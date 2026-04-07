Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Dimitrov crolla ancora: fuori dalla top 100 dopo 14 anni

Continua il momento difficile di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo la rottura del pettorale rimediata a Wimbledon lo scorso anno, è stato sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo da Tomás Martín Etcheverry. Un ko pesante, anche perché Dimitrov difendeva i quarti di finale del 2025 nel Principato. Con la perdita di 190 punti, da lunedì uscirà dalla top 100 per la prima volta dopo 14 anni, scivolando al numero 135 del ranking ATP. Una situazione che mette ora a rischio anche la sua presenza diretta nel tabellone principale del Roland Garros, visto che al momento il taglio per evitare le qualificazioni è fissato intorno alla 110ª posizione.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 07 Aprile 2026 ☀ 12°C Soleggiato · Max 16°C PIOGGIA 0% VENTO Leggero CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 07 Aprile 09:00 ☀ 10° 0% 11:00 ☀ 13° 0% 13:00 ☀ 15° 0% 15:00 ☀ 16° 0% 17:00 ☀ 15° 0% 19:00 ⛅ 13° 0% 21:00 ☾ 11° 0% ▶ Programma del giorno — 07 Aprile ♂ ATP Singles · Tabellone Principale 1° Turno MD · First Round 1° Turno MD ♂ ATP Singles · Tabellone Principale 2° Turno MD · Second Round 2° Turno MD ☀ Soleggiato · 0% pioggia

♂ ATP 1° Turno MD

♂ ATP 2° Turno MD

🏈 Terra Rossa



Court Rainier III – ore 11:00

Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini



ATP Monte-Carlo Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 0 0 Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 15 4 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Berrettini 15-0 0-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Jannik Sinner



ATP Monte-Carlo Ugo Humbert Ugo Humbert 3 0 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace ace 0-4 → 0-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez



ATP Monte-Carlo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 1 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Gael Monfils vs Alexander Bublik



ATP Monte-Carlo Gael Monfils Gael Monfils 4 4 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 6 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Court des Princes – ore 11:00

Tomas Martin Etcheverry vs Grigor Dimitrov



ATP Monte-Carlo Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 2 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 4 6 3 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jakub Mensik vs Fabian Marozsan



ATP Monte-Carlo Damir Dzumhur Damir Dzumhur 2 1 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Casper Ruud



ATP Monte-Carlo Alexei Popyrin Alexei Popyrin 3 4 Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Popyrin 0-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Popyrin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Alex de Minaur



ATP Monte-Carlo Cameron Norrie Cameron Norrie 0* 6 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court EA de Massy – ore 11:00

Hubert Hurkacz vs Luciano Darderi



ATP Monte-Carlo Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 7 5 6 Luciano Darderi [15] Luciano Darderi [15] 6 7 1 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Terence Atmane vs Ethan Quinn



ATP Monte-Carlo Terence Atmane Terence Atmane 6 6 Ethan Quinn Ethan Quinn 1 4 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Alexandre Muller



ATP Monte-Carlo Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Alexandre Muller Alexandre Muller 4 1 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Moutet 0-15 15-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Muller 30-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 3-0 → 4-0 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Monte-Carlo Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas 0 2 1 Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8] • Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Andreozzi / Guinard 1-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 9 – ore 12:30

Marin Cilic vs Alexander Shevchenko



ATP Monte-Carlo Marin Cilic Marin Cilic 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 1 3 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Shevchenko 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli / Luciano Darderi vs Andre Goransson / Evan King



ATP Monte-Carlo Flavio Cobolli / Luciano Darderi Flavio Cobolli / Luciano Darderi 4 4 Andre Goransson / Evan King Andre Goransson / Evan King 6 6 Vincitore: Goransson / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Cobolli / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Goransson / King 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Cobolli / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli / Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli / Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Goransson / King 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 4-5 → 4-6 F. Cobolli / Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli / Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Goransson / King 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli / Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)



ATP Monte-Carlo Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 15 7 3 Marcelo Melo / Alexander Zverev • Marcelo Melo / Alexander Zverev 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Melo / Zverev 0-15 3-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-0 → 3-0 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 ace 6-5* ace 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 0-0 → 1-0

Court 11 – ore 12:30

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Robert Cash / JJ Tracy



ATP Monte-Carlo Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 6 7 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 3 5 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Cash / Tracy 0-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 2-0 → 3-0 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Yuki Bhambri / Michael Venus

