match, che coincidevano anche con i primi due set point. Uchijima ha annullato il primo appoggiandosi al suo colpo più affidabile, il rovescio, ma sul secondo l’azzurra ha affondato con il diritto, prima in diagonale e poi lungolinea, facendo esplodere il pubblico presente sulle tribune assolate di Velletri.

Quello è stato il momento che ha cambiato la partita. Forte dell’inerzia conquistata nel finale del primo parziale, Cocciaretto ha preso il controllo anche all’inizio del secondo set. Il break arrivato nel secondo game, grazie a due splendide risposte vincenti e a un doppio fallo della giapponese, le ha permesso di allungare rapidamente fino al 3-0, lasciando per strada appena un punto nei primi due turni di servizio.

Quando il match sembrava ormai completamente nelle mani dell’azzurra, Uchijima ha avuto però un ultimo sussulto. Cocciaretto ha restituito uno dei due break di vantaggio e la giapponese, per una questione di centimetri, è andata vicina anche a riaprire del tutto il set. L’italiana, però, è stata brava a non perdere il filo della partita, a restare solida e a chiudere senza ulteriori scosse una vittoria pesante e preziosa per la squadra.

Il successo di Cocciaretto consegna così all’Italia un punto importante e, soprattutto, regala all’azzurra una giornata da ricordare. Non solo per il risultato, ma per il significato emotivo di una vittoria arrivata in casa, con la maglia della nazionale, davanti al proprio pubblico. Un sogno da bambina che, almeno per un pomeriggio, è diventato realtà.

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Qualifiers – 🇮🇹 Italia vs 🇯🇵 Giappone

Round 1

10-11 aprile 2026

🇮🇹 Italia 2 | 0 🇯🇵 Giappone

🇮🇹 E. Cocciaretto b. 🇯🇵 M. Uchijima 7-5 6-2

🇮🇹 J. Paolini b. 🇯🇵 H. Sakatsume 6-3 6-1

Qualifiers – 🇧🇪 Belgio vs 🇺🇸 USA

Round 1

10-11 aprile 2026

🇧🇪 Belgio 0 | 0 🇺🇸 USA

Da giocare

🇧🇪 H. Vandewinkel vs 🇺🇸 I. Jovic

Ore 16:00

🇧🇪 H. Vandewinkel 0 | 0 🇺🇸 I. Jovic

🇧🇪 E. Mertens vs 🇺🇸 M. Kessler

Ore 17:10

🇧🇪 E. Mertens 0 | 0 🇺🇸 M. Kessler

Qualifiers – 🇦🇺 Australia vs 🇬🇧 Gran Bretagna

Round 1

10-11 aprile 2026

🇦🇺 Australia 0 | 2 🇬🇧 Gran Bretagna

🇦🇺 T. Gibson vs 🇬🇧 M. Stojsavljevic 6-7(4) 5-7

🇦🇺 K. Birrell 🇬🇧 vs H. Dart 6-4 3-6 3-6

Qualifiers – 🇰🇿 Kazakistan vs 🇨🇦 Canada

Round 1

10-11 aprile 2026

🇰🇿 Kazakistan 1 | 1 🇨🇦 Canada

🇰🇿 Y. Putintseva vs 🇨🇦 K. Cross 6-3 7-5

🇰🇿 S. Zhiyenbayeva vs 🇨🇦 B. Andreescu 4-6 6-7 (4)

Qualifiers – 🇸🇮 Slovenia vs 🇪🇸 Spagna

Round 1

10-11 aprile 2026

🇸🇮 Slovenia 0 | 1 🇪🇸 Spagna

Da giocare

🇸🇮 T. Zidanšek vs 🇪🇸 K. Quevedo 6-4 2-6 rit.

🇸🇮 V. Erjavec 0 | 0 🇪🇸 L. Romero Gormaz

Qualifiers – 🇨🇭 Svizzera vs 🇨🇿 Cechia

Round 1

10-11 aprile 2026

🇨🇭 Svizzera 0 | 0 🇨🇿 Cechia

Da giocare

🇨🇭 B. Bencic vs 🇨🇿 M. Bouzkova

Ore 13:00

🇨🇭 B. Bencic 0 | 0 🇨🇿 M. Bouzkova

🇨🇭 V. Golubic vs 🇨🇿 L. Noskova

Ore 14:10

🇨🇭 V. Golubic 0 | 0 🇨🇿 L. Noskova

Qualifiers – 🇺🇦 Ucraina vs 🇵🇱 Polonia

Round 1

10-11 aprile 2026

🇵🇱 Polonia 0 | 0 🇺🇦 Ucraina

Da giocare

🇵🇱 M. Linette vs 🇺🇦 M. Kostyuk

Ore 16:00

🇵🇱 M. Linette 0 | 0 🇺🇦 M. Kostyuk

🇵🇱 K. Kawa vs 🇺🇦 E. Svitolina

Ore 17:10

🇵🇱 K. Kawa 0 | 0 🇺🇦 E. Svitolina