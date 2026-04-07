Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo anche Sinner, Alcaraz, Berrettini e Darderi in singolare (LIVE)
Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini
Ugo Humbert vs Jannik Sinner
Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez
Gael Monfils vs Alexander Bublik
Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry vs Grigor Dimitrov
Jakub Mensik vs Fabian Marozsan
Alexei Popyrin vs Casper Ruud
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Luciano Darderi
Terence Atmane vs Ethan Quinn
Corentin Moutet vs Alexandre Muller
Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic vs Alexander Shevchenko
Flavio Cobolli / Luciano Darderi vs Andre Goransson / Evan King
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)
Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Robert Cash / JJ Tracy
Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Yuki Bhambri / Michael Venus
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
6 commenti
Tieni conto che Sinner già mostrava nel 2019 (alla soglia dei 18 anni) le “stimmate” del campione…
…ma il vero “salto di qualità” (da campioncino a fuoriclasse) è avvenuto nel 2023, quando vomitò in un bidone durante il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino nella partita contro Dimitrov.
Da quel giorno le % nei colpi e nei risultati del Divino di Sexten hanno raggiunto i livelli dei migliori di sempre, mentre solo Alcaraz riusciva a tenere il “passo” del nostro fenomeno…
…tutti gli altri restarono indietro di migliaia di punti, doppiati o superati perfino di 4-5 volte!
Oggi tra Sinner e Humbert ci sono più di 11mila (UNDICIMILA) punti 😉
ho appena scritto lo stesso, prima di leggere il tuo messaggio. Ci saremo incontrati, il Palalido è talmente piccolo, ma che bello essere praticamente sul campo. A parte Ymer, gli altri sette sono tutti protagonisti attuali del circuito. Peccato abbiano spostato il torneo in Arabia (negli anni seguenti ho visto anche Alcaraz, Musetti, Ruud, Draper, Baez, Arnaldi e altri)
ed era una partita inutile (quella del 2019), perchè Sinner aveva già vinto matematicamente il girone alle NextGen. E’ stata la prima volta che l’ho visto dal vivo e sono rimasto impressionato
Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
Ed era già qualificato. Però quel giorno il Francese giocò davvero bene, io ero lì.
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.
Spero che a Darderi sia passata la “crisi isterica” che ogni tanto lo colpisce e gli fa buttare via le partite con avversari a lui inferiori…
…gli era successo in Brasile ma poi ha replicato in Marocco, dove avrebbe potuto vincere il titolo “in carrozza” 🙁
Hurkacz non sta giocando molto bene e poi non ha certo il fisico (oltre che il gioco) adatto alla terra rossa ma resta sempre un tennista con ottimi colpi e grande esperienza, quindi il nostro LUCIANO dovrà metterci le gambe ma soprattutto la TESTA.
Davvero complicato l’avversario di Berrettini, uno spagnolo che ovviamente gioca benissimo su terra, con esperienza infinita e (malgrado l’età) ancora tanta voglia di vincere.
C’è da capire se Matteo è veramente motivato o se vuole solo fare una “passerella”…
Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
…forza A Z Z U R R I !!!!