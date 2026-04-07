Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo anche Sinner, Alcaraz, Berrettini e Darderi in singolare (LIVE)

07/04/2026 08:45 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  07 Aprile 2026

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VENTO Leggero
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 07 Aprile

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▶  Programma del giorno — 07 Aprile
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno MD  ·  First Round
1° Turno MD

ATP Singles  ·  Tabellone Principale
2° Turno MD  ·  Second Round
2° Turno MD

☀  Soleggiato · 0% pioggia
♂  ATP 1° Turno MD
♂  ATP 2° Turno MD
🏈  Terra Rossa


Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Gael Monfils FRA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Pavlos Tsitsipas GRE / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic CRO vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Luciano Darderi ITA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

JannikUberAlles 07-04-2026 09:39

Scritto da omerjno
Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
Ed era già qualificato. Però quel giorno il Francese giocò davvero bene, io ero lì.

Tieni conto che Sinner già mostrava nel 2019 (alla soglia dei 18 anni) le “stimmate” del campione…

…ma il vero “salto di qualità” (da campioncino a fuoriclasse) è avvenuto nel 2023, quando vomitò in un bidone durante il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino nella partita contro Dimitrov.

Da quel giorno le % nei colpi e nei risultati del Divino di Sexten hanno raggiunto i livelli dei migliori di sempre, mentre solo Alcaraz riusciva a tenere il “passo” del nostro fenomeno…

…tutti gli altri restarono indietro di migliaia di punti, doppiati o superati perfino di 4-5 volte!

Oggi tra Sinner e Humbert ci sono più di 11mila (UNDICIMILA) punti 😉

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guido Guest 07-04-2026 09:29

Scritto da omerjno
Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
Ed era già qualificato. Però quel giorno il Francese giocò davvero bene, io ero lì.

ho appena scritto lo stesso, prima di leggere il tuo messaggio. Ci saremo incontrati, il Palalido è talmente piccolo, ma che bello essere praticamente sul campo. A parte Ymer, gli altri sette sono tutti protagonisti attuali del circuito. Peccato abbiano spostato il torneo in Arabia (negli anni seguenti ho visto anche Alcaraz, Musetti, Ruud, Draper, Baez, Arnaldi e altri)

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guido Guest 07-04-2026 09:25

Scritto da JannikUberAlles
Spero che a Darderi sia passata la “crisi isterica” che ogni tanto lo colpisce e gli fa buttare via le partite con avversari a lui inferiori…
…gli era successo in Brasile ma poi ha replicato in Marocco, dove avrebbe potuto vincere il titolo “in carrozza”
Hurkacz non sta giocando molto bene e poi non ha certo il fisico (oltre che il gioco) adatto alla terra rossa ma resta sempre un tennista con ottimi colpi e grande esperienza, quindi il nostro LUCIANO dovrà metterci le gambe ma soprattutto la TESTA.
Davvero complicato l’avversario di Berrettini, uno spagnolo che ovviamente gioca benissimo su terra, con esperienza infinita e (malgrado l’età) ancora tanta voglia di vincere.
C’è da capire se Matteo è veramente motivato o se vuole solo fare una “passerella”…
Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
…forza A Z Z U R R I !!!!

ed era una partita inutile (quella del 2019), perchè Sinner aveva già vinto matematicamente il girone alle NextGen. E’ stata la prima volta che l’ho visto dal vivo e sono rimasto impressionato

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omerjno 07-04-2026 09:10

Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…
Ed era già qualificato. Però quel giorno il Francese giocò davvero bene, io ero lì.

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Peter Parker 07-04-2026 08:57

Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

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JannikUberAlles 07-04-2026 08:53

Spero che a Darderi sia passata la “crisi isterica” che ogni tanto lo colpisce e gli fa buttare via le partite con avversari a lui inferiori…

…gli era successo in Brasile ma poi ha replicato in Marocco, dove avrebbe potuto vincere il titolo “in carrozza” 🙁

Hurkacz non sta giocando molto bene e poi non ha certo il fisico (oltre che il gioco) adatto alla terra rossa ma resta sempre un tennista con ottimi colpi e grande esperienza, quindi il nostro LUCIANO dovrà metterci le gambe ma soprattutto la TESTA.

Davvero complicato l’avversario di Berrettini, uno spagnolo che ovviamente gioca benissimo su terra, con esperienza infinita e (malgrado l’età) ancora tanta voglia di vincere.

C’è da capire se Matteo è veramente motivato o se vuole solo fare una “passerella”…

Per Sinner non ci dovrebbero essere problemi: ha perso con Humbert solo nel 2019, quando giocava ancora con il ciuccio in bocca…

…forza A Z Z U R R I !!!!

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+1: Peter Parker