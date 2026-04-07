Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Dimitrov crolla ancora: fuori dalla top 100 dopo 14 anni

07/04/2026 16:06 147 commenti
Grigor DImitrov - Foto Getty Images
Grigor DImitrov - Foto Getty Images

Continua il momento difficile di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo la rottura del pettorale rimediata a Wimbledon lo scorso anno, è stato sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo da Tomás Martín Etcheverry. Un ko pesante, anche perché Dimitrov difendeva i quarti di finale del 2025 nel Principato. Con la perdita di 190 punti, da lunedì uscirà dalla top 100 per la prima volta dopo 14 anni, scivolando al numero 135 del ranking ATP. Una situazione che mette ora a rischio anche la sua presenza diretta nel tabellone principale del Roland Garros, visto che al momento il taglio per evitare le qualificazioni è fissato intorno alla 110ª posizione.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  07 Aprile 2026

12°C
Soleggiato  ·  Max 16°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 07 Aprile

09:00
10°
0%
11:00
13°
0%
13:00
15°
0%
15:00
16°
0%
17:00
15°
0%
19:00
13°
0%
21:00
11°
0%

▶  Programma del giorno — 07 Aprile
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno MD  ·  First Round
1° Turno MD

ATP Singles  ·  Tabellone Principale
2° Turno MD  ·  Second Round
2° Turno MD

☀  Soleggiato · 0% pioggia
♂  ATP 1° Turno MD
♂  ATP 2° Turno MD
🏈  Terra Rossa


Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Matteo Berrettini ITA

ATP Monte-Carlo
Roberto Bautista Agut
0
0
Matteo Berrettini
15
4
Vincitore: Berrettini
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Jannik Sinner ITA

ATP Monte-Carlo
Ugo Humbert
3
0
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG

ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Sebastian Baez
1
3
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli

Gael Monfils FRA vs Alexander Bublik KAZ

ATP Monte-Carlo
Gael Monfils
4
4
Alexander Bublik [8]
6
6
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli



Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Grigor Dimitrov BUL

ATP Monte-Carlo
Tomas Martin Etcheverry
6
2
6
Grigor Dimitrov
4
6
3
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Jakub Mensik CZE vs Fabian Marozsan HUN

ATP Monte-Carlo
Damir Dzumhur
2
1
Fabian Marozsan
6
6
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Casper Ruud NOR

ATP Monte-Carlo
Alexei Popyrin
3
4
Casper Ruud [9]
6
6
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

ATP Monte-Carlo
Cameron Norrie
0*
6
Alex de Minaur [5]
0
6
Mostra dettagli



Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Luciano Darderi ITA

ATP Monte-Carlo
Hubert Hurkacz
7
5
6
Luciano Darderi [15]
6
7
1
Vincitore: Hurkacz
Mostra dettagli

Terence Atmane FRA vs Ethan Quinn USA

ATP Monte-Carlo
Terence Atmane
6
6
Ethan Quinn
1
4
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Alexandre Muller FRA

ATP Monte-Carlo
Corentin Moutet
6
6
Alexandre Muller
4
1
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Pavlos Tsitsipas GRE / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Monte-Carlo
Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas
0
2
1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]
0
6
2
Mostra dettagli



Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic CRO vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Monte-Carlo
Marin Cilic
6
6
Alexander Shevchenko
1
3
Vincitore: Cilic
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA / Luciano Darderi ITA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

ATP Monte-Carlo
Flavio Cobolli / Luciano Darderi
4
4
Andre Goransson / Evan King
6
6
Vincitore: Goransson / King
Mostra dettagli

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 15:00)

ATP Monte-Carlo
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
15
7
3
Marcelo Melo / Alexander Zverev
0
6
0
Mostra dettagli



Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Monte-Carlo
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
7
Robert Cash / JJ Tracy
3
5
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

ATP Monte-Carlo
Austin Krajicek / Nikola Mektic
1
6
0
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
3
7
Vincitore: Krajicek / Mektic
Mostra dettagli

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

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Tennisforever (Guest) 07-04-2026 17:38

Scritto da Lorenzo

Scritto da Incompetente

Scritto da Purple Rain
7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

gli occhi del tifoso….
trofei dal post wimbledon 2023 (quando Jannik è diventato Sinner 2.0)
SLAM: Sinner 4 – Alcaraz 5 (non dimentichiamo RG 2025, il totale poteva essere al contrario)
Finals: Sinner 2 Alcaraz 0
Master 1000: Sinner 6 – Alcaraz 4
TOTALE GRANDI TORNEI: Sinner 12 – Alcaraz 9
e ancora:
Coppa Davis: Sinner 2 – Alcaraz 0
Six Kings Slam: Sinner 2 – Alcaraz 0
Questa è la situazione in un periodo di 2 anni e mezzo a questa parte, senza dimenticare i 3 mesi di stop di Sinner.
Ovviamente se conti il totale dei tornei, Djokovic sarebbe sempre il numero uno.
Quindi, chi parlerebbe con gli occhi del tifoso???

A questo punto aggiornaci anche sul bilancio scontri diretti dal Luglio 23 visto che è una data che tanto ti piace…
Quante volte si sono affrontati e come la butta.

Parole di ALCARAZ :
Interrogato sul suo posto di numero 1 mondiale, minacciato da Jannik Sinner, al termine della sua tranquilla vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (6−1, 6–3 contro Baez) lo spagnolo ha riconosciuto che si aspettava semplicemente di perderla in questa stagione sulla terra battuta.
“Ad essere onesti, perderò il posto di n°1 mondiale. Non so se sarà durante questo torneo o il prossimo. Devo difendere molti punti, e sarà molto difficile mantenerli tutti. E anche se ci riesco, Sinner vincerà nei tornei in cui non ha nessun punto da difendere. Cercherò solo di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa succede. Il posto del n°1 non è nella mia mente per il momento. Sto semplicemente cercando di sentirmi al meglio sulla terra battuta e di vedere come si svolgerà la stagione”, ha dichiarato il detentore del titolo sul Rocher, che dovrà anche difendere i punti della sua finale a Barcellona e dei suoi titoli a Roma e Roland-Garros. » Tennis Tv

Lorenzo
Hai scritto « BILANCIO IMPIETOSO« ???

Guardiamo i confronti recenti :
SINNER ALCARAZ 7-6 7-5 ATP FINALS
ALCARAZ SINNER 6-2 3-6 6-1 6-4 US OPEN
SINNER ALCARAZ 4-6 6-4 6-4 6-4 WIMBLEDON

No ho dimenticato Cincinnati ( regole dell’ATP la partita è conteggiata)ma parli di « BILANCIO IMPIETOSO »e per provarlo conteggi una partita di 5 giochi con uno ritiro di Sinner, senza considerare la partita vinta da Sinner in ottobre con un premio di 7 milioni.(3 superficie diverse).

I 6 ultimi tornei giocati : PARIGI(la défense)TORINO-AO-DOHA-IW-MIAMI
SINNER 4 titoli su 6 = 5400 PUNTI
ALCARAZ 2 titoli su 6 = 3950 PUNTI
1x SINNER ALCARAZ 7-6 7-5

 147
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Pier no guest 07-04-2026 17:23

Scritto da giallu

Scritto da Inox
@ Nico (#4587255)
Torna a casa trollone della malora

Amici mio non ti fare il sangue cattivo perché a) è arrivato ieri e non capisce una mazza b) più probabile, e schifo, ha il ciaffo mini in mano ….chiedo scusa a tutti per la scurrilita/bassezza ma non riesco a vedere altri motivi per queste cacate.

Il fumo fa male. Sian passati dall’apprezzabile Tinapica a Nicotina…

 146
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Pier no guest 07-04-2026 17:21

Scritto da giallu

Scritto da Inox
@ Nico (#4587255)
Torna a casa trollone della malora

Amici mio non ti fare il sangue cattivo perché a) è arrivato ieri e non capisce una mazza b) più probabile, e schifo, ha il ciaffo mini in mano ….chiedo scusa a tutti per la scurrilita/bassezza ma non riesco a vedere altri motivi per queste cacate.

145
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Tonino (Guest) 07-04-2026 17:19

Mio Dio che poesia il rovescio ad una mano della Tagger, complimenti alla Schiavone…

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Joe (Guest) 07-04-2026 17:18

sembra proprio che abbia intenzione di giocare Madrid, lui saprà…ma giocare due 1000 consecutivi sulla terra (Roma comincia subito dopo)….sono solo io a temere che se arriva ogni volta fino in fondo giocherà troppo? a maggior ragione se ci tiene a vincere Roma. Avevo immaginato saltasse Madrid, torneo chiaramente con condizioni che non ci azzeccano niente con Roma e Parigi….le vostre opinioni?

 143
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giallu 07-04-2026 17:15

Scritto da Inox
@ Nico (#4587255)
Torna a casa trollone della malora

Amici mio non ti fare il sangue cattivo perché a) è arrivato ieri e non capisce una mazza b) più probabile, e schifo, ha il ciaffo mini in mano ….chiedo scusa a tutti per la scurrilita/bassezza ma non riesco a vedere altri motivi per queste cacate.

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Tennisforever 07-04-2026 16:54

Interrogato sul suo posto di numero 1 mondiale, minacciato da Jannik Sinner, al termine della sua tranquilla vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (6−1, 6–3 contro Baez) lo spagnolo ha riconosciuto che si aspettava semplicemente di perderla in questa stagione sulla terra battuta.

“Ad essere onesti, perderò il posto di n°1 mondiale. Non so se sarà durante questo torneo o il prossimo. Devo difendere molti punti, e sarà molto difficile mantenerli tutti. E anche se ci riesco, Sinner vincerà nei tornei in cui non ha nessun punto da difendere. Cercherò solo di giocare il mio miglior tennis e vedremo cosa succede. Il posto del n°1 non è nella mia mente per il momento. Sto semplicemente cercando di sentirmi al meglio sulla terra battuta e di vedere come si svolgerà la stagione”, ha dichiarato il detentore del titolo sul Rocher, che dovrà anche difendere i punti della sua finale a Barcellona e dei suoi titoli a Roma e Roland-Garros. » Tennis Tv

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+1: giallu
Tennisforever 07-04-2026 16:43

Ugo HUMBERT

« Ho resistito per quasi un set, poi ha iniziato a sistemarsi, a colpire sempre più forte. Ed è stato un po’ più complicato. Il secondo set è stato difficile… Ecco perché è mostruoso, nelle zone in cui gioca, nelle prese di palle, nel modo in cui si posiziona. È molto difficile vedere dove gioca, e la sua palla, l’ho trovata comunque abbastanza pesante. In effetti, colpisce forte ma con molta sicurezza rispetto alla rete, ci sono pochissimi momenti in cui senti che ci prova solo colpendo forte. E quando sei di fronte, hai l’impressione che non ci siano molte aperture”.

 140
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Lorenzo (Guest) 07-04-2026 16:40

Scritto da Incompetente

Scritto da Purple Rain
7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

gli occhi del tifoso….
trofei dal post wimbledon 2023 (quando Jannik è diventato Sinner 2.0)
SLAM: Sinner 4 – Alcaraz 5 (non dimentichiamo RG 2025, il totale poteva essere al contrario)
Finals: Sinner 2 Alcaraz 0
Master 1000: Sinner 6 – Alcaraz 4
TOTALE GRANDI TORNEI: Sinner 12 – Alcaraz 9
e ancora:
Coppa Davis: Sinner 2 – Alcaraz 0
Six Kings Slam: Sinner 2 – Alcaraz 0
Questa è la situazione in un periodo di 2 anni e mezzo a questa parte, senza dimenticare i 3 mesi di stop di Sinner.
Ovviamente se conti il totale dei tornei, Djokovic sarebbe sempre il numero uno.
Quindi, chi parlerebbe con gli occhi del tifoso???

A questo punto aggiornaci anche sul bilancio scontri diretti dal Luglio 23 visto che è una data che tanto ti piace…
Quante volte si sono affrontati e come la butta.

 139
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Purple Rain 07-04-2026 16:37

Scritto da Incompetente

Scritto da Purple Rain
7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

gli occhi del tifoso….
trofei dal post wimbledon 2023 (quando Jannik è diventato Sinner 2.0)
SLAM: Sinner 4 – Alcaraz 5 (non dimentichiamo RG 2025, il totale poteva essere al contrario)
Finals: Sinner 2 Alcaraz 0
Master 1000: Sinner 6 – Alcaraz 4
TOTALE GRANDI TORNEI: Sinner 12 – Alcaraz 9
e ancora:
Coppa Davis: Sinner 2 – Alcaraz 0
Six Kings Slam: Sinner 2 – Alcaraz 0
Questa è la situazione in un periodo di 2 anni e mezzo a questa parte, senza dimenticare i 3 mesi di stop di Sinner.
Ovviamente se conti il totale dei tornei, Djokovic sarebbe sempre il numero uno.
Quindi, chi parlerebbe con gli occhi del tifoso???

Prendi in esame solo il periodo che ti fa comodo. Troppo comodo. Allora prendiamo in esame le vittorie a pari età…

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Incompetente (Guest) 07-04-2026 16:32

Scritto da Purple Rain

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

gli occhi del tifoso….

trofei dal post wimbledon 2023 (quando Jannik è diventato Sinner 2.0)

SLAM: Sinner 4 – Alcaraz 5 (non dimentichiamo RG 2025, il totale poteva essere al contrario)

Finals: Sinner 2 Alcaraz 0

Master 1000: Sinner 6 – Alcaraz 4

TOTALE GRANDI TORNEI: Sinner 12 – Alcaraz 9

e ancora:

Coppa Davis: Sinner 2 – Alcaraz 0

Six Kings Slam: Sinner 2 – Alcaraz 0

Questa è la situazione in un periodo di 2 anni e mezzo a questa parte, senza dimenticare i 3 mesi di stop di Sinner.

Ovviamente se conti il totale dei tornei, Djokovic sarebbe sempre il numero uno.

Quindi, chi parlerebbe con gli occhi del tifoso???

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+1: Tennisforever
Tennisforever 07-04-2026 16:23

« Potresti dirmi la classifica dal rientro di Sinner? Da Roma ad oggi? »

Dunque ripeto oggi,oggi,oggi (per evitare malintessi )

Da ROMA 2025 a oggi 7 aprile 2026:

1 SINNER 12500 PUNTI

2 ALCARAZ 12360 PUNTI

 136
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Tonino (Guest) 07-04-2026 16:16

@ Silvy__89 (#4587350)
Evidentemente non conosci Hurckacz, il polacco è stato feemo molto tempo per un brutto infortunio al ginocchio ed ha ripreso a giocare da poco ma a tennis vale tanto e più di Darderi…

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Peter Parker 07-04-2026 16:10

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Peccato che non esista l’ ex aequo per il nr.1 perché in effetti lo meriterebbe anche Carlitos.
Gli del tifoso rimangono, perché non mi offendo di essere tifoso di Sinner anzi ne sono onorato.

 134
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Calvin (Guest) 07-04-2026 16:00

Scritto da walden

Scritto da Calvin

Scritto da Lorenzo

Scritto da Koko

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!

Cobolli è una spanna sopra a Darderi. In carriera ha sconfitto o fatto partita con avversari di un certo livello. Cosa che l’ italo argentino non ha fatto finora, anche se gli va dato atto di essere valido on quella tipologia di tornei da te evidenziata.

Assolutamente
Cobolli da l’idea di essere un buonissimo giocatore che nella settimana giusta potrebbe togleirsi anche delle belle soddisfazioni e fare strada in tornei di prima fascia
Darderi invece da l’idea di essere un giocatore molto solido e molto specializzato che si può costruire una ottima carriera partecipando e vincendo tornei di fascia 250 anche con continuità, ma che non abbia i colpi per fare l’ulteriore step
Ovviamente queste sono sensazioni mie

Altro amico con la sfera di cristallo…io l’ho buttata via anni fa, mi baso su i fatti…

Non ho la sfera di cristallo e parlo di sensazioni

Oggettivamente Cobolli ha già vinto dei 500 e ha 19-25 vs top 10, Darderi ha vinto dei 250

 133
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Al9000 07-04-2026 15:28

Nella competizione a distanza, yannik in vantaggio su Carlos per 3 a 4 (giochi lasciati all’avversario)

 132
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Tennisforever 07-04-2026 15:18

Scritto da Lo Scriba

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Forse non te lo hanno detto, ma la classifica si basa sui risultati degli ultimi 12 mesi e non sulla carriera, altrimenti il nr. 1 attuale sarebbe Djokovic.

Lorenzo
Hai scritto « BILANCIO IMPIETOSO« ???

Guardiamo i confronti recenti :

SINNER ALCARAZ 7-6 7-5 ATP FINALS
ALCARAZ SINNER 6-2 3-6 6-1 6-4 US OPEN
SINNER ALCARAZ 4-6 6-4 6-4 6-4 WIMBLEDON

No ho dimenticato Cincinnati ( regole dell’ATP la partita è conteggiata)ma parli di « BILANCIO IMPIETOSO »e per provarlo conteggi una partita di 5 giochi con uno ritiro di Sinner, senza considerare la partita vinta da Sinner in ottobre con un premio di 7 milioni.(3 superficie diverse).

I 6 ultimi tornei giocati : PARIGI(la défense)TORINO-AO-DOHA-IW-MIAMI

SINNER 4 titoli su 6 = 5400 PUNTI
ALCARAZ 2 titoli su 6 = 3950 PUNTI

1x SINNER ALCARAZ 7-6 7-5

 131
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walden 07-04-2026 15:16

Scritto da Lucio68
Darderi delusione Sinner compitino

e tu ..

 130
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walden 07-04-2026 15:11

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Oddio, non ho visto il match, ma a memoria Hurckacz non è così scarso

lo scorso anno buttò via la finale del 250 di Lione contro Djokovic, anche sulla terra si sa difendere

 129
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walden 07-04-2026 15:09

Scritto da Calvin

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Vince facile, si… ma con crepe

Un passaggetto a vuoto ben gestito, nulla di preoccupante

lo dicevano anche ad IW….

 128
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walden 07-04-2026 15:08

Scritto da Calvin

Scritto da Lorenzo

Scritto da Koko

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!

Cobolli è una spanna sopra a Darderi. In carriera ha sconfitto o fatto partita con avversari di un certo livello. Cosa che l’ italo argentino non ha fatto finora, anche se gli va dato atto di essere valido on quella tipologia di tornei da te evidenziata.

Assolutamente
Cobolli da l’idea di essere un buonissimo giocatore che nella settimana giusta potrebbe togleirsi anche delle belle soddisfazioni e fare strada in tornei di prima fascia
Darderi invece da l’idea di essere un giocatore molto solido e molto specializzato che si può costruire una ottima carriera partecipando e vincendo tornei di fascia 250 anche con continuità, ma che non abbia i colpi per fare l’ulteriore step
Ovviamente queste sono sensazioni mie

Altro amico con la sfera di cristallo…io l’ho buttata via anni fa, mi baso su i fatti…

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Calvin (Guest) 07-04-2026 15:07

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Vince facile, si… ma con crepe

Un passaggetto a vuoto ben gestito, nulla di preoccupante

 126
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walden 07-04-2026 15:07

Scritto da Pheanes

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Pioggerellina ma gli occhi dell’editore puoi anche cambiarli. Potresti dirmi la classifica dal rientro di Sinner? Da Roma ad oggi?

cosa vuoi che ti dica, dovrebbe essere in grado di connettere due o tre concetti base…

 125
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+1: Detuqueridapresencia
Calvin (Guest) 07-04-2026 15:06

Scritto da Lorenzo

Scritto da Koko

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!

Cobolli è una spanna sopra a Darderi. In carriera ha sconfitto o fatto partita con avversari di un certo livello. Cosa che l’ italo argentino non ha fatto finora, anche se gli va dato atto di essere valido on quella tipologia di tornei da te evidenziata.

Assolutamente

Cobolli da l’idea di essere un buonissimo giocatore che nella settimana giusta potrebbe togleirsi anche delle belle soddisfazioni e fare strada in tornei di prima fascia

Darderi invece da l’idea di essere un giocatore molto solido e molto specializzato che si può costruire una ottima carriera partecipando e vincendo tornei di fascia 250 anche con continuità, ma che non abbia i colpi per fare l’ulteriore step

Ovviamente queste sono sensazioni mie

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walden 07-04-2026 15:05

Scritto da Arnaldo

Scritto da enzo la barbera
@ Arnaldo (#4587316)
Io penso che le sconfitte non ci stanno mai, deprimono e condizionano, Peró, se a te piace cosí, sono gusti. enzo

Le sconfitte non ci stanno mai?? Darderi un 2002, contro Ubi ex top ten frenato dagli infortuni e possibile top 20 entro breve. Visto cone giocava Dardo in marocco?? Nervoso, trova poco le righe…e credevi che dopo 3 giorni tornasse tutto??? Infatti ancora nervoso, colpu sparati a cazzo…..e mi dici che le sconfitte non ci stanno??? Dai..capisco BELLOFUSTO ed altri schizzati..ma te…

perchè, il Bamba cos’è, uno normale?

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Luca (Guest) 07-04-2026 15:02

Baez si sta arnaldizzando, è una china continua

E non vorrei che pure il buon Daederi abbia iniziato lo stesso tragitto

 122
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roby.mortilla@gmail.com 07-04-2026 15:02

Vince facile, si… ma con crepe

 121
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Detuqueridapresencia 07-04-2026 15:01

@ Lo Scriba (#4587378)

@ Pheanes (#4587381)

State ancora a parlare con il finto prince … un cocktail di livore e incompetenza che si sciolgono solo per Alcaraz e Musetti….

 120
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Pheanes (Guest) 07-04-2026 14:42

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Pioggerellina ma gli occhi dell’editore puoi anche cambiarli. Potresti dirmi la classifica dal rientro di Sinner? Da Roma ad oggi?

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
ProVax (Guest) 07-04-2026 14:40

Scritto da Pirr
Darderi in confusione mentale ci vuole un psicologo

Io lo proporrei per te, ha perso al terzo dopo due set lottati, contro uno che non é certo l’ultimo arrivato…anzi
Secondo me ha pesato più la stanchezza, anche mentale più che altro.
In queste settimane non sta giocando al suo massimo é vero, ma da li ad aver bisogno di uno psicologo…molto più probabilmente ha bisogno di una buona birra,un po’ di riposo e un piccolo reset.

 118
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+1: Detuqueridapresencia
Lo Scriba 07-04-2026 14:39

Scritto da Purple Rain

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

Forse non te lo hanno detto, ma la classifica si basa sui risultati degli ultimi 12 mesi e non sulla carriera, altrimenti il nr. 1 attuale sarebbe Djokovic.

 117
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., sergioat
Lorenzo (Guest) 07-04-2026 14:37

Scritto da Koko

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!

Cobolli è una spanna sopra a Darderi. In carriera ha sconfitto o fatto partita con avversari di un certo livello. Cosa che l’ italo argentino non ha fatto finora, anche se gli va dato atto di essere valido on quella tipologia di tornei da te evidenziata.

 116
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l Occhio di Sauron 07-04-2026 14:30

Cilic impressionante
(ha solo un anno meno di Djokovic quello..)

 115
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Calvin (Guest) 07-04-2026 14:30

Anche Alcaraz abbastanza a suo agio al debutto

 114
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NonSoloSinner (Guest) 07-04-2026 14:29

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Oddio, non ho visto il match, ma a memoria Hurckacz non è così scarso

 113
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Arnaldo (Guest) 07-04-2026 14:28

Scritto da Pirr
Darderi in confusione mentale ci vuole un psicologo

Chiama suo padre e fissa appuntamento.

 112
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Arnaldo (Guest) 07-04-2026 14:27

Scritto da enzo la barbera
@ Arnaldo (#4587316)
Io penso che le sconfitte non ci stanno mai, deprimono e condizionano, Peró, se a te piace cosí, sono gusti. enzo

Le sconfitte non ci stanno mai?? Darderi un 2002, contro Ubi ex top ten frenato dagli infortuni e possibile top 20 entro breve. Visto cone giocava Dardo in marocco?? Nervoso, trova poco le righe…e credevi che dopo 3 giorni tornasse tutto??? Infatti ancora nervoso, colpu sparati a cazzo…..e mi dici che le sconfitte non ci stanno??? Dai..capisco BELLOFUSTO ed altri schizzati..ma te…

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NICK (Guest) 07-04-2026 14:26

Scritto da Gianluigi74
@ Nico (#4587235)
Sulla terra, se non sbaglio, dovrebbe giocarsi un piccolo torneo chiamato Roland Garros e l’anno scorso dopo 4 mesi di stop forzato, ha giocato una finale di 5 ore contro Alcaraz che è già storia del tennis, ma davvero sono certo che hai ragione tu e Jannik è proprio una mezza calzetta si terra…. O magari no?!!

Lo scorso anno Sinner disputò un super RG, avrebbe potuto vincere in tre set o almeno quattro anche con Alcaraz, dopo aver vinto sempre in tre. Perse per episodi contro un super Alcaraz peraltro. Ma grande torneo, se rigiocare a quel livello può vincere.

 110
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Francesco (Guest) 07-04-2026 14:14

@ Nico (#4587255

Se gli ultimi due tornei, invece di vincerli in scioltezza, avesse fatto schifo come Alcaraz, mi immagino cosa avresti scritto…
Vaiaaaaa briacooooo

 109
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+1: omerjno
max91 (Guest) 07-04-2026 14:03

Io un Sinner così devastante nella prima partita di singolo su terra della stagione non me l’aspettavo. Complimenti campione!

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Silvy__89 (Guest) 07-04-2026 14:02

Uscire alla prima così, da Darderi non me lo aspettavo proprio.

 107
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+1: Marco M., l Occhio di Sauron
Koko (Guest) 07-04-2026 14:02

Scritto da Luciano68
Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

Lui e Cobolli sono campioni in certi tornei medi da stato di grazia ma assai meno affidabili in tornei maggiori. Nel torneo grande prima che lottatore infantile ed Hulkesco che dissipa energie devi essere Zen!

 106
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Pirr (Guest) 07-04-2026 14:01

Darderi in confusione mentale ci vuole un psicologo

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-1: Detuqueridapresencia
Purple Rain 07-04-2026 13:58

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza Jannik,iniziamo di nuovo a scalare la montagna per il nr.1 del ranking mondiale.

A lui il numero 1 non interessa. Lo continua a ripetere.

A lui no ?
Lui non dice che gli interessa,lui semplicemente afferma che il ranking è una diretta conseguenza dei risultati e siccome lui vince sempre,il numero 1 gli interessa ,eccome se gli interessa. E interessa anche a me perché al 2° posto non lo si può vedere perché Jannik Sinner è un vero nr.1 e non nr.2.

7 slam a 4, 10 a 6 negli scontri diretti ma x te è il vero numero uno…gli occhi del tifoso…

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-1: Detuqueridapresencia, sergioat, omerjno, Marco M., Scaino
Koko (Guest) 07-04-2026 13:58

Certo che se Sinner continua a vincere in due set il suo record non lo riprendono più! 😆 Alcaraz è tutto fuor che un ragioniere della vittoria in due set per cui sarà record imbattibile per un secolo.

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+1: Peter Parker
Luciano68 (Guest) 07-04-2026 13:48

Darderi sopravvalutato,non vale assolutamente questa classifica,credo che anche sulla terra sia la miglior testa di serie che può incontrare

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-1: l Occhio di Sauron, Detuqueridapresencia, j, luca74, Marco M.
enzo la barbera (Guest) 07-04-2026 13:48

@ Arnaldo (#4587316)

Io penso che le sconfitte non ci stanno mai, deprimono e condizionano, Peró, se a te piace cosí, sono gusti. enzo

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
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