Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Dimitrov crolla ancora: fuori dalla top 100 dopo 14 anni

Grigor DImitrov - Foto Getty Images
Continua il momento difficile di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo la rottura del pettorale rimediata a Wimbledon lo scorso anno, è stato sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo da Tomás Martín Etcheverry. Un ko pesante, anche perché Dimitrov difendeva i quarti di finale del 2025 nel Principato. Con la perdita di 190 punti, da lunedì uscirà dalla top 100 per la prima volta dopo 14 anni, scivolando al numero 135 del ranking ATP. Una situazione che mette ora a rischio anche la sua presenza diretta nel tabellone principale del Roland Garros, visto che al momento il taglio per evitare le qualificazioni è fissato intorno alla 110ª posizione.
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Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 07 Aprile 2026
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☀
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12°C
Soleggiato · Max 16°C
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|PIOGGIA
|0%
|VENTO
|Leggero
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 07 Aprile
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09:00
☀
10°
0%
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11:00
☀
13°
0%
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13:00
☀
15°
0%
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15:00
☀
16°
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17:00
☀
15°
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19:00
⛅
13°
0%
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21:00
☾
11°
0%
▶ Programma del giorno — 07 Aprile
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♂
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ATP Singles · Tabellone Principale
1° Turno MD · First Round
|
1° Turno MD
|
|
♂
|
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno MD · Second Round
|
2° Turno MD
☀ Soleggiato · 0% pioggia
♂ ATP 1° Turno MD
♂ ATP 2° Turno MD
🏈 Terra Rossa
Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini
ATP Monte-Carlo
Roberto Bautista Agut
0
0
Matteo Berrettini•
15
4
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bautista Agut
0-3 → 0-4
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Ugo Humbert vs Jannik Sinner
ATP Monte-Carlo
Ugo Humbert
3
0
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
J. Sinner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Sinner
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez
ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Sebastian Baez
1
3
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Baez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Alcaraz
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Alcaraz
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
4-1 → 5-1
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Gael Monfils vs Alexander Bublik
ATP Monte-Carlo
Gael Monfils
4
4
Alexander Bublik [8]
6
6
Vincitore: Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Monfils
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
G. Monfils
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Monfils
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-5 → 4-6
G. Monfils
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry vs Grigor Dimitrov
ATP Monte-Carlo
Tomas Martin Etcheverry
6
2
6
Grigor Dimitrov
4
6
3
Vincitore: Etcheverry
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
G. Dimitrov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
T. Martin Etcheverry
4-2 → 5-2
T. Martin Etcheverry
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
T. Martin Etcheverry
1-5 → 2-5
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Martin Etcheverry
0-2 → 1-2
T. Martin Etcheverry
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dimitrov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
T. Martin Etcheverry
4-4 → 5-4
G. Dimitrov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Martin Etcheverry
3-3 → 4-3
T. Martin Etcheverry
2-2 → 3-2
G. Dimitrov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
G. Dimitrov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Martin Etcheverry
0-0 → 1-0
Jakub Mensik vs Fabian Marozsan
ATP Monte-Carlo
Damir Dzumhur
2
1
Fabian Marozsan
6
6
Vincitore: Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alexei Popyrin vs Casper Ruud
ATP Monte-Carlo
Alexei Popyrin
3
4
Casper Ruud [9]
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Popyrin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Popyrin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
ATP Monte-Carlo
Cameron Norrie
0*
6
Alex de Minaur [5]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
A. de Minaur
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. de Minaur
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Luciano Darderi
ATP Monte-Carlo
Hubert Hurkacz
7
5
6
Luciano Darderi [15]
6
7
1
Vincitore: Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Darderi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
H. Hurkacz
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
4-1 → 5-1
H. Hurkacz
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
L. Darderi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 5-6
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
ace
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
ace
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Darderi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
L. Darderi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Terence Atmane vs Ethan Quinn
ATP Monte-Carlo
Terence Atmane
6
6
Ethan Quinn
1
4
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 6-4
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-1 → 6-1
E. Quinn
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Corentin Moutet vs Alexandre Muller
ATP Monte-Carlo
Corentin Moutet
6
6
Alexandre Muller
4
1
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Muller
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
A. Muller
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP Monte-Carlo
Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas
0
2
1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Tsitsipas / Tsitsipas
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
P. Tsitsipas / Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
2-5 → 2-6
P. Tsitsipas / Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
P. Tsitsipas / Tsitsipas
1-3 → 2-3
G. Andreozzi / Guinard
1-2 → 1-3
P. Tsitsipas / Tsitsipas
0-2 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
0-1 → 0-2
P. Tsitsipas / Tsitsipas
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic vs Alexander Shevchenko
ATP Monte-Carlo
Marin Cilic
6
6
Alexander Shevchenko
1
3
Vincitore: Cilic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Cilic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Cilic
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Flavio Cobolli / Luciano Darderi vs Andre Goransson / Evan King
ATP Monte-Carlo
Flavio Cobolli / Luciano Darderi
4
4
Andre Goransson / Evan King
6
6
Vincitore: Goransson / King
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Goransson / King
4-5 → 4-6
F. Cobolli / Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Goransson / King
3-4 → 3-5
F. Cobolli / Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Goransson / King
2-3 → 2-4
F. Cobolli / Darderi
2-2 → 2-3
A. Goransson / King
2-1 → 2-2
F. Cobolli / Darderi
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
F. Cobolli / Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
4-5 → 4-6
F. Cobolli / Darderi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
A. Goransson / King
4-3 → 4-4
F. Cobolli / Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-2 → 3-3
F. Cobolli / Darderi
2-2 → 3-2
A. Goransson / King
2-1 → 2-2
F. Cobolli / Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
F. Cobolli / Darderi
0-0 → 1-0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)
ATP Monte-Carlo
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
15
7
3
Marcelo Melo / Alexander Zverev•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-0 → 3-0
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
ace
6-5*
ace
6-6 → 7-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Melo / Zverev
5-5 → 5-6
M. Granollers / Zeballos
4-5 → 5-5
M. Melo / Zverev
4-4 → 4-5
M. Granollers / Zeballos
3-4 → 4-4
M. Melo / Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 3-3
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
M. Melo / Zverev
2-0 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
0-0 → 1-0
Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Robert Cash / JJ Tracy
ATP Monte-Carlo
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
7
Robert Cash / JJ Tracy
3
5
Vincitore: Krawietz / Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Puetz
6-5 → 7-5
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
5-5 → 6-5
K. Krawietz / Puetz
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-4 → 4-5
K. Krawietz / Puetz
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
K. Krawietz / Puetz
2-3 → 3-3
K. Krawietz / Puetz
2-1 → 2-2
R. Cash / Tracy
0-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 2-1
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / Puetz
5-3 → 6-3
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
5-2 → 5-3
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 4-2
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
K. Krawietz / Puetz
2-0 → 3-0
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 2-0
K. Krawietz / Puetz
0-0 → 1-0
Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Yuki Bhambri / Michael Venus
ATP Monte-Carlo
Austin Krajicek / Nikola Mektic
1
6
0
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
3
7
Vincitore: Krajicek / Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Bhambri / Venus
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
ace
5-7
6-7
6-8
7-8
7-9
df
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krajicek / Mektic
5-3 → 6-3
Y. Bhambri / Venus
5-2 → 5-3
A. Krajicek / Mektic
4-2 → 5-2
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Y. Bhambri / Venus
2-1 → 2-2
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Venus
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Venus
1-5 → 1-6
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
1-4 → 1-5
Y. Bhambri / Venus
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Parole di ALCARAZ :
Interrogato sul suo posto di numero 1 mondiale, minacciato da Jannik Sinner, al termine della sua tranquilla vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (6−1, 6–3 contro Baez) lo spagnolo ha riconosciuto che si aspettava semplicemente di perderla in questa stagione sulla terra battuta.
“Ad essere onesti, perderò il posto di n°1 mondiale. Non so se sarà durante questo torneo o il prossimo. Devo difendere molti punti, e sarà molto difficile mantenerli tutti. E anche se ci riesco, Sinner vincerà nei tornei in cui non ha nessun punto da difendere. Cercherò solo di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa succede. Il posto del n°1 non è nella mia mente per il momento. Sto semplicemente cercando di sentirmi al meglio sulla terra battuta e di vedere come si svolgerà la stagione”, ha dichiarato il detentore del titolo sul Rocher, che dovrà anche difendere i punti della sua finale a Barcellona e dei suoi titoli a Roma e Roland-Garros. » Tennis Tv
Lorenzo
Hai scritto « BILANCIO IMPIETOSO« ???
Guardiamo i confronti recenti :
SINNER ALCARAZ 7-6 7-5 ATP FINALS
ALCARAZ SINNER 6-2 3-6 6-1 6-4 US OPEN
SINNER ALCARAZ 4-6 6-4 6-4 6-4 WIMBLEDON
No ho dimenticato Cincinnati ( regole dell’ATP la partita è conteggiata)ma parli di « BILANCIO IMPIETOSO »e per provarlo conteggi una partita di 5 giochi con uno ritiro di Sinner, senza considerare la partita vinta da Sinner in ottobre con un premio di 7 milioni.(3 superficie diverse).
I 6 ultimi tornei giocati : PARIGI(la défense)TORINO-AO-DOHA-IW-MIAMI
SINNER 4 titoli su 6 = 5400 PUNTI
ALCARAZ 2 titoli su 6 = 3950 PUNTI
1x SINNER ALCARAZ 7-6 7-5
Il fumo fa male. Sian passati dall’apprezzabile Tinapica a Nicotina…
Mio Dio che poesia il rovescio ad una mano della Tagger, complimenti alla Schiavone…
sembra proprio che abbia intenzione di giocare Madrid, lui saprà…ma giocare due 1000 consecutivi sulla terra (Roma comincia subito dopo)….sono solo io a temere che se arriva ogni volta fino in fondo giocherà troppo? a maggior ragione se ci tiene a vincere Roma. Avevo immaginato saltasse Madrid, torneo chiaramente con condizioni che non ci azzeccano niente con Roma e Parigi….le vostre opinioni?
Amici mio non ti fare il sangue cattivo perché a) è arrivato ieri e non capisce una mazza b) più probabile, e schifo, ha il ciaffo mini in mano ….chiedo scusa a tutti per la scurrilita/bassezza ma non riesco a vedere altri motivi per queste cacate.
Interrogato sul suo posto di numero 1 mondiale, minacciato da Jannik Sinner, al termine della sua tranquilla vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (6−1, 6–3 contro Baez) lo spagnolo ha riconosciuto che si aspettava semplicemente di perderla in questa stagione sulla terra battuta.
“Ad essere onesti, perderò il posto di n°1 mondiale. Non so se sarà durante questo torneo o il prossimo. Devo difendere molti punti, e sarà molto difficile mantenerli tutti. E anche se ci riesco, Sinner vincerà nei tornei in cui non ha nessun punto da difendere. Cercherò solo di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa succede. Il posto del n°1 non è nella mia mente per il momento. Sto semplicemente cercando di sentirmi al meglio sulla terra battuta e di vedere come si svolgerà la stagione”, ha dichiarato il detentore del titolo sul Rocher, che dovrà anche difendere i punti della sua finale a Barcellona e dei suoi titoli a Roma e Roland-Garros. » Tennis Tv
Ugo HUMBERT
« Ho resistito per quasi un set, poi ha iniziato a sistemarsi, a colpire sempre più forte. Ed è stato un po’ più complicato. Il secondo set è stato difficile… Ecco perché è mostruoso, nelle zone in cui gioca, nelle prese di palle, nel modo in cui si posiziona. È molto difficile vedere dove gioca, e la sua palla, l’ho trovata comunque abbastanza pesante. In effetti, colpisce forte ma con molta sicurezza rispetto alla rete, ci sono pochissimi momenti in cui senti che ci prova solo colpendo forte. E quando sei di fronte, hai l’impressione che non ci siano molte aperture”.
A questo punto aggiornaci anche sul bilancio scontri diretti dal Luglio 23 visto che è una data che tanto ti piace…
Quante volte si sono affrontati e come la butta.
Prendi in esame solo il periodo che ti fa comodo. Troppo comodo. Allora prendiamo in esame le vittorie a pari età…
gli occhi del tifoso….
trofei dal post wimbledon 2023 (quando Jannik è diventato Sinner 2.0)
SLAM: Sinner 4 – Alcaraz 5 (non dimentichiamo RG 2025, il totale poteva essere al contrario)
Finals: Sinner 2 Alcaraz 0
Master 1000: Sinner 6 – Alcaraz 4
TOTALE GRANDI TORNEI: Sinner 12 – Alcaraz 9
e ancora:
Coppa Davis: Sinner 2 – Alcaraz 0
Six Kings Slam: Sinner 2 – Alcaraz 0
Questa è la situazione in un periodo di 2 anni e mezzo a questa parte, senza dimenticare i 3 mesi di stop di Sinner.
Ovviamente se conti il totale dei tornei, Djokovic sarebbe sempre il numero uno.
Quindi, chi parlerebbe con gli occhi del tifoso???
« Potresti dirmi la classifica dal rientro di Sinner? Da Roma ad oggi? »
Dunque ripeto oggi,oggi,oggi (per evitare malintessi )
Da ROMA 2025 a oggi 7 aprile 2026:
1 SINNER 12500 PUNTI
2 ALCARAZ 12360 PUNTI
@ Silvy__89 (#4587350)
Evidentemente non conosci Hurckacz, il polacco è stato feemo molto tempo per un brutto infortunio al ginocchio ed ha ripreso a giocare da poco ma a tennis vale tanto e più di Darderi…
Peccato che non esista l’ ex aequo per il nr.1 perché in effetti lo meriterebbe anche Carlitos.
Gli del tifoso rimangono, perché non mi offendo di essere tifoso di Sinner anzi ne sono onorato.
Non ho la sfera di cristallo e parlo di sensazioni
Oggettivamente Cobolli ha già vinto dei 500 e ha 19-25 vs top 10, Darderi ha vinto dei 250
Nella competizione a distanza, yannik in vantaggio su Carlos per 3 a 4 (giochi lasciati all’avversario)
Lorenzo
Hai scritto « BILANCIO IMPIETOSO« ???
Guardiamo i confronti recenti :
SINNER ALCARAZ 7-6 7-5 ATP FINALS
ALCARAZ SINNER 6-2 3-6 6-1 6-4 US OPEN
SINNER ALCARAZ 4-6 6-4 6-4 6-4 WIMBLEDON
No ho dimenticato Cincinnati ( regole dell’ATP la partita è conteggiata)ma parli di « BILANCIO IMPIETOSO »e per provarlo conteggi una partita di 5 giochi con uno ritiro di Sinner, senza considerare la partita vinta da Sinner in ottobre con un premio di 7 milioni.(3 superficie diverse).
I 6 ultimi tornei giocati : PARIGI(la défense)TORINO-AO-DOHA-IW-MIAMI
SINNER 4 titoli su 6 = 5400 PUNTI
ALCARAZ 2 titoli su 6 = 3950 PUNTI
1x SINNER ALCARAZ 7-6 7-5
e tu ..
lo scorso anno buttò via la finale del 250 di Lione contro Djokovic, anche sulla terra si sa difendere
lo dicevano anche ad IW….
Altro amico con la sfera di cristallo…io l’ho buttata via anni fa, mi baso su i fatti…
Un passaggetto a vuoto ben gestito, nulla di preoccupante
cosa vuoi che ti dica, dovrebbe essere in grado di connettere due o tre concetti base…
Assolutamente
Cobolli da l’idea di essere un buonissimo giocatore che nella settimana giusta potrebbe togleirsi anche delle belle soddisfazioni e fare strada in tornei di prima fascia
Darderi invece da l’idea di essere un giocatore molto solido e molto specializzato che si può costruire una ottima carriera partecipando e vincendo tornei di fascia 250 anche con continuità, ma che non abbia i colpi per fare l’ulteriore step
Ovviamente queste sono sensazioni mie
perchè, il Bamba cos’è, uno normale?
Baez si sta arnaldizzando, è una china continua
E non vorrei che pure il buon Daederi abbia iniziato lo stesso tragitto
Vince facile, si… ma con crepe
@ Lo Scriba (#4587378)
@ Pheanes (#4587381)
State ancora a parlare con il finto prince … un cocktail di livore e incompetenza che si sciolgono solo per Alcaraz e Musetti….
Pioggerellina ma gli occhi dell’editore puoi anche cambiarli. Potresti dirmi la classifica dal rientro di Sinner? Da Roma ad oggi?
Io lo proporrei per te, ha perso al terzo dopo due set lottati, contro uno che non é certo l’ultimo arrivato…anzi
Secondo me ha pesato più la stanchezza, anche mentale più che altro.
In queste settimane non sta giocando al suo massimo é vero, ma da li ad aver bisogno di uno psicologo…molto più probabilmente ha bisogno di una buona birra,un po’ di riposo e un piccolo reset.
Forse non te lo hanno detto, ma la classifica si basa sui risultati degli ultimi 12 mesi e non sulla carriera, altrimenti il nr. 1 attuale sarebbe Djokovic.
Cobolli è una spanna sopra a Darderi. In carriera ha sconfitto o fatto partita con avversari di un certo livello. Cosa che l’ italo argentino non ha fatto finora, anche se gli va dato atto di essere valido on quella tipologia di tornei da te evidenziata.
Cilic impressionante
(ha solo un anno meno di Djokovic quello..)
Anche Alcaraz abbastanza a suo agio al debutto
Oddio, non ho visto il match, ma a memoria Hurckacz non è così scarso
Chiama suo padre e fissa appuntamento.
Le sconfitte non ci stanno mai?? Darderi un 2002, contro Ubi ex top ten frenato dagli infortuni e possibile top 20 entro breve. Visto cone giocava Dardo in marocco?? Nervoso, trova poco le righe…e credevi che dopo 3 giorni tornasse tutto??? Infatti ancora nervoso, colpu sparati a cazzo…..e mi dici che le sconfitte non ci stanno??? Dai..capisco BELLOFUSTO ed altri schizzati..ma te…
Lo scorso anno Sinner disputò un super RG, avrebbe potuto vincere in tre set o almeno quattro anche con Alcaraz, dopo aver vinto sempre in tre. Perse per episodi contro un super Alcaraz peraltro. Ma grande torneo, se rigiocare a quel livello può vincere.
@ Nico (#4587255
Se gli ultimi due tornei, invece di vincerli in scioltezza, avesse fatto schifo come Alcaraz, mi immagino cosa avresti scritto…
Vaiaaaaa briacooooo
Io un Sinner così devastante nella prima partita di singolo su terra della stagione non me l’aspettavo. Complimenti campione!
Uscire alla prima così, da Darderi non me lo aspettavo proprio.
Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!
Darderi in confusione mentale ci vuole un psicologo
7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…
Certo che se Sinner continua a vincere in due set il suo record non lo riprendono più! 😆 Alcaraz è tutto fuor che un ragioniere della vittoria in due set per cui sarà record imbattibile per un secolo.
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare
@ Arnaldo (#4587316)
Io penso che le sconfitte non ci stanno mai, deprimono e condizionano, Peró, se a te piace cosí, sono gusti. enzo